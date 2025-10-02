Amazon spinge sul cloud gaming con una nuova versione di Luna
(Adnkronos) - Quando, qualche anno fa, un gruppo di sviluppatori e appassionati di videogiochi in Amazon ebbe l’idea di trasmettere i giochi in streaming come si fa con film e musica, molti la considerarono una scommessa azzardata. Lo streaming di videogiochi richiede infatti un’infrastruttura molto più complessa rispetto a quella necessaria per contenuti video o audio. Ma Amazon ha deciso di affrontare la sfida: nel 2022 è nato Amazon Luna, il servizio di cloud gaming che consente di giocare ovunque senza console né PC dedicati. Da allora il catalogo si è ampliato, Luna è arrivato in 14 Paesi e ogni mese vengono trasmesse milioni di ore di gioco. Oggi, però, l’azienda statunitense ritiene che sia arrivato il momento di un cambio di passo. Il mondo del gaming conta oltre tre miliardi di giocatori, ma solo una frazione possiede una console o un PC da gioco. La maggior parte gioca su smartphone e, spesso, in solitaria. Eppure, i momenti più memorabili del videogioco nascono quando si gioca insieme: in famiglia, con gli amici, davanti al grande schermo. Fino ad ora, però, questo tipo di esperienza è stato appannaggio di chi è disposto a investire cifre importanti in hardware e a cimentarsi con giochi complessi e costosi. Amazon ha raccolto il feedback dei membri Prime, molti dei quali si sono detti esclusi da questo modello: console e schede grafiche troppo care, giochi spesso poco accessibili, un’esperienza che non sempre invita alla condivisione. Da queste considerazioni nasce la nuova versione di Amazon Luna, in arrivo entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di abbattere le barriere d’ingresso e trasformare il cloud gaming in un’esperienza collettiva, immediata e inclusiva. Il cuore del nuovo Luna sarà GameNight, una sezione dedicata a party game social da giocare in famiglia o con gli amici, senza console né controller. Lo smartphone diventa infatti il sistema con cui interagire coi giochi: basta inquadrare un QR code per partecipare, in pochi secondi. I giochi GameNight sono pensati per la TV del soggiorno e mirano a ricreare — e superare — l’atmosfera delle classiche serate giochi casalinghe. Al lancio sarà disponibile Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, un party game d’improvvisazione ambientato in un’aula di tribunale, creato da Amazon e potenziato dall’intelligenza artificiale. Accanto a questo, ci saranno oltre 25 titoli multiplayer immediati, comprese versioni adattate per GameNight di successi come Angry Birds, Draw & Guess, Exploding Kittens, Flappy Golf Party e celebri giochi da tavolo come Taboo, Ticket to Ride e Cluedo. L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza accessibile e divertente, in cui chiunque possa partecipare senza barriere tecniche né costi aggiuntivi, trasformando lo smartphone da elemento di distrazione a strumento di aggregazione. Accanto ai party game, Luna offrirà agli abbonati Prime una libreria in costante crescita con oltre 50 giochi tra blockbuster, indie e classici, tutti inclusi senza costi extra. Titoli come Hogwarts Legacy, Indiana Jones e l'antico cerchio, Kingdom Come: Deliverance II, TopSpin 2K25 e Dave the Diver saranno giocabili direttamente su Fire TV, smart TV e tablet. Per questi giochi più complessi sarà necessario un controller: è sufficiente un qualsiasi modello Bluetooth, ma Amazon propone anche il Luna Controller, disponibile con sconti speciali in occasione dei Prime Big Deal Days fino al 10 ottobre. Per chi desidera ampliare ulteriormente l’offerta, sarà disponibile Luna Premium, che sbloccherà l’accesso a titoli aggiuntivi come EA Sports FC 25, Lego DC Super-Villains, Team Sonic Racing e Batman: Arkham Knight. [email protected] (Web Info)
ApprofondimentoOggi è la festa dei nonni, perché sono fondamentali per famiglia e società
L'Unicef dice che: "La loro capacità di contenimento affettivo, di ascolto e accoglienza nella logica di un tempo disteso, la loro funzione di deposito della memoria familiare e sociale rende il loro rapporto con i nipoti particolarmente fecondo"
SaluteDigiuno intermittente funziona e aiuta anche il cuore, lo 'studio degli studi'
Effetti positivi in particolare sulla circonferenza della vita, sui livelli di colesterolo e trigliceridi e sulla proteina C-reattiva, un indicatore di infiammazione
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
La storiaPreleva 1.600 euro e perde il borsello in centro: una cittadina onesta lo trova e le viene restituito
Trovando il borsello abbandonato in strada, la cittadina ha deciso senza esitazione di recarsi presso la Stazione dei Carabinieri, consegnandolo con tutto il contenuto intatto.
Il riconoscimentoDisabili Mirandola, La Frolleria Anffas premiata a livello nazionale per "Welfare, che impresa!"
Il progetto mirandolese si è distinto tra altri 170 come migliore per tra quelli ad alto potenziale di impatto sociale, economico e ambientale arrivati da tutta Italia
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"