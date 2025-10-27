Argentina, Milei trionfa alle elezioni legislative: vittoria con oltre il 40% delle preferenze
(Adnkronos) - La Libertad Avanza (LLA), il partito del presidente Javier Milei, ha vinto le elezioni di medio termine in Argentina tenutesi ieri, domenica 26 ottobre, ampliando così la sua rappresentanza sia alla Camera dei deputati che al Senato in una giornata elettorale in cui ha ottenuto circa il 41 e il 42% dei voti, rispettivamente, diventando il partito più votato. Con un'affluenza del 67,9% e il 97,2% dei voti scrutinati, LLA ha ottenuto il 40,8% dei voti, davanti a Fuerza Patria, che si è fermato al di sotto del 24,3% e dei 31 seggi, e di altre formazioni con risultati modesti, tra cui solo Provincias Unidas ha raggiunto il milione di voti, appena il cinque per cento del totale, che le garantisce anche cinque deputati. “Oggi abbiamo raggiunto un punto di svolta, oggi inizia la costruzione di una grande Argentina”, ha detto il presidente 55enne ai suoi sostenitori durante un comizio per la vittoria a Buenos Aires. Ha aggiunto che il Paese andrà avanti con quello che ha definito “il Congresso più riformista della storia dell'Argentina”. Milei ha affermato che LLA ha più che triplicato la sua rappresentanza, conquistando 101 seggi alla Camera bassa, rispetto ai 37 precedenti, e 20 seggi al Senato, rispetto ai sei precedenti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è congratulato con il suo alleato e omologo argentino Milei per quella che ha definito ''una vittoria schiacciante'' alle elezioni di medio termine. "Congratulazioni al presidente Javier Milei per la sua schiacciante vittoria in Argentina. Sta facendo un lavoro meraviglioso! La nostra fiducia in lui è stata confermata dal popolo argentino", ha scritto Trump sul suo Truth Social durante un tour in Asia. La provincia di Buenos Aires ha fornito il risultato più inaspettato, con la LLA che si è ripresa dalla sconfitta nelle elezioni locali del mese scorso in quella che in precedenza era stata una roccaforte peronista. Da quando è entrato in carica nel dicembre 2023, Milei, ex opinionista televisivo, ha tagliato decine di migliaia di posti di lavoro nel settore pubblico, congelato i lavori pubblici, ridotto la spesa per la sanità, l'istruzione e le pensioni e intrapreso un'ampia deregolamentazione. Le sue riforme hanno inizialmente spinto milioni di persone in una povertà ancora più profonda, ma hanno contribuito a ridurre l'inflazione di due terzi, anche se la crescita economica, i consumi e la produzione rimangono deboli. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
