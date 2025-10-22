Artico: Italia protagonista tra scienza, sicurezza e il futuro Forum di Roma 2026
(Adnkronos) - Si è conclusa recentemente a Reykjavík, in Islanda, l'edizione 2025 dell'Arctic Circle Assembly, il principale network internazionale che annualmente funge da punto di incontro per governi, istituzioni di ricerca, ONG e stakeholder globali per dibattere sul futuro di una delle regioni più cruciali e vulnerabili del pianeta. Oltre 2.000 partecipanti provenienti da più di 60 Paesi – tra cui scienziati, decisori politici e rappresentanti governativi – si sono confrontati su sfide fondamentali quali i cambiamenti climatici, la sicurezza artica, la diplomazia scientifica e la necessità di uno sviluppo sostenibile. L'Italia ha partecipato all'Assemblea con un ruolo di primo piano, con diverse istituzioni nazionali. In particolare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), attraverso l'Istituto di scienze polari (Cnr-Isp), ha organizzato un panel di rilievo intitolato Changing Arctic systems: scientific insights and sustainable solutions. Giuliana Panieri, direttrice del Cnr-Isp, ha sottolineato il ruolo centrale della comunità scientifica italiana: "All'Arctic Circle Assembly ho portato la voce della ricerca italiana e in particolare della comunità scientifica del Cnr che da anni studia l'Artico e la criosfera come sistemi globali interconnessi". E ha ribadito l'obiettivo: "Il nostro impegno è comprendere i cambiamenti e tradurre la ricerca in azione per la sostenibilità del pianeta". La diplomazia scientifica è emersa come elemento chiave della strategia italiana. In un panel organizzato dall'Osservatorio Artico, Heading to the Rome Forum 2026: Italy's Role in the Changing Arctic, la dottoressa Panieri ha evidenziato come: "La scienza non è solo sapere: è anche diplomazia, costruzione di fiducia e cooperazione". In un contesto geopolitico complesso come quello artico, ha concluso, la science diplomacy è "essenziale per mantenere aperto il dialogo internazionale e per rafforzare la cooperazione scientifica". L'impegno italiano è stato certificato dalla partecipazione istituzionale di alto livello. Agostino Pinna, Inviato speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'Artico, ha commentato il crescente status della delegazione: "La presenza italiana all'Arctic Circle Assembly è cresciuta di livello nel corso degli anni. Nell'edizione 2025 siamo stati rappresentati a livello di Esteri, Difesa, MUR, Cnr e numerosi esperti nazionali". La partecipazione della Senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato per la Difesa, ha in particolare rappresentato la sintesi dello "sforzo del Sistema Paese per allargare la prospettiva italiana sull'Artico". La Senatrice Rauti ha riassunto la visione strategica italiana, ricordando che l'Artico "vive una fase di profonde trasformazioni con il progressivo scioglimento dei ghiacci, causato dai cambiamenti climatici, l'apertura di nuove rotte marittime e commerciali ed il rischio di uno sfruttamento selvaggio delle sue risorse naturali". L'obiettivo è chiaro: un "ecosistema fragile e nevralgico che va protetto con impegni ed obiettivi comuni e con la cooperazione scientifica per uno sviluppo pacifico". A coronamento della rinnovata presenza italiana, è stata ufficialmente lanciata la call per la sottomissione dei panel per il prossimo Arctic Circle Rome Forum Polar Dialogue. L'evento, promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e dal CNR in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri (MAECI), Difesa e Ministero dell'Ambiente, si terrà il 3 e 4 marzo 2026 presso la sede centrale del Cnr a Roma. L'iniziativa conferma l'intenzione dell'Italia di porsi come hub diplomatico-scientifico nel dialogo internazionale sulle questioni artiche. [email protected] (Web Info)
- San Felice, lunedì 27 ottobre si riunisce il Consiglio comunale
- Partita Modena-Empoli, cambia la viabilità in zona stadio
- Ammanco alla Fondazione di Modena, Pulitanò (FdI): "Serve chiarezza"
- Lavoro ed economia, occupati ed esportazioni in calo nel modenese. Aumentano gli inattivi
- Clonazione della voce tramite l'intelligenza artificiale, attenzione alla nuova truffa telefonica
- In distribuzione "Appunti Sanfeliciani" di ottobre
- A Limidi di Soliera tornano i "Viaggi in bicicletta"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- La Corte dei Conti boccia la cessione del controllo strategico di Aimag ad Hera
La buona notizia
La storiaNuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
L'avvenimentoA Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Curiosità
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.