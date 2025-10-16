Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Ascoli Piceno, marito e moglie morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

(Adnkronos) - Ritrovati senza vita due 80enni a San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno nella loro casa in via Stamira, in una zona centrale della città. A scoprirli è stato il personale sanitario della struttura Rsa, dove la donna era ricoverata, che è venuto a prenderla dopo un breve permesso.  Secondo una prima ricostruzione il marito avrebbe sparato alla moglie con una pistola e poi si sarebbe tolto la vita. I carabinieri indagano sulla dinamica dei fatti.  [email protected] (Web Info)
Carpi, il 5 per mille del Comune per le famiglie in difficoltà
Carpi, il 5 per mille del Comune per le famiglie in difficoltà
A sostegno dell’affitto la quota che i cittadini hanno assegnato all’Amministrazione nella dichiarazione dei redditi
Aimag, "Patto per il Nord": "Pensa da grande gruppo, ma dimentica i cittadini dell'Area Nord"
Aimag, "Patto per il Nord": "Pensa da grande gruppo, ma dimentica i cittadini dell'Area Nord"
"Mentre i cittadini dell’Area Nord della provincia aspettano interventi urgenti, Aimag sembra guardare altrove" si legge nella nota stampa
Finale Emilia, sabato 25 ottobre si presenta il libro "Un anno con Dante. Diario di lettura"
Finale Emilia, sabato 25 ottobre si presenta il libro "Un anno con Dante. Diario di lettura"
L'autrice Alessandra Mantovani dialogherà con Raffaella Breveglieri e Camilla Vancini
San Felice, in corso la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in via Vettora
San Felice, in corso la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in via Vettora
L'opera si inserisce nel più ampio tracciato della Ciclovia regionale della Memoria del Sisma 2012
Prime lauree magistrali al Polo universitario di Carpi
Prime lauree magistrali al Polo universitario di Carpi
I primi cinque ingegneri magistrali hanno concluso un percorso accademico in Sustainable Industrial Engineering
35enne sorpreso con 16 dosi di crack e arrestato dalla Polizia di Stato
35enne sorpreso con 16 dosi di crack e arrestato dalla Polizia di Stato
Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia
Economia, a settembre rallentamento dell'inflazione nel modenese
Economia, a settembre rallentamento dell'inflazione nel modenese
Nic a +0,8% su base annua, -0,3% a livello congiunturale
All’auditorium "Loria" di Carpi specialisti a confronto per discutere di menopausa
All’auditorium "Loria" di Carpi specialisti a confronto per discutere di menopausa
"Meno-pausa… più salute" è il titolo del convegno che si svolgerà sabato 18 ottobre
Ucman, il presidente Poletti a Bruxelles alla cerimonia del Patto dei sindaci dell’UE 2025
Ucman, il presidente Poletti a Bruxelles alla cerimonia del Patto dei sindaci dell’UE 2025
"Aderendo all'iniziativa – ha detto Poletti - ci impegniamo volontariamente come amministrazioni a realizzare gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE"
"Finale Emilia con Gaza", appuntamento venerdì 17 ottobre al Nuovo Cinema Corso
"Finale Emilia con Gaza", appuntamento venerdì 17 ottobre al Nuovo Cinema Corso
La giornata prenderà il via alle 18.30 con la presentazione delle opere di 24 artisti che hanno scelto di donare i propri lavori per sostenere il presidio di Medici Senza Frontiere a Gaz
Soliera, domenica 19 ottobre 30ª edizione de “Il Profumo del Mosto Cotto”
Soliera, domenica 19 ottobre 30ª edizione de “Il Profumo del Mosto Cotto”
Tante iniziative in programma per la festa che da tre decenni accompagna l’arrivo dell’autunno con i suoi sapori, i suoi colori e le sue tradizioni
Modena, alla primaria "Sant'Agnese" si inaugura la nuova mensa scolastica
Modena, alla primaria "Sant'Agnese" si inaugura la nuova mensa scolastica
È la prima delle cinque strutture cofinanziate con fondi Pnrr che arriva a conclusione
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

