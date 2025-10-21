Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
21 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Assalto pullman Pistoia Basket, tre ultras fermati: gravitano nell’estrema destra reatina

Assalto pullman Pistoia Basket, tre ultras fermati: gravitano nell’estrema destra reatina

|21 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Sono Alessandro Barberini, 53 anni, Kevin Pellecchia, 20 anni, e Manuel Fortuna, 31 anni i tre fermati dalla polizia per l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto Raffaele Marianella, autista 65enne originario di Roma e residente a Firenze.  I tre ultras della Sebastiani Rieti gravitano negli ambienti dell’estrema destra reatina e su di loro, dopo le indagini coordinate dalla procura che procede per il reato di omicidio volontario, sono emersi gravi indizi di colpevolezza.  Le indagini si sono subito strette su un gruppetto di tifosi della Sebastiani Rieti a cui appartengono anche i tre fermati. I pubblici ministeri, coordinati dal procuratore Paolo Auriemma, hanno sentito un cospicuo numero di testimoni e hanno passato al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire ai responsabili, nei cui confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza riguardo l’omicidio del secondo autista e per i quali la procura di Rieti ha disposto il fermo di indiziato di delitto. I tre si trovano presso la locale Casa Circondariale.  "Apprese le ultime notizie sull’operato degli inquirenti che ha portato al fermo di tre persone, la Sebastiani comunica che si costituirà parte civile nei confronti dei presunti responsabili. Troppo grande, infatti, il danno arrecato al club in termini economici e di immagine", si legge in una nota pubblicata dalla società sul sito. In un comunicato precedente la Sebastiani aveva annunciato "un silenzio stampa a tempo indeterminato" in "rispetto verso la vittima ed i suoi cari", in attesa del progredire delle indagini e aveva annullato per lutto "l’impegno previsto per oggi tra la nostra U17 e San Paolo Ostiense".  Il Tribunale Federale, vista la gravità dei fatti accaduti, ha disposto "la misura cautelare della disputa a porte chiuse delle gare interne del campionato di Serie A2 fino al compimento delle indagini preliminari”.    [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

"La vita da grandi", il 22 ottobre a Carpi nuovo appuntamento della rassegna "Pomeriggio al cinema"
Vestiti, usciamo
"La vita da grandi", il 22 ottobre a Carpi nuovo appuntamento della rassegna "Pomeriggio al cinema"
Oltre agli spettatori abituali, allo Space City parteciperanno anche 288 studenti e 18 insegnanti dell’ITS "da Vinci"
Pallavolo, Modena Volley ko al tie-break contro Milano dopo essere stata avanti 0-2
I risultati
Pallavolo, Modena Volley ko al tie-break contro Milano dopo essere stata avanti 0-2
I gialloblù sprecano il vantaggio iniziale e rimediano una sconfitta nella prima giornata di SuperLega
Calcio, Serie C: Carpi avanti con Sall, ma raggiunto nel finale dall'Ascoli: al "Cabassi" è 1-1
I risultati
Calcio, Serie C: Carpi avanti con Sall, ma raggiunto nel finale dall'Ascoli: al "Cabassi" è 1-1
Terzo risultato utile consecutivo per i biancorossi dopo le due vittorie contro Perugia e Bra
Sabato 25 ottobre laboratorio per bambini insieme all’artista Paolo Ventura alla ricerca dell'animale misterioso
L'iniziativa
Sabato 25 ottobre laboratorio per bambini insieme all’artista Paolo Ventura alla ricerca dell'animale misterioso
Nell’ambito della mostra di Ago “L’oca gigante e altre meraviglie”.
Sospetta appropriazione di denaro da parte di un dipendente, Platis (FI): "Fondazione di Modena esempio di trasparenza e tempestività"
Politica
Sospetta appropriazione di denaro da parte di un dipendente, Platis (FI): "Fondazione di Modena esempio di trasparenza e tempestività"
"Purtroppo, nel recente passato non sempre è stato così" afferma il vicecoordinatore regionale di Forza Italia, riferendosi al caso aMo
Le banche di credito cooperativo riconosciute protagoniste dell'economia sociale
Il riconoscimento
Le banche di credito cooperativo riconosciute protagoniste dell'economia sociale
Nel 2024 erogati 12,5 milioni di euro a liberalità e investimenti sociali.
Carpi, nella rassegna “Teatro Scuola” cinque spettacoli dedicati agli allievi dall’infanzia alle medie
L'iniziativa
Carpi, nella rassegna “Teatro Scuola” cinque spettacoli dedicati agli allievi dall’infanzia alle medie
La rassegna debutta il 14 gennaio 2026 con “Il segreto di Barbalù”.
A Medolla lectio del prof. Gargiulo, cardiochirurgo del S. Orsola, per celebrare San Luca, patrono dei medici
L'iniziativa
A Medolla lectio del prof. Gargiulo, cardiochirurgo del S. Orsola, per celebrare San Luca, patrono dei medici
Nel corso del meeting sono stati raccolti 500 euro per Piccoli Grandi Cuori, onlus per il sostegno dei bimbi affetti da cardiopatie congenite
Sicurezza a Carpi, "Patto per il Nord" risponde alla "Lega": "Violenza non è mai la risposta, ma le leggi vanno fatte rispettare"
Politica
Sicurezza a Carpi, "Patto per il Nord" risponde alla "Lega": "Violenza non è mai la risposta, ma le leggi vanno fatte rispettare"
"Da troppi anni la Lega parla per slogan, promettendo ordine e fermezza, ma oggi è al governo e ha la possibilità di agire" si legge nella nota stampa
Sclerosi sistemica, giovedì 23 ottobre visite gratuite e capillaroscopie al Policlinico di Modena
Salute
Sclerosi sistemica, giovedì 23 ottobre visite gratuite e capillaroscopie al Policlinico di Modena
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena aderisce alla Giornata del Ciclamino 2025
Azienda unica del trasporto pubblico in Emilia Romagna, Filt Cgil: "Positivo l'avvio del percorso"
Trasporto pubblico
Azienda unica del trasporto pubblico in Emilia Romagna, Filt Cgil: "Positivo l'avvio del percorso"
L’auspicio dell’organizzazione sindacale è ora quello di essere prontamente convocati dalla Regione con l’apertura di un tavolo specifico.
"Inguaribili ma sempre curabili", doppio appuntamento a Soliera e Carpi
L'iniziativa
"Inguaribili ma sempre curabili", doppio appuntamento a Soliera e Carpi
I due incontri sono in programma sabato 25 e venerdì 31 ottobre
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Assalto pullman Pistoia Basket, tre ultras fermati: gravitano nell’estrema destra reatina
Assalto pullman Pistoia Basket, tre ultras fermati: gravitano nell’estrema destra reatina
Champions League, media: "Circa 180 tifosi del Napoli fermati a Eindhoven"
Champions League, media: "Circa 180 tifosi del Napoli fermati a Eindhoven"
Harper Lee, oggi in libreria i suoi racconti inediti ritrovati dopo la morte
Harper Lee, oggi in libreria i suoi racconti inediti ritrovati dopo la morte
Psv-Napoli oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla
Psv-Napoli oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla
Cancro in aumento tra giovani e anziani: è correlato all'obesità, lo studio
Cancro in aumento tra giovani e anziani: è correlato all'obesità, lo studio
Occhio bionico contro cecità senile, l'84% torna a leggere con microchip e occhiali smart
Occhio bionico contro cecità senile, l'84% torna a leggere con microchip e occhiali smart
Trump, il messaggio a Zelensky e Putin: "Accordo tra Ucraina e Russia o prezzo alto da pagare"
Cronaca
Trump, il messaggio a Zelensky e Putin: "Accordo tra Ucraina e Russia o prezzo alto da pagare"
Napoli, vasto incendio a Ponticelli. Il Comune: "Tenere chiuse porte e finestre"
Napoli, vasto incendio a Ponticelli. Il Comune: "Tenere chiuse porte e finestre"
Cremonese-Udinese finisce 1-1: gol di Terracciano e Zaniolo
Cremonese-Udinese finisce 1-1: gol di Terracciano e Zaniolo
Usa, Corte d'Appello dà ragione a Trump: "Sì alla Guardia nazionale a Portland"
Usa, Corte d'Appello dà ragione a Trump: "Sì alla Guardia nazionale a Portland"
Roma, Onorato lancia il Progetto Civico Italia: "Nasce oggi una rete che mette insieme tantissime realtà"
Roma, Onorato lancia il Progetto Civico Italia: "Nasce oggi una rete che mette insieme tantissime realtà"
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia e Pd crescono
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia e Pd crescono
Il commissario Ricciardi 3, l'anticipazione di Lino Guanciale: "Ora si abbandona all'amore"
Il commissario Ricciardi 3, l'anticipazione di Lino Guanciale: "Ora si abbandona all'amore"
Novara, tre giovani investiti dal treno: un morto e due feriti
Novara, tre giovani investiti dal treno: un morto e due feriti
Imprese, Marino (Commissione europea): "Comunicare oggi significa capire il pubblico"
Imprese, Marino (Commissione europea): "Comunicare oggi significa capire il pubblico"
Imprese, Vacarini (Unipol): "Diventino media company per dialogare con nuove generazioni"
Imprese, Vacarini (Unipol): "Diventino media company per dialogare con nuove generazioni"
Imprenditrice italiana muore dopo intervento estetico in Turchia. Lo zio: "Ha contratto un'infezione"
Imprenditrice italiana muore dopo intervento estetico in Turchia. Lo zio: "Ha contratto un'infezione"
Veneto, SocialCom: "Piace sui social, sentiment positivo all'80%"
Veneto, SocialCom: "Piace sui social, sentiment positivo all'80%"
Trump e lo spavento alla Casa Bianca, cameraman urta specchio antico: "Stai attento!"
Trump e lo spavento alla Casa Bianca, cameraman urta specchio antico: "Stai attento!"
Imprese, Vallifuoco (Brand journalism festival): "Serve un nuovo patto con media e istituzioni"
Imprese, Vallifuoco (Brand journalism festival): "Serve un nuovo patto con media e istituzioni"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo

SALUTE

Vitiligine Week dal 3 all'8 novembre, consulenze gratuite anche per gli adolescenti
Vitiligine Week dal 3 all'8 novembre, consulenze gratuite anche per gli adolescenti
Ricerca: Italfarmaco e Istituto Ronzoni insieme nel consorzio BioSpecNet
Ricerca: Italfarmaco e Istituto Ronzoni insieme nel consorzio BioSpecNet
Disponibilità di plasma in Italia - Talk Adnkronos diretta domani dalle 10
Disponibilità di plasma in Italia - Talk Adnkronos diretta domani dalle 10
Manovra, Uap: "Bene norma per servizi in farmacia regolamentati come in altre strutture"
Manovra, Uap: "Bene norma per servizi in farmacia regolamentati come in altre strutture"
Sanità, a Kamel Ghribi il premio Dea Roma al gala del Niaf
Sanità, a Kamel Ghribi il premio Dea Roma al gala del Niaf
Torino, rimosso cancro prostata con robot e incisione di soli 3,5 cm sul paziente sveglio
Torino, rimosso cancro prostata con robot e incisione di soli 3,5 cm sul paziente sveglio
Microbiota target longevità, Ddl per l’accesso alle cure pazienti con disbiosi intestinale
Microbiota target longevità, Ddl per l’accesso alle cure pazienti con disbiosi intestinale
Migliorare la valutazione della postura in contesti clinici e sportivi, azienda di Guidonia fa scuola nel mondo
Migliorare la valutazione della postura in contesti clinici e sportivi, azienda di Guidonia fa scuola nel mondo
Disturbi alimentari e psicofarmaci: "Falsi miti sui social creano trend pericolosi". L'allarme arriva dagli esperti di Lilac-Centro Dca
Disturbi alimentari e psicofarmaci: "Falsi miti sui social creano trend pericolosi". L'allarme arriva dagli esperti di Lilac-Centro Dca
Salute, comuni abitudini che falsano esami e test, medici svelano quali sono
Salute, comuni abitudini che falsano esami e test, medici svelano quali sono
Salvare il Ssn, la proposta di Vaia: "Va potenziato non indebolito, serve welfare integrato, moderno e umano"
Salvare il Ssn, la proposta di Vaia: "Va potenziato non indebolito, serve welfare integrato, moderno e umano"
Malattie rare, arriva la prima serie di podcast che dà voce all'Atassia di Friedreich
Malattie rare, arriva la prima serie di podcast che dà voce all'Atassia di Friedreich

Sul Panaro on air

    • WatchTurismo nella Bassa Modenese, aprono 16 punti informativi in otto Comuni
    • WatchDenunciato minorenne per truffa ad un'anziana: parla Mario Paternoster capo della Polizia di Stato
    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo

    • ATTUALITÀ

    Ikea lancia il mini letto per smartphone che permette di guadagnare dormendo
    Ikea lancia il mini letto per smartphone che permette di guadagnare dormendo
    iOS 26.1, nuova opzione per rendere più “opaco” il Liquid Glass di iPhone
    iOS 26.1, nuova opzione per rendere più “opaco” il Liquid Glass di iPhone
    Il talento per la scarpa 2025 arriva da Avezzano, è Laura Bartolomeo 20 anni
    Il talento per la scarpa 2025 arriva da Avezzano, è Laura Bartolomeo 20 anni
    Dalla Topolino alla 500e Giorgio Armani, Fiat auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma
    Dalla Topolino alla 500e Giorgio Armani, Fiat auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma
    ESA: quattro astronauti europei completano addestramento elicotteri per Le missioni Lunari
    ESA: quattro astronauti europei completano addestramento elicotteri per Le missioni Lunari
    Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo saluto all’ammiraglia SUV
    Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo saluto all’ammiraglia SUV
    Nuova Honda Civic e:HEV 2025: design audace e tecnologia avanzata
    Nuova Honda Civic e:HEV 2025: design audace e tecnologia avanzata
    Nuova Mazda CX-5: una terza generazione più tecnologica, spaziosa e accessibile
    Nuova Mazda CX-5: una terza generazione più tecnologica, spaziosa e accessibile
    CUPRA celebra la milionesima vettura prodotta a Martorell
    CUPRA celebra la milionesima vettura prodotta a Martorell
    Lepas L8: sicurezza e innovazione protagoniste dei test pubblici a Wuhu
    Lepas L8: sicurezza e innovazione protagoniste dei test pubblici a Wuhu
    Osservatorio STIGA-YouGov: Il 77% degli europei sceglie la tecnologia smart per il giardinaggio
    Osservatorio STIGA-YouGov: Il 77% degli europei sceglie la tecnologia smart per il giardinaggio
    Tecnologia e territorio: il Presidente Fontana al Global Summit ZTE per la trasformazione digitale della Lombardia
    Tecnologia e territorio: il Presidente Fontana al Global Summit ZTE per la trasformazione digitale della Lombardia

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    La storia
    Nuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
    Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi