08 Ottobre 2025
Aurora Ramazzotti si sposa, l'annuncio: "Abbiamo data, location… che ansia"

Aurora Ramazzotti si sposa, l’annuncio: “Abbiamo data, location… che ansia”

|8 Ottobre 2025

(Adnkronos) - 4 luglio 2026. È questa la data decisa da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza per il loro matrimonio. La coppia, che ha accolto nel 2023 il figlio primogenito, convolerà a nozze e ad annunciarlo è stata la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti che ha svelato alcuni dettagli.  "Succederà. Non avevamo dubbi però ora esiste una data quindi succederà. Mancano 8 mesi e bisogna sbrigarsi, mi sta salendo anche l'ansietta però penso che sia normale per l'organizzazione di un matrimonio. Ci sono davvero tantissime cose da fare", ha detto Aurora che svelato di aver trovato una "weeding planner perfetta", che la sta aiutando con l'organizzazione della cerimonia.  "Siamo un po' in ritardo ma è stato difficile scegliere la location, non avevamo mai parlato di matrimonio. Abbiamo visitato 2 regioni e più di 20 location diverse. Quindi ricapitolando, abbiamo data, location, musicisti, fotografi e ora stiamo guardando per i catering", ha concluso Ramazzotti promettendo di aggiornare i follower con le prossime novità.   [email protected] (Web Info)
Carpi, giovedì 9 ottobre fontana verde per la sindrome Pans/Pandas
Da sapere
Carpi, giovedì 9 ottobre fontana verde per la sindrome Pans/Pandas
Nella giornata mondiale dedicata alla patologia che colpisce i bambini
Si fa consegnare da un'88enne gioielli e contanti con la truffa del finto incidente, arrestato 36enne
Cronaca
Si fa consegnare da un'88enne gioielli e contanti con la truffa del finto incidente, arrestato 36enne
L'intera refurtiva è stata recuperata dai Carabinieri e riconsegnata alla vittima
Scomparsa di Davide Malavasi, il cordoglio dell'ASD Nuova Modena Darts
L'addio
Scomparsa di Davide Malavasi, il cordoglio dell'ASD Nuova Modena Darts
E' scomparso nella notte del 7 ottobre dopo settimane di lotta e speranza in seguito ad un grave incidente in moto
Furto nella notte in un bar, 23enne arrestato dalla Polizia di Stato
Cronaca
Furto nella notte in un bar, 23enne arrestato dalla Polizia di Stato
Per il giovane è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria
Sei lavoratori in nero scoperti in un risto-bar nel modenese
Cronaca
Sei lavoratori in nero scoperti in un risto-bar nel modenese
I controlli dell'Ispettorato del Lavoro sono stati eseguiti in seguito alla segnalazione di un lavoratore straniero al sindacato Filcams Cigl
Carcere di Modena, entreranno in servizio 56 nuovi agenti
La novità
Carcere di Modena, entreranno in servizio 56 nuovi agenti
Complessivamente, con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, saranno 2.060 i nuovi agenti negli istituti penitenziari italiani
Giornate Fai d'Autunno, a Modena visite a Palazzo Ducale, Orto botanico e Chiesa di San Vincenzo. A Pavullo alla Riserva di Sassoguidano
Da sapere
Giornate Fai d'Autunno, a Modena visite a Palazzo Ducale, Orto botanico e Chiesa di San Vincenzo. A Pavullo alla Riserva di Sassoguidano
Complessivamente, oltre 700 luoghi saranno visitabili sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città
Modena, riqualificazione dell’area verde di via Anderlini con un contributo della Regione
La novità
Modena, riqualificazione dell’area verde di via Anderlini con un contributo della Regione
La Giunta regionale ha dato il via libera all’Accordo di Programma con il Comune di Modena per la realizzazione del progetto
Abusi su ragazze minorenni, chiesti 10 anni per un allenatore di pallavolo modenese
Cronaca
Abusi su ragazze minorenni, chiesti 10 anni per un allenatore di pallavolo modenese
Il 38enne è accusato di violenza sessuale aggravata e pedopornografia
Carpi, scontro tra auto e bici in via Nuova Ponente: grave una donna di 31 anni
Cronaca
Carpi, scontro tra auto e bici in via Nuova Ponente: grave una donna di 31 anni
E' accaduto nella mattina di oggi, mercoledì 8 ottobre
Ucman, sabato 11 ottobre a Medolla si presentano i nuovi punti di informazione turistica
La novità
Ucman, sabato 11 ottobre a Medolla si presentano i nuovi punti di informazione turistica
16 attività commerciali della Bassa, presso le proprie sedi, uffici o negozi, promuoveranno informazione e accoglienza turistica nel territorio
Stupro a San Damaso, il 19enne arrestato ammette le proprie responsabilità davanti al Gip
Cronaca
Stupro a San Damaso, il 19enne arrestato ammette le proprie responsabilità davanti al Gip
Il ragazzo ha risposto a tutte le domande in un interrogatorio durato circa un'ora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    La storia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

