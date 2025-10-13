Barghouti, il leader che potrebbe unire i palestinesi resta in carcere
(Adnkronos) - Per molti palestinesi è l'unica persona in grado di riunire Gaza e Cisgiordania sotto una stessa leadership. Per Israele, invece, la sua libertà rappresenta un rischio troppo grande. Marwan Barghouti, il leader di Fatah simbolo della prima e della seconda Intifada, resterà in carcere dopo aver passato già 23 anni dietro le sbarre. Malgrado le pressioni internazionali e le richieste di rilascio arrivate anche da gruppi per i diritti umani, Tel Aviv ha nuovamente escluso la sua scarcerazione. Considerato dall'Economist "il prigioniero più importante del mondo", da alcuni definito il "Mandela palestinese", Barghouti è l'unico esponente della scena palestinese ritenuto in grado di colmare il vuoto di leadership lasciato da Mahmoud Abbas e di gettare le basi per un nuovo progetto nazionale. La sua figura, popolare in tutti i Territori - anche tra i sostenitori di Hamas - è vista come l'unica capace di unificare le diverse anime del movimento palestinese. "Israele teme la capacità di Barghouti di unire il popolo palestinese dietro di lui", ha dichiarato all'emittente turca Trt Alon Liel, ex direttore generale del ministero degli Esteri israeliano. E i numeri sembrano confermarlo: da alcuni anni, Barghouti guida i sondaggi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza come candidato più popolare per la presidenza dell'Autorità nazionale palestinese (Anp). Il suo nome è da tempo in cima alle liste dei detenuti che Hamas, nonostante la rivalità storica con Fatah, chiede di liberare in cambio degli ostaggi israeliani. Ma Israele ha sempre opposto un netto rifiuto, temendo che il suo rilascio possa riaccendere una leadership palestinese credibile e trasversale. Dalla prigione di Hedarim, dove sta scontando cinque ergastoli per attacchi contro israeliani - accuse che ha sempre negato - Barghouti ha continuato a esercitare un ruolo politico. È stato tra i promotori del Documento dei Prigionieri Palestinesi (o Documento di riconciliazione nazionale), sottoscritto da esponenti di Hamas, Fatah e Jihad islamica, che invoca la creazione di uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme Est come capitale e confini basati sulle linee del 1967. Per l'analista Ramzy Baroud, Barghouti rappresenta "una generazione di leader meno faziosa e più nazionalista", mentre per Zaha Hassan, ricercatrice del Carnegie Endowment for International Peace, la sua figura potrebbe "fungere da ponte tra il conflitto e un futuro accordo politico con Israele". Nato nel 1962 a Kobar, vicino Ramallah, Barghouti fu un leader studentesco all'Università di Bir Zeit. Venne arrestato per la prima volta a 18 anni e trascorse sei anni in prigione, dove imparò l'ebraico. Espulso nel 1987, tornò in Cisgiordania nel 1993 nell'ambito degli Accordi di Oslo e divenne segretario generale di Fatah in Cisgiordania e deputato del Consiglio legislativo. In questi ruoli si distinse per la denuncia della corruzione e degli abusi del potere dell'Anp. Durante la seconda Intifada venne accusato da Israele di aver fondato le Brigate dei Martiri di al-Aqsa. Catturato nel 2002 a Ramallah, dopo essere sfuggito a un attentato l'anno precedente, da allora è in carcere. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
- Al via cantieri da un milione di euro nell'Ospedale di Carpi
- Restaurato un foglio di Talmud della parrocchia di Finale Emilia
- Chiusura temporanea della rampa di collegamento tra la SP39 e il raccordo autostradale 8 “Ferrara – Porto Garibaldi”
- Dietro front sulla differenziata: basta porta a porta, a Modena si torna ai cassonetti in strada
- Fu tre volte davanti a plotone esecuzione, a 7 anni i suoi capelli divennero bianchi: addio a Franco Lanzarini, sopravvissuto alla strage di Marzabotto
- Modena premiata come Presidio Culturale Italiano: un riconoscimento al cuore creativo della città
- Carpi, via Rovighi: si smonta il ponteggio, divieto di transito
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Abk Group, la produzione lascerà Finale Emilia
La buona notizia
L'avvenimentoA Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Il finanziamentoLiquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
Curiosità
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.