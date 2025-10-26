Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
26 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Beatrice Bellucci morta in incidente a Roma, l’assessore Patané: “Acceleriamo sui velox e vista-red sulla Colombo”

Beatrice Bellucci morta in incidente a Roma, l’assessore Patané: “Acceleriamo sui velox e vista-red sulla Colombo”

|26 Ottobre 2025

(Adnkronos) - "Abbiamo deciso di accelerare sui velox e sui 'vista-red' sulla via Cristoforo Colombo e su Corso Francia". Lo afferma all'Adnkronos l'assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patané riguardo ai provvedimenti sulle due strade, la prima teatro dello schianto in cui l'altro ieri sera ha perso la vita la 20enne Beatrice Bellucci, la seconda di diversi incidenti mortali con giovani vittime.  I 60 velox per tutta Roma "Avevamo già deciso da tempo di mettere 60 velox in tutta Roma - ricorda Patané -. Siamo partiti con i primi cinque, due dei quali sono stati già posizionati su via Isacco Newton, due sulla tangenziale, il tutor sulla via del Mare, oltre a quello che era già stato messo su Galleria Giovanni XXIII". Le pratiche erano già state avviate per 60 punti e "abbiamo deciso di accelerare su tre velox sulla Colombo - nel tratto urbano tra piazza dei Navigatori e via Costantino e in due tratti extra-urbani - e tre su Corso Francia, dove però, prima di istallarli, serve il decreto prefettizio, ma già sono stati fatti i sopralluoghi".  Le telecamere che fanno la multa se passi con il rosso Si accelera anche sui "'vista-red', le cosiddette telecamere che fanno la multa al passaggio con il rosso: ce l'abbiamo soltanto sulla Colombo in uscita da Roma e, invece, li metteremo anche in entrata sempre all'altezza della circonvallazione Ostiense; inoltre vogliamo metterli all'altezza di Colombo-Laurentina e Colombo-via di Malafede" e "in Corso Francia".   [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Calcio, Seconda e Terza Categoria: vince la Solarese, ko per Concordia, Possidiese, Novese, Union Sg Sozzigalli e Vallalta
I risultati
Calcio, Seconda e Terza Categoria: vince la Solarese, ko per Concordia, Possidiese, Novese, Union Sg Sozzigalli e Vallalta
I risultati delle gare del weekend delle formazioni della Bassa modenese
Calcio, Promozione e Prima Categoria: pari tra V. Camposanto e Medolla San Felice, ko Solierese, Cavezzo, Mirandolese e Ravarino
I risultati
Calcio, Promozione e Prima Categoria: pari tra V. Camposanto e Medolla San Felice, ko Solierese, Cavezzo, Mirandolese e Ravarino
I risultati delle gare del weekend delle formazioni della Bassa modenese
Truffano un'anziana e scappano in autostrada senza allacciare le cinture: presi
Cronaca nera
Truffano un'anziana e scappano in autostrada senza allacciare le cinture: presi
La Stradale aveva notato la coppia che viaggiava senza cinture, e fermandola ha trovato il bottino appena trafugato
Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
L'indagine
Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
Il ragazzo tornava da una serata con gli amici, rimasti anche loro feriti. Della sua morte dovrà rispondere il 26enne di Cavezzo che era alla guida del mezzo, che si sarebbe messo alla guida un tasso alcolemico superiore ai limiti
Incendio in un capannone industriale
Cronaca
Incendio in un capannone industriale
Vigili del fuoco al lavoro provenienti da tutta la provincia
A Mirandola la droga va forte… tra gli adulti. I dati del SerDP distrettuale dove si curano le dipendenze
I dati
A Mirandola la droga va forte… tra gli adulti. I dati del SerDP distrettuale dove si curano le dipendenze
Alcolici, droghe e tabacco le sostanze preferite sopra ai 55 anni
Calcio, Serie C: ko casalingo per il Carpi, il Gubbio si impone 0-3
I risultati
Calcio, Serie C: ko casalingo per il Carpi, il Gubbio si impone 0-3
Netta sconfitta per i biancorossi al "Cabassi"
Lunedì 27 ottobre a Modena incontro con l’europarlamentare Annalisa Corrado, imbarcata sulla Global Sumud Flottilla
L'iniziativa
Lunedì 27 ottobre a Modena incontro con l’europarlamentare Annalisa Corrado, imbarcata sulla Global Sumud Flottilla
Alle ore 18.30 alla Sala Polivalente Officina Windsor Park. Con lei Francesca Maletti, Annalisa Lamazzi, Stefano Vaccari e Rossella Caci.
Il sindaco di Castelfranco Emilia al progetto di educazione civica sul campo "On the Road"
L'iniziativa
Il sindaco di Castelfranco Emilia al progetto di educazione civica sul campo "On the Road"
L’obiettivo è portarlo anche a Castelfranco Emilia, che diventerebbe così il Comune pilota in Emilia-Romagna.
Modena, lunedì 27 ottobre l'iniziativa "Alle origini dell'arcobaleno"
L'iniziativa
Modena, lunedì 27 ottobre l'iniziativa "Alle origini dell'arcobaleno"
Alle ore 20.45, presso la Sala Paganelli di Palazzo Europa a Modena in Via Emilia Ovest.
Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
I dati
Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore
Oltre 5 milioni di euro all’Emilia-Romagna per il welfare di comunità
Il contributo
Oltre 5 milioni di euro all’Emilia-Romagna per il welfare di comunità
Accordo sottoscritto tra la Regione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Mattarella: "Pace va cercata, coltivata e osata"
Mattarella: "Pace va cercata, coltivata e osata"
Poliziotti scortano papà che porta figlia in ospedale. Meloni: "Eroi!"
Poliziotti scortano papà che porta figlia in ospedale. Meloni: "Eroi!"
Lucio Corsi, tentato furto al ristorante della madre nel Grossetano: ladri in fuga senza bottino
Lucio Corsi, tentato furto al ristorante della madre nel Grossetano: ladri in fuga senza bottino
Latina, incendio in un appartamento a Sermoneta: trovata bottiglia incendiaria
Latina, incendio in un appartamento a Sermoneta: trovata bottiglia incendiaria
Sinner dopo vittoria di Vienna: "Non è stato semplice, ma non ho mai mollato"
Sinner dopo vittoria di Vienna: "Non è stato semplice, ma non ho mai mollato"
Beatrice Bellucci morta in incidente a Roma, l'assessore Patané: "Acceleriamo sui velox e vista-red sulla Colombo"
Beatrice Bellucci morta in incidente a Roma, l'assessore Patané: "Acceleriamo sui velox e vista-red sulla Colombo"
Sassuolo-Roma 0-1, Dybala regala vittoria e vetta classifica a Gasperini
Sassuolo-Roma 0-1, Dybala regala vittoria e vetta classifica a Gasperini
Arisa a Verissimo, le scuse a Simona Ventura: "Ho sbagliato"
Arisa a Verissimo, le scuse a Simona Ventura: "Ho sbagliato"
Sinner, trionfo a Vienna: Jannik rimonta Zverev e conquista il titolo
Sinner, trionfo a Vienna: Jannik rimonta Zverev e conquista il titolo
Caso Sangiuliano, Federica Corsini: "Basta mistificare la realtà, su Report il Garante ha applicato la legge"
Caso Sangiuliano, Federica Corsini: "Basta mistificare la realtà, su Report il Garante ha applicato la legge"
Bonus elettrodomestici, quanto vale e a chi spetta. In arrivo le domande
Bonus elettrodomestici, quanto vale e a chi spetta. In arrivo le domande
Mollicone: "Stasera in onda l'intervista a Report, vedremo se il mio pensiero sarà manipolato"
Mollicone: "Stasera in onda l'intervista a Report, vedremo se il mio pensiero sarà manipolato"
Due anziani morti in casa in Valle d'Aosta, intossicazione da monossido
Due anziani morti in casa in Valle d'Aosta, intossicazione da monossido
Muore in casa, la trovano dopo un anno. L'ultimo messaggio a ChatGpt: "Aiutami"
Muore in casa, la trovano dopo un anno. L'ultimo messaggio a ChatGpt: "Aiutami"
Il 'forza Sinner' di Vespa a Le Iene. E Jannik firma la bandiera "a Bruno con affetto"
Il 'forza Sinner' di Vespa a Le Iene. E Jannik firma la bandiera "a Bruno con affetto"
Serie A, Torino-Genoa 2-1: successo in rimonta per Baroni
Serie A, Torino-Genoa 2-1: successo in rimonta per Baroni
Multa a Report, Garante privacy: "Non si contesti indipendenza delle decisioni"
Multa a Report, Garante privacy: "Non si contesti indipendenza delle decisioni"
Ballando, Barbara D'Urso 'rimandata': la difesa di La Rocca
Ballando, Barbara D'Urso 'rimandata': la difesa di La Rocca
Formula 1, la griglia di partenza del Gp del Messico
Formula 1, la griglia di partenza del Gp del Messico
Sinner, finale a Vienna contro Zverev: come cambia ranking e quanto guadagna se vince?
Sinner, finale a Vienna contro Zverev: come cambia ranking e quanto guadagna se vince?

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo

SALUTE

Due batteri sfiancarono l'esercito di Napoleone nella campagna di Russia
Due batteri sfiancarono l'esercito di Napoleone nella campagna di Russia
Sanità, Foce: "Bene approvazione nuovi Lea, ora vigilare su applicazione"
Sanità, Foce: "Bene approvazione nuovi Lea, ora vigilare su applicazione"
Ora solare, neurologo Barbanti: "Lunedì dopo cambio meno infarti, sonno cura più potente"
Ora solare, neurologo Barbanti: "Lunedì dopo cambio meno infarti, sonno cura più potente"
Giornata spina bifida, da prevenzione a nuove tecniche chirurgiche
Giornata spina bifida, da prevenzione a nuove tecniche chirurgiche
Alert ipertensione, come e quando misurare la pressione senza sbagliare
Alert ipertensione, come e quando misurare la pressione senza sbagliare
Violenza sulle donne, a novembre nelle farmacie di Roma e provincia kit gratis per rilevare droghe nei drink
Violenza sulle donne, a novembre nelle farmacie di Roma e provincia kit gratis per rilevare droghe nei drink
Ipotiroidismo, al via a Roma il 7 novembre campagna di prevenzione
Ipotiroidismo, al via a Roma il 7 novembre campagna di prevenzione
Tumori. Ferrucci (Nibit): "dai vaccini ai super anticorpi le autostrade verso il futuro dell'immuno-oncologia"
Tumori. Ferrucci (Nibit): "dai vaccini ai super anticorpi le autostrade verso il futuro dell'immuno-oncologia"
Sanità digitale, una strategia nazionale oltre il Pnrr: mercato Ict a 2,93 miliardi nel 2026
Sanità digitale, una strategia nazionale oltre il Pnrr: mercato Ict a 2,93 miliardi nel 2026
ICare 2025, al congresso anestesisti 'tecnologia per più umanità nelle cure'
ICare 2025, al congresso anestesisti 'tecnologia per più umanità nelle cure'
Bignami (Siaarti): all'Icare 2025 "sanità connessa con Ia e telemedicina"
Bignami (Siaarti): all'Icare 2025 "sanità connessa con Ia e telemedicina"
Colombo (Siaarti): "Serve Fse nazionale per salvare vite nelle emergenze"
Colombo (Siaarti): "Serve Fse nazionale per salvare vite nelle emergenze"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Turismo: da America250 a Fifa2026 passando per la Route66, il 2026 è l'anno degli Stati Uniti
    Turismo: da America250 a Fifa2026 passando per la Route66, il 2026 è l'anno degli Stati Uniti
    WaltherPark adotta il "Taxonomy check" di GBC Italia
    WaltherPark adotta il "Taxonomy check" di GBC Italia
    Logistica 4.0: De Rosa (SMET) su AI, VR e produttività misurabile
    Logistica 4.0: De Rosa (SMET) su AI, VR e produttività misurabile
    Sostenibilità, Endiale e Conou uniscono le forze nell'economia circolare
    Sostenibilità, Endiale e Conou uniscono le forze nell'economia circolare
    Il remake del primo Halo arriva su PC e console, anche su PS5
    Il remake del primo Halo arriva su PC e console, anche su PS5
    Leggende Pokémon: Z-A stravolge i combattimenti più famosi dei videogiochi
    Leggende Pokémon: Z-A stravolge i combattimenti più famosi dei videogiochi
    aizoOn: 20 anni e agenda 2045 per un futuro sostenibile e etico
    aizoOn: 20 anni e agenda 2045 per un futuro sostenibile e etico
    Moriani (Var Group): "Ia entrerà nel lavoro integrandosi con intelligenza umana e organizzativa"
    Moriani (Var Group): "Ia entrerà nel lavoro integrandosi con intelligenza umana e organizzativa"
    Inaugurate a Palazzo Guinigi le prime mostre
    Inaugurate a Palazzo Guinigi le prime mostre
    I talk su prenotazione
    I talk su prenotazione
    French Choc
    French Choc
    Play with the Designer
    Play with the Designer

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    I dati
    Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
    AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore
    La storia
    Nuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
    Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi