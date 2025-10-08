Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Buckingham Palace, un ex maggiordomo rivela le regole non scritte di re Carlo

(Adnkronos) - Un semplice saluto? Gli si dà del tu, del lei, del voi o del loro? Gli si stringe amichevolmente la mano oppure è necessario un inchino? Insomma, che fare, nel molto improbabile caso di imbattersi, durante una passeggiata in una bella giornata di sole (rara anche questa) a Londra o magari in un parco scozzese, in re Carlo in compagnia della regina Camilla? Molti di noi sarebbero colti alla sprovvista, imbarazzati e probabilmente non saprebbero cosa dire e come comportarsi al cospetto delle Loro Maestà. Come si può immaginare, l'idea di trovarsi di fronte un membro della famiglia reale britannica deve intimidire molte persone. Anche perché ci si sentirebbe inevitabilmente inadeguati davanti a una possibilità che nella vita probabilmente non capiterà mai. Impreparati, riguardo l'impossibile caso specifico, sulle regole da seguire: il famoso protocollo, chi lo conosce?  Quindi, inchini o riverenze, e che altro ancora? Ebbene, secondo un ex maggiordomo reale che ha servito personalmente il re, la risposta è in realtà: niente di niente. A parte, naturalmente, essere semplicemente una persona educata e perbene, a quanto pare non è necessario inchinarsi, fare la riverenza o altri gesti formali quando ci si trova in presenza di un membro della famiglia reale (anche se è possibile farlo, se proprio lo si desidera). Durante un'intervista con Fox News, Grant Harrold, che ha recentemente pubblicato un libro di memorie, 'The Royal Butler: My Remarkable Life in Royal Service' , ha affermato: "Penso che molte persone diano per scontato che quando si incontra la famiglia reale, si debba fare un inchino o una riverenza, ma non lo si fa. Non è obbligatorio, è una scelta del tutto personale. Il re ne ha persino parlato con me. Mi ha detto: 'Quando ti inchini o fai la riverenza, lo fai al titolo. Non lo fai alla persona'".  Conferma alle parole dell'ex maggiordomo si trovano addirittura nel sito web ufficiale della Famiglia Reale, che spiega a chi, al cospetto del re, sarebbe colto da un letale attacco d'ansia: "La risposta semplice è che non ci sono codici di comportamento obbligatori, solo cortesia. Tuttavia, molte persone desiderano osservare le forme tradizionali di saluto. Per gli uomini si tratta di un inchino fatto soltanto con la testa, mentre le donne fanno una piccola riverenza. Altri preferiscono semplicemente stringere la mano nel modo consueto".  Eppure, non basta Buckingham Palace a fare chiarezza sul codice comportamentale da adottare. Basta infatti ricordare quel che accadde a Meghan Markle il giorno che il principe Harry le presentò la regina Elisabetta II. Nel documentario di Netflix 'Harry & Meghan', la duchessa di Sussex racconta: "Eravamo in macchina mentre andavamo a incontrare la regina ed Harry mi ha chiesto: 'Sai come fare la riverenza, vero?' E io ho pensato che fosse uno scherzo". Il principe ha poi aggiunto: "Come lo spieghi alla gente? Come spieghi che ti inchini a tua nonna? E che dovresti fare la riverenza, soprattutto a un americano. È strano". La duchessa ha poi ricordato come si sia inchinata talmente tanto davanti alla regina, cadendo praticamente a terra, prima di dire: "Piacere di conoscerla, Sua Maestà".  ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Furto nella notte in un bar, 23enne arrestato dalla Polizia di Stato
Cronaca
Furto nella notte in un bar, 23enne arrestato dalla Polizia di Stato
Per il giovane è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria
Sei lavoratori in nero scoperti in un risto-bar nel modenese
Cronaca
Sei lavoratori in nero scoperti in un risto-bar nel modenese
I controlli dell'Ispettorato del Lavoro sono stati eseguiti in seguito alla segnalazione di un lavoratore straniero al sindacato Filcams Cigl
Carcere di Modena, entreranno in servizio 56 nuovi agenti
La novità
Carcere di Modena, entreranno in servizio 56 nuovi agenti
Complessivamente, con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, saranno 2.060 i nuovi agenti negli istituti penitenziari italiani
Giornate Fai d'Autunno, a Modena visite a Palazzo Ducale, Orto botanico e Chiesa di San Vincenzo. A Pavullo alla Riserva di Sassoguidano
Da sapere
Giornate Fai d'Autunno, a Modena visite a Palazzo Ducale, Orto botanico e Chiesa di San Vincenzo. A Pavullo alla Riserva di Sassoguidano
Complessivamente, oltre 700 luoghi saranno visitabili sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città
Modena, riqualificazione dell'area verde di via Anderlini con un contributo della Regione
La novità
Modena, riqualificazione dell’area verde di via Anderlini con un contributo della Regione
La Giunta regionale ha dato il via libera all’Accordo di Programma con il Comune di Modena per la realizzazione del progetto
Abusi su ragazze minorenni, chiesti 10 anni per un allenatore di pallavolo modenese
Cronaca
Abusi su ragazze minorenni, chiesti 10 anni per un allenatore di pallavolo modenese
Il 38enne è accusato di violenza sessuale aggravata e pedopornografia
Carpi, scontro tra auto e bici in via Nuova Ponente: grave una donna di 31 anni
Cronaca
Carpi, scontro tra auto e bici in via Nuova Ponente: grave una donna di 31 anni
E' accaduto nella mattina di oggi, mercoledì 8 ottobre
Ucman, sabato 11 ottobre a Medolla si presentano i nuovi punti di informazione turistica
La novità
Ucman, sabato 11 ottobre a Medolla si presentano i nuovi punti di informazione turistica
16 attività commerciali della Bassa, presso le proprie sedi, uffici o negozi, promuoveranno informazione e accoglienza turistica nel territorio
Stupro a San Damaso, il 19enne arrestato ammette le proprie responsabilità davanti al Gip
Cronaca
Stupro a San Damaso, il 19enne arrestato ammette le proprie responsabilità davanti al Gip
Il ragazzo ha risposto a tutte le domande in un interrogatorio durato circa un'ora
Finale Emilia, il programma degli eventi di Manitese nel mese di ottobre
L'iniziativa
Finale Emilia, il programma degli eventi di Manitese nel mese di ottobre
Si inizia domani, giovedì 9, con l'inaugurazione della mostra itinerante "Gaza, Mondo" presso la biblioteca di Concordia
Bomporto, semaforo guasto tra via Nazionale e via Ravarino-Carpi
Traffico e viabilità
Bomporto, semaforo guasto tra via Nazionale e via Ravarino-Carpi
Aimag sta operando sulla centralina al fine di ripristinarne il funzionamento nel più breve tempo possibile
Carenze igienico-sanitarie in una farmacia della Bassa, oltre 10mila euro di multa al legale responsabile
Cronaca
Carenze igienico-sanitarie in una farmacia della Bassa, oltre 10mila euro di multa al legale responsabile
In seguito ad un'ispezione da parte dei Carabinieri del N.A.S. di Parma che hanno riscontrato anche altre irregolarità
