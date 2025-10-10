Calcio, Seconda e Terza Categoria: trasferte per le capolista Athletic Valli e Vallalta, match casalingo per il Concordia

di Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Seconda e Terza Categoria. Di seguito tutte le gare in programma, categoria per categoria:

Seconda Categoria

Nell'anticipo del sabato pomeriggio della quinta giornata del Girone E di Seconda Categoria, il Limidi, decimo in classifica e reduce dal ko sul campo della capolista Carpine, riceverà la Pol. Saliceta sesta. Nelle gare della domenica, trasferte in programma per Possidiese e Novese, mentre il Concordia scenderà in campo davanti al proprio pubblico. La formazione di San Possidonio, quinta in classifica, cerca riscatto dopo il pesante ko contro la Virtus Mandrio (1-5) sul campo della Villa d'Oro, mentre quella di Novi di Modena, seconda in graduatoria dopo la vittoria di misura nel derby contro il Concordia (1-0), sarà impegnata proprio in casa della Virtus Mandrio. Il Concordia, infine, chiamato a reagire dopo il ko nel derby, ospiterà la Cabassi Union Carpi. Nell'anticipo del sabato del Girone H, invece, la Solarese, terza in classifica con tre successi e un ko in quattro gare finora disputate, ospita una Persicetana quinta e in zona playoff, mentre domenica l'Athletic Valli capolista farà visita al XII Morelli settimo a - 4 dalla vetta in una graduatoria ancora molto corta.

Seconda Categoria, Girone E, calendario giornata 5: Sabato 11 ottobre, ore 15: Centro Polivalente Limidi - Pol. Saliceta. Domenica 12 ottobre, ore 15.30: Carpine - Rapid Viadana, Concordia - Cabassi Union Carpi, San Paolo - Virtus Bagnolo, Villa d'Oro - Virtus Possidiese, Virtus Cibeno - Reggiolo, Virtus Mandrio - Novese.

Seconda Categoria, Girone E, classifica: Carpine 12, Novese 8, Virtus Mandrio 7, Reggiolo 7, Virtus Possidiese 7, Pol. Saliceta 6, Virtus Bagnolo 5, Concordia 4, Cabassi Union Carpi 4, Centro Polivalente Limidi 4, Villa d'Oro 3, Rapid Viadana 2, San Paolo 2, Virtus Cibeno 2.

Seconda Categoria, Girone H, calendario giornata 5: Sabato 11 ottobre, ore 15.30: Pol. Solarese - Persicetana. Domenica 12 ottobre, ore 15.30: Alberonese - Libertas Ghepard, Bondeno - Lovers 1997, Galliera - Sporting Terre del Reno, Libertasargile Vigorpieve - Real Bologna, Rayo Granarolo - Sermide, XII Morelli - Athletic Valli.

Seconda Categoria, Girone H, classifica: Athletic Valli 10,Lovers 1997 10, Pol. Solarese 9, Libertas Ghepard 7, Persicetana 7, Bondeno 6, XII Morelli 6, Sporting Terre del Reno 5, Sermide 4, Rayo Granarolo 4, Real Bologna 4, Galliera 3, Libertasargile Vigorpieve 3, Alberonese 0.

Terza Categoria

Nella sesta giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, si affrontano Baracca Beach e Union Sg Sozzigalli: la squadra bomportese, che giocherà in casa, è settima e reduce dal poker rifilato alla Pol. Forese Nord, mentre quella solierese è sesta e viene dal pareggio casalingo contro la Pol. Union 81. Nell'anticipo del sabato pomeriggio del Girone B (Reggio Emilia), invece, la Pol. Roveretana nona in classifica sarà ospite della Gualtierese, mentre il Vallalta, primo in graduatoria a quota 8 punti insieme al Fosdondo, giocherà in trasferta contro il Santos 1948, nel gruppo delle terze a -2 dalla vetta.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 6: Sabato 11 ottobre, ore 15: 4 Ville - Real Montale. Domenica 12 ottobre, ore 15.30: Baracca Beach - Union Sg Sozzigalli, Gaggio - Ganaceto, Manzolino - Castelfranco Calcio, Pol. Cognentese - Pol. Forese Nord, Pol. Union 81 - Fides Panzano, Sanfa - Borghetto Santanna, Terre di Castelnuovo - Pol. San Damaso U21.

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica: Pol. Cognentese 15, Sanfa 11, Real Montale 10, Castelfranco Calcio 10, Pol. San Damaso U21 9, Union Sg Sozzigalli 8, Baracca Beach 7, Borghetto Santanna 7 Pol. Union 81 7, Ganaceto 6, Terre di Castelnuovo 6, Pol. Forese Nord 6, Gaggio 4, 4 Ville 4, Manzolino 3, Fides Panzano 1.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), calendario giornata 5: Sabato 11 ottobre, ore 15.30: Gualtierese - Pol. Roveretana. Domenica 12 ottobre, ore 15.30: Cortilese - Cadelbosco, Fosdondo - Fogliano, Il Quadrifoglio - Invicta Gavasseto, Salvaterra - Pol. Aics Guastalla, Santos 1948 - Vallalta.

