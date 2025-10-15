Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
15 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Calderone: “Lavoro deve essere più inclusivo, no a competizione tra generazioni”

Calderone: “Lavoro deve essere più inclusivo, no a competizione tra generazioni”

|15 Ottobre 2025

(Adnkronos) - “Un mondo del lavoro più inclusivo per me mette al centro la garanzia di un lavoro più soddisfacente per tutti. È quello a cui dobbiamo tendere. Questa stagione in cui sono chiamata a fare il mio lavoro è un’esperienza unica per il nostro Paese". E' quanto ha dichiarato la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, a margine del Ceo Meeting, in cui il consorzio Elis ha presentato 'GenerAzione Talento', il nuovo progetto che valorizza i lavoratori senior.  "I numeri che stiamo mettendo assieme in termini di occupazione e tasso di disoccupazione che cala -ha spiegato- sono passi verso il risultato della piena integrazione lavorativa di chi ha sempre avuto una difficoltà di coinvolgimento in questo senso. Penso alle donne e ai giovani", ha sottolineato.  Secondo il ministro, "al momento abbiamo cinque generazioni nel mercato del lavoro, e oggi non abbiamo bisogno di creare una competizione intergenerazionale. Non bisogna rinunciare a certi lavoratori per far spazio ad altri. Il lavoro e il pensiero di Elis è il pensiero unificante. È importante giocare di squadra con imprese e sindacati e con chi ha le mani in pasta, promuovendo il lavoro per far sentire meglio le persone",ha sottolineato.  "Qui in Elis -ha continuato Calderone- si respira un’aria leggera: questi giovani sono sempre sorridenti. I nostri ragazzi non sono disattenti o rinunciatari rispetto alle occasioni che la vita gli propone. Casomai sono disorientati, infatti per loro abbiamo costruito 'Appli', un web coach virtuale con l’Ia generativa multi utente che ci consente di accompagnare i giovani per aiutarli a comprendere quali sono i loro talenti e qual è il percorso necessario".  Secondo il ministro, infatti, "le occasioni di lavoro ci sono, e sono in attesa di una risposta". "Il compito del Governo e di chi ha l’opportunità di fare questo è accompagnare i giovani con senso di responsabilità, come fa Elis grazie alle aziende associate. Si devono mettere in campo politiche per sostenere la demografia, ma sappiamo che il problema è anche un altro, ovvero 30 anni fa non sono nati i genitori dei bambini che mancano oggi. Un bambino oggi sarà un lavoratore fra 25 o 30 anni, dobbiamo per questo guardare con realismo e speranza a ciò che abbiamo", ha continuato.  Secondo il ministro, "la qualità nelle aziende la fanno le persone, abbiamo un’occupazione che sta crescendo a tempo indeterminato". "C’è bisogno di stabilità e noi in questo momento non dobbiamo creare competizione fra persone. Gli anziani non devono lasciare il posto ai giovani e accelerare il ricambio generazionale, va creata un’alleanza tra i lavoratori, dove i senior non devono solo spiegare come si fa un lavoro ma perché lo si fa e perché lo si fa in quel modo", ha concluso.   [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Estate modenese, oltre 100mila presenze per gli eventi organizzati in città
I dati
Estate modenese, oltre 100mila presenze per gli eventi organizzati in città
Dai Giardini Ducali a piazza Sant’Agostino, dalla Pomposa ai parchi: numerosi gli appuntamenti che si sono svolti a Modena
Ottantesimo anniversario della morte di Gregorio Agnini, le iniziative in programma a Finale Emilia
Il ricordo
Ottantesimo anniversario della morte di Gregorio Agnini, le iniziative in programma a Finale Emilia
La commemorazione del politico finalese si svolgerà nella giornata di sabato 25 ottobre
Scappa in bici e lancia a terra 91 dosi di cocaina ed eroina: arrestato 41enne
Controlli sulle strade
Scappa in bici e lancia a terra 91 dosi di cocaina ed eroina: arrestato 41enne
Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto dei confronti dell’uomo la misura cautelare in carcere
A Cavezzo nuovo punto di Informazione e Accoglienza Turistica
La novità
A Cavezzo nuovo punto di Informazione e Accoglienza Turistica
E' attivo presso la tabaccheria Ivan, situata nella zona di ponte Motta: il Comune della Bassa entra ufficialmente nella rete dello IAT Diffuso
Medolla, cena solidale presso la Sala Arcobaleno venerdì 17 ottobre
L'iniziativa
Medolla, cena solidale presso la Sala Arcobaleno venerdì 17 ottobre
Parte del ricavato andrà a supportare i progetti di Artivismo e Sport per i diritti umani in Repubblica Democratica del Congo e Kenya
Soliera, nel suo negozio di animali palpeggiò una 14enne: 80enne a processo
Cronaca
Soliera, nel suo negozio di animali palpeggiò una 14enne: 80enne a processo
L'uomo avrebbe già molestato un'altra adolescente un anno prima
Mirandola, uccide la moglie malata e si toglie la vita: salme sotto esame
Cronaca
Mirandola, uccide la moglie malata e si toglie la vita: salme sotto esame
Gli accertamenti sono ancora in corso soprattutto per far luce sull'orario a cui è avvenuto l'omicidio-suicidio
Bomporto, al via la posa della nuova rete FiberCop in fibra ottica
Lavori in corso
Bomporto, al via la posa della nuova rete FiberCop in fibra ottica
Gli interventi inizieranno in via Piave, via Adige, via Po e via Ravarino Carpi a partire dal prossimo mese
Disabilità e inclusione, l'esperienza virtuosa de "La Frolleria" di Mirandola all'incontro tra le ministre di Italia e Turchia
Il riconoscimento
Disabilità e inclusione, l'esperienza virtuosa de "La Frolleria" di Mirandola all'incontro tra le ministre di Italia e Turchia
La presidente Manderioli è stata invitata a portare la testimonianza dell'attività de "La Frolleria"
Volley, venerdì 17 ottobre amichevole tra Pallavolo Concordia e Stadium Mirandola
Sport
Volley, venerdì 17 ottobre amichevole tra Pallavolo Concordia e Stadium Mirandola
Ultimo importante test pre-campionato per la formazione concordiese
Sanità, Emilia-Romagna prima per pazienti da fuori regione
Salute
Sanità, Emilia-Romagna prima per pazienti da fuori regione
Confermata l’alta attrattività di pazienti secondo il rapporto diffuso da Meridiano Sanità: seguono nella classifica delle regioni Lombardia e Veneto
Morto a 38 anni per un malore, a San Felice i funerali di Mihail Grisca
L'addio
Morto a 38 anni per un malore, a San Felice i funerali di Mihail Grisca
E' scomparso lo scorso venerdì, mentre si trovava nel cesenate con il suo camion per una consegna. Oggi, mercoledì 15 ottobre, l'ultimo saluto
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

ComoLake: Locatelli: "Grazie a ia disabili possono avere opportunità di formazione e lavoro"
Malagò: "Milano Cortina 2026 nasce dalle ceneri di un disastro. Queste Olimpiadi faranno la storia"
Malagò: "Milano Cortina 2026 nasce dalle ceneri di un disastro. Queste Olimpiadi faranno la storia"
I vestiti che indossiamo sono sicuri? L'analisi dei medici anti-fake news
I vestiti che indossiamo sono sicuri? L'analisi dei medici anti-fake news
ComoLake, Polito (Indra Group): "Mobilità strategica per il futuro"
ComoLake, Polito (Indra Group): "Mobilità strategica per il futuro"
Conversano (Happy Ageing): "Prevenzione alla base dell'invecchiamento in salute"
Conversano (Happy Ageing): "Prevenzione alla base dell'invecchiamento in salute"
Milan, si ferma Pulisic: le condizioni del fantasista rossonero
Milan, si ferma Pulisic: le condizioni del fantasista rossonero
Eredità Agnelli, spunta bozza di donazione a Edoardo: al figlio quote della Dicembre
Eredità Agnelli, spunta bozza di donazione a Edoardo: al figlio quote della Dicembre
Ricerca, terapie avanzate personalizzate: presentato a Parma isolatore robotizzato CFBox
Ricerca, terapie avanzate personalizzate: presentato a Parma isolatore robotizzato CFBox
Colestasi intraepatica familiare, ok di Aifa a rimborsabilità maralixibat
Colestasi intraepatica familiare, ok di Aifa a rimborsabilità maralixibat
Calderone: "Lavoro deve essere più inclusivo, no a competizione tra generazioni"
Calderone: "Lavoro deve essere più inclusivo, no a competizione tra generazioni"
Imprese, Fava (Inps): "Entriamo nel consorzio Elis"
Imprese, Fava (Inps): "Entriamo nel consorzio Elis"
Made in Italy, Mulino Bianco celebra 50 anni di storia, al Mimit una mostra speciale
Made in Italy, Mulino Bianco celebra 50 anni di storia, al Mimit una mostra speciale
Bigamia a Montecatini, donna denunciata per aver sposato due uomini
Bigamia a Montecatini, donna denunciata per aver sposato due uomini
Made in Italy, inaugurata al Mimit mostra dedicata al Mulino Bianco per i suoi 50 anni
Made in Italy, inaugurata al Mimit mostra dedicata al Mulino Bianco per i suoi 50 anni
Investing for Healthy Ageing, convegno su invecchiamento sano e sostenibile
Investing for Healthy Ageing, convegno su invecchiamento sano e sostenibile
Oro ancora da record, impennata per le tensioni Usa-Cina sui dazi
Oro ancora da record, impennata per le tensioni Usa-Cina sui dazi
ComoLake, Bisio (Engineering): "Con EnGpt aiutiamo a trasformare Ia in motore crescita"
ComoLake, Bisio (Engineering): "Con EnGpt aiutiamo a trasformare Ia in motore crescita"
ComoLake, Fiorentini (Almaviva): "Mondo dei trasporti necessità di visione a lunghissimo termine"
ComoLake, Fiorentini (Almaviva): "Mondo dei trasporti necessità di visione a lunghissimo termine"
Kyrgios: "L'Atp protegge Sinner". Poi 'elogia' a sorpresa Jannik
Kyrgios: "L'Atp protegge Sinner". Poi 'elogia' a sorpresa Jannik
ComoLake, Vespri: "Necessaria regolamentazione Ai"
ComoLake, Vespri: "Necessaria regolamentazione Ai"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

SALUTE

Tumore alla prostata, rimborsata nuova terapia orale per le forme con mutazioni Brca
Tumore alla prostata, rimborsata nuova terapia orale per le forme con mutazioni Brca
A Roma 'Bra Day' Sicpre 2025, vedersi 'come prima' del tumore al seno importante per tornare alla vita
A Roma 'Bra Day' Sicpre 2025, vedersi 'come prima' del tumore al seno importante per tornare alla vita
Nutrizione e salute della pelle, congresso all'Idi-Irccs di Roma
Nutrizione e salute della pelle, congresso all'Idi-Irccs di Roma
Fake news sulla morte del primario di Ortopedia, Irccs di Negrar diffida Google
Fake news sulla morte del primario di Ortopedia, Irccs di Negrar diffida Google
Tiroide sotto osservazione, nel Lazio parte campagna di prevenzione
Tiroide sotto osservazione, nel Lazio parte campagna di prevenzione
Ricerca: lo sport come medicina per frenare declino cognitivo pazienti con Parkinson
Ricerca: lo sport come medicina per frenare declino cognitivo pazienti con Parkinson
Cancro al colon, microbioma può predirne rischio e guidare diagnosi precoce
Cancro al colon, microbioma può predirne rischio e guidare diagnosi precoce
A Francesco Vaia premio alla solidarietà Padre Pio: "Lo decido al coraggio degli italiani"
A Francesco Vaia premio alla solidarietà Padre Pio: "Lo decido al coraggio degli italiani"
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Salute
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri, lo psichiatra: "Negano la gravidanza"
In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri, lo psichiatra: "Negano la gravidanza"

Sul Panaro on air

    • WatchTurismo nella Bassa Modenese, aprono 16 punti informativi in otto Comuni
    • WatchDenunciato minorenne per truffa ad un'anziana: parla Mario Paternoster capo della Polizia di Stato
    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo

    • ATTUALITÀ

    Hyundai IONIQ 9: il nuovo SUV elettrico premium arriva in Italia
    Hyundai IONIQ 9: il nuovo SUV elettrico premium arriva in Italia
    Marco Toro tra i 100 migliori CEO d’Italia nel 2025
    Marco Toro tra i 100 migliori CEO d’Italia nel 2025
    Nuova Alfa Romeo Tonale: design, tecnologia e dinamica ai vertici
    Nuova Alfa Romeo Tonale: design, tecnologia e dinamica ai vertici
    Mercedes-Benz Vision Iconic: sicurezza, innovazione ed energia solare
    Mercedes-Benz Vision Iconic: sicurezza, innovazione ed energia solare
    Ripartono Open day e arriva nuova piattaforma E-Cap
    Ripartono Open day e arriva nuova piattaforma E-Cap
    Manovra, Bordignon (Forum Ass. Familiari): "Prima casa fuori da Isee passo significativo"
    Manovra, Bordignon (Forum Ass. Familiari): "Prima casa fuori da Isee passo significativo"
    Stiga lancia i robot tagliaerba "Antenna-FREE" con GPS-RTK incluso
    Stiga lancia i robot tagliaerba "Antenna-FREE" con GPS-RTK incluso
    Energia, dal post Pnrr alla riqualificazione degli edifici: i temi della Conferenza Fire
    Energia, dal post Pnrr alla riqualificazione degli edifici: i temi della Conferenza Fire
    Termostato: il 16% degli italiani alza la temperatura di nascosto
    Termostato: il 16% degli italiani alza la temperatura di nascosto
    Il Sensei Tetsuo Hara a Lucca Comics & Games
    Il Sensei Tetsuo Hara a Lucca Comics & Games
    Lucca Junior compie 20 anni!
    Lucca Junior compie 20 anni!
    Le Mostre OFF
    Le Mostre OFF

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi