Caso Epstein, a Westminster mozione per privare Andrea del ducato

21 Ottobre 2025
|21 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Al Parlamento britannico è stata presentata una mozione per privare il principe Andrea del suo ducato dopo le pressioni seguite alle accuse contenute dell'autobiografia postuma di Virginia Giuffre in merito ai suoi rapporti ﻿con il finanziere Jeffrey Epstein. Giuffre, morta suicida circa sei mesi fa, ha scritto di aver avuto rapporti sessuali con il principe Andrea in tre occasioni. In realtà, spiega il Guardian, servirebbe un atto parlamentare per riuscire a revocare formalmente i titoli al principe Andrea, ma il governo non intende avviarlo se non su richiesta del Palazzo. Intanto oggi l'Snp, il Partito Nazionale Scozzese, ha presentato una mozione anticipata per revocare formalmente al principe Andrea il titolo di Duca di York, che lui ha dichiarato di non voler più utilizzare. Ai deputati non è consentito criticare i reali durante i dibattiti parlamentari, ma questi rappresentano una delle poche occasioni in cui è possibile sollevare la questione della condotta di un membro della famiglia reale. "Se i partiti di Westminster restano ostinatamente lenti nell'agire per rimuovere i titoli del principe Andrea, l'Snp farà tutto il possibile per costringerli ad agire'', ha affermato il leader dell'Snp, Stephen Flynn. Dato che i titoli del principe Andrea possono essere rimossi solo con un atto del parlamento, la mozione dell'Snp è un modo per esercitare pressione sul governo britannico affinché agisca in merito. ''L'unica vera domanda è cosa stia aspettando il governo di Keir Starmer. L'opinione pubblica sa che questa è la cosa giusta da fare e, cosa ancora più importante, le vittime al centro dello scandalo Epstein sanno che è la cosa giusta da fare. Deve essere fatto senza ulteriori scuse e ulteriori ritardi", ha aggiunto Flynn. Intanto il governo di Londra sta subendo crescenti pressioni anche in merito alla residenza del principe Andrea, la Royal Lodge di Windsor, composta da 30 stanze. Secondo quanto riporta il Times, il principe Andrea non paga l'affitto dal 2003. L'inchiesta ha rivelato che, in base al contratto d locazione, Andrea avrebbe dovuto pagare "un granello di pepe (se richiesto)" di affitto ogni anno, ovvero un canone simbolico, a fronte di un impegno di almeno 7,5 milioni di sterline per le ristrutturazioni. Se rinunciasse al contratto di locazione, la Casa reale dovrebbe al principe Andrea circa 558mila sterline. E' ''una questione di Palazzo'' consentire o meno al principe di rimanere nella Royal Lodge dopo le accuse di Giuffre, ha commentato il ministro delle Imprese del Regno Unito, Peter Kyle. Intanto la ghostwriter di Giuffre, Amy Wallace, ha dichiarato alla Bbc che "Virginia considererebbe una vittoria il fatto che Andrea sia stato costretto, con qualsiasi mezzo, a cederli volontariamente'' i titoli, definendolo un "gesto simbolico". Wallace ha aggiunto al programma Newsnight che "Virginia voleva che tutti gli uomini di cui era stata vittima fossero chiamati a rispondere delle loro azioni, e questo è solo uno di loro".  ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Il mental trainer delle Frecce Tricolori "allena" il personale di Domus Assistenza
L'incontro
Il mental trainer delle Frecce Tricolori "allena" il personale di Domus Assistenza
Evento formativo tenuto dallo psicologo Leonardo Milani, per oltre vent’anni mental trainer della celebre pattuglia acrobatica
Contributi centri estivi, a Bomporto, Ravarino, Bastiglia, Nonantola, San Cesario e Castelfranco accolte tutte le domande idonee
Il punto
Contributi centri estivi, a Bomporto, Ravarino, Bastiglia, Nonantola, San Cesario e Castelfranco accolte tutte le domande idonee
591 famiglie sostenute dai fondi della Regione Emilia-Romagna ottenuti attraverso le istruttorie evase dall’Unione dei Comuni del Sorbara
Tre auto e un trattore coinvolti in un incidente sulla Nuova Estense, due feriti e tratto di strada chiuso
Cronaca
Tre auto e un trattore coinvolti in un incidente sulla Nuova Estense, due feriti e tratto di strada chiuso
E' accaduto nella mattinata di oggi, martedì 21 ottobre, a Modena
Bomporto, nuovi giochi e nuove attrezzature nei parchi di Solara
Per i più piccoli
Bomporto, nuovi giochi e nuove attrezzature nei parchi di Solara
Iniziati i lavori di riqualificazione delle attrezzature ludiche e degli arredi nelle aree verdi della frazione
San Felice, una conferenza sulla sicurezza digitale
L'iniziativa
San Felice, una conferenza sulla sicurezza digitale
Si svolgerà lunedì 27 ottobre, presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, dalle 14.15 alle 15.30
Evade dai domiciliari, 47enne arrestato dalla Polizia di Stato
Cronaca
Evade dai domiciliari, 47enne arrestato dalla Polizia di Stato
L'uomo ha tentato di far perdere le proprie tracce, ma gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo
Ospedale di Mirandola, reparto dialisi in "container" dal costo complessivo di circa un milione di euro
Salute
Ospedale di Mirandola, reparto dialisi in "container" dal costo complessivo di circa un milione di euro
E' la somma destinata dall'Ausl al noleggio triennale di moduli prefabbricati esterni che ospiteranno il servizio
"La vita da grandi", il 22 ottobre a Carpi nuovo appuntamento della rassegna "Pomeriggio al cinema"
Vestiti, usciamo
"La vita da grandi", il 22 ottobre a Carpi nuovo appuntamento della rassegna "Pomeriggio al cinema"
Oltre agli spettatori abituali, allo Space City parteciperanno anche 288 studenti e 18 insegnanti dell’ITS "da Vinci"
Pallavolo, Modena Volley ko al tie-break contro Milano dopo essere stata avanti 0-2
I risultati
Pallavolo, Modena Volley ko al tie-break contro Milano dopo essere stata avanti 0-2
I gialloblù sprecano il vantaggio iniziale e rimediano una sconfitta nella prima giornata di SuperLega
Calcio, Serie C: Carpi avanti con Sall, ma raggiunto nel finale dall'Ascoli: al "Cabassi" è 1-1
I risultati
Calcio, Serie C: Carpi avanti con Sall, ma raggiunto nel finale dall'Ascoli: al "Cabassi" è 1-1
Terzo risultato utile consecutivo per i biancorossi dopo le due vittorie contro Perugia e Bra
Sabato 25 ottobre laboratorio per bambini insieme all’artista Paolo Ventura alla ricerca dell'animale misterioso
L'iniziativa
Sabato 25 ottobre laboratorio per bambini insieme all’artista Paolo Ventura alla ricerca dell'animale misterioso
Nell’ambito della mostra di Ago “L’oca gigante e altre meraviglie”.
Sospetta appropriazione di denaro da parte di un dipendente, Platis (FI): "Fondazione di Modena esempio di trasparenza e tempestività"
Politica
Sospetta appropriazione di denaro da parte di un dipendente, Platis (FI): "Fondazione di Modena esempio di trasparenza e tempestività"
"Purtroppo, nel recente passato non sempre è stato così" afferma il vicecoordinatore regionale di Forza Italia, riferendosi al caso aMo
Inail, innovazione, ricerca e prevenzione al centro Giornata salute e sicurezza sul lavoro
Inail, innovazione, ricerca e prevenzione al centro Giornata salute e sicurezza sul lavoro
Infortuni, Fiori (Inail): "Accorciare distanza tra imprese e Istituto"
Infortuni, Fiori (Inail): "Accorciare distanza tra imprese e Istituto"
Infortuni, Loy (Civ Inail): "Progetto Si.in.pre.sa. avvicina nostre iniziative a imprese"
Infortuni, Loy (Civ Inail): "Progetto Si.in.pre.sa. avvicina nostre iniziative a imprese"
Nascite ancora in calo e fecondità ai minimi storici in Italia, il report Istat
Nascite ancora in calo e fecondità ai minimi storici in Italia, il report Istat
Roma, si sporge per salutare sorellina: bimbo precipita da finestra, è grave
Roma, si sporge per salutare sorellina: bimbo precipita da finestra, è grave
Sanae Takaichi, Iron Maiden nel cuore e la 'scuola' di Shinzo Abe: chi è la prima donna premier del Giappone
Sanae Takaichi, Iron Maiden nel cuore e la 'scuola' di Shinzo Abe: chi è la prima donna premier del Giappone
Salute, 'Io non sclero': le storie delle persone con sclerosi multipla diventano illustrazioni
Salute, 'Io non sclero': le storie delle persone con sclerosi multipla diventano illustrazioni
Una serie Netflix racconterà la famiglia Kennedy con Michael Fassbender come protagonista
Una serie Netflix racconterà la famiglia Kennedy con Michael Fassbender come protagonista
Ascolti tv, 'Blanca 3' su Rai1 vince la prima serata. A Gerry Scotti l'access prime time
Ascolti tv, 'Blanca 3' su Rai1 vince la prima serata. A Gerry Scotti l'access prime time
Diffamazione contro Parenzo su social, 'Chef Rubio' a processo
Diffamazione contro Parenzo su social, 'Chef Rubio' a processo
Manovra, Cgil: altro che superamento Legge Fornero, si va in pensione sempre più tardi
Manovra, Cgil: altro che superamento Legge Fornero, si va in pensione sempre più tardi
Manovra, Manageritalia: c’è attenzione al ceto medio, ma non alla crescita
Manovra, Manageritalia: c’è attenzione al ceto medio, ma non alla crescita
Due giovani italiani su tre ottimisti sul futuro
Due giovani italiani su tre ottimisti sul futuro
'Romadiffusa 2025' da record, oltre 80mila partecipanti
'Romadiffusa 2025' da record, oltre 80mila partecipanti
Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale, l'allenatore del Bologna ha la polmonite
Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale, l'allenatore del Bologna ha la polmonite
Emma suona la chitarra di papà Rosario: "Ho trovato coraggio dopo tanto tempo"
Emma suona la chitarra di papà Rosario: "Ho trovato coraggio dopo tanto tempo"
Sinner dice no alla Coppa Davis, Panatta: "Poteva fare uno sforzo". Pietrangeli: "Schiaffo al Paese"
Sinner dice no alla Coppa Davis, Panatta: "Poteva fare uno sforzo". Pietrangeli: "Schiaffo al Paese"
Maltempo, forte pioggia a Massa Carrara: scuole chiuse, famiglia messa in salvo e idrovore in azione
Maltempo, forte pioggia a Massa Carrara: scuole chiuse, famiglia messa in salvo e idrovore in azione
Neonata salvata al Meyer: era arrivata da Gaza con un tumore di 2 kg
Neonata salvata al Meyer: era arrivata da Gaza con un tumore di 2 kg

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo

Tumori, nel mese della prevenzione femminile l'Università Vanvitelli si tinge di rosa
Tumori, nel mese della prevenzione femminile l'Università Vanvitelli si tinge di rosa
Vitiligine Week dal 3 all'8 novembre, consulenze gratuite anche per gli adolescenti
Vitiligine Week dal 3 all'8 novembre, consulenze gratuite anche per gli adolescenti
Ricerca: Italfarmaco e Istituto Ronzoni insieme nel consorzio BioSpecNet
Ricerca: Italfarmaco e Istituto Ronzoni insieme nel consorzio BioSpecNet
Disponibilità di plasma in Italia - Talk Adnkronos diretta domani dalle 10
Disponibilità di plasma in Italia - Talk Adnkronos diretta domani dalle 10
Manovra, Uap: "Bene norma per servizi in farmacia regolamentati come in altre strutture"
Manovra, Uap: "Bene norma per servizi in farmacia regolamentati come in altre strutture"
Sanità, a Kamel Ghribi il premio Dea Roma al gala del Niaf
Sanità, a Kamel Ghribi il premio Dea Roma al gala del Niaf
Torino, rimosso cancro prostata con robot e incisione di soli 3,5 cm sul paziente sveglio
Torino, rimosso cancro prostata con robot e incisione di soli 3,5 cm sul paziente sveglio
Microbiota target longevità, Ddl per l’accesso alle cure pazienti con disbiosi intestinale
Microbiota target longevità, Ddl per l’accesso alle cure pazienti con disbiosi intestinale
Migliorare la valutazione della postura in contesti clinici e sportivi, azienda di Guidonia fa scuola nel mondo
Migliorare la valutazione della postura in contesti clinici e sportivi, azienda di Guidonia fa scuola nel mondo
Disturbi alimentari e psicofarmaci: "Falsi miti sui social creano trend pericolosi". L'allarme arriva dagli esperti di Lilac-Centro Dca
Disturbi alimentari e psicofarmaci: "Falsi miti sui social creano trend pericolosi". L'allarme arriva dagli esperti di Lilac-Centro Dca
Salute, comuni abitudini che falsano esami e test, medici svelano quali sono
Salute, comuni abitudini che falsano esami e test, medici svelano quali sono
Salvare il Ssn, la proposta di Vaia: "Va potenziato non indebolito, serve welfare integrato, moderno e umano"
Salvare il Ssn, la proposta di Vaia: "Va potenziato non indebolito, serve welfare integrato, moderno e umano"

    • WatchTurismo nella Bassa Modenese, aprono 16 punti informativi in otto Comuni
    • WatchDenunciato minorenne per truffa ad un'anziana: parla Mario Paternoster capo della Polizia di Stato
    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo

    La storia di Paola Veglio, da Cortemilia un'opportunità formativa per giovani talenti
    La storia di Paola Veglio, da Cortemilia un'opportunità formativa per giovani talenti
    Revisione auto 2025, chi deve farla e quando per evitare sanzioni
    Revisione auto 2025, chi deve farla e quando per evitare sanzioni
    Lombardia, scattano le misure antismog
    Lombardia, scattano le misure antismog
    Ford inaugura la prima carrozzeria in un istituto scolastico italiano
    Ford inaugura la prima carrozzeria in un istituto scolastico italiano
    WhatsApp: a fine Ottobre arriva il nome utente
    WhatsApp: a fine Ottobre arriva il nome utente
    Zero Trust in crescita, ma l'AI per la sicurezza lenta a decollare: il report DXC e Microsoft
    Zero Trust in crescita, ma l'AI per la sicurezza lenta a decollare: il report DXC e Microsoft
    Ikea lancia il mini letto per smartphone che permette di guadagnare dormendo
    Ikea lancia il mini letto per smartphone che permette di guadagnare dormendo
    iOS 26.1, nuova opzione per rendere più “opaco” il Liquid Glass di iPhone
    iOS 26.1, nuova opzione per rendere più “opaco” il Liquid Glass di iPhone
    Il talento per la scarpa 2025 arriva da Avezzano, è Laura Bartolomeo 20 anni
    Il talento per la scarpa 2025 arriva da Avezzano, è Laura Bartolomeo 20 anni
    Dalla Topolino alla 500e Giorgio Armani, Fiat auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma
    Dalla Topolino alla 500e Giorgio Armani, Fiat auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma
    ESA: quattro astronauti europei completano addestramento elicotteri per Le missioni Lunari
    ESA: quattro astronauti europei completano addestramento elicotteri per Le missioni Lunari
    Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo saluto all’ammiraglia SUV
    Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo saluto all’ammiraglia SUV

    La storia
    Nuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
    Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

