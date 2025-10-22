Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
22 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Caso Garlasco, testimone smentirebbe alibi scontrino Sempio. Il legale: “Commento solo atti”

Caso Garlasco, testimone smentirebbe alibi scontrino Sempio. Il legale: “Commento solo atti”

|22 Ottobre 2025

(Adnkronos) - "Commento solo gli atti" . Così Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, commenta la notizia riportata da alcuni quotidiani che parlano di un testimone che smentirebbe lo scontrino del parcheggio di Vigevano come alibi del 37enne, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.   Come riferiscono diversi quotidiani, il biglietto in questione - un euro per un'ora di sosta in piazza Sant'Ambrogio, emesso alle 10.18 del 13 agosto 2007, giorno dell'omicidio - è da sempre al centro di polemiche e dubbi. Sempio lo consegnò ai carabinieri di Vigevano il 4 ottobre 2008, oltre un anno dopo il delitto, durante il secondo interrogatorio. Il ticket, nella prima indagine di Pavia del 2017, era stato uno dei punti cardine della archiviazione firmata dal gip Fabio Lambertucci. Ma ora la nuova testimonianza rischia di smontare l'alibi di Sempio, coinvolto anche in un'indagine per presunta corruzione in atti giudiziari che vede indagato l'ex procuratore aggiunto Mario Venditti. "Ho letto sui giornali, ma il mio modus operandi e quello della collega Angela Taccia è di commentare gli atti. Non voglio mettere in dubbio quanto scritto, ma per noi quel verbale non esiste ancora, non ne abbiamo disponibilità. Serve una gigantesca prudenza: l'esperienza mi insegna che talvolta trasudano notizie che dovrebbero essere riservate sia una scelta per misurare le reazioni e reazioni da parte mia e dell'avvocata Taccia non ce ne saranno", dice il legale.  A chi gli chiede se sta valutando la possibilità di chiedere di trasferire gli atti sul caso Garlasco da Pavia a Brescia perché connessi con l'inchiesta sulla presunta corruzione che vede indagato l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, l'avvocato risponde: "Abbiamo già studiato il tema prima e indipendentemente delle sollecitazioni legittime di altri difensori. La questione è strettamente giuridica e le prime impressioni non vanno in questa direzione: nel breve-medio termine questa prospettiva non è all'orizzonte". "Stiamo cercando i precedenti sul caso" che chiamerebbe in causa l'articolo 11 del codice di procedura penale, "fatemi approfondire se è fondata ed eventualmente proporrò la questione. Per noi il giudice naturale è Pavia. Non vogliamo sottrarre il caso a un procuratore capo che è una garanzia e ai dei pm di cui apprezzo il lavoro, salvo che il codice di procedura ce lo imponga. Non cerchiamo escamotage, ma ci atteniamo ai motivi giuridici. Non dò lezioni a nessuno e spero di essere all'altezza del compito" conclude Cataliotti.    [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Studenti della Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera di Unimore premiati al contest nazionale di Farmacia clinica SIFaCT
Il riconoscimento
Studenti della Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera di Unimore premiati al contest nazionale di Farmacia clinica SIFaCT
Ai vincitori è stato assegnato un travel grant per un uno dei prossimi appuntamenti SIFaCT 2026
Medolla, Eurosets nuovamente tra le 1.000 imprese best performer della Provincia di Modena
Il riconoscimento
Medolla, Eurosets nuovamente tra le 1.000 imprese best performer della Provincia di Modena
L’azienda è stata premiata da ItalyPost nell’ambito del programma dedicato alla valorizzazione dei migliori tessuti produttivi italiani
Mirandola, l'Ausl: "Reparto dialisi in moduli prefabbricati consente la ristrutturazione del Corpo 2 dell'ospedale"
Salute
Mirandola, l'Ausl: "Reparto dialisi in moduli prefabbricati consente la ristrutturazione del Corpo 2 dell'ospedale"
L'azienda sanitaria in una nota: "Scelta temporanea, al termine dei lavori la Dialisi disporrà di spazi rinnovati e più funzionali"
San Felice, al Giardino botanico "La Pica" viaggio alla scoperta della cultura contadina del passato
L'iniziativa
San Felice, al Giardino botanico "La Pica" viaggio alla scoperta della cultura contadina del passato
Domenica 26 ottobre si terranno tre workshop gratuiti nell'ambito del progetto "Radici - Tronco - Foglie"
Camposanto, è uscito "Le terre di mezzo", l'ultimo libro di Alessandro Bergonzini
La novità
Camposanto, è uscito "Le terre di mezzo", l'ultimo libro di Alessandro Bergonzini
E' il quarto romanzo di Bergonzini.
Omicidio Alice Neri, slittano le motivazioni della condanna a 30 anni per Mohamed Gaaloul
Cronaca
Omicidio Alice Neri, slittano le motivazioni della condanna a 30 anni per Mohamed Gaaloul
Prorogati di novanta giorni i termini, che sarebbero dovuti scadere domani, 23 ottobre
San Felice, lunedì 27 ottobre si riunisce il Consiglio comunale
Politica
San Felice, lunedì 27 ottobre si riunisce il Consiglio comunale
Le sedute sono pubbliche e i cittadini possono assistervi. È possibile seguirle anche in diretta streaming o in un secondo tempo on demand
Partita Modena-Empoli, cambia la viabilità in zona stadio
Traffico e viabilità
Partita Modena-Empoli, cambia la viabilità in zona stadio
Venerdì 24 ottobre divieti di transito e sosta in piazza Tien An Men, nei viali Monte Kosica, Fontanelli e Montecuccoli. Attivo il servizio di deposito bici
Ammanco alla Fondazione di Modena, Pulitanò (FdI): "Serve chiarezza"
Politica
Ammanco alla Fondazione di Modena, Pulitanò (FdI): "Serve chiarezza"
"La città ha diritto alla verità e alla trasparenza" afferma l'esponente di Fratelli d'Italia
Lavoro ed economia, occupati ed esportazioni in calo nel modenese. Aumentano gli inattivi
I dati
Lavoro ed economia, occupati ed esportazioni in calo nel modenese. Aumentano gli inattivi
I flussi turistici in Provincia superano ampiamente i livelli del 2019 e del 2023. Cresce la quota di turisti stranieri, soprattutto nel capoluogo
Clonazione della voce tramite l'intelligenza artificiale, attenzione alla nuova truffa telefonica
Da sapere
Clonazione della voce tramite l'intelligenza artificiale, attenzione alla nuova truffa telefonica
Le "chiamate mute", spiega la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara, sono diventate un serio rischio di raggiro
In distribuzione "Appunti Sanfeliciani" di ottobre
Da sapere
In distribuzione "Appunti Sanfeliciani" di ottobre
Si parla del recupero del municipio, della comunità energetica rinnovabile e di due fotografi sanfeliciani che hanno esposto alla Biennale di Bassano del Grappa
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Giochi, semaforo verde del Cen sullo standard europeo nel gaming e betting
Giochi, semaforo verde del Cen sullo standard europeo nel gaming e betting
Caso Garlasco, testimone smentirebbe alibi scontrino Sempio. Il legale: "Commento solo atti"
Caso Garlasco, testimone smentirebbe alibi scontrino Sempio. Il legale: "Commento solo atti"
Milano, donna accoltellata al volto: è caccia all'aggressore
Milano, donna accoltellata al volto: è caccia all'aggressore
Salone del Leasing, Patuelli (Abi): "Garanzie vengano aggiornate, servono per lo sviluppo"
Salone del Leasing, Patuelli (Abi): "Garanzie vengano aggiornate, servono per lo sviluppo"
Salone del leasing, Ziero (Assilea): "Il comparto segna +5,2% nei primi mesi 2025"
Salone del leasing, Ziero (Assilea): "Il comparto segna +5,2% nei primi mesi 2025"
WhatsApp, Google, Tim, Vodafone ed EA Sports down, problemi oggi 22 ottobre 2025
WhatsApp, Google, Tim, Vodafone ed EA Sports down, problemi oggi 22 ottobre 2025
Guzzetti (Assilea): "Leasing motore di sviluppo per l'economia reale"
Guzzetti (Assilea): "Leasing motore di sviluppo per l'economia reale"
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia"
Parcheggia in doppia fila per prendere figlio a scuola, presa a schiaffi da 74enne
Parcheggia in doppia fila per prendere figlio a scuola, presa a schiaffi da 74enne
Fastweb down oggi, problemi 22 ottobre
Fastweb down oggi, problemi 22 ottobre
Andrea Delogu e Nikita Perrotti, è nato l'amore? Lei rompe il silenzio
Andrea Delogu e Nikita Perrotti, è nato l'amore? Lei rompe il silenzio
Stefano Cucchi morto 16 anni fa, la sorella Ilaria torna nel reparto protetto del Pertini
Stefano Cucchi morto 16 anni fa, la sorella Ilaria torna nel reparto protetto del Pertini
Casa, il piano del governo: prezzi calmierati per giovani coppie
Casa, il piano del governo: prezzi calmierati per giovani coppie
Mattarella: "La locazione finanziaria è moltiplicatore per gli investimenti delle aziende"
Mattarella: "La locazione finanziaria è moltiplicatore per gli investimenti delle aziende"
Sinner, nuova esibizione 'dorata'? Sfida con Alcaraz in Corea
Sinner, nuova esibizione 'dorata'? Sfida con Alcaraz in Corea
Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv
Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv
Bonus auto elettriche 2025, oggi il click day per gli incentivi: requisiti, come richiederlo
Bonus auto elettriche 2025, oggi il click day per gli incentivi: requisiti, come richiederlo
Gaza, Meloni: "Pronti a riconoscere Palestina con Hamas disarmato e senza un ruolo"
Cronaca
Gaza, Meloni: "Pronti a riconoscere Palestina con Hamas disarmato e senza un ruolo"
Vespa attacca Sinner: "Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco e vive a Montecarlo"
Vespa attacca Sinner: "Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco e vive a Montecarlo"
Sostenibilità, Cial e Aido Bergamo insieme con il progetto 'Ogni Lattina Vale'
Sostenibilità, Cial e Aido Bergamo insieme con il progetto 'Ogni Lattina Vale'

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo

SALUTE

L'esperto: "Avanzano nitazeni e oppioidi sintetici e noi rischiamo di essere senza difese"
L'esperto: "Avanzano nitazeni e oppioidi sintetici e noi rischiamo di essere senza difese"
Ritocchi low cost, il chirurgo Santanchè: "Pericolosi sia in Italia sia all'estero"
Ritocchi low cost, il chirurgo Santanchè: "Pericolosi sia in Italia sia all'estero"
Torna l'ora solare, l'immunologo: "Doppio cambio annuale è stressante, genera un fenomeno assimilabile a un mini jet lag"
Torna l'ora solare, l'immunologo: "Doppio cambio annuale è stressante, genera un fenomeno assimilabile a un mini jet lag"
Tumori, nel mese della prevenzione femminile l'Università Vanvitelli si tinge di rosa
Tumori, nel mese della prevenzione femminile l'Università Vanvitelli si tinge di rosa
Vitiligine Week dal 3 all'8 novembre, consulenze gratuite anche per gli adolescenti
Vitiligine Week dal 3 all'8 novembre, consulenze gratuite anche per gli adolescenti
Ricerca: Italfarmaco e Istituto Ronzoni insieme nel consorzio BioSpecNet
Ricerca: Italfarmaco e Istituto Ronzoni insieme nel consorzio BioSpecNet
Disponibilità di plasma in Italia - Talk Adnkronos diretta domani dalle 10
Disponibilità di plasma in Italia - Talk Adnkronos diretta domani dalle 10
Manovra, Uap: "Bene norma per servizi in farmacia regolamentati come in altre strutture"
Manovra, Uap: "Bene norma per servizi in farmacia regolamentati come in altre strutture"
Sanità, a Kamel Ghribi il premio Dea Roma al gala del Niaf
Sanità, a Kamel Ghribi il premio Dea Roma al gala del Niaf
Torino, rimosso cancro prostata con robot e incisione di soli 3,5 cm sul paziente sveglio
Torino, rimosso cancro prostata con robot e incisione di soli 3,5 cm sul paziente sveglio
Microbiota target longevità, Ddl per l’accesso alle cure pazienti con disbiosi intestinale
Microbiota target longevità, Ddl per l’accesso alle cure pazienti con disbiosi intestinale
Migliorare la valutazione della postura in contesti clinici e sportivi, azienda di Guidonia fa scuola nel mondo
Migliorare la valutazione della postura in contesti clinici e sportivi, azienda di Guidonia fa scuola nel mondo

Sul Panaro on air

    • WatchTurismo nella Bassa Modenese, aprono 16 punti informativi in otto Comuni
    • WatchDenunciato minorenne per truffa ad un'anziana: parla Mario Paternoster capo della Polizia di Stato
    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo

    • ATTUALITÀ

    Boom globale degli aspirapolvere senza fili plasma nuove tendenze
    Luigi's Mansion torna su Switch 2 in tempo per Halloween
    Luigi's Mansion torna su Switch 2 in tempo per Halloween
    Netflix prepara la prossima stagione dell’intrattenimento interattivo
    Netflix prepara la prossima stagione dell’intrattenimento interattivo
    Amazon verso un futuro automatizzato: 600.000 posti di lavoro umani a rischio
    Amazon verso un futuro automatizzato: 600.000 posti di lavoro umani a rischio
    La Cina inaugura il primo data center sottomarino eolico del mondo
    La Cina inaugura il primo data center sottomarino eolico del mondo
    Artico: Italia protagonista tra scienza, sicurezza e il futuro Forum di Roma 2026
    Artico: Italia protagonista tra scienza, sicurezza e il futuro Forum di Roma 2026
    OpenAI lancia ChatGPT Atlas, il browser con l'AI nativa
    OpenAI lancia ChatGPT Atlas, il browser con l'AI nativa
    Lamborghini sempre più green, completato impianto fotovoltaico Sant'Agata Bolognese
    Lamborghini sempre più green, completato impianto fotovoltaico Sant'Agata Bolognese
    Mastoplastica additiva: rivoluzione italiana sceglie la personalizzazione guidata dalla scienza
    Mastoplastica additiva: rivoluzione italiana sceglie la personalizzazione guidata dalla scienza
    Professioni: giovani avvocati, commercialisti e notai, firmato protocollo d'intesa
    Professioni: giovani avvocati, commercialisti e notai, firmato protocollo d'intesa
    Morbidelli Days in China: il nuovo corso del brand tra innovazione, heritage e visione globale
    Morbidelli Days in China: il nuovo corso del brand tra innovazione, heritage e visione globale
    Simon the Sorcerer Origins: il ritorno della leggenda è made in Italy
    Simon the Sorcerer Origins: il ritorno della leggenda è made in Italy

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    La storia
    Nuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
    Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi