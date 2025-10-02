Che cos’è e come funziona Haul, il nuovo servizio di Amazon che fa tremare Temu
(Adnkronos) - Amazon ha ampliato la propria offerta con Amazon Haul, una sezione dedicata a chi cerca prodotti di uso quotidiano a prezzi vantaggiosi, riuniti in un’unica destinazione semplice da esplorare. Dall’abbigliamento agli articoli per la casa, passando per l’elettronica e gli accessori lifestyle, Haul propone un assortimento ampio e dinamico, pensato per soddisfare esigenze pratiche senza rinunciare alla convenienza. Accedere ad Amazon Haul è facile. È possibile farlo sia dall’app mobile sia dal sito desktop: basta selezionare “Haul” nella barra di ricerca o digitare il termine manualmente. In alternativa, si può raggiungere la sezione anche tramite il menu a tre linee, posizionato in basso a destra nell’app mobile o in alto a sinistra nella versione desktop. Chi utilizza l’app deve assicurarsi di avere l’ultima versione installata per accedere correttamente a tutte le funzionalità. Uno dei principali punti di forza di Amazon Haul è la politica dei prezzi, studiata per incentivare gli acquisti multipli. Gli ordini compresi tra 30 e 49,99 euro beneficiano di uno sconto automatico del 5%, mentre per quelli superiori a 50 euro lo sconto sale al 10%. A questi vantaggi si aggiunge la spedizione gratuita per ordini di almeno 15 euro, una soglia particolarmente accessibile per chi desidera fare piccoli rifornimenti di prodotti essenziali. Gli ordini di importo inferiore prevedono invece un costo fisso di spedizione di 3,50 euro. Le politiche di reso sono leggermente diverse rispetto a quelle standard di Amazon. I clienti hanno 15 giorni di tempo dalla consegna per effettuare un reso gratuito, ma non è previsto il cambio diretto degli articoli. Inoltre, gli articoli Haul non rientrano nella finestra di reso classica di 30 giorni e non sono idonei ai benefici Prime, inclusa la spedizione veloce. Anche le tempistiche di consegna si differenziano: è bene considerare fino a due settimane di attesa, a seconda della località. Amazon Haul non è disponibile per gli account Amazon Business e si rivolge principalmente ai consumatori privati che desiderano risparmiare su acquisti frequenti e di uso comune, senza rinunciare alla comodità della piattaforma. Con questa nuova sezione, Amazon punta a intercettare un pubblico attento al prezzo e abituato a fare scorte periodiche, offrendo una soluzione semplice, centralizzata e con sconti automatici. Una strategia che amplia ulteriormente l’ecosistema Amazon, integrando praticità e convenienza in un’esperienza d’acquisto familiare ma mirata. [email protected] (Web Info)
- Violentata sulla ciclabile, Platis chiede risposte immediate. Gasparri presenta interrogazione parlamentare sul caso
- Da Team Enjoy un defibrillatore per il circolo Cibeno Pile a Carpi
- La migrazione degli uccelli selvatici verso sud, due giorni di avvistamenti a Nonantola
- Sciopero nazionale, venerdì 3 ottobre disagi e rallentamenti nei servizi sanitari modenesi
- Due nuovi angiografi per l’Emodinamica dell’Ospedale Civile di Baggiovara
- Cgil Modena, venerdì 3 ottobre sciopero generale in difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza
- "Sogni, cinema e illusioni", la mappa dei luoghi e dove parcheggiare a Tresigallo
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
La buona notizia
Il contributoDa Team Enjoy un defibrillatore per il circolo Cibeno Pile a Carpi
Fin dalla sua nascita l’associazione ha realizzato interventi di questo tipo, a partire dal primo progetto a Baggiovara, fino ad arrivare quest’anno alla donazione di quattro nuovi defibrillatori, collocati a Carpi, Modena, Formigine e Nonantola
La storiaPreleva 1.600 euro e perde il borsello in centro: una cittadina onesta lo trova e le viene restituito
Trovando il borsello abbandonato in strada, la cittadina ha deciso senza esitazione di recarsi presso la Stazione dei Carabinieri, consegnandolo con tutto il contenuto intatto.
SaluteDigiuno intermittente funziona e aiuta anche il cuore, lo 'studio degli studi'
Effetti positivi in particolare sulla circonferenza della vita, sui livelli di colesterolo e trigliceridi e sulla proteina C-reattiva, un indicatore di infiammazione
Curiosità
ApprofondimentoOggi è la festa dei nonni, perché sono fondamentali per famiglia e società
L'Unicef dice che: "La loro capacità di contenimento affettivo, di ascolto e accoglienza nella logica di un tempo disteso, la loro funzione di deposito della memoria familiare e sociale rende il loro rapporto con i nipoti particolarmente fecondo"
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"