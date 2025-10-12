Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
12 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Chi è Paola Caruso, la showgirl ospite oggi a Verissimo: la lotta del figlio Michele

Chi è Paola Caruso, la showgirl ospite oggi a Verissimo: la lotta del figlio Michele

|12 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Paola Caruso sarà ospite oggi, domenica 12 ottobre, a Verissimo. La showgirl, Bonas di 'Avanti un altro' torna nello studio di Silvia Toffanin per una nuova intervista ritratto della sua vita. Caruso tornerà a parlare dei problemi di salute di suo figlio Michele, che a causa di un'iniezione sbagliata ha avuto una grave infezione al nervo sciatico con conseguenze permanenti. Paola Lucia Caruso nasce il 17 gennaio del 1985 a Catanzaro. Nel 2003 comincia il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Nel 2003 partecipa a ‘Miss Italia’, ottenendo il titolo di ‘Miss Moda Mare Triumph Calabria’. Nel 2006 partecipa a ‘Uomini e Donne’ come corteggiatrice. Dopo gli studi in Giurisprudenza, veste i panni di Bonas della trasmissione di Canale 5 ‘Avanti un altro!’ e diventa uno dei personaggi più iconici e amati del programma. Nel 2016 la showgirl ha preso parte a ‘L'Isola dei Famosi’, dove si classifica quarta e partecipa anche alla versione spagnola del reality dal titolo ‘Supervivientes’. Nel 2018 partecipa a ‘Pechino Express’ insieme a Tommaso Zorzi, con il quale formava la coppia de ‘I Ridanciani’, ma la coppia si ritira in anticipo perché la showgirl scopre di essere incinta. Paola Caruso nel 2022 ha poi preso parte al programma ‘La Pupa e il Secchione Show’. A 13 anni Paola ha scoperto di essere stata adottata: la mamma adottiva si chiama Wanda, mentre il papà adottivo Michele, scomparso nel 2015. Dopo aver parlato pubblicamente della sua famiglia adottiva, grazie all’aiuto di Barbara D’Urso, Paola Caruso ritrova la mamma biologica, Imma Meleca. Nel 2019 Paola e Imma si erano incontrate nel corso del programma 'Pomeriggio Cinque' e il risultato del test del Dna aveva confermato la parentela tra le due. Paola Caruso ha perdonato la mamma dopo aver scoperto i motivi del suo abbandono. Paola Caruso, a Verissimo, ha raccontato che nello stesso periodo in cui è volata negli Stati Uniti insieme al figlio Michele, la mamma biologica Imma Meleca ha avuto dei problemi di salute: "L'hanno dovuta operare d'urgenza al cervello. A me Dio ha dato la forza, perché pensavo che avrei perso mia mamma. Ma è stata operata ed è andato tutto bene, grazie al cielo". Paola Caruso, dopo un beve flirt con il figlio di Paolo Bonolis, Stefano, nel 2014 ha una relazione con Andrea Casalino, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Nel 2018 comincia a frequentare l’imprenditore Francesco Caserta che vive a Monaco. L’uomo viene indicato da Paola Caruso come il padre del suo primogenito Michele, nato il 2 marzo 2019. Dopo la nascita del figlio Michele, Paola Caruso ha iniziato una battaglia legale per il riconoscimento del bambino da parte del padre. A Verissimo la showgirl aveva annunciato di aver vinto la causa.  Archiviata la relazione, sempre ospite a Verissimo, Paola Caruso aveva parlato del fidanzato Gianmarco come "un raggio di sole mandato da Dio". Tuttavia, dopo due anni insieme Caruso ha scoperto dei tradimenti da parte di lui. Ospite a Verissimo aveva spiegato: "Già nella vita è difficile avere una relazione a due, figurati una relazione a quattro. Eravamo io, lui, la madre di suo figlio, che io ho denunciato, e il padre di mio figlio". Paola Caruso ha parlato pubblicamente dei problemi di salute di suo figlio Michele. Ospite a Verissimo, Paola Caruso aveva raccontato per la prima volta cosa era accaduto al figlio Michele mentre erano in vacanza in Egitto. "Eravamo appena arrivati a Sharm el-Sheikh, quando a Michele è venuta la febbre. Gli ho dato dei medicinali, ma la febbre non passava, allora ho chiamato un medico. Il dottore ci ha consigliato di fargli una puntura per far passare la febbre. All'inizio ero titubante, ma poi mi sono fidata. Dopo una mezz'oretta dalla puntura, volevo misurargli la febbre, allora ho chiamato Michele, e lui, alzandosi dal letto, è caduto. Aveva proprio la gambina che penzolava", ha raccontato la showgirl. "I medici mi hanno spiegato che con la puntura è stato lesionato il nervo sciatico. Michele ora riesce a camminare con il tutore, ma senza non cammina. I medici ci hanno detto che sarà un percorso molto lungo". Dopo l'operazione a cui è stato sottoposto il figlio, nel 2024 la showgirl ha raccontato di essere rientrata da un viaggio negli Stati Uniti, dove il piccolo Michele ha dovuto eseguire una serie di accertamenti in una clinica. "Sono andata nella clinica migliore del mondo per sapere se ci fosse una speranza perché Michele torni a camminare senza il tutore. Hanno fatto tutti gli esami ed è emerso che il danno è permanente. Non c'è a oggi una cura affinché mio figlio recuperi l'uso della gamba. Mi sono dovuta rassegnare a questo", ha spiegato la showgirl nello studio di Silvia Toffanin. Lo scorso 16 marzo, la showgirl è tornata a Verissimo per parlare dell'intervento a cui si è sottoposto il piccolo Michele, che oggi ha 6 anni. È durato 5 ore: "L'intervento tecnicamente è riuscito, ha ancora il tutore e deve tenerlo per un altro anno. Deve fare anche fisioterapia, ma da quando ha tolto il gesso ho visto dei miglioramenti, Michele sta riprendendo la fase motoria. Il piedino è adesso dritto", ha raccontato Paola Caruso con gioia. "Michele è molto provato, è stata molto dura per lui. È rimasto per 90 giorni senza poter camminare. Lui piangeva, voleva uscire e giocare con i suoi amichetti", ha spiegato Paola Caruso in lacrime. "Mio figlio si sta facendo aiutare psicologicamente. Lui è distrutto, ho bisogno solo di vederlo felice", ha aggiunto la mamma di Michele nello studio di Verissimo.  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Tre morti in un frontale nel ferrarese
Il lutto
Tre morti in un frontale nel ferrarese
La vittima più giovane aveva appena 19 anni. Feriti altri due ragazzi di vent'anni
A 14 anni accoltella i genitori mentre dormono
Il caso
A 14 anni accoltella i genitori mentre dormono
Arrestato per tentato omicidio, il ragazzo è ora detenuto in un istituto penale minorile
A Nonantola la Torre dei Modenesi si illumina di rosa per sensibilizzare sul tumore al seno
Il caso
A Nonantola la Torre dei Modenesi si illumina di rosa per sensibilizzare sul tumore al seno
Nonantola sostiene l'importante iniziativa LILT for Women - Nastro Rosa 2025, campagna incentrata sulla prevenzione e sulla solidarietà tra donne
Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
Curiosità
Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
L'avvenimento
A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
L'intervista
Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
Ecco cosa ne pensa un regista del nostro territorio dell’aumento di produzioni nel modenese
Modena, dal 13 al 15 ottobre transito sospeso in Piazza Roma per le riprese di una serie tv
Traffico e viabilità
Modena, dal 13 al 15 ottobre transito sospeso in Piazza Roma per le riprese di una serie tv
In corso Accademia militare sosta vietata, con rimozione.
Linea Gotica, apre la casa della memoria
Taglio del nastro
Linea Gotica, apre la casa della memoria
Un convegno e visite guidate per conoscere da vicino il percorso di allestimento, i contenuti storici e il significato dei nuovi spazi rigenerati.
Modena, da lunedì 13 ottobre in strada Forghieri prenderà il via un intervento di manutenzione straordinaria del passaggio a livello
Lavori in corso
Modena, da lunedì 13 ottobre in strada Forghieri prenderà il via un intervento di manutenzione straordinaria del passaggio a livello
Gli stessi interventi interesseranno anche le parallele strada Zappellaccio e stradello Masetti con conseguenti limitazioni alla circolazione.
A Modena gli Erasmus Day per andare a scuola in Europa
L'iniziativa
A Modena gli Erasmus Day per andare a scuola in Europa
Lunedì 13 e giovedì 16 ottobre condivisioni di esperienze, buone pratiche e progetti sulle esperienze didattiche all’estero
Hera, venerdì 17 ottobre possibili disservizi causa sciopero nazionale
Da sapere
Hera, venerdì 17 ottobre possibili disservizi causa sciopero nazionale
Saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge
Mese della prevenzione, anche le Avis della Bassa sono in "rosa"
L'iniziativa
Mese della prevenzione, anche le Avis della Bassa sono in "rosa"
Sabato 18 “Uniti in rosa”: a piedi o in bici da cinque comuni fino alla Barchessa di Medolla
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

San Francesco, Follini: "Il 'pasticcio dei santi' e il timore di perdere l'attimo"
San Francesco, Follini: "Il 'pasticcio dei santi' e il timore di perdere l'attimo"
Omicidio a Palermo, il testimone: "Paolo stava lavorando e ha visto il branco. Poi l'inferno"
Omicidio a Palermo, il testimone: "Paolo stava lavorando e ha visto il branco. Poi l'inferno"
Garlasco, parla Lovati: "Corona? Un trappolone, ma con Sempio possiamo vincere"
Garlasco, parla Lovati: "Corona? Un trappolone, ma con Sempio possiamo vincere"
Chi è Paola Caruso, la showgirl ospite oggi a Verissimo: la lotta del figlio Michele
Chi è Paola Caruso, la showgirl ospite oggi a Verissimo: la lotta del figlio Michele
Dal caldo anomalo a eventi meteo estremi, ecco il vortice Mediterraneo: le previsioni
Dal caldo anomalo a eventi meteo estremi, ecco il vortice Mediterraneo: le previsioni
"Nessuna come lei", Hollywood piange Diane Keaton: ondata di ricordi per Annie Hall
"Nessuna come lei", Hollywood piange Diane Keaton: ondata di ricordi per Annie Hall
Dazi, l'accusa della Cina: "Usa utilizzano standard doppi"
Dazi, l'accusa della Cina: "Usa utilizzano standard doppi"
Verissimo, ospiti e interviste oggi domenica 12 ottobre
Verissimo, ospiti e interviste oggi domenica 12 ottobre
'Amici', Gigi D’Alessio e Achille Lauro gli ospiti oggi domenica 12 ottobre di Maria De Filippi
'Amici', Gigi D’Alessio e Achille Lauro gli ospiti oggi domenica 12 ottobre di Maria De Filippi
Che tempo che fa, da Milly Carlucci a Edoardo Leo: ecco gli ospiti di oggi
Che tempo che fa, da Milly Carlucci a Edoardo Leo: ecco gli ospiti di oggi
Malattie reumatologiche, colpiti 6 milioni e mezzo in Italia. Tra i pazienti tanti giovani e vip
I dati
Malattie reumatologiche, colpiti 6 milioni e mezzo in Italia. Tra i pazienti tanti giovani e vip
Domenica In, ospiti oggi 12 ottobre: Evelina Sgarbi, Montesano e Rusic
Domenica In, ospiti oggi 12 ottobre: Evelina Sgarbi, Montesano e Rusic
Palermo, cerca di fermare un pestaggio: 21enne ucciso con un colpo in fronte
La storia
Palermo, cerca di fermare un pestaggio: 21enne ucciso con un colpo in fronte
Regionali in Toscana, urne aperte fino alle 23: si vota anche domani
Regionali in Toscana, urne aperte fino alle 23: si vota anche domani
Ue, cambiano le regole alle frontiere: da oggi al via nuovo sistema di controllo Ees, cos'è e come funziona
Ue, cambiano le regole alle frontiere: da oggi al via nuovo sistema di controllo Ees, cos'è e come funziona
Firma per Gaza in Egitto, domani Trump in Medio Oriente. Ostaggi, è ancora incognita sui tempi
Il dibattito
Firma per Gaza in Egitto, domani Trump in Medio Oriente. Ostaggi, è ancora incognita sui tempi
Estonia, allarme per 'omini verdi': provocazione della Russia?
Estonia, allarme per 'omini verdi': provocazione della Russia?
Ballando, standing ovation per Barbara D'Urso. Lucarelli: "Per ora tutto piatto..."
Ballando, standing ovation per Barbara D'Urso. Lucarelli: "Per ora tutto piatto..."
Ballando con le stelle, Fognini torna in pista e trova un tifoso speciale... in studio c'è Cobolli
Ballando con le stelle, Fognini torna in pista e trova un tifoso speciale... in studio c'è Cobolli
Trovata nel lettino in arresto cardiaco, muore bimba di pochi mesi
Il caso
Trovata nel lettino in arresto cardiaco, muore bimba di pochi mesi

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

SALUTE

La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Salute
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Medicina, in Italia 800mila casi di scompenso cardiaco: "Corretta terapia è svolta"
Medicina, in Italia 800mila casi di scompenso cardiaco: "Corretta terapia è svolta"
Salute, Colivicchi (Fism): "Cardiosecurity per prevenzione morti da infarto"
Salute, Colivicchi (Fism): "Cardiosecurity per prevenzione morti da infarto"
Salute, Gabrielli (Anmco): "Con prevenzione 80% eventi cardiovascolari eliminabili"
Salute, Gabrielli (Anmco): "Con prevenzione 80% eventi cardiovascolari eliminabili"
Salute: Oliva (Anmco): "Attenzione su prevenzione, innovazione terapeutica e ricerca"
Salute: Oliva (Anmco): "Attenzione su prevenzione, innovazione terapeutica e ricerca"
Salute, Grimaldi (Anmco): "In Italia ridotta mortalità da infarto, investire in prevenzione"
Salute, Grimaldi (Anmco): "In Italia ridotta mortalità da infarto, investire in prevenzione"
Come sarà l'influenza? Esperti: "Intensa, possibili 15-16 mln di casi, proteggiamo anziani e bimbi"
Come sarà l'influenza? Esperti: "Intensa, possibili 15-16 mln di casi, proteggiamo anziani e bimbi"
Giornata salute mentale, TikTok Italia insieme a Parole O_Stili e Polizia di Stato per #BodyNeutrality
Giornata salute mentale, TikTok Italia insieme a Parole O_Stili e Polizia di Stato per #BodyNeutrality
L'esperto italiano: "Bene il primo xenotrapianto di fegato maiale-uomo. Sul rene dati inimmaginabili 2 anni fa"
L'esperto italiano: "Bene il primo xenotrapianto di fegato maiale-uomo. Sul rene dati inimmaginabili 2 anni fa"

Sul Panaro on air

    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo
    • WatchSogni Cinema e illusione a Tresigallo, gli highlight dello spettacolo del 5 ottobre 2025
    • WatchUna 500 color crema, un caravan color crema e... la storia di Stefano Sconosciuto

    • ATTUALITÀ

    Turismo, Ttg Travel Experience e InOut 2025 crescono ancora con +3% presenze
    Turismo, Ttg Travel Experience e InOut 2025 crescono ancora con +3% presenze
    Migranti, Musso (Irem Spa): "60 lavoratori egiziani inseriti con decreto Cutro ma superare criticità"
    Migranti, Musso (Irem Spa): "60 lavoratori egiziani inseriti con decreto Cutro ma superare criticità"
    aizoOn ricerca applicata e impegno etico sostenibile
    aizoOn ricerca applicata e impegno etico sostenibile
    Lavoro, Eurispes: in Italia 20mila dipendenti per oltre 600 centri impiego
    Lavoro, Eurispes: in Italia 20mila dipendenti per oltre 600 centri impiego
    realme e Ricoh Imaging siglano una partnership strategica per il comparto fotografico
    realme e Ricoh Imaging siglano una partnership strategica per il comparto fotografico
    Raccolta rifiuti, accordo Gruppo Cap e Amga per acquisire 20% Ala
    Raccolta rifiuti, accordo Gruppo Cap e Amga per acquisire 20% Ala
    Ancora forte divario di genere in discipline Stem, la sfida vista da esperti e aziende
    Ancora forte divario di genere in discipline Stem, la sfida vista da esperti e aziende
    Startup Tuidi chiude seed round da 3 mln euro per accelerare trasformazione digitale Gdo
    Startup Tuidi chiude seed round da 3 mln euro per accelerare trasformazione digitale Gdo
    FuturoPresente, a Parma 1° festival universitario che unisce scienza, etica e società
    FuturoPresente, a Parma 1° festival universitario che unisce scienza, etica e società
    Sostenibilità, Zappi (Uni): "Nostro modello fa convivere governance e innovazione"
    Sostenibilità, Zappi (Uni): "Nostro modello fa convivere governance e innovazione"
    Sono 9mila le pizzaiole italiane, in crescita ma ancora faticano a farsi notare
    Sono 9mila le pizzaiole italiane, in crescita ma ancora faticano a farsi notare
    Progetto Lenovo-Belleville, scelti autori per laboratorio di scrittura creativa con l’AI
    Progetto Lenovo-Belleville, scelti autori per laboratorio di scrittura creativa con l’AI

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi