Codere Italia, al Sigma Europe con offerta on line tailor made per il mercato italiano
(Adnkronos) - Codere Italia entra nel mondo del gioco online con Codere.it. Dal 3 al 6 novembre il team commerciale sarà al Sigma Europe 2025 (Fiera di Roma, Hall 5 – Stand 5121 G) per presentare la nuova piattaforma digitale, pensata per offrire ai clienti italiani un’esperienza di gioco sicura, fluida e coinvolgente. L’ingresso nel gioco on line segna un passo strategico per consolidare il posizionamento del marchio nel mercato italiano e rafforzare il legame con i clienti dopo 25 anni di leadership nel settore del gioco fisico. Codere.it nasce per offrire un ecosistema di gioco integrato, dove affidabilità, trasparenza e innovazione si incontrano. Nel corso di questi anni, Codere si è affermata come uno dei principali player in Italia, costruendo una reputazione solida basata su affidabilità, trasparenza e rispetto delle regole. L’apertura al canale online rappresenta una naturale evoluzione, in linea con la strategia omnicanale del gruppo, che punta a offrire un’esperienza di gioco completa, responsabile e sostenibile. “Con Codere.it - afferma Alejandro Pascual, regional manager europe e country manager di Codere Italia - vogliamo portare sull’online tutto ciò che ci ha resi un punto di riferimento nel gioco fisico: la fiducia, la prossimità e la qualità del servizio. E' una nuova opportunità per i nostri clienti e partner di vivere Codere in modo ancora più completo, rappresenta una mossa strategica che vuole consolidare con determinazione il segmento online, mantenendo intatta la nostra identità di operatore affidabile e vicino al cliente, tanto B2B quanto B2C. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza omnicanale di qualità che ci consenta di connotarci ancora come un attore di primo piano sul mercato. E' una nuova opportunità per i nostri clienti e partner di vivere Codere in modo ancora più completo”. Il progetto online nasce con la stessa filosofia che ha guidato Codere Italia sin dal primo giorno: essere vicini ai clienti e orientati ai risultati, sempre con lo sguardo al futuro. Per l’azienda, questo significa offrire valore, crescere insieme e costruire opportunità solide, mettendo a disposizione dei propri partner strumenti concreti, supporto operativo e un marchio riconosciuto per serietà e affidabilità. La piattaforma Codere.it – che risponde ai più elevati standard internazionali in termini di usabilità, affidabilità e contenuti premium - è stata progettata per garantire un’esperienza utente fluida, sicura e tecnologicamente avanzata. Per presentare ufficialmente la nuova piattaforma digitale, Codere Italia è presente alla fiera con un proprio spazio espositivo per incontrare operatori, partner e stakeholder, condividendo la visione strategica del gruppo e i progetti futuri nel mercato online [email protected] (Web Info)
- Anna Foa a Finale Emilia con il suo "Il suicidio di Israele"
- 163ª Fiera Mercato di Francia Corta, Mirandola si ritrova in piazza Costituente
- Criticità idraulica, allerta arancione in alcune zone dell'Emilia-Romagna: nel modenese resta gialla
- Auto e trattore coinvolti in un incidente a Sorbara, tre feriti
- "CRI Modena Camp 2K25", 3 giorni di formazione per oltre 300 volontari da tutta l’Emilia-Romagna
- Nonantola, la seguono dopo il prelievo al bancomat e le rubano la borsa contenente 600 euro
- Concordia ritrova il suono delle sue campane
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
La buona notizia
Scuola e universitàC'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
SportRiqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro
I datiAuto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore
Curiosità
CuriositàUn cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno