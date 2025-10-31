Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
31 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Dai rifiuti alle risorse: la nuova cultura dell’economia circolare secondo De Santoli

Dai rifiuti alle risorse: la nuova cultura dell’economia circolare secondo De Santoli

|31 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Prorettore per la Sostenibilità all’Università Sapienza di Roma, dove è anche presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Energetica, Livio De Santoli è una delle voci più autorevoli in Italia sui temi della transizione energetica, dell’efficienza e dell’economia circolare. In questa intervista all’Adnkronos, parla del ruolo delle università come laboratori di sostenibilità, delle sfide del Green Deal europeo, del costo dell’energia e delle opportunità legate alle rinnovabili e alla manifattura verde. Ma soprattutto insiste su un concetto: l’economia circolare non è una tecnica, è una cultura.  Professore, cosa significa oggi per un’università come la Sapienza essere sostenibile?  La nostra esperienza è quella di un grande ateneo – più di 100 mila studenti – che sperimenta un nuovo modo di affrontare i temi della sostenibilità. Il primo passo è stato coinvolgere tutti i settori disciplinari: dalla medicina all’ingegneria, dall’architettura alla sociologia, fino all’economia. Solo con un approccio transdisciplinare possiamo capire limiti e potenzialità di questa trasformazione. Ogni corso ora riporta accanto all’insegnamento il “goal” dell’Agenda 2030 a cui contribuisce: così lo studente percepisce la connessione tra la propria disciplina e gli obiettivi globali. La sostenibilità, prima di tutto, è una questione culturale.  In Europa si discute del pacchetto “omnibus” ambientale e industriale. Come giudica l’evoluzione del Green Deal?  Mi auguro che si trovi un equilibrio, perché non si può cancellare un lavoro di cinque anni che ha dato all’Europa una leadership mondiale nella decarbonizzazione. Siamo vicini al traguardo 2030 e dobbiamo continuare fino al 2050. Alcuni Paesi sono sulla buona strada, l’Italia un po’ meno, ma non ha alternative: seguire la transizione energetica e digitale è l’unico modo per garantire sviluppo industriale, riduzione dei costi e nuova occupazione.  Il costo dell’energia resta però un freno per le imprese europee. Come ridurlo?  L’unica via, anche con l’attuale mercato dell’energia, è sviluppare massicciamente le rinnovabili. Le nuove aste stanno fissando prezzi intorno ai 60 euro per megawattora, poco più della metà della media 2024. Lo sviluppo delle rinnovabili, anche senza riforme di mercato, riduce l’impatto del gas sul prezzo finale. La Spagna, per esempio, ha costi dell’energia inferiori del 40% rispetto all’Italia. E noi abbiamo i costi più alti d’Europa, che a loro volta sono i più alti del mondo. Il problema non è il costo del solare o dell’eolico, ma la lentezza con cui li integriamo nel sistema. Se raggiungiamo il 60% di penetrazione elettrica al 2030, i benefici saranno immediati per famiglie e imprese.  I data center, che consumano molta energia, stanno nascendo soprattutto al Nord mentre le rinnovabili si concentrano al Sud. Come conciliare le due tendenze?  Il tema dei data center sarà cruciale. Oggi assorbono circa il 3% dei consumi globali e raddoppieranno entro dieci anni. Concentrano energia laddove le rinnovabili, invece, sono distribuite. Dobbiamo ripensare il modello: la rete va resa più flessibile, con accumuli diffusi e logiche di prossimità energetica. L’intelligenza artificiale può aiutarci a ottimizzare il sistema, ma serve pianificazione: i data center dovranno essere costruiti dove esiste un mix energetico sostenibile, o dotati di fonti rinnovabili proprie.  L’Italia viene spesso citata come eccellenza nell’economia circolare. È un modello esportabile?  Sì, e va chiarito che l’economia circolare non è solo gestione dei rifiuti. È un modo di pensare, una cultura che riguarda l’intero ciclo di vita dei prodotti. Certo, abbiamo risultati notevoli nel riciclo di carta, vetro e materiali, ma la vera sfida è cambiare mentalità, a partire dai decisori. L’Italia ha già una tradizione industriale e artigianale che favorisce l’efficienza, e questo può diventare un vantaggio competitivo. Come Paese siamo stati anche pionieri dell’efficienza energetica: già dagli anni ’70 avevamo politiche avanzate. Oggi abbiamo una delle intensità energetiche più basse d’Europa, segno che si può crescere consumando meno energia.  La disponibilità di materie prime critiche è ormai una questione geopolitica. Come può l’Europa rendersi autonoma? Attraverso un’industria del riciclo di questi elementi?  Questa è la vera sfida. Possiamo creare una filiera europea delle terre rare e dei materiali critici. Con il gas e il petrolio eravamo totalmente dipendenti; con i nuovi materiali possiamo cambiare paradigma, perché non si “bruciano”: si riutilizzano. L’Italia, grazie alla sua esperienza nel riciclo, può diventare un hub del riuso di componenti strategici. È un’occasione unica per un’industria autonoma e competitiva, che crei valore e occupazione.  Lei cita spesso le opportunità industriali della transizione. Quali sono i settori su cui puntare ora?  Abbiamo due grandi fronti: l’eolico offshore e l’idrogeno. Siamo ancora indietro, ma dobbiamo arrivare a 2,1 GW entro il 2030. Le nostre coste profonde richiedono piattaforme galleggianti, una tecnologia che possiamo sviluppare in Italia. Anche la Danimarca sta investendo qui: perché non farlo noi per primi? E poi ci sono le gigafactory per le batterie: Enel, Eni e persino la cinese Byd stanno valutando l’Italia come base produttiva. Questo significherebbe creare occupazione, tecnologia e una vera filiera europea dell’energia.   [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Truffa da 80 milioni di euro nel fotovoltaico, indagata anche una società di Modena
Cronaca
Truffa da 80 milioni di euro nel fotovoltaico, indagata anche una società di Modena
Almeno 6mila le vittime della truffa.
Soliera, Riccio (FdI): "Spreco d’acqua inaccettabile nonostante le segnalazioni della cittadinanza"
Politica
Soliera, Riccio (FdI): "Spreco d’acqua inaccettabile nonostante le segnalazioni della cittadinanza"
"Nell’ultimo periodo numerosi cittadini hanno segnalato il funzionamento degli impianti di irrigazione pubblica anche in giornate di pioggia" afferma il consigliere
Ruta Cucchiara nuova rettrice Unimore, la sindaca di Mirandola: "Legame più forte che mai"
L'osservazione
Ruta Cucchiara nuova rettrice Unimore, la sindaca di Mirandola: "Legame più forte che mai"
La prima cittadina Budri esprime le proprie congratulazioni dopo il passaggio di consegne alla guida dell'Ateneo
Passaggio di testimone ad Unimore: Carlo Adolfo Porro conclude il suo mandato, Rita Cucchiara assume la guida
La cerimonia
Passaggio di testimone ad Unimore: Carlo Adolfo Porro conclude il suo mandato, Rita Cucchiara assume la guida
La comunità universitaria ha assistito al simbolico gesto della vestizione della Rettrice, che ha suggellato il cambio istituzionale alla guida dell'Ateneo
Non sapeva di essere incinta, 31enne partorisce nel bagno di casa
Cronaca
Non sapeva di essere incinta, 31enne partorisce nel bagno di casa
Mamma e figlia stanno entrambe bene
La Polizia Locale di Modena scopre alloggi abusivi in ex locali commerciali
Cronaca
La Polizia Locale di Modena scopre alloggi abusivi in ex locali commerciali
L’intervento ha portato a due denunce e un’espulsione per presenza irregolare sul territorio nazionale
Città più sicure, inclusive e vivibili, accordo di programma tra Emilia-Romagna e Unione delle Terre d'Argine
La novità
Città più sicure, inclusive e vivibili, accordo di programma tra Emilia-Romagna e Unione delle Terre d'Argine
216mila euro messi a disposizione dell’Unione dalla Regione
Carpi, domenica 2 novembre incontro con il meteorologo Luca Lombroso
L'appuntamento
Carpi, domenica 2 novembre incontro con il meteorologo Luca Lombroso
Primo appuntamento con la rassegna "Domeniche in scienza"
Partita Modena-Juve Stabia, cambia la viabilità in zona stadio
Traffico e viabilità
Partita Modena-Juve Stabia, cambia la viabilità in zona stadio
Domenica 2 novembre divieti di transito e sosta in piazza Tien An Men, nei viali Monte Kosica, Fontanelli e Montecuccoli
Ricostruzione post-sisma a Finale Emilia, Baldini (Pd): "La politica del "palo" è quella del centrodestra"
Politica
Ricostruzione post-sisma a Finale Emilia, Baldini (Pd): "La politica del "palo" è quella del centrodestra"
"Lo stallo più evidente è quello che si registra a Mirandola e anche a San Felice le cose non vanno in modo diverso" afferma la segretaria Pd di Finale e Massa
Comunità di Mirandola e San Possidonio in lutto per la scomparsa di don Aleardo Mantovani
L'addio
Comunità di Mirandola e San Possidonio in lutto per la scomparsa di don Aleardo Mantovani
Nato a Cividale, dal 1983 al 2003 è stato prevosto-parroco di San Giacomo Roncole, poi per 15 anni ha curato la parrocchia di San Possidonio
San Martino Spino, nuovo appello del Comitato "Salviamo Portovecchio" contro la realizzazione di un impianto fotovoltaico
Il caso
San Martino Spino, nuovo appello del Comitato "Salviamo Portovecchio" contro la realizzazione di un impianto fotovoltaico
L'appello ha raccolto sottoscrizioni di insigni personalità dal mondo della Cultura, dal mondo accademico e dal territorio
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Mali sotto assedio jihadista, Usa e Gb ritirano personale ambasciata
Mali sotto assedio jihadista, Usa e Gb ritirano personale ambasciata
Coppe europee, presto una finale a Torino? La candidatura della città
Coppe europee, presto una finale a Torino? La candidatura della città
Tumori, epatologa Gaia: "Fondamentale ambulatorio con 2 specialisti fegato"
Tumori, epatologa Gaia: "Fondamentale ambulatorio con 2 specialisti fegato"
Garattini 'smonta' il digiuno: "Conta quanto si mangia, non quando". Il 'no' al vino
Garattini 'smonta' il digiuno: "Conta quanto si mangia, non quando". Il 'no' al vino
Tumori, oncologo Di Maio: "Collaborazione tra specialisti cruciale anche in epatocarcinoma"
Tumori, oncologo Di Maio: "Collaborazione tra specialisti cruciale anche in epatocarcinoma"
Pietrangeli, risposta a Panatta con polemica: "Non sei l'unico ad aver vinto a Parigi"
Pietrangeli, risposta a Panatta con polemica: "Non sei l'unico ad aver vinto a Parigi"
Musetti, non solo Auger-Aliassime per le Atp Finals. Bublik ci crede: "Ho un obiettivo chiaro"
Musetti, non solo Auger-Aliassime per le Atp Finals. Bublik ci crede: "Ho un obiettivo chiaro"
Dai rifiuti alle risorse: la nuova cultura dell'economia circolare secondo De Santoli
Dai rifiuti alle risorse: la nuova cultura dell'economia circolare secondo De Santoli
Influenza, primo bollettino: "427mila infezioni respiratorie in 7 giorni, in linea con il 2024"
Influenza, primo bollettino: "427mila infezioni respiratorie in 7 giorni, in linea con il 2024"
Elezioni in Olanda, media: "Ha vinto il partito di Rob Jetten"
Elezioni in Olanda, media: "Ha vinto il partito di Rob Jetten"
Vannacci: "Inni al Duce in sede FdI a Parma? Non vado a origliare in casa d'altri"
Vannacci: "Inni al Duce in sede FdI a Parma? Non vado a origliare in casa d'altri"
Aieop: "Società scientifiche fondamentali per pazienti con emoglobinopatie"
Aieop: "Società scientifiche fondamentali per pazienti con emoglobinopatie"
Site: "Per emoglobinopatie differenze di gestione tra territori"
Site: "Per emoglobinopatie differenze di gestione tra territori"
Zaffini (Fdi): "Per emoglobinopatie insistere su screening prenatale"
Zaffini (Fdi): "Per emoglobinopatie insistere su screening prenatale"
Italia-Gabon, Gksd firma due protocolli: focus su sanità ed edilizia sociale
Italia-Gabon, Gksd firma due protocolli: focus su sanità ed edilizia sociale
Achille Costacurta: "La droga, il Tso e il tentato suicidio. Ora sono consapevole e fiero di me"
Achille Costacurta: "La droga, il Tso e il tentato suicidio. Ora sono consapevole e fiero di me"
Juve, chi accanto a Spalletti? Dal vice ai collaboratori, ecco lo staff del nuovo tecnico bianconero
Juve, chi accanto a Spalletti? Dal vice ai collaboratori, ecco lo staff del nuovo tecnico bianconero
Riscaldamenti, il decalogo per bollette più leggere
Riscaldamenti, il decalogo per bollette più leggere
Neoplasie ginecologiche, il burnout colpisce 4 operatori sanitari su 10
Neoplasie ginecologiche, il burnout colpisce 4 operatori sanitari su 10
Spalletti: "Credo nel valore della Juve, altrimenti non avrei accettato. Obiettivo? Scudetto"
Spalletti: "Credo nel valore della Juve, altrimenti non avrei accettato. Obiettivo? Scudetto"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

SALUTE

'Novembre azzurro', al Campus Bio-Medico Roma esami e visite per 'lui'
'Novembre azzurro', al Campus Bio-Medico Roma esami e visite per 'lui'
Anziani, 1 over 65 su 5 ha avuto una caduta nell'ultimo anno, nel 18% dei casi frattura
Anziani, 1 over 65 su 5 ha avuto una caduta nell'ultimo anno, nel 18% dei casi frattura
L'indagine, 'solo 50% centri oncologici ha percorsi nutrizionali accessibili'
L'indagine, 'solo 50% centri oncologici ha percorsi nutrizionali accessibili'
L'Ai e la crociata dell'internista: "Non chiamatela dottore, senza l'anima non c'è il medico"
L'Ai e la crociata dell'internista: "Non chiamatela dottore, senza l'anima non c'è il medico"
Per Halloween sì a trucchi e maschere ma occhio alla salute, i consigli del pediatra
Per Halloween sì a trucchi e maschere ma occhio alla salute, i consigli del pediatra
Primo al mondo di arteria polmonare al Sant'Andrea Roma-Sapienza
Primo al mondo di arteria polmonare al Sant'Andrea Roma-Sapienza
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Burioni 'trasloca' su Substack, Vaia: "Senza voce scienza più spazio a chi diffonde fake news"
Burioni 'trasloca' su Substack, Vaia: "Senza voce scienza più spazio a chi diffonde fake news"
Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Supercat show, sfilate adozioni e miao-mercatino per la mostra felina internazionale
    Supercat show, sfilate adozioni e miao-mercatino per la mostra felina internazionale
    Space Economy, patto strategico a Milano: capitale umano vero propellente
    Space Economy, patto strategico a Milano: capitale umano vero propellente
    A Brescia Domani Lavoro, opportunità per chi cerca impiego o vuole crescere
    A Brescia Domani Lavoro, opportunità per chi cerca impiego o vuole crescere
    Google lancia il primo spot interamente generato con l’intelligenza artificiale
    Google lancia il primo spot interamente generato con l’intelligenza artificiale
    Cybersecurity&Cybercrime: il podcast che svela l'impero del Gruppo Conti
    Cybersecurity&Cybercrime: il podcast che svela l'impero del Gruppo Conti
    WhatsApp arriva su Apple Watch, disponibile la prima beta
    WhatsApp arriva su Apple Watch, disponibile la prima beta
    MINI Paul Smith Edition: stile britannico e design d’autore
    MINI Paul Smith Edition: stile britannico e design d’autore
    Alpine A390: agilità ai massimi livelli
    Alpine A390: agilità ai massimi livelli
    Suzuki Car of EICMA 2025: la Vitara Hybrid unisce due mondi
    Suzuki Car of EICMA 2025: la Vitara Hybrid unisce due mondi
    Mazda rinnova il suo logo al Japan Mobility Show 2025
    Mazda rinnova il suo logo al Japan Mobility Show 2025
    EICMA 2025, Motolive festeggia con le leggende del motorsport
    EICMA 2025, Motolive festeggia con le leggende del motorsport
    BYD TECH PILLS #3 Vehicle to Load: quando l’auto diventa una fonte di energia
    BYD TECH PILLS #3 Vehicle to Load: quando l’auto diventa una fonte di energia

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Il caso
    Il Chiosco 1906 di Mirandola continua a volare. E c’è una novità in arrivo.
    “Gli altri ristoratori? Macché invidia: ci ringraziano!”
    Scuola e università
    C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
    Sport
    Riqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
    L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro

    Curiosità

    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Curiosità
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno

    chiudi