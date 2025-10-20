Dolore, infertilità e complicanze in gravidanza: alert sulle infezioni vaginali
(Adnkronos) - In occasione di Ottobre Rosa, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, le ostetriche sottolineano l’importanza di prendersi cura della salute intima della donna. Dall’educazione ai segnali precoci alla prevenzione delle infezioni, ogni gesto quotidiano contribuisce al benessere complessivo. "Le infezioni vaginali, se trascurate o ricorrenti, possono compromettere non solo la salute ginecologica, ma anche il benessere generale della donna. Possono causare dolore, infertilità, complicanze in gravidanza e influire negativamente sulla qualità della vita sessuale ed emotiva", spiegano Valentina Angius e Cristina Panizza, consigliere della Federazione nazionale degli Ordini della professione ostetrica (Fnopo), in occasione dell’Ottobre Rosa. "Durante le visite, l’ostetrica educa la donna a riconoscere i segnali d’allarme: prurito, bruciore, perdite anomale, dolore durante i rapporti o difficoltà alla minzione e/o evacuazione. L’obiettivo è favorire un ascolto attento del proprio corpo, per prevenire le infezioni ed in caso intervenire tempestivamente", continuano le esperte. Tra i suggerimenti principali durante le visite ostetriche: curare l’igiene intima con prodotti delicati, eseguendo l’igiene intima con accuratezza dalla parte anteriore della vulva verso l’ano e non il contrario per evitare lavando da davanti a dietro; Usare biancheria in cotone traspirante; evitare salviette intime profumate o lavande vaginali senza prescrizione medica; curare la pulizia intima durante il ciclo cambiando gli assorbenti con frequenza; urinare dopo i rapporti sessuali; eseguire con regolarità i controlli ginecologici ed ostetrici per mantenere un corretto equilibrio vaginali; alimentazione, stile di vita e igiene. "Uno stile di vita che abbia una accurata alimentazione, movimento e igiene intima corretta sono fattori fondamentali. Un’alimentazione ricca di zuccheri può favorire per esempio la proliferazione della candida, mentre lo stress abbassa le difese immunitarie, aumentando il rischio infettivo. Una scarsa o eccessiva o scorretta igiene intima può alterare il pH vaginale. Uno stile di vita equilibrato rafforza le difese naturali di tutto dell’organismo, inclusa la flora vaginale", sottolineano Angius e Panizza. Prevenzione e riduzione delle complicanze ginecologiche. "Prevenire significa intervenire prima che le infezioni si cronicizzino o si estendano. Alcune infezioni trascurate possono portare a malattia infiammatoria pelvica (Pid), con ripercussioni sulla fertilità, e in gravidanza possono provocare parto prematuro o interruzione della stessa gravidanza con, ad esempio, la rottura precoce delle membrane", spiegano le ostetriche. Gli errori comuni e come evitarli. Tra gli errori più frequenti: lavaggi troppo aggressivi, biancheria sintetica o troppo attillata, ricorso autonomo a farmaci antimicotici o antibiotici, senza esecuzione di test specifici, ignorando piccoli segnali del corpo. "L’ostetrica educa, informa e accompagna la donna verso una cura più consapevole, rispettosa della fisiologia e dell’equilibrio naturale", affermano Angius e Panizza. "L’ostetrica è una figura di continuità nella vita della donna: in gravidanza monitora e consiglia per prevenire infezioni che possano compromettere il benessere materno e fetale; in menopausa supporta nella gestione del dolore ed i cambiamenti dei tessuti vaginali che vengono causati dal cambiamento ormonale, in caso di cicli irregolari o dolorosi, lavora sugli stili di vita, alimentazione e conoscenza del ciclo fisiologico della donna al fine di migliorare lo stesso equilibrio ormonale", ricordano le esperte. [email protected] (Web Info)
