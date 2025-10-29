Doogee S200 Ultra: lo smartphone rugged che spinge le performance all’estremo
(Adnkronos) - Il marchio Doogee ha svelato, per mezzo di una nota ufficiale, il suo nuovo modello di punta, l'S200 Ultra, destinato agli appassionati di outdoor e agli amanti della tecnologia estrema. L'S200 Ultra si basa sulla reputazione della serie per il design mech-inspired e la durabilità all-terrain, portando le prestazioni a un livello superiore. Alimentato dal chipset Dimensity 7400 5G, con 48GB di RAM e fino a 1TB di storage, il dispositivo combina resistenza rugged e innovazione pronta per l'avventura. Progettato per affrontare condizioni estreme, l'S200 Ultra vanta un design mech-inspired con linee audaci, bordi rinforzati e contorni che migliorano la presa. È costruito per resistere alle sfide più impegnative, come confermato dalle certificazioni IP68/IP69K per resistenza all'acqua e alla polvere, e dalla durabilità di livello militare MIL-STD-810H. Lo smartphone è disponibile nelle finiture Mystic Black, Forest Green e Dazzling Yellow. Un elemento distintivo è il display AMOLED posteriore da 1,32 pollici a 60Hz, che offre un aspetto elegante e funzionale. Questo schermo supplementare mostra istantaneamente avvisi di chiamate, messaggi e musica, mentre la breathing light dinamica si illumina delicatamente per attirare l'attenzione anche quando il telefono è bloccato, permettendo agli avventurieri di restare connessi senza interrompere il viaggio. Affrontare avventure estreme richiede una potenza estrema e senza compromessi, e l'S200 Ultra è progettato per sbloccare ogni potenziale in ambienti ostili. Il cuore pulsante del dispositivo è il potente chipset octa-core Dimensity 7400 5G, che garantisce prestazioni blazing-fast (velocissime) essenziali per gestire multitasking intensivo e applicazioni di geolocalizzazione o strumenti di navigazione pesanti, indipendentemente dalle condizioni ambientali. L'S200 Ultra elimina ogni preoccupazione legata alla memoria, posizionandosi ai vertici della categoria rugged: vanta una configurazione di 48GB di RAM, ottenuti combinando 12GB di memoria fisica con 36GB di espansione virtuale, garantendo una fluidità operativa eccezionale. A ciò si aggiunge una colossale memoria interna da 1TB, che consente agli esploratori o agli amanti delle escursioni di archiviare ogni mappa ad alta risoluzione, video 4K dei percorsi e lunghi registri di avventura con estrema facilità. Per ottenere maggiori informazioni e sfruttare le esclusive promozioni di lancio, il DOOGEE S200 Ultra è disponibile con offerte dedicate tramite la piattaforma Amazon, con il codice DGS200ULTRA in fase di checkout e attraverso il sito ufficiale di Doogee. Ma la vera libertà nell'esplorazione si ottiene con l'autonomia: grazie alla batteria da 11.000mAh, questo powerhouse rugged supera le aspettative di durata. La grande capacità assicura che gli esploratori restino carichi e connessi attraverso lunghe giornate su sentieri accidentati, remote traversate in montagna o l'attraversamento di paesaggi selvaggi, eliminando la necessità di frequenti ricariche e garantendo che "nulla ostacoli il brivido dell'avventura". L'S200 Ultra è, in definitiva, un'infrastruttura di connettività e potenza ottimizzata per l'estremo. La serie S200 di Doogee ha storicamente ridefinito il concetto di rugged phone, grazie a un design mech-inspired e a una durabilità all-terrain. I modelli precedenti hanno contribuito in modo significativo a innalzare costantemente l'asticella delle aspettative del segmento: l'entry-level S200 aveva stabilito lo standard di base per la robustezza, mentre l'S200X si è concentrato sul perfezionamento del design e delle prestazioni. La variante S200 Plus aveva potenziato lo storage e le capacità di multitasking, mentre l'S200 Max aveva riscosso un notevole successo per l'autonomia estrema, grazie alla sua notevole batteria da 22.000mAh. L'S200 Ultra corona questa illustre lineup come il flagship definitivo. Questo nuovo modello combina le qualità dei suoi predecessori — unendo durabilità estrema, performance di alto livello e feature intelligenti con un audace stile mech — in un unico dispositivo pronto per qualsiasi avventura estrema. [email protected] (Web Info)
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno