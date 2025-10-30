Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
31 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Duello per New York, Cuomo incalza ma Mamdani rimane avanti di 10 punti

Duello per New York, Cuomo incalza ma Mamdani rimane avanti di 10 punti

|31 Ottobre 2025

(Adnkronos) - A cinque giorni dal voto, si fa più accanito il duello per la poltrona di sindaco di New York, con Andrew Cuomo che riduce relativamente la distanza da Zohran Mamdani, il candidato democratico che si definisce socialista e sta facendo sognare la sinistra dem, non solo newyorkese.  Secondo l'ultimo poll della Quinnipiac University Poll in vista delle elezioni del 4 novembre, l'ex governatore, che corre da indipendente dopo la cocente sconfitta nelle primarie dall'allora praticamente sconosciuto Mamdani, è al 33%, mentre il 34enne candidato dem è al 43%, con un vantaggio di 10 punti consistente, ma dimezzato rispetto ai 20 punti di un mese fa.  Segue a distanza, con il 14%, il candidato repubblicano Curtis Sliwa, il fondatore del gruppo di vigilantes anti-crimine newyorkese, Guardian Angels, che non sembra dare a ascolto ai ripetuti, pubblici, appelli a ritirarsi da parte di Donald Trump: il presidente la scorsa settimana ha detto che "è meglio avere un democratico che un comunista" alla guida della sua città natale, riferendosi al fatto che senza il repubblicano in corsa Cuomo avrebbe più chance di battere il 'comunist' Mamdani. Infine i pollester della Quinnipiac University sottolineano che rimane un 6% di indecisi, con una percentuale più alta rispetto all'ultimo rilevamento, cosa "che suggerisce che c'e' spazi per dei movimenti nello sprinti finale".  Gli appelli di Trump erano stati invece ascoltati dal sindaco uscente, Eric Adams, l'ex poliziotto finito al centro di indagine per corruzione che è stata poi archiviata dal dipartimento di Giustizia in cambio della cooperazione da parte del primo cittadino dem alle operazioni anti-migranti, ritiratosi il mese scorso dalla corsa, contribuendo quindi alla risalita di Cuomo nei sondaggi.  Sul non tanto velato sostegno di Trump a Cuomo, Mamdani continua a martellare: "Questa è una campagna per i commessi dei negozi e i proprietari delle bodega, la campagna di Andrew Cuomo è per i miliardari finanziatori di Donald Trump e i loro conglomerati", ha detto ieri, incontrando i rappresentanti di United Bodegas of America, che riunisce i proprietari dei piccoli negozi, che hanno dato il loro endorsement al candidato dem, dopo aver nei mesi scorsi criticato una delle proposte chiave del suo programma, quello di creare una rete di cinque supermercati gestiti dalla città con prezzi calmierati ed accessibili.  La chiave del successo di Mamdani - nato in Uganda da genitori indiani di fede musulmana, la regista Mira Nair e l'africanista della Columbia Mahmood Mamdani, e diventato cittadino americano nel 2018 - è la promessa di "abbassare il costo della vita per la classe lavoratrice di New York" definita "una città troppo costosa" nel suo programma elettorale che delinea risposte concrete ai problemi di tutti i giorni dei newyorkesi non milionari: casa, spesa, trasporti, bambini.  Oltre alla rete dei supermercati pubblici - "il costo del cibo è fuori controllo per quasi nove newyorkesi su 10" - il programma promette il congelamento degli affitti per gli oltre due milioni di newyorkesi che hanno il "rent stabilized", una sorta di equo canone, e l'avvio di progetti per l'edilizia a basso costo. Per i trasporti, si promette di eliminare il costo del biglietto degli autobus per i newyorkesi e rendere più veloce ed efficiente il sistema, attualmente "uno dei più lenti del Paesi". Infine l'assistenza all'infanzia, "che dopo l'affitto è il costo maggiore per i newyorkesi" si legge nel programma in cui si promette un sistema di asili gratuiti per i bambini tra le sei settimane e i 5 anni.  Un piano di pochi punti e allo stesso tempo ambizioso, che, secondo le stime del New York Times costerebbe 7 miliardi all'anno, 6 solo per gli asili pubblici, praticamente più di quanto si stanzia ora per il dipartimento di polizia, 6,3 miliardi. Bisogna ricordare che New York City ha un bilancio enorme, di quasi 116 miliardi di dollari, e quindi Mamdani sostiene che ci sia lo spazio per sostenere le sue priorità.  Soprattutto perché il programma del giovane socialist, come viene definito in America chi ha in realtà posizioni da noi da socialdemocratico, prevede un gettito fiscale aggiuntivo di 9 miliardi di dollari, aumentando di due punti l'aliquota dei contribuenti newyorkesi più ricchi - sopra il milione di dollari - e portando dal 7,5% all'11,5% la corporate tax per imprese e società. L'aumento delle tasse dovrebbe comunque ottenere il sostegno dell'Assemblea legislativa e la leadership dem di New York appare divisa, con la governatrice Kathy Hochul, che ha dato il sostegno a Mamdani, che è contraria all'aumento delle tasse.  Cuomo, che nel 2021 ha lasciato la guida dello stato all'allora sua vice Hochul perché travolto da accuse di molestie sessuali, ha così puntato a raccogliere il sostegno della potente comunità del business newyorkese allarmata dal programma di Mamdani. E ha profetizzato come una vittoria del candidato socialista che l'ha umiliato lo scorso giugno farebbe "scomparire la New York che conosciamo".  "A parte l'impatto sulla criminalità, il crollo del mercato immobiliare, l'immagine nel resto del Paese e nel mondo, New York City diventa socialista - ha detto a un gruppo di imprenditori - vedremo produttori di ricchezza lasciare la città, aumentare la spesa pubblica, e nella peggiore delle ipotesi una replica della crisi finanziaria degli anni settanta". Non solo, il democratico che corre da indipendente ha previsto anche con Mamdani alla guida della città Trump cercherà di "prendere il controllo" di New York, provocando "una carneficina".  La corsa di Mamdani per la guida della principale, e più iconica, metropoli americana appare rivoluzionaria, e per alcuni inquietante, non solo per le posizioni politiche 'socialiste' del candidato, ma anche per la sua fede religiosa, che in caso di vittoria farebbero di lui il primo sindaco musulmano di New York. Subito dopo la sua vittoria alle primarie di giugno, Mamdani aveva provocato le proteste e l'allarme della comunità ebraica newyorkese per aver difeso lo slogan, ritenuto antisemita, "globalize the intifada", globalizzare l'intifada, salvo poi qualche settimana dopo, parlando ad un gruppo di business leader newyorkesi, prendere le distanze dallo slogan. "Mi fa soffrire essere chiamato antisemita", disse in quell'occasione ai giornalisti.  La questione di Gaza è stata al centro di uno duelli televisivi tra i candidati, con Cuomo che ha accusato Mamdani di rifiutarsi di "denunciare Hamas", riferendosi ad un'intervista rilasciata a Foxnews in cui il democratico accusava Israele di "genocidio", mentre avrebbe evitato di rispondere riguardo al disarmo di Hamas.  "Certo che credo che debbano deporre le armi", ha replicato all'attacco Mamdani, rivendicando di essere stato uno dei primi "a chiedere un cessate il fuoco, che significa che tutte le parti interrompano il fuoco e mettano giù le armi", ha poi aggiunto. "E chiedo questo non solo per mettere fine al genocidio ma anche per avere un accesso senza ostacoli degli aiuti umanitari, come molti newyorkesi spero che il cessate il fuoco tenga", ha aggiunto.  Parole denunciate da Cuomo, che sta raccogliendo un crescente sostegno dalla vasta comunità ebraica newyorkese, in termini elettorali e di finanziamenti, come un "messaggio in codice", che celerebbe il fatto che Mamdani crede che Israele "non abbia il diritto di esistere come uno Stato ebraico". A questo il candidato dem, che dalla sua ha il sostegno dei gruppi di ebrei newyorkesi, in particolare i giovani che si sono mobilitati contro la guerra a Gaza, ha risposto accusando l'ex governatore di aver agito come "team di difesa" di Benjamin Netanyahu "durante il genocidio".  Infine, il duello di New York potrà avere un grande significato per il futuro del partito democratico ad un anno dalla vittoria di Trump. Nei giorni scorsi a sostenere il candidato dem, che ha ottenuto solo nei giorni scorsi l'endorsement del leader della minoranza alla Camera, Hakeem Jeffries, ma non di quello del Senato, Chuck Schumer, sono arrivati Bernie Sanders e Alexandra Ocasio-Cortez, il volto storico e quello del futuro della sinistra dem, che vedono nella potenziale vittoria a New York l'inizio di una riscossa contro Trump, con candidati liberal "dalla California al Maine", come ha detto l'anziano due volte candidato alla Casa Bianca.   ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Tumore al seno, a Medolla la storia di tre donne coraggiose
L'iniziativa
Tumore al seno, a Medolla la storia di tre donne coraggiose
L’iniziativa nell’ambito di Ottobre Rosa.
Motostudent, sul circuito di Aragón, in Spagna, Unimore conquista il 5° posto
Sport
Motostudent, sul circuito di Aragón, in Spagna, Unimore conquista il 5° posto
Su oltre 80 team universitari partecipanti, provenienti da tutto il mondo
Estorsione dopo aver concordato un appuntamento su un sito di incontri, 31enne agli arresti domiciliari
Cronaca
Estorsione dopo aver concordato un appuntamento su un sito di incontri, 31enne agli arresti domiciliari
I fatti risalgono all'inizio di agosto
Giorno dei defunti, Polizia Locale e volontari nei cimiteri di Modena per visite in sicurezza
Da sapere
Giorno dei defunti, Polizia Locale e volontari nei cimiteri di Modena per visite in sicurezza
Più controlli di agenti e presidio delle associazioni
Concordia è pronta per una Fiera d'Ognissanti che celebra la riapertura di Palazzo Corbelli e il rinnovato campanile
Vestiti, usciamo
Concordia è pronta per una Fiera d'Ognissanti che celebra la riapertura di Palazzo Corbelli e il rinnovato campanile
Si rinnova un appuntamento capace di unire tradizione, cultura e festa in un evento che rappresenta il cuore pulsante della comunità
Ictus e Parkinson, in Emilia-Romagna riabilitazione personalizzata con guanti robotici e realtà virtuale
Le novità per la salute
Ictus e Parkinson, in Emilia-Romagna riabilitazione personalizzata con guanti robotici e realtà virtuale
L’Ircss Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna a capo di due progetti di ricerca da quasi un milione di euro
Il lungo ingresso delle donne all’Università di Modena presentato in una ricerca di Unimore e Centro Documentazione Donna
La storia
Il lungo ingresso delle donne all’Università di Modena presentato in una ricerca di Unimore e Centro Documentazione Donna
La ricerca, curata da Franca Manghi e Grazia Martinelli, ricostruisce i fatti attraverso dati e biografie
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Duello per New York, Cuomo incalza ma Mamdani rimane avanti di 10 punti
Duello per New York, Cuomo incalza ma Mamdani rimane avanti di 10 punti
Riforma Giustizia, opposizioni all'attacco: "Meloni vuole le mani libere". Raccolta di firme per referendum
Riforma Giustizia, opposizioni all'attacco: "Meloni vuole le mani libere". Raccolta di firme per referendum
Riforma della Giustizia, Nordio: "Referendum tra marzo e aprile". Anm e Unione delle Camere Penali scaldano i motori
Riforma della Giustizia, Nordio: "Referendum tra marzo e aprile". Anm e Unione delle Camere Penali scaldano i motori
La Lazio non dà continuità alla vittoria sulla Juve: a Pisa finisce 0-0
La Lazio non dà continuità alla vittoria sulla Juve: a Pisa finisce 0-0
La ministra Roccella sulle nozze d'oro con il marito Luigi: "Le festeggio a marzo 2026, è l'amore della mia vita"
La ministra Roccella sulle nozze d'oro con il marito Luigi: "Le festeggio a marzo 2026, è l'amore della mia vita"
Corteo Pro Pal a Torino, manifestanti tentano di entrare a Porta Susa lanciando sassi e bottiglie
Corteo Pro Pal a Torino, manifestanti tentano di entrare a Porta Susa lanciando sassi e bottiglie
Spalletti, primo giorno di Juve e l'incontro con Perin è virale
Spalletti, primo giorno di Juve e l'incontro con Perin è virale
SuperEnalotto, numeri e combinazione vincente 30 ottobre
SuperEnalotto, numeri e combinazione vincente 30 ottobre
Parigi, Sonego ko agli ottavi con Medvedev
Parigi, Sonego ko agli ottavi con Medvedev
"Andrea perde il titolo di principe e lascerà il Royal Lodge", l'annuncio di Buckingham Palace
"Andrea perde il titolo di principe e lascerà il Royal Lodge", l'annuncio di Buckingham Palace
Riforma della Giustizia, Meloni: "Referendum? Non ci saranno conseguenze sul governo"
Riforma della Giustizia, Meloni: "Referendum? Non ci saranno conseguenze sul governo"
Milly Carlucci si stringe ad Andrea Delogu: "Il lutto che l'ha colpita ci agghiaccia"
Milly Carlucci si stringe ad Andrea Delogu: "Il lutto che l'ha colpita ci agghiaccia"
Auto contro bus nel Veronese, morta una donna
Auto contro bus nel Veronese, morta una donna
Matilde Lorenzi, due indagati per la morte della sciatrice 19enne
Matilde Lorenzi, due indagati per la morte della sciatrice 19enne
Juve, Spalletti è ufficiale: "Esperienza e competenza, benvenuto mister"
Juve, Spalletti è ufficiale: "Esperienza e competenza, benvenuto mister"
Terremoto, impegno Eni nella ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia
Terremoto, impegno Eni nella ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia
Maltempo in Toscana, a Pistoia evacuata una scuola e salvate due persone intrappolate in auto
Maltempo in Toscana, a Pistoia evacuata una scuola e salvate due persone intrappolate in auto
Energia, Valbonesi (Oipe): "Povertà energetica in crescita, servono politiche più mirate e territoriali"
Energia, Valbonesi (Oipe): "Povertà energetica in crescita, servono politiche più mirate e territoriali"
Energia, Caroli (Luiss): "Povertà energetica, serve unire competenze e visione sociale"
Energia, Caroli (Luiss): "Povertà energetica, serve unire competenze e visione sociale"
Parigi, oggi Sinner-Cerundolo al terzo turno - Il match in diretta
Parigi, oggi Sinner-Cerundolo al terzo turno - Il match in diretta

Rubriche

ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

SALUTE

Per Halloween sì a trucchi e maschere ma occhio alla salute, i consigli del pediatra
Per Halloween sì a trucchi e maschere ma occhio alla salute, i consigli del pediatra
Primo al mondo di arteria polmonare al Sant'Andrea Roma-Sapienza
Primo al mondo di arteria polmonare al Sant'Andrea Roma-Sapienza
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Burioni 'trasloca' su Substack, Vaia: "Senza voce scienza più spazio a chi diffonde fake news"
Burioni 'trasloca' su Substack, Vaia: "Senza voce scienza più spazio a chi diffonde fake news"
Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Olio extravergine d'oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà
Olio extravergine d'oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Animal Crossing si aggiorna e arriva anche su Switch 2
    Animal Crossing si aggiorna e arriva anche su Switch 2
    Apex Legends: arriva Adrenalina - Il video
    Apex Legends: arriva Adrenalina - Il video
    'Un Sdg Action Awards 2025', annunciati i vincitori
    'Un Sdg Action Awards 2025', annunciati i vincitori
    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater introduce la modalità multiplayer Fox Hunt
    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater introduce la modalità multiplayer Fox Hunt
    Once Upon A Katamari, è di nuovo caos cosmico su console e PC
    Once Upon A Katamari, è di nuovo caos cosmico su console e PC
    Cina punta all'allunaggio entro il 2030: via alla serrata tabella di test
    Cina punta all'allunaggio entro il 2030: via alla serrata tabella di test
    Nasce la Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto, obiettivo vittime zero
    Nasce la Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto, obiettivo vittime zero
    Elon Musk lancia Grokipedia, l'enciclopedia scritta dall'IA
    Elon Musk lancia Grokipedia, l'enciclopedia scritta dall'IA
    Federlegnoarredo a Ecomondo 2025, conferma impegno per transizione sostenibile
    Cib a Ecomondo 2025 con 'Connessioni naturali'
    Gruppo Cap a Ecomondo nuove frontiere transizione green in 'water-energy-waste'
    Gruppo Cap a Ecomondo nuove frontiere transizione green in 'water-energy-waste'
    Ecomondo 2025, dal 4 al 7 novembre il think tank globale per la transizione
    Ecomondo 2025, dal 4 al 7 novembre il think tank globale per la transizione

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Scuola e università
    C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
    Sport
    Riqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
    L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro
    I dati
    Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
    AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore

    Curiosità

    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Curiosità
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno

    chiudi