Dynamo Camp, al via progetto ‘Sorriso è cura’ per dare felicità a bambini malati
(Adnkronos) - In Italia, oltre 316.000 bambini e adolescenti soffrono di gravi malattie e disabilità senza un adeguato supporto. 'Sorriso è Cura' è l’iniziativa solidale di Servier Italia e il Fondo di beneficenza Mécénat Servier in favore di Dynamo Camp a sostegno dei programmi per famiglie con figli affetti da patologie gravi o croniche, neurodivergenze o condizioni di disabilità. La collaborazione permetterà di offrire per il periodo 2026-2027 programmi gratuiti di Terapia Ricreativa a 30 minori e ai loro nuclei familiari fortemente gravati dal peso della malattia o da gravi condizioni di disabilità, coinvolgendo un totale di oltre 100 persone in ciascuno dei due anni presso Dynamo Camp in Toscana. Con il progetto verranno inoltre coinvolti i dipendenti di Servier Italia, sia con l’attivazione di una raccolta fondi sia attraverso un percorso di formazione finalizzato a diventare volontari presso l’oasi di Limestre, sede di Dynamo Camp. Servier Italia, filiale del Gruppo Servier, multinazionale farmaceutica indipendente governata da una fondazione no-profit, rafforza il proprio impegno a favore della solidarietà e dell’inclusione sociale collaborando con Dynamo Camp - riporta una nota - la prima realtà italiana di Terapia Ricreativa dedicata a bambini e adolescenti affetti da patologie gravi o croniche e alle loro famiglie. 'Sorriso è Cura' rappresenta uno dei progetti di Corporate social responsibility più significativi per Servier in Italia, confermando la volontà aziendale di sostenere concretamente il benessere delle persone e della comunità in cui opera. Grazie al finanziamento del Mécénat Servier Charity Fund, Servier in Italia affiancherà per il prossimo biennio Dynamo Camp, che in questo modo potrà accogliere ogni anno 30 famiglie nella sede del Camp, immersa nella natura meravigliosa al limitare dell’oasi di Limestre, in provincia di Pistoia. In un’ambiente stimolante e protetto, bambini e adolescenti con gravi disabilità o malattie gravi o croniche insieme alle proprie famiglie potranno vivere un’esperienza di vacanza completamente gratuita, in cui socializzare, sperimentare, divertirsi e affrontare la vita senza barriere. "Aumentare la sensibilità alla diversità e all'inclusione e promuovere il coinvolgimento personale in programmi concreti di responsabilità sociale, sono punti saldi della nostra cultura aziendale che, attraverso Dynamo Camp, trovano un’espressione autentica - dichiara Elisa Napolitano, HR & Training Director Gruppo Servier in Italia - La collaborazione con Dynamo Camp rappresenta un esempio virtuoso di come la sinergia tra impresa e terzo settore possa generare reale valore sociale, promuovendo una cultura della solidarietà fondata sulla partecipazione, l’empatia e la condivisione". Sia bambini che genitori avranno a disposizione l’ampio programma di attività ricreative indoor e outdoor progettato dallo staff di Dynamo Camp – dalla radio alla ceramica, dall’arrampicata all’equitazione, dai laboratori artistici alla piscina – concepito per favorire la riscoperta delle proprie capacità, il rafforzamento della fiducia in sé stessi e la condivisione con altre famiglie che vivono esperienze simili. Il progetto si inserisce nella cornice valoriale di Mécénat Servier, il Fondo di beneficenza del Gruppo che dal 2016, sostiene iniziative solidali dal respiro internazionale con l’obiettivo di promuovere diversi temi di valore sociale come la salute, l’educazione, la cultura, il senso civico e gli aiuti umanitari, valorizzando al contempo la collaborazione tra i dipendenti del Gruppo e le organizzazioni no-profit. "Collaborazioni come quella con Mécénat Servier e Servier Italia ci consentono di ampliare il numero di famiglie che possiamo accogliere, contribuendo alla continuità dei nostri programmi di terapia ricreativa - commenta Emanuela Bergonzi, responsabile Raccolta Fondi Corporate di Dynamo Camp - Ogni sostegno che riceviamo si traduce in opportunità di gioia, fiducia e condivisione per bambini e genitori che vivono situazioni di grande fragilità. È questo, per noi, il significato più autentico di alleanza per il bene comune". 'Sorriso è Cura' non sarebbe possibile senza il diretto contributo dei dipendenti del Gruppo Servier in Italia, chiamati a partecipare attivamente a percorsi di formazione e a training specifici per un gruppo di circa 22 volontari che saranno impegnati in prima linea nelle attività del Camp, regalando tempo, competenze ed entusiasmo ai piccoli ospiti di Dynamo. A tutto ciò si aggiungerà una raccolta fondi che permetterà a tutti i dipendenti di contribuire in modo concreto alle varie iniziative promosse da Dynamo Camp, attraverso i progetti City Camp e Dynamo Programs, ospitati in strutture ospedaliere, associazioni no-profit e case famiglia sul territorio nazionale. Fondato nel 2007 e parte del SeriousFun Children’s Network, la rete internazionale di camp di terapia ricreativa creata da Paul Newman, Dynamo Camp accoglie ogni anno oltre 2.300 bambini e famiglie e raggiunge più di 6.000 persone in tutta Italia. Un luogo magico dove la vera cura è ridere, l’obiettivo è restituire a bambini e ragazzi la gioia e la fiducia nelle proprie capacità e il diritto alla felicità è la bussola per tutti. [email protected] (Web Info)
