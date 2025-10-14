Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Energia, Bertini (Enea): "Efficienza e rinnovabili devono andare in parallelo"

14 Ottobre 2025

(Adnkronos) - “Nessuno può essere contrario all’efficientamento energetico, né ideologicamente né pragmaticamente. Con l’efficienza riduciamo i consumi e con le rinnovabili li copriamo con fonti decarbonizzate: le due cose devono andare in parallelo”. Così Ilaria Bertini, direttrice del Dipartimento Unità Efficienza Energetica (Duee) dell’Enea durante il convegno 'Sviluppo economico e sostenibilità ambientale: tra cambio di rotta e strategia in evoluzione', organizzato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, dalla Cassa Geometri e dalla Fondazione Geometri Italiani a Roma.  Intervenendo sul tema delle nuove direttive europee, Bertini ha sottolineato l’importanza di “affrontare con realismo” i punti critici legati agli articoli 6 e 9, relativi agli standard minimi di prestazione energetica per il settore terziario e residenziale. “La sfida - ha spiegato - è costruire una base dati solida e una roadmap condivisa che ci consenta di raggiungere gli obiettivi di riduzione dei consumi del 16% al 2030 e del 22% al 2033”.  Bertini ha infine richiamato l’attenzione sul “passaporto dell’edificio”, previsto nella nuova direttiva, definendolo “uno strumento utile per pianificare nel tempo gli interventi di riqualificazione, evitando di concentrare tutto all’ultimo momento e favorendo una programmazione più efficace”.  [email protected] (Web Info)
Cavezzo, in tanti per l’edizione 2025 dell’Oktobeerfest
L'appuntamento
Cavezzo, in tanti per l’edizione 2025 dell’Oktobeerfest
Migliaia di persone hanno partecipato a un evento che ha saputo unire tutte le generazioni, in un clima di allegria, musica e condivisione
Tra sport, cultura e spettacolo, 250mila presenze all'estate carpigiana
I dati
Tra sport, cultura e spettacolo, 250mila presenze all'estate carpigiana
Una lunga stagione, da fine maggio a ottobre, con il tutto esaurito per la maggioranza degli appuntamenti
Mirandola, conclusi i lavori sulla tribuna dello stadio di Quarantoli
La novità
Mirandola, conclusi i lavori sulla tribuna dello stadio di Quarantoli
L'assessora allo Sport Lisa Secchia: "Un nuovo passo verso il rilancio dell’impianto sportivo"
Carpi, Pd: "Chiediamo più agenti in città"
Politica
Carpi, Pd: "Chiediamo più agenti in città"
"Le parole dei sindacati lo confermano: servono più risorse e più presenza per garantire sicurezza e prevenzione" si legge in una nota
In auto con 29 dosi di stupefacente pronte per la cessione, arrestato dalla Polizia di Stato
Cronaca
In auto con 29 dosi di stupefacente pronte per la cessione, arrestato dalla Polizia di Stato
L’uomo è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che, accertatane l’irregolare presenza in Italia, ha istruito le pratiche per l'espulsione
Modifiche alla raccolta differenziata a Modena, il sindaco Mezzetti: "Ci siamo fatti carico del malcontento dei cittadini"
L'osservazione
Modifiche alla raccolta differenziata a Modena, il sindaco Mezzetti: "Ci siamo fatti carico del malcontento dei cittadini"
Il primo cittadino: "Un sistema chiaro per confermare gli obiettivi ambientali abbinando a questi il decoro della città con semplicità e libertà del conferire"
Welfare aziendale e caregiver familiari, incontro promosso dall’Unione delle Terre d’Argine
L'iniziativa
Welfare aziendale e caregiver familiari, incontro promosso dall’Unione delle Terre d’Argine
Si è svolto ieri, lunedì 13 ottobre, presso la Sala della Biblioteca "Arturo Loria" di Carpi
Modena, la Bonissima ad Aldina Tufacchi per festeggiare i 100 anni
Il riconoscimento
Modena, la Bonissima ad Aldina Tufacchi per festeggiare i 100 anni
Gli auguri dell'Amministrazione comunale alla centenaria residente alla Cra Gorrieri in occasione del compleanno
Cavezzo, individuate le cause del guasto all'illuminazione pubblica in via Secchia: a novembre i lavori
Il caso
Cavezzo, individuate le cause del guasto all'illuminazione pubblica in via Secchia: a novembre i lavori
Per risolvere il problema sarà necessario sostituire i corpi illuminanti danneggiati: i nuovi punti luce saranno dotati di tecnologia a LED
Cavezzo, operativa la nuova sede della Polizia Locale all'interno del Palazzo comunale
La novità
Cavezzo, operativa la nuova sede della Polizia Locale all'interno del Palazzo comunale
Tutti i servizi restano attivi con le stesse modalità di prima: numeri di telefono, indirizzi e contatti non subiscono variazioni
Ospedale di Baggiovara, sostituzione quasi completa dello sterno su paziente con carcinoma
Salute
Ospedale di Baggiovara, sostituzione quasi completa dello sterno su paziente con carcinoma
L'intervento è durato otto ore, impiantata una protesi costruita in 3D ad hoc per la donna
Vendemmia 2025, l'area dei Lambruschi perde il 17,2% di produzione
I dati
Vendemmia 2025, l'area dei Lambruschi perde il 17,2% di produzione
Dopo la ripresa del 2024, il quantitativo di uve raccolte ha fatto un deciso balzo all’indietro, con quasi 500mila quintali in meno rispetto allo scorso anno
Edilizia: Geometri, con meno di 2 mld Stato può sostenere riqualificazione e rigenerazione energetica
Edilizia: Geometri, con meno di 2 mld Stato può sostenere riqualificazione e rigenerazione energetica
Mel Gibson gira a Cinecittà il sequel de 'La passione di Cristo', nel cast tanti italiani
Mel Gibson gira a Cinecittà il sequel de 'La passione di Cristo', nel cast tanti italiani
Frase choc su Turetta contro la figlia 13enne, padre denuncia prof
Frase choc su Turetta contro la figlia 13enne, padre denuncia prof
Sostenibilità, Nissoli (Harley&Dickinson Esg): "Interrogarsi su impatto nostre scelte"
Sostenibilità, Nissoli (Harley&Dickinson Esg): "Interrogarsi su impatto nostre scelte"
Manovra 2026, interventi per circa 18 miliardi annui: le misure, i numeri
Manovra 2026, interventi per circa 18 miliardi annui: le misure, i numeri
Massacro del Circeo, 50 anni dopo Angelo Izzo si laurea in legge
Massacro del Circeo, 50 anni dopo Angelo Izzo si laurea in legge
Sostenibilità, Ravanelli (F2i Sgr): "Trasformiamo il capitale in economia reale"
Sostenibilità, Ravanelli (F2i Sgr): "Trasformiamo il capitale in economia reale"
Adsp Mtcs, nominati componenti organismo di partenariato della risorsa mare
Adsp Mtcs, nominati componenti organismo di partenariato della risorsa mare
Jannik Sinner: "Partita contro Tsitsipas? Sarà difficile"
Jannik Sinner: "Partita contro Tsitsipas? Sarà difficile"
Professioni, Cni incontra la Camera croata degli ingegneri civili
Professioni, Cni incontra la Camera croata degli ingegneri civili
Sostenibilità, Dal Verme (Agenzia del Demanio): "Fondamentale fare rete"
Sostenibilità, Dal Verme (Agenzia del Demanio): "Fondamentale fare rete"
Trump, nuovo elogio a Meloni: "Ispirazione per tutti". La premier: "Molto gentile, amico mio"
Trump, nuovo elogio a Meloni: "Ispirazione per tutti". La premier: "Molto gentile, amico mio"
Energia, Bertini (Enea): "Efficienza e rinnovabili devono andare in parallelo"
Energia, Bertini (Enea): "Efficienza e rinnovabili devono andare in parallelo"
Tabacco, Prandini: "Con contratti filiera garantiamo futuro a nuove generazioni"
Tabacco, Prandini: "Con contratti filiera garantiamo futuro a nuove generazioni"
Sabrina Colle: "Mia vita dedicata alla ripresa di Sgarbi. Io megera? Calunnia"
Sabrina Colle: "Mia vita dedicata alla ripresa di Sgarbi. Io megera? Calunnia"
Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Sara Gaudenzi?
Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Sara Gaudenzi?
Food, Gherardi (Confagricoltura): "Dieta mediterranea rispecchia sostenibilità"
Food, Gherardi (Confagricoltura): "Dieta mediterranea rispecchia sostenibilità"
ComoLake, Mézard (Bocconi): "Siamo vicini alla Ai trasformativa"
ComoLake, Mézard (Bocconi): "Siamo vicini alla Ai trasformativa"
Food, Lusetti (Conad): "Prodotti a marchio contribuiscono a diffusione dieta mediterranea"
Food, Lusetti (Conad): "Prodotti a marchio contribuiscono a diffusione dieta mediterranea"
Sanremo, la gag di Enrico Papi: invia la candidatura come nuovo direttore artistico
Sanremo, la gag di Enrico Papi: invia la candidatura come nuovo direttore artistico

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

Tiroide sotto osservazione, nel Lazio parte campagna di prevenzione
Tiroide sotto osservazione, nel Lazio parte campagna di prevenzione
Ricerca: lo sport come medicina per frenare declino cognitivo pazienti con Parkinson
Ricerca: lo sport come medicina per frenare declino cognitivo pazienti con Parkinson
Cancro al colon, microbioma può predirne rischio e guidare diagnosi precoce
Cancro al colon, microbioma può predirne rischio e guidare diagnosi precoce
A Francesco Vaia premio alla solidarietà Padre Pio: "Lo decido al coraggio degli italiani"
A Francesco Vaia premio alla solidarietà Padre Pio: "Lo decido al coraggio degli italiani"
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Salute
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri, lo psichiatra: "Negano la gravidanza"
In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri, lo psichiatra: "Negano la gravidanza"
Ricerca, Senni (UniMiB): "In cardiologia è fondamentale, malattie cuore impattanti"
Ricerca, Senni (UniMiB): "In cardiologia è fondamentale, malattie cuore impattanti"
Ricerca, Bonini (Sapienza): "Fatti passi in avanti per diagnosi e gestione patologie respiro"
Ricerca, Bonini (Sapienza): "Fatti passi in avanti per diagnosi e gestione patologie respiro"
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Il certificato medico sarà anche a distanza, ma niente Whatsapp per la visita
Il certificato medico sarà anche a distanza, ma niente Whatsapp per la visita

    Hero MotoCorp debutta in Italia
    Hero MotoCorp debutta in Italia
    Automotive, quale futuro: a Milano il decennale di #FORUMAutoMotive tra industria e politica europea
    Automotive, quale futuro: a Milano il decennale di #FORUMAutoMotive tra industria e politica europea
    Solo l’Inter in testa: i caschi nerazzurri di Tucano Urbano
    Solo l’Inter in testa: i caschi nerazzurri di Tucano Urbano
    Nuova Honda CB1000F 2026: l’icona naked rinasce in chiave moderna
    Nuova Honda CB1000F 2026: l’icona naked rinasce in chiave moderna
    BMW Panoramic iDrive: la nuova dimensione dell’interfaccia BMW
    BMW Panoramic iDrive: la nuova dimensione dell’interfaccia BMW
    Dacia Spring MY26: più potenza e autonomia per la city car elettrica
    Dacia Spring MY26: più potenza e autonomia per la city car elettrica
    Ducati Multistrada V4 Rally 2026: viaggio senza compromessi
    Ducati Multistrada V4 Rally 2026: viaggio senza compromessi
    Centro Stile Lamborghini: laboratorio di identità e visione
    Centro Stile Lamborghini: laboratorio di identità e visione
    Husqvarna Enduro Pro 2026: TE 300 Pro e FE 350 Pro, le nuove regine dell’off-road
    Husqvarna Enduro Pro 2026: TE 300 Pro e FE 350 Pro, le nuove regine dell’off-road
    AI & VR Festival Multiverse World: Torino al centro del dialogo nazionale su Intelligenza Artificiale e innovazione
    AI & VR Festival Multiverse World: Torino al centro del dialogo nazionale su Intelligenza Artificiale e innovazione
    Food, Persia (Ripet): "Sinergia tra retail e mondo del riciclo"
    Food, Persia (Ripet): "Sinergia tra retail e mondo del riciclo"
    A ComoLake nasce Q-Alliance, per costruire in Italia 'il più potente quantum hub al mondo'
    A ComoLake nasce Q-Alliance, per costruire in Italia 'il più potente quantum hub al mondo'

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

