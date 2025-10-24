Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
24 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Engineering-Fulcrum insieme per cloud federato europeo multi-provider

Engineering-Fulcrum insieme per cloud federato europeo multi-provider

|24 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Engineering, leader italiano della trasformazione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni con una presenza internazionale in costante crescita, attraverso il progetto Avant - sviluppato nell’ambito dell’iniziativa europea Ipcei cis - ha avviato una collaborazione con Fulcrum, ecosistema di provider cloud europei impegnati nella creazione di infrastrutture e servizi interoperabili, per costruire il cloud federato europeo multi-provider. Il progetto nasce in un momento cruciale per il mercato europeo del cloud computing che nei primi sei mesi del 2025 ha generato un giro d’affari di circa 36 miliardi di euro, con una previsione di crescita per l’intero anno del 24% sul 2024. Tuttavia, negli ultimi otto anni la quota di mercato dei cloud provider europei è scesa dal 29% al 15% segnando la necessità di un nuovo modello in grado di garantire competitività tecnologica. In questa direzione si muove Avant che nasce con l’obiettivo di facilitare la transizione verso un ecosistema cloud più distribuito, aperto, collaborativo e vicino ai territori, capace di connettere provider e infrastrutture diverse, per superare la frammentazione del mercato europeo e soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti finali in diversi settori. Fulcrum concretizza questa visione con il suo framework di federazione che riunisce sistemi cloud distribuiti geograficamente accessibili tramite marketplace, tra cui uno realizzato da Engineering che contribuirà anche con altre soluzioni digitali. La collaborazione tra Engineering e Fulcrum accelera l’adozione di un cloud sovrano europeo multi-provider e favorisce l’incontro tra domanda e offerta, consentendo ai diversi operatori di proporre i propri servizi agli utenti finali in modo integrato. Grandi e piccoli provider lavorano insieme per offrire servizi digitali di qualità, più semplici da usare e alla portata di tutti.  Un modello questo che dà a tutte le pmi europee la possibilità di accedere a servizi di cloud avanzati a condizioni economiche vantaggiose incrementando la propria capacità di innovazione e l’integrazione nei mercati globali. "Attraverso il progetto Avant - ha dichiarato Giovanni Frattini, technical manager di Engineering - Engineering intende dimostrare l’efficacia delle risorse cloud distribuite e federate. Non solo questo approccio offre ai partecipanti al progetto un’alternativa sovrana e flessibile, ma riunisce anche le pmi europee per fornire servizi cloud competitivi, sicuri e integrati. Questa collaborazione trasforma i principi di trasparenza, interoperabilità e sovranità in una reale implementazione, garantendo la sicurezza dei dati, il dialogo tra sistemi diversi e il pieno controllo delle informazioni da parte delle organizzazioni europee". "L’integrazione del framework di Fulcrum come testbed agile per il progetto Ipcei Cis di Engineering consente a entrambe le parti di iterare più velocemente, validare in ambienti reali, apprendere di più e arrivare sul mercato in tempi più rapidi", ha affermato Emile Chalouhi di Fulcrum. "Il nostro approccio crea un modello di federscaler, basato su software open-source, progettato per rafforzare la competitività europea e supportare alternative agli hyperscaler globali, facendo da ponte tra l’innovazione dal basso e gli obiettivi di policy su larga scala". Sostenuto da Cispe (Cloud infrastructure service providers of Europe), il progetto rappresenta un’iniziativa faro per la collaborazione europea nelle infrastrutture cloud. "Questa partnership - ha dichiarato Francisco Mingorance, segretario generale di Cispe - dimostra che un vero cloud federato europeo non è un’utopia: sta già diventando realtà. Invece di replicare il modello centralizzato degli hyperscaler, stiamo federando più provider all’interno di un framework aperto, creando un nuovo tipo di cloud sovrano e collaborativo che valorizza competenze e capacità già presenti in Europa, consentendo di competere su larga scala".  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Ucman, digitalizzazione dei servizi attraverso i fondi del PNRR
La novità
Ucman, digitalizzazione dei servizi attraverso i fondi del PNRR
Ottenuti dall'Unione oltre 3 milioni di euro di risorse, di cui circa l'80% è già stato liquidato
San Possidonio, uomo chiede soldi per la benzina offrendo in cambio un anello falso
Cronaca
San Possidonio, uomo chiede soldi per la benzina offrendo in cambio un anello falso
La segnalazione del tentato raggiro, che è avvenuto nelle campagne del comune della Bassa modenese, arriva tramite i social
Modena, dalla cima della Ghirlandina alla scoperta delle torri medievali d'Italia
L'iniziativa
Modena, dalla cima della Ghirlandina alla scoperta delle torri medievali d'Italia
Sabato 25 ottobre, alle 18, una visita guidata svela storie, curiosità e simboli delle architetture verticali italiane
Tempi di guida e riposo non idonei, sanzionati cinque autotrasportatori su sette mezzi controllati
Controlli sulle strade
Tempi di guida e riposo non idonei, sanzionati cinque autotrasportatori su sette mezzi controllati
Nel corso delle verifiche, è emerso anche un caso in cui un conducente non è stato in grado di dimostrare il proprio rapporto di lavoro con il datore
Halloween, il 31 ottobre eventi, giochi e laboratori a Bomporto, Sorbara e Solara
Per i più piccoli
Halloween, il 31 ottobre eventi, giochi e laboratori a Bomporto, Sorbara e Solara
Bambini, famiglie e cittadini di tutte le età potranno prendere parte ad un ricco programma di iniziative
Abusi sessuali su una ragazzina di 12 anni, a processo 68enne
Cronaca
Abusi sessuali su una ragazzina di 12 anni, a processo 68enne
L'uomo avrebbe avvicinato la 12enne in occasione di visite comuni ad alcune vicine di casa
Hockey in line, al via il campionato per i Senators Scomed: debutto contro Imola
Sport
Hockey in line, al via il campionato per i Senators Scomed: debutto contro Imola
Per la squadra bomportese si tratta di una stagione sperimentale, volta a consolidare il gruppo in un percorso di crescita che guarda al futuro
Carpi, al dottor Giuseppe Licitra la Direzione sanitaria dell’ospedale "Ramazzini"
Salute
Carpi, al dottor Giuseppe Licitra la Direzione sanitaria dell’ospedale "Ramazzini"
Da 6 anni è responsabile della Direzione medica dell’ospedale di Mirandola, incarico che per ora mantiene in vista del completamento della riorganizzazione
"Ottobre Ravarinese", i lavori dei ragazzi delle scuole diventano una mostra temporanea
L'iniziativa
"Ottobre Ravarinese", i lavori dei ragazzi delle scuole diventano una mostra temporanea
Allestita nello spazio espositivo più grande al piano terra del Polo Culturale "Sibilla Aleramo", sarà visitabile fino al 31 ottobre
Lunedì 27 ottobre sciopero dei lavoratori di Azienda Ospedaliero-Universitaria e Ausl di Modena
Da sapere
Lunedì 27 ottobre sciopero dei lavoratori di Azienda Ospedaliero-Universitaria e Ausl di Modena
Saranno garantiti i servizi minimi essenziali e in particolare le urgenze, mentre le attività programmabili potranno subire riduzioni
Finale Emilia, alle scuole "Frassoni" evento di orientamento per gli studenti di terza media
Scuola e università
Finale Emilia, alle scuole "Frassoni" evento di orientamento per gli studenti di terza media
E' in programma sabato 8 novembre. Saranno presentati indirizzi di studio e offerta formativa dei principali istituti superiori del territorio
Festa dello Sport, Unimore celebra studenti e studentesse che si sono distinti per meriti sportivi
L'iniziativa
Festa dello Sport, Unimore celebra studenti e studentesse che si sono distinti per meriti sportivi
All’ultima edizione del programma Unimore Sport Excellence sono stati ammessi 98 studenti, appartenenti a tutti i dipartimenti dell'Ateneo
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Scoperta una Super Terra, c'è vita sul pianeta GC 251 c?
Scoperta una Super Terra, c'è vita sul pianeta GC 251 c?
Sinner ai quarti di Vienna, come può cambiare il ranking Atp
Sinner ai quarti di Vienna, come può cambiare il ranking Atp
Il ritorno di Johnny Depp al cinema, Hollywood lo riaccoglie con 'Canto di Natale'
Il ritorno di Johnny Depp al cinema, Hollywood lo riaccoglie con 'Canto di Natale'
All'Università Statale di Milano parte l'Agorà della psicologia
All'Università Statale di Milano parte l'Agorà della psicologia
Assalto pullman Pistoia Basket, procuratore di Rieti: "Indagini non sono finite"
Assalto pullman Pistoia Basket, procuratore di Rieti: "Indagini non sono finite"
'Belve', Isabella Rossellini e Belen ospiti nella prima puntata. E Maria De Filippi 'c'è'
'Belve', Isabella Rossellini e Belen ospiti nella prima puntata. E Maria De Filippi 'c'è'
Tale e quale show, stasera 24 ottobre: le trasformazioni previste
Tale e quale show, stasera 24 ottobre: le trasformazioni previste
Omicidio Piersanti Mattarella, le intercettazioni di Piritore: "Sto male da quando mi hanno convocato"
Omicidio Piersanti Mattarella, le intercettazioni di Piritore: "Sto male da quando mi hanno convocato"
Engineering-Fulcrum insieme per cloud federato europeo multi-provider
Engineering-Fulcrum insieme per cloud federato europeo multi-provider
Michael Jordan torna... a fare canestro: "Ero nervoso"
Michael Jordan torna... a fare canestro: "Ero nervoso"
Moby, raggiunta intesa con Antitrust su quadro impegni condivisi
Moby, raggiunta intesa con Antitrust su quadro impegni condivisi
Musetti-Moutet: orario, precedenti e dove vederla in tv
Musetti-Moutet: orario, precedenti e dove vederla in tv
Roma, estorsione aggravata da metodo mafioso: torna in carcere Capriotti 'il Miliardero'
Roma, estorsione aggravata da metodo mafioso: torna in carcere Capriotti 'il Miliardero'
Patenti più care dal 1 novembre, Autoscuole: "L'aumento non è una nostra decisione"
Cronaca
Patenti più care dal 1 novembre, Autoscuole: "L'aumento non è una nostra decisione"
Ponte sullo Stretto, Webuild inizia la selezione delle candidature per assunzioni per la costruzione
Ponte sullo Stretto, Webuild inizia la selezione delle candidature per assunzioni per la costruzione
Ranucci, Garante Privacy: "Sue parole infondate, ogni iniziativa a tutela"
Ranucci, Garante Privacy: "Sue parole infondate, ogni iniziativa a tutela"
Omicidio Piersanti Mattarella, arresti domiciliari per l'ex prefetto Piritore: "Depistò le indagini"
Omicidio Piersanti Mattarella, arresti domiciliari per l'ex prefetto Piritore: "Depistò le indagini"
Chiara Ferragni: "Il 2024? Un anno difficile, dopo il divorzio ora sono innamorata e felice"
Chiara Ferragni: "Il 2024? Un anno difficile, dopo il divorzio ora sono innamorata e felice"
Sulmona, abusi sessuali di gruppo su 12enne e video online: arrestati 2 minori e un 18enne
Sulmona, abusi sessuali di gruppo su 12enne e video online: arrestati 2 minori e un 18enne
Addio a Isabelle Tate, l'attrice star di '911: Nashville' aveva 23 anni
Addio a Isabelle Tate, l'attrice star di '911: Nashville' aveva 23 anni

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo

SALUTE

Alert ipertensione, come e quando misurare la pressione senza sbagliare
Alert ipertensione, come e quando misurare la pressione senza sbagliare
Violenza sulle donne, a novembre nelle farmacie di Roma e provincia kit gratis per rilevare droghe nei drink
Violenza sulle donne, a novembre nelle farmacie di Roma e provincia kit gratis per rilevare droghe nei drink
Ipotiroidismo, al via a Roma il 7 novembre campagna di prevenzione
Ipotiroidismo, al via a Roma il 7 novembre campagna di prevenzione
Tumori. Ferrucci (Nibit): "dai vaccini ai super anticorpi le autostrade verso il futuro dell'immuno-oncologia"
Tumori. Ferrucci (Nibit): "dai vaccini ai super anticorpi le autostrade verso il futuro dell'immuno-oncologia"
Sanità digitale, una strategia nazionale oltre il Pnrr: mercato Ict a 2,93 miliardi nel 2026
Sanità digitale, una strategia nazionale oltre il Pnrr: mercato Ict a 2,93 miliardi nel 2026
ICare 2025, al congresso anestesisti 'tecnologia per più umanità nelle cure'
ICare 2025, al congresso anestesisti 'tecnologia per più umanità nelle cure'
Bignami (Siaarti): all'Icare 2025 "sanità connessa con Ia e telemedicina"
Bignami (Siaarti): all'Icare 2025 "sanità connessa con Ia e telemedicina"
Colombo (Siaarti): "Serve Fse nazionale per salvare vite nelle emergenze"
Colombo (Siaarti): "Serve Fse nazionale per salvare vite nelle emergenze"
Uap: "In Manovra fare chiarezza su farmacia dei servizi e tariffe Ssn"
Uap: "In Manovra fare chiarezza su farmacia dei servizi e tariffe Ssn"
In Toscana 14mila morti cardiovascolari l'anno, torna CardioLucca e apre ai cittadini
In Toscana 14mila morti cardiovascolari l'anno, torna CardioLucca e apre ai cittadini
Influenza, ogni anno colpisce 1 bimbo su 4, campagna dei pediatri nelle scuole
Influenza, ogni anno colpisce 1 bimbo su 4, campagna dei pediatri nelle scuole
Il cinema cura la salute, la conferma da 2 studi del Gemelli
Il cinema cura la salute, la conferma da 2 studi del Gemelli

Sul Panaro on air

    • WatchTurismo nella Bassa Modenese, aprono 16 punti informativi in otto Comuni
    • WatchDenunciato minorenne per truffa ad un'anziana: parla Mario Paternoster capo della Polizia di Stato
    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo

    • ATTUALITÀ

    BYD potenzia il post-vendita in Italia con il nuovo magazzino ricambi di Fagnano Olona
    BYD potenzia il post-vendita in Italia con il nuovo magazzino ricambi di Fagnano Olona
    Articolo.xml
    Articolo.xml
    AsConAuto tra i protagonisti di Service Day 2025
    AsConAuto tra i protagonisti di Service Day 2025
    Articolo_20251024125651.xml
    Articolo_20251024125651.xml
    Omoda 4 diventa Ultra
    Omoda 4 diventa Ultra
    Fallout Day 2025: Bethesda celebra la saga tra anniversari, espansioni e nuovi contenuti
    Fallout Day 2025: Bethesda celebra la saga tra anniversari, espansioni e nuovi contenuti
    Cybertech Europe 2025: sovranità e unità transatlantica, la difesa digitale è priorità globale
    Cybertech Europe 2025: sovranità e unità transatlantica, la difesa digitale è priorità globale
    Electronic Arts, accordo con Stability AI per sviluppare giochi con l'intelligenza artificiale
    Electronic Arts, accordo con Stability AI per sviluppare giochi con l'intelligenza artificiale
    Microsoft presenta Mico, l’erede AI di Clippy
    Microsoft presenta Mico, l’erede AI di Clippy
    Alimenti, eventi sostenibili a Padova Congress: lotta allo spreco con Food for Good
    Alimenti, eventi sostenibili a Padova Congress: lotta allo spreco con Food for Good
    AUTO E MOTO D’EPOCA 2025 accende i motori a Bologna
    AUTO E MOTO D’EPOCA 2025 accende i motori a Bologna
    Chicco, a Milano l’evento “In Viaggio Sicuri”
    Chicco, a Milano l’evento “In Viaggio Sicuri”

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    La storia
    Nuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
    Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi