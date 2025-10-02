Europa League, Roma-Lille 0-1: giallorossi sbagliano un rigore 3 volte
(Adnkronos) - Roma sconfitta in casa 0-1 con il Lille in Europa League. Dopo il successo a Nizza nel match d'esordio in Europa, la squadra allenata da Gasperini non gioca una buona partita e subisce un gol in avvio al 6' senza riuscire a recuperare, sbagliando anche tre volte un calcio di rigore nel finale due con Dovbyk e una con Soulè. I francesi scappano quindi a 6 punti mentre la Roma resta a 3 in classifica. Gasperini concede un turno di riposo a Mancini, schierando Hermoso al suo posto nella difesa a tre. Out anche a Konè, Angelino e Dovbyk con una chance importante per El Aynaoui in mediana, con Wesley e Tsimikas che agiranno sulle fasce e Ferguson terminale offensivo, supportato da Soulè e Pellegrini. Génésio riparte dalla certezza Giroud, accompagnato da Haraldsson, e da Correia e Sahraoui sugli esterni. La Roma cerca di pressare alto ma non c'è precisione e al 6' il Lille passa in vantaggio: errore in uscita di Tsimikas che regala il pallone a Felix Correia con il portoghese che tocca per l'inserimento interno di Haraldsson che, nonostante la sporcatura El Aynaoui, controlla in qualche modo il pallone e batte Svilar sotto la traversa. Al 10' altra sbavatura della Roma nella costruzione da dietro, con i giallorossi che non riescono a costruire occasioni pericolose. Al 30' altra occasione per i francesi con Sahraoui con un mancino incrociato che termina di poco al lato. La squadra di Gasperini prova a spingere e sfiora il pari al 35' con una occasione multipla in area, due volte con Tsimikas e una con Soulè con l'ultimo tentativo di El Aynaoui a due passi dalla porta con il salvataggio finale sulla linea di Mandi. Roma molto approssimativa anche ad inizio ripresa, troppi gli errori in impostazione e al 46' Haraldsson è ancora pericoloso, scappa ad Hermoso e crossa basso ma non trova il taglio di Sahraoui. Al 54' altra occasione per i francesi con Giroud che si presenta a tu per tu con Svilar che è bravissimo a murare la conclusione a mano aperta in uscita, anche se la posizione dell'attaccante era dubbia. Gasperini decide che è ora di cambiare e inserisce Rensch, Mancini ed El Shaarawy. Al 56' Roma di nuovo vicina al pareggio con il colpo di testa di Ferguson che esce di poco. Al 77' altra chance per Ferguson dopo un guizzo in area di Soulè ma l'attaccante manca il pallone che poi la difesa spazza via. Il tecnico giallorosso prova anche la carta Konè e Dovbyk. Intorno all'80' accade l'incredibile all'Olimpico con la Roma che sbaglia tre volte un calcio di rigore, due volte con Dovbyk e poi una con Soulè con l'arbitro che lo aveva assegnato dopo il richiamo del Var per un fallo di mano di Mandi e poi lo ha fatto ripetere due volte per il movimento irregolare del portiere dei francesi Ozer che ha comunque ipnotizzato gli attaccanti della Roma, troppo morbidi dal dischetto. Il Lille prova a sfruttare il momento e all'88' prova lo sfondamento in area Igamane dopo un contropiede ma è fermato da Wesley, poi sulla battuta a botta sicura di Fernandez-Pardo è bravissimo Svilar ad opporsi. Assedio finale della Roma con Konè che ci prova dal limite al 91' che sfiora il palo. [email protected] (Web Info)
Clamoroso al Cibali - L'impegno dei genitori per far praticare "il Calcio" al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Addestratori di AI: una carriera in crescita
"Il caffè delle opportunità": la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
"Il caffè delle opportunità": la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
L'esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all'uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
"Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
