Farmaci, Kedrion: “Approvata negli Usa nuova immunoglobulina endovenosa al 10%”
(Adnkronos) - Una nuova immunoglobulina per uso endovenoso al 10% destinata al trattamento delle immunodeficienze primarie negli adulti ha ottenuto l'approvazione negli Stati Uniti. Lo annuncia in una nota Kedrion Biopharma, azienda italiana leader globale nel settore delle terapie plasmaderivate. La nuova terapia è stata sviluppata nei laboratori di ricerca della farmaceutica e sarà prodotta esclusivamente dall'azienda attraverso la sua rete integrata di strutture negli Stati Uniti e in Italia. I risultati degli studi clinici - spiega Kedrion - hanno dimostrato che i pazienti trattati con questa terapia possono aspettarsi un minor numero di infezioni, offrendo così un beneficio concreto per la qualità della vita. Le immunodeficienze primitive comprendono oltre 550 patologie rare e croniche, spesso poco conosciute, che compromettono la capacità del sistema immunitario di proteggere l'organismo. La nuova immunoglobulina endovenosa al 10% di Kedrion è indicata per il trattamento di queste condizioni, offrendo una nuova soluzione terapeutica per i pazienti che ne sono affetti, si legge in una nota. "Questo riconoscimento rappresenta un esempio concreto di come Kedrion voglia continuare a costruire il proprio futuro, facendo leva su un know-how sviluppato nel tempo e frutto di una legacy di decenni nel settore dei plasmaderivati - dichiara Ugo Di Francesco, Ceo di Kedrion -Siamo orgogliosi di rafforzare il nostro ruolo di azienda italiana che guarda agli Stati Uniti e al mondo, investendo nella ricerca per aiutare sempre più persone affette da malattie rare e ultra-rare. Il plasma è una risorsa preziosa e insostituibile per la cura di queste patologie e Kedrion sta investendo con determinazione nella ricerca per esplorare tutte le potenzialità di questa materia prima, con l'obiettivo di sviluppare nuove terapie e offrire speranza a chi ne ha più bisogno". Kedrion è oggi il quinto operatore mondiale nel settore dei plasmaderivati, con un fatturato globale in crescita del 10% nel 2024 rispetto all'anno precedente. L'azienda conta 7 stabilimenti produttivi in 5 Paesi, oltre 80 centri di raccolta plasma tra Stati Uniti ed Europa, una presenza commerciale in più di 100 Paesi e oltre 5.200 dipendenti nel mondo. La realizzazione della nuova immunoglobulina - prosegue la nota - è stata possibile grazie a significativi investimenti in Italia, tra cui l'impianto produttivo di Castelvecchio Pascoli, in provincia di Lucca: una struttura di quasi 2mila metri quadri dedicata alle attività di purificazione dell'immunoglobulina. La produzione avviene in modo integrato negli stabilimenti della biofaramceutica nel mondo - frazionamento a Melville (Usa), purificazione a Castelvecchio Pascoli e riempimento a Bolognana, Lucca - quindi una parte fondamentale del processo si svolge proprio in Toscana, confermando il ruolo centrale dell'Italia nella strategia globale dell'azienda. Per Kedrion l'apporvazione statunitense è "un passo significativo nel percorso di crescita globale dell'azienda, che guarda con attenzione anche alla possibile futura espansione di questo prodotto in altri mercati internazionali, inclusa l'Italia e l'Europa, una volta ottenute le relative autorizzazioni". La nuova immunoglobulina endovenosa al 10% si aggiunge a un portfolio globale di 38 prodotti in diverse aree terapeutiche, "testimonianza della forza e della diversificazione della farmaceutica come azienda italiana con una visione internazionale: da produttore a ricercatore, sviluppatore e innovatore, con una filiera integrata che valorizza il know-how italiano e la collaborazione tra i nostri stabilimenti nel mondo". Le attività di ricerca e sviluppo sono costantemente orientate a identificare nuove opportunità terapeutiche per pazienti con condizioni rare soprattutto immunologiche e neurologiche, e relative ai disturbi della coagulazione, con particolare attenzione ai farmaci orfani con un’innovazione basata in Italia. "Mi fa particolarmente piacere vedere concretizzarsi oggi, con l'approvazione di questo prodotto, il frutto di anni di investimenti che Kedrion ha portato avanti con convinzione, insieme agli investitori e alle istituzioni di questo Paese che ci hanno accompagnato in quel percorso - commenta Paolo Marcucci, Chairman di Kedrion - Un percorso che è stato raccolto e sviluppato con professionalità, visione e determinazione dal Ceo Ugo Di Francesco, al quale desidero rivolgere un sincero ringraziamento. Questo impegno condiviso si traduce oggi in una terapia concreta per pazienti affetti da una patologia rara, che hanno sempre più bisogno di risposte concrete e mirate". [email protected] (Web Info)
- Carpi, giovedì 9 ottobre fontana verde per la sindrome Pans/Pandas
- Si fa consegnare da un'88enne gioielli e contanti con la truffa del finto incidente, arrestato 36enne
- Scomparsa di Davide Malavasi, il cordoglio dell'ASD Nuova Modena Darts
- Furto nella notte in un bar, 23enne arrestato dalla Polizia di Stato
- Sei lavoratori in nero scoperti in un risto-bar nel modenese
- Carcere di Modena, entreranno in servizio 56 nuovi agenti
- Giornate Fai d'Autunno, a Modena visite a Palazzo Ducale, Orto botanico e Chiesa di San Vincenzo. A Pavullo alla Riserva di Sassoguidano
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
La buona notizia
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Il finanziamentoLiquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
La storiaContratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro
Curiosità
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"