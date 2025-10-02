Flotilla, anche i parlamentari bloccati. Scotto: “Abbiamo invertito rotta”. Croatti: “Mi hanno rapito”
(Adnkronos) - "Siamo stati intercettati dalla Marina militare israeliana. C'è stato intimato di proseguire verso il porto di Ashdod, eravamo ormai arrivati a una quarantina di miglia da Gaza". Arturo Scotto, parlamentare del Pd, è a bordo della nave Karma nella Flotilla, intercettata da Israele nelle prime ore di oggi 2 ottobre.
"Ora abbiamo invertito la rotta e ci siamo dirigendo verso Israele, dove verremo fermati identificati e poi tutta la procedura a seguire", dice a Rainews24.
"Tutto quello che è accaduto - aggiunge - è molto grave, perché ci troviamo in acque internazionali e non è ancora chiaro il motivo per cui siano considerate da Israele 'mare nostrum'. Sono state fatte operazioni di polizia all'interno di acque internazionali fuori da ogni canone di diritto. Siamo nel pieno di una dimensione illegale che è stata perpetrata, in realtà, lungo tutto questo cammino. Siamo arrivati molto vicino all'obiettivo che avevamo: arrivare a Gaza e scaricare gli aiuti della missione umanitaria".
Sui social rimbalza il video di Marco Croatti, senatore M5S, che era a bordo della Morgana, altra imbarcazione intercettata. "Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane. La nostra missione umanitaria era non violenta e rispettava il diritto internazionale", dice nella clip mostrando il passaporto. "Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati".
[email protected] (Web Info)
- Il fascino insidioso del racconto con Paolo Giordano, la musica di Cristiano Godano e Dostoevskij secondo Paolo Nori: al via il weekend della Festa del Racconto, 4 Comuni, 60 eventi
- Sporcizia, ragnatele, contenitori del cibo lasciati a terra: due locali sanzionati nel modenese
- Preleva 1.600 euro e perde il borsello in centro: una cittadina onesta lo trova e le viene restituito
- Cinquantenne aggredita e violentata: lo stupratore la aspettava sulla ciclabile che percorreva ogni giorno
- "Ti ammazzo", e ancora: "Ti stupriamo": giornalisti minacciati all'autostazione di Modena
- 7mila bambini in cucina con gli chef stellati: il 4 e 5 ottobre torna a Modena "Cuochi per un giorno"
- Unimore, il Senato Accademico approva mozione per la pace, condanna il genocidio a Gaza e sostiene le iniziative umanitarie per riattivare corridoi sicuri
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord