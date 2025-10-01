Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Flotilla, giornalista Saverio Tommasi tra le persone fermate da Israele

(Adnkronos) - Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, è tra le persone che sono state fermate da Israele nell'ambito dell'intercettazione delle barche della Global Sumud Flotilla. Lo fa sapere il direttore della testata Francesco Cancellato che dice: "Non sappiamo quando avremo sue notizie, probabilmente il suo telefono e il suo computer non sono più con lui. Noi ci attiveremo immediatamente con il ministero degli Esteri e con i corpi diplomatici per capire cosa succede al nostro giornalista".  [email protected] (Web Info)
Ravarino, domenica 12 ottobre a Stuffione presentazione del nuovo libro di Giorgio Fava sul culto della Madonna di Monserratot
L'iniziativa
L'iniziativa

Ravarino, domenica 12 ottobre a Stuffione presentazione del nuovo libro di Giorgio Fava sul culto della Madonna di Monserratot

Appuntamento alle 16.45 presso la chiesa.
Appuntamento alle 16.45 presso la chiesa.
Gattile intercomunale, nuova convenzione per la gestione
L'iniziativa
Gattile intercomunale, nuova convenzione per la gestione
Ok del Consiglio comunale di Modena all’accordo a cui aderiscono i comuni di Bastiglia, Castelfranco, Castelnuovo e Nonantola
100 anni di Lidia Bellodi, a Bondeno cerimonia in Municipio per ricordare la staffetta partigiana
L'anniversario
L'anniversario

100 anni di Lidia Bellodi, a Bondeno cerimonia in Municipio per ricordare la staffetta partigiana

E' scomparsa nel 2021
E' scomparsa nel 2021
Frana di Boccassuolo, definite le prime misure economiche di immediato sostegno
Il punto
Frana di Boccassuolo, definite le prime misure economiche di immediato sostegno
Fino a 5mila euro per i nuclei familiari la cui abitazione risulti compromessa, fino a 20mila euro per la ripresa delle attività economiche
Unione Terre d'Argine, FdI: "Stabilizzare i lavoratori assunti per la gestione post sisma"
Politica
Unione Terre d'Argine, FdI: "Stabilizzare i lavoratori assunti per la gestione post sisma"
La richiesta arriva, con un’interrogazione rivolta alla Giunta regionale, dai consiglieri regionali Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò
Cavezzo si prepara per una nuova edizione dell'Oktobeerfest
Vestiti, usciamo
Cavezzo si prepara per una nuova edizione dell’Oktobeerfest
Dal 10 al 12 ottobre piazza Matteotti sarà animata da food truck, dj set, birrette e beer pong, con un’area dedicata ai bambini e uno spazio gaming
L'installazione "Inferno riflesso" del Maestro Domenico Difilippo al 52° Premio Suzzara
Arte
Arte

L'installazione "Inferno riflesso" del Maestro Domenico Difilippo al 52° Premio Suzzara

Dal 21 settembre al 12 gennaio 2026
Dal 21 settembre al 12 gennaio 2026
Angelo Greco & Company, doppio appuntamento con il "Gala internazionale di danza" a Bologna e Concordia
Vestiti, usciamo
Angelo Greco & Company, doppio appuntamento con il "Gala internazionale di danza" a Bologna e Concordia
La compagnia internazionale si esibirà giovedì 9 e sabato 11 ottobre al Teatro Duse e al Teatro del Popolo
Ucraina, cresce in Ue consenso su prestito con asset russi. Macron frena
Un'azienda su 2 non trova dipendenti, ecco dove c'è lavoro: le offerte
Digiuno intermittente funziona e aiuta anche il cuore, lo 'studio degli studi'
Flotilla, espulsione immediata o carcere: cosa succede agli italiani fermati
Flotilla, giornalista Saverio Tommasi tra le persone fermate da Israele
Champions League, Napoli-Sporting Lisbona 2-1
Champions, Villarreal-Juve 2-2: ancora un pareggio bianconero
Tre membri di Hamas arrestati a Berlino: "Volevano colpire siti ebraici"
Flotilla, Cgil: "Sciopero generale il 3 ottobre". Salvini valuta precettazione
Addio a Jane Goodall, la donna che parlava con gli scimpanzé
"Giù le mani dalla Flotilla", scatta la mobilitazione: da Milano a Napoli manifestanti pro Pal in piazza
Caso Garlasco, difesa Sempio nomina nuovo genetista: "Nessuna prova contro di lui"
Creati per la prima volta embrioni da Dna pelle umana
Napoli, scontri tra tifosi prima del match con lo Sporting Lisbona
Polonia, media: decollati sei F-16 per intercettare due droni Shahed
Dengue, un caso nel Comune di Colle Val d'Elsa nel Senese: scatta la disinfestazione
Inter, infortunio per Thuram: quando torna l'attaccante
Ferrovie, Olivero (Sitav): "Fenhyce progetto autofinanziato e completamente italiano"
Ferrovie, Jackson (Sitav): "Idrogeno futuro del trasporto ferroviario"
Ferrovie, Ghiglia (Sitav): "Locomotiva Fenhyce per esigenze mercato ferroviario"

Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo

Giornata del caffè, immunologo: "Dal cervello al microbiota ecco come ci aiuta"
Farmaceutica, Gemmato: "In Testo unico misure per migliorare accesso e aderenza a cure"
Inaugurato a Roma 'Love your eyes': progetto tra arte, benessere occhi e inclusione
Influenza, studio italiano: "Stagione in Australia è indicatore fuorviante per fare previsioni"
Oggi è la Giornata del chewing gum, icona pop sotto la lente della scienza
'Non più copie, ma persone', chirurgo estetico spiega inversione di tendenza
Al Policlinico San Donato il primo centro in Europa per il cervello delle donne
Medicina, trattamento obesità tra nuovi farmaci e linee guida al congresso Sio
Piemonte, convegno specialisti ambulatoriali Sifop su modelli salute comunitàA Torino una giornata di st
Tumori, proteina predice se cancro colon risponderà a chemio
Esami medici e cartelle cliniche, online il fasciolo sanitario: cosa cambia domani
Giornata internazionale anziani, Fondazione Aila all'Onu: "Istituire un'agenzia per migliorare la qualità della loro vita e garantire un futuro sostenibile alle nostre società"
    Vino, Perillo (Cantina di Venosa): "Puntiamo su alta qualità, sostenibilità e innovazione tecnologica"
    Vino, Cantina di Venosa investe 3,4 mln di euro per l'ampliamento e punta sull’enoturismo
    ChiavarInCosplay 2025: 85.000 presenze per la cultura Pop a Chiavari
    RomaSposa, sempre più green con l'abito da reindossare e le fedi di oro etico
    Labelium, nasce Cosmo5 e cresce in Italia con ingresso di Storeis
    Mozzarella di bufala campana Dop, il Consorzio alla fiera Anuga di Colonia
    Halloween, Tommaso (Cinecittà World): "Ottobre da brividi al Parco, oltre 20 nuovi contenuti"
    Mnemonica, ecco il cloud che trasforma cinema e serialità in patrimonio digitale
    Denatalità Lazio: ONV chiede politiche familiari e innovazione
    Il futuro dell'agricoltura sostenibile al centro del dibattito a Roma: innovazione e sinergie per l'Agritech italiano
    KPop Demon Hunters arriva in Fortnite, trapelata la prima skin
    Google limita le risposte dell’IA sulle ricerche legate alla salute mentale di Trump

    Il riconoscimento
    Disabili Mirandola, La Frolleria Anffas premiata a livello nazionale per "Welfare, che impresa!"
    Il progetto mirandolese si è distinto tra altri 170 come migliore per tra quelli ad alto potenziale di impatto sociale, economico e ambientale arrivati da tutta Italia
    Salute
    A Mirandola la nuova sede della associazione Sostegno demenze Alzheimer
    A tagliare il nastro la presidente dell'associazione Anna Draghetti assieme alla sindaca di Mirandola Letizia Budri
    Le novità per la salute
    ECG a domicilio e nelle Case della Comunità refertati a distanza a Mirandola, grazie alle donazioni dei cittadini
    La Nostra Mirandola ODV, Coop Estense, l’ex Consorzio La Valletta e Ilario Tamassia hanno donato le strumentazioni utilizzate dagli infermieri, con i tracciati poi refertati a distanza dal cardiologo. Già 215 gli esami eseguiti con questa modalità

    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d'amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.

