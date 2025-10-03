Flotilla, liberi i parlamentari italiani fermati in Israele
(Adnkronos) - Sono stati liberati dalle autorità di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Lo ha reso noto la Farnesina. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza.
Il ministro Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari italiani sono già stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell’ambasciata. Partiranno per Roma con il volo IZ 335 delle 10 locali.
L’ambasciata inoltre comunica di schierare personale del consolato al porto di Ashdod per effettuare visite consolari e richiedere la liberazione immediata di tutti gli altri italiani detenuti.
---internazionale/[email protected] (Web Info)
- Croce Blu, riparte il progetto “Anche tu puoi” di ascolto psicologico gratuito a Carpi
- Modena torna ai tempi di Napoleone: rievocazioni storiche il 4 e 5 ottobre
- Giorgio Verrini nuovo consigliere di Carpi a Colori, subentra a Marco Di Nardo
- “Un Cantuccio di Pace”, i volontari di Emergency in piazza fino a domenica per la Giornata del dono
- Cavezzo capitale delle due ruote: oltre 400 giovani biker per una domenica di sport e passione
- Messi a bando 315mila euro per rigenerare gli spazi verdi pubblici
- PD Modena Città, si è insediata ieri sera la squadra del segretario cittadino Diego Lenzini
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord