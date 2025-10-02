Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Flotilla, una barca verso Gaza? Mikeno non si ferma

|2 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Una barca della Flotilla verso Gaza? Mikeno, a quanto pare, non si è fermata. Israele ha intercettato sostanzialmente tutta la flotta della Global Sumud Flotilla e le imbarcazioni sono destinate ad approdare nel porto israeliano di Ashdod dopo aver modificato la propria rotta. Secondo il tracker abbinato al sito della Flotilla, che documenta gli spostamenti delle imbarcazioni attraverso il Mediterraneo, c'è ancora una 'traccia blu', che identifica una navigazione ancora attiva. A giudicare dalla mappa dinamica, la barca spagnola Mikeno ha raggiunto il mare davanti alla costa di Gaza. Secondo informazioni diffuse sui social e non confermate da Israele, Mikeno sarebbe arrivata a 9 miglia nautiche dalla costa.  ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Il fascino insidioso del racconto con Paolo Giordano, la musica di Cristiano Godano e Dostoevskij secondo Paolo Nori: al via il weekend della Festa del Racconto, 4 Comuni, 60 eventi
La rassegna
Il fascino insidioso del racconto con Paolo Giordano, la musica di Cristiano Godano e Dostoevskij secondo Paolo Nori: al via il weekend della Festa del Racconto, 4 Comuni, 60 eventi
Il programma completo delle iniziative nel weekend
Sporcizia, ragnatele, contenitori del cibo lasciati a terra: due locali sanzionati nel modenese
I controlli
Sporcizia, ragnatele, contenitori del cibo lasciati a terra: due locali sanzionati nel modenese
I Nas hanno elevato sanzioni per circa 10 mila euro
Preleva 1.600 euro e perde il borsello in centro: una cittadina onesta lo trova e le viene restituito
La storia
Preleva 1.600 euro e perde il borsello in centro: una cittadina onesta lo trova e le viene restituito
Trovando il borsello abbandonato in strada, la cittadina ha deciso senza esitazione di recarsi presso la Stazione dei Carabinieri, consegnandolo con tutto il contenuto intatto.
Cinquantenne aggredita e violentata: lo stupratore la aspettava sulla ciclabile che percorreva ogni giorno
Il caso
Cinquantenne aggredita e violentata: lo stupratore la aspettava sulla ciclabile che percorreva ogni giorno
L’aggressore, descritto come un nordafricano di mezza età, ancora non è stato individuato. E' il terzo caso in zona
"Ti ammazzo", e ancora: "Ti stupriamo": giornalisti minacciati all'autostazione di Modena
Cronaca nera
"Ti ammazzo", e ancora: "Ti stupriamo": giornalisti minacciati all'autostazione di Modena
Una vicenda che non può essere minimizzata o ignorata, ogni attacco a un giornalista in quanto tale è un attacco al diritto (riconosciuto dalla Costituzione) che ogni cittadino ha di essere informato, ricorda il sindacato giornalisti
7mila bambini in cucina con gli chef stellati: il 4 e 5 ottobre torna a Modena "Cuochi per un giorno"
L'iniziativa
7mila bambini in cucina con gli chef stellati: il 4 e 5 ottobre torna a Modena "Cuochi per un giorno"
Si tratta del festival nazionale per piccoli chef under 12
Unimore, il Senato Accademico approva mozione per la pace, condanna il genocidio a Gaza e sostiene le iniziative umanitarie per riattivare corridoi sicuri
Scuola e università
Unimore, il Senato Accademico approva mozione per la pace, condanna il genocidio a Gaza e sostiene le iniziative umanitarie per riattivare corridoi sicuri
L’Ateneo ribadisce il proprio impegno per la ricerca etica e l’accoglienza di studenti provenienti da aree di conflitto
Ravarino, domenica 12 ottobre a Stuffione presentazione del nuovo libro di Giorgio Fava sul culto della Madonna di Monserratot
L'iniziativa
Ravarino, domenica 12 ottobre a Stuffione presentazione del nuovo libro di Giorgio Fava sul culto della Madonna di Monserratot
Appuntamento alle 16.45 presso la chiesa.
Gattile intercomunale, nuova convenzione per la gestione
L'iniziativa
Gattile intercomunale, nuova convenzione per la gestione
Ok del Consiglio comunale di Modena all’accordo a cui aderiscono i comuni di Bastiglia, Castelfranco, Castelnuovo e Nonantola
100 anni di Lidia Bellodi, a Bondeno cerimonia in Municipio per ricordare la staffetta partigiana
L'anniversario
100 anni di Lidia Bellodi, a Bondeno cerimonia in Municipio per ricordare la staffetta partigiana
E' scomparsa nel 2021
Frana di Boccassuolo, definite le prime misure economiche di immediato sostegno
Il punto
Frana di Boccassuolo, definite le prime misure economiche di immediato sostegno
Fino a 5mila euro per i nuclei familiari la cui abitazione risulti compromessa, fino a 20mila euro per la ripresa delle attività economiche
Unione Terre d'Argine, FdI: "Stabilizzare i lavoratori assunti per la gestione post sisma"
Politica
Unione Terre d'Argine, FdI: "Stabilizzare i lavoratori assunti per la gestione post sisma"
La richiesta arriva, con un’interrogazione rivolta alla Giunta regionale, dai consiglieri regionali Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò
Flotilla, una barca verso Gaza? Mikeno non si ferma
Rapper Gianni Bismark dà appuntamento in centro e ladri gli svuotano casa a Roma
Flotilla, proteste pro Pal in tutta Italia. Occupate le Università a Milano, Firenze e Pisa
Bologna-Friburgo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Flotilla, Tajani: "22 italiani fermati. Sono in buone condizioni"
Ultime piogge su parte dell'Italia, ma una svolta è all’orizzonte: previsioni meteo
Fiorentina-Sigma Olomuc: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Flotilla, chi sono gli italiani bloccati e cosa gli succederà
Roma-Lilla oggi in Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla
X Factor stasera giovedì 2 ottobre, al via i Bootcamp: anticipazioni e nuovo meccanismo
Maltempo oggi sull'Italia, piogge e temporali: è allerta
Flotilla bloccata da Israele, Elisa in lacrime
Paolini-Anisimova: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Flotilla, anche i parlamentari bloccati. Scotto: "Abbiamo invertito rotta". Croatti: "Mi hanno rapito"
Politica
Flotilla, anche i parlamentari bloccati. Scotto: "Abbiamo invertito rotta". Croatti: "Mi hanno rapito"
Oggi è la festa dei nonni, perché sono fondamentali per famiglia e società
Approfondimento
Oggi è la festa dei nonni, perché sono fondamentali per famiglia e società
L'Unicef dice che: "La loro capacità di contenimento affettivo, di ascolto e accoglienza nella logica di un tempo disteso, la loro funzione di deposito della memoria familiare e sociale rende il loro rapporto con i nipoti particolarmente fecondo"
Ucraina, Trump sempre più con Kiev: intelligence per colpire Russia
Ucraina, Trump sempre più con Kiev: intelligence per colpire Russia
Flotilla, navi intercettate da Israele ma missione continua: "Avanti verso Gaza"
Taglio del nastro
Flotilla, navi intercettate da Israele ma missione continua: "Avanti verso Gaza"
Ucraina, cresce in Ue consenso su prestito con asset russi. Macron frena
Ucraina, cresce in Ue consenso su prestito con asset russi. Macron frena
Un'azienda su 2 non trova dipendenti, ecco dove c'è lavoro: le offerte
Un'azienda su 2 non trova dipendenti, ecco dove c'è lavoro: le offerte
Digiuno intermittente funziona e aiuta anche il cuore, lo 'studio degli studi'
Salute
Digiuno intermittente funziona e aiuta anche il cuore, lo 'studio degli studi'
Effetti positivi in particolare sulla circonferenza della vita, sui livelli di colesterolo e trigliceridi e sulla proteina C-reattiva, un indicatore di infiammazione

Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo

Dall'Italia all'Africa un ponte per definire percorso materno-infantile
Galletti (Novo Nordisk Italia): "La legge sull'obesità è un traguardo storico per la salute pubblica"
Giornata del caffè, immunologo: "Dal cervello al microbiota ecco come ci aiuta"
Farmaceutica, Gemmato: "In Testo unico misure per migliorare accesso e aderenza a cure"
Inaugurato a Roma 'Love your eyes': progetto tra arte, benessere occhi e inclusione
Influenza, studio italiano: "Stagione in Australia è indicatore fuorviante per fare previsioni"
Oggi è la Giornata del chewing gum, icona pop sotto la lente della scienza
'Non più copie, ma persone', chirurgo estetico spiega inversione di tendenza
Al Policlinico San Donato il primo centro in Europa per il cervello delle donne
Medicina, trattamento obesità tra nuovi farmaci e linee guida al congresso Sio
Piemonte, convegno specialisti ambulatoriali Sifop su modelli salute comunitàA Torino una giornata di st
Tumori, proteina predice se cancro colon risponderà a chemio
    Twilight arriva in versione audio con le voci di Martina Levato e Guglielmo Scilla
    Amazon spinge sul cloud gaming con una nuova versione di Luna
    Vision Pro in pausa, Apple si concentra su nuovi occhiali smart
    OpenAI lancia Sora 2: l'IA video generativa raggiunge nuovi vertici di realismo e controllabilità - Il video
    Vino, Perillo (Cantina di Venosa): "Puntiamo su alta qualità, sostenibilità e innovazione tecnologica"
    ChiavarInCosplay 2025: 85.000 presenze per la cultura Pop a Chiavari
    RomaSposa, sempre più green con l'abito da reindossare e le fedi di oro etico
    Labelium, nasce Cosmo5 e cresce in Italia con ingresso di Storeis
    Mozzarella di bufala campana Dop, il Consorzio alla fiera Anuga di Colonia
    Halloween, Tommaso (Cinecittà World): "Ottobre da brividi al Parco, oltre 20 nuovi contenuti"
    Mnemonica, ecco il cloud che trasforma cinema e serialità in patrimonio digitale
