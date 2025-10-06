Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Gaza, Trump fa il punto sui colloqui: "Hamas sta accettando cose molto importanti"

(Adnkronos) - Hamas sta accettando questioni "molto importanti" mentre sono in corso i colloqui indiretti con Israele per un accordo di pace a Gaza. Ad annunciarlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha voluto rassicurare sul nuovo round di negoziati a Sharm el Sheik, in Egitto. "Penso che stiamo procedendo molto bene e credo che Hamas abbia accettato questioni molto importanti", ha detto Trump quando i giornalisti nello Studio Ovale gli hanno chiesto dei colloqui. "Penso che stiamo facendo enormi progressi", ha detto Trump, spiegando di attendersi un accordo a breve. "Praticamente tutte le nazioni stanno lavorando a questo accordo e stanno cercando di realizzarlo... Questo è un accordo che, incredibilmente, tutti hanno raggiunto insieme". "Tutto quello che posso dire è che si sono comportati bene - ha poi detto ancora Trump riferendosi ad Hamas -. Spero che continui così. Credo davvero che avremo un accordo".  "Il popolo israeliano vuole indietro gli ostaggi. Abbiamo ricevuto un segnale dall'Iran che vuole che tutto questo finisca, le probabilità sono alte", ha aggiunto assicurando: "Ne sono abbastanza sicuro, sì". Trump ha anche respinto un'indiscrezione secondo cui avrebbe accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di essere negativo sui colloqui, affermando che Netanyahu era stato "molto positivo riguardo all'accordo". Nel pomeriggio era stata la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, a intervenire sul tema. "Vogliamo muoverci molto velocemente e il presidente vuole vedere gli ostaggi rilasciati al più presto possibile", aveva spiegato, affermando che l'amministrazione Trump "sta lavorando sodo perché le cose si muovano più velocemente possibile". "I team tecnici stanno discutendo mentre parliamo per assicurarsi che la situazione sia perfetta per il rilascio degli ostaggi", aveva detto ancora parlando con i giornalisti nel briefing quotidiano, spiegando che si stanno analizzando le liste degli ostaggi e dei prigionieri politici palestinesi da rilasciare. Ad una domanda sui quanto potranno durare questi colloqui tecnici, Leavitt aveva risposto affermando di non voler segnare "una linea rossa", ma ribadendo la necessità di procedere "velocemente" in modo da costruire uno slancio per "far uscire gli ostaggi e poi passare alla prossima fase che è fare in modo che possiamo avere una pace duratura a Gaza e assicurare che Gaza non sia più un luogo che minaccia la sicurezza di Israele e degli Stati Uniti".  Le delegazioni che hanno raggiunto Sharm el Sheik per trattare sulla pace tra Israele e Hamas "stanno discutendo sulla preparazione delle condizioni per il rilascio di detenuti e prigionieri", ha spiegato intanto Al-Qahera News, un'agenzia di stampa legata all'intelligence egiziana.  "Mediatori egiziani e qatarioti stanno lavorando con entrambe le parti per stabilire un meccanismo" per il rilascio degli ostaggi trattenuti a Gaza in cambio dei palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, ha aggiunto.   ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Comunità riserva del Secchia, Katia Pedrazzoli di Concordia nominata presidente
L'opportunità
Comunità riserva del Secchia, Katia Pedrazzoli di Concordia nominata presidente
Pedrazzoli, vicesindaca e assessora a Concordia sulla Secchia, guiderà l’ente che riunisce 14 Comuni: Campogalliano, Modena, Rubiera, Carpi, Novi di Modena, Soliera, Casalgrande, Castellarano, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Formigine, San Possidonio, San Prospero e Sassuolo
Live club, apre il primo bando della Regione per sostenere i locali di musica dal vivo dell'Emilia-Romagna
Il finanziamento
Live club, apre il primo bando della Regione per sostenere i locali di musica dal vivo dell’Emilia-Romagna
210mila euro per sostenere i locali della musica dal vivo. L’assessora Allegni: “Spazi di socialità e trampolino per nuovi talenti”
Canone Unico per il Comune di Soliera non pagato, al via le riscossioni
Da sapere
Canone Unico per il Comune di Soliera non pagato, al via le riscossioni
La scadenza per il versamento era prevista per il 31 marzo 2025
Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
L'opportunità
Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Domenica si commemora l'Ammiraglio Bergamini a San Felice
La storia
Domenica si commemora l'Ammiraglio Bergamini a San Felice
Fu eroe della Seconda Guerra Mondiale. Il programma prevede alle 10.15 il ritrovo in piazza Italia del gruppo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e delle autorità civili e militari
Modena, autunno di giochi per tutta la famiglia con la rassegna "Family Club"
L'iniziativa
Modena, autunno di giochi per tutta la famiglia con la rassegna "Family Club"
Gli appuntamenti al Centro per le famiglie di via del Gambero 77.
Emilia-Romagna nella "trappola demografica": crollo delle nascite e meno donne in età fertile
I dati
Emilia-Romagna nella "trappola demografica": crollo delle nascite e meno donne in età fertile
Focus di Confcooperative sul nuovo numero di Lettera dalla Cooperazione, la rivista online dell’organizzazione
Riscaldamenti, come controllare l'efficienza degli impianti e gestirli in modo autonomo
Riscaldamenti, come controllare l'efficienza degli impianti e gestirli in modo autonomo
Torna il caldo al Centro-Nord, arriva ottobrata con massime fino a 24-26°C
Torna il caldo al Centro-Nord, arriva ottobrata con massime fino a 24-26°C
"Guerra ibrida contro di noi", Germania accusa Putin. Dalla Russia nuovo avvertimento a Europa e Nato
"Guerra ibrida contro di noi", Germania accusa Putin. Dalla Russia nuovo avvertimento a Europa e Nato
Regionali Calabria, anche Tridico sconfitto: nuova battuta d'arresto per il centrosinistra
Regionali Calabria, anche Tridico sconfitto: nuova battuta d'arresto per il centrosinistra
Calabria, Occhiuto trionfa senza ostacoli. Ora il centrodestra guarda a Campania, Veneto e Puglia
Calabria, Occhiuto trionfa senza ostacoli. Ora il centrodestra guarda a Campania, Veneto e Puglia
Europa, futuro con inverno gelido? Lo studio e lo scenario
Europa, futuro con inverno gelido? Lo studio e lo scenario
Il semaforo avrà 4 colori? Ecco perché servirà il bianco
Il semaforo avrà 4 colori? Ecco perché servirà il bianco
Nobel, Mary Brunkow e la telefonata di annuncio: "Non ho risposto, pensavo fosse spam"
Nobel, Mary Brunkow e la telefonata di annuncio: "Non ho risposto, pensavo fosse spam"
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cresce ancora. Pd e M5S giù
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cresce ancora. Pd e M5S giù
Regionali Calabria, Occhiuto: "Risultato clamoroso, non era mai successo prima"
Regionali Calabria, Occhiuto: "Risultato clamoroso, non era mai successo prima"
Francesca Albanese, il Comune di Bologna approva la cittadinanza onoraria
Francesca Albanese, il Comune di Bologna approva la cittadinanza onoraria
Flotilla, Scotto e il ritorno in Italia: "Insulti in aereo, ci urlavano 'terroristi'"
Flotilla, Scotto e il ritorno in Italia: "Insulti in aereo, ci urlavano 'terroristi'"
Elezioni regionali, in Calabria boom centrodestra. E Forza Italia sfonda il 18%
Elezioni regionali, in Calabria boom centrodestra. E Forza Italia sfonda il 18%
Fisco, Nolo (Manageritalia): "Economia sommersa italiana pari 200 mld di euro"
Fisco, Nolo (Manageritalia): "Economia sommersa italiana pari 200 mld di euro"
Fisco, Rinaldi (Unitelma Sapienza): "Fiscalità al servizio dei cittadini, non il contrario"
Fisco, Rinaldi (Unitelma Sapienza): "Fiscalità al servizio dei cittadini, non il contrario"
Fisco, Leo (Mef): "Mio sistema ottimale Irpef è 2 aliquote 23% e 35% ma utopia"
Fisco, Leo (Mef): "Mio sistema ottimale Irpef è 2 aliquote 23% e 35% ma utopia"
Manovra, Ballarè: "Sistema fiscale deve garantire equità e proporzione, non punire chi cresce"
Manovra, Ballarè: "Sistema fiscale deve garantire equità e proporzione, non punire chi cresce"
Motomondiale, per Marc Marquez frattura e lesione a legamenti della spalla destra
Motomondiale, per Marc Marquez frattura e lesione a legamenti della spalla destra
Mediobanca, Jonella Ligresti fa causa a Nagel per 20 milioni
Mediobanca, Jonella Ligresti fa causa a Nagel per 20 milioni

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

Nobel medicina, Iannacone: "Tante pagine da scrivere, le più belle saranno le terapie"
Nobel medicina, Iannacone: "Tante pagine da scrivere, le più belle saranno le terapie"
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"
Non solo cure, Iss: "Prescrivere contatto con natura e acqua promuove benessere"
Non solo cure, Iss: "Prescrivere contatto con natura e acqua promuove benessere"
Manovra, cosa chiedono medici e infermieri per la sanità pubblica
Manovra, cosa chiedono medici e infermieri per la sanità pubblica
Ordini dei medici: "Siamo costruttori di pace, sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla"
Ordini dei medici: "Siamo costruttori di pace, sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla"
Dieta planetaria è 'rivoluzione'? Minelli: "Poche novità, puntare su salute microbiota"
Dieta planetaria è 'rivoluzione'? Minelli: "Poche novità, puntare su salute microbiota"
"Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi". I consigli del pediatra
"Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi". I consigli del pediatra
Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: "In Italia più pet che abitanti"
Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: "In Italia più pet che abitanti"
Sanità, Bonelli (Mondino): "Neurologia sia al passo con evoluzione di tempi e scienza"
Sanità, Bonelli (Mondino): "Neurologia sia al passo con evoluzione di tempi e scienza"
Sanità, Mainetti: "Obiettivo completare Città salute e ricerca in meno di un anno"
Sanità, Mainetti: "Obiettivo completare Città salute e ricerca in meno di un anno"
Malattie rare: Sla e i 'Linguaggi della cura', a Trento seminario promosso da Aisla
Malattie rare: Sla e i 'Linguaggi della cura', a Trento seminario promosso da Aisla
Vitiello (Cncm): "Contro meningite genitori poco informati e consapevoli"
Vitiello (Cncm): "Contro meningite genitori poco informati e consapevoli"

    Acer EMEA: logistica green, meno 2.470 tonnellate di CO₂ entro fine 2025
    Acer EMEA: logistica green, meno 2.470 tonnellate di CO₂ entro fine 2025
    Sostenibilità: ospitalità di qualità e responsabilità sociale, Adler punta sul turismo rigenerativo
    Turismo, mete inusuali, passione per Europa e Generazione Z(elante) i prossimi trend
    Turismo, mete inusuali, passione per Europa e Generazione Z(elante) i prossimi trend
    Aidp Lombardia, arte e IA si integrano per dare forma e immagini al lavoro del futuro
    Aidp Lombardia, arte e IA si integrano per dare forma e immagini al lavoro del futuro
    Maserati e Acqua di Parma, un kit a tiratura limitata fra due eccellenze italiane
    Maserati e Acqua di Parma, un kit a tiratura limitata fra due eccellenze italiane
    Orgoglio e pregiudizio rivive in audio, un nuovo adattamento immersivo
    Orgoglio e pregiudizio rivive in audio, un nuovo adattamento immersivo
    Musica inclusiva: nasce IAAM, alleanza globale per l'accessibilità artistica
    Musica inclusiva: nasce IAAM, alleanza globale per l'accessibilità artistica
    Avio e ESA: 40 milioni di euro per il futuro riutilizzabile dei lanciatori UE
    Avio e ESA: 40 milioni di euro per il futuro riutilizzabile dei lanciatori UE
    Dazi, Mastromauro (Pastai italiani): "Preoccupa molto decisione Usa, serve impegno istituzioni"
    Dazi, Mastromauro (Pastai italiani): "Preoccupa molto decisione Usa, serve impegno istituzioni"
    The Life of a Showgirl, tutti i record del nuovo album di Taylor Swift
    The Life of a Showgirl, tutti i record del nuovo album di Taylor Swift
    USA, via al maxi piano di sorveglianza sui social
    Da sapere
    USA, via al maxi piano di sorveglianza sui social
    L’obiettivo è trasformare i contenuti pubblici pubblicati su piattaforme come Facebook, TikTok, Instagram, YouTube in dossier operativi per alimentare retate e arresti
    Turismo, FH55 Hotels: per Grand Hotel Palatino di Roma restyling da 27 mln e 5a stella in arrivo
    Turismo, FH55 Hotels: per Grand Hotel Palatino di Roma restyling da 27 mln e 5a stella in arrivo

    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    La storia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

