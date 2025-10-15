Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Gianluca Gazzoli condurrà 'Sanremo Giovani': manca solo la firma

(Adnkronos) - Sarà con tutta probabilità Gianluca Gazzoli a guidare l’edizione 2025 di 'Sanremo Giovani', il contest musicale che selezionerà due dei quattro artisti destinati a gareggiare al Festival di Sanremo 2026 nella sezione “Nuove Proposte” (gli altri due arriveranno dal concorso parallelo Area Sanremo). Lo apprende l'Adnkronos da fonti qualificate. La notizia arriva a ridosso della scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, fissata per oggi, 15 ottobre. All'accordo manca solo la firma del contratto. Che dovrebbe arrivare a breve, visto che da stasera il percorso di selezione entra ufficialmente nel vivo.   Il percorso dei giovani talenti inizierà con la fase di ascolto e l’audizione finale dal vivo, da cui emergeranno i 24 artisti che si sfideranno in quattro puntate in seconda serata su Rai2: l’11, il 18 e il 25 novembre, e il 2 dicembre. In ogni puntata i candidati passeranno da 6 a 3. Seguirà una semifinale a 12 il 9 dicembre, sempre su Rai2, e infine la finale a 6, in onda su Rai1 il 14 dicembre. La giuria dovrebbe ricalcare quella dello scorso anno, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, affiancati dai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai.   Nelle scorse settimane, per la conduzione, era circolato insistentemente il nome di Nicola Savino (attualmente impegnato su Rai2 con 'Freeze' e forse destinato ad un ritorno al 'Dopofestival) ma la scelta di Carlo Conti e della Rai è caduta su un volto più legato alla generazione protagonista di 'Sanremo Giovani', cioè artisti tra i 16 e i 28 anni.   Nato a Vigevano e cresciuto a Cologno Monzese, Gianluca Gazzoli ha iniziato la sua carriera nei villaggi turistici, per poi approdare nel 2014 su Radio Number One, storica emittente del Nord Italia. Parallelamente ha avviato la produzione di video su YouTube, che lo ha portato a farsi conoscere anche nel mondo digitale. La sua voce è poi arrivata alla radio nazionale, diventando uno dei volti di Rai Radio 2 e collaborato con diversi programmi tv come 'The Voice', 'Quelli che il Calcio' e 'Domenica In'. Nel 2017, nella terza delle edizioni guidate da Carlo Conti, è stato conduttore della diretta su Radio2 del Festival di Sanremo insieme ad Andrea Delogu e Gianfranco Monti. Nel 2019 è passato a Radio Deejay, dove ha condotto 'Gente della notte' e successivamente 'Megajay'. Oggi è in onda con 'Gazzology', programma quotidiano trasmesso alle 20. Negli ultimi anni ha condotto anche 'Guess the Artist' durante Sanremo 2021, doppiato 'Space Jam: New Legends', scritto il libro 'Scosse' e guidato 'Basket Zone' su DMAX. Ma la sua popolarità tra millennials e generazione Z è legata soprattutto al suo podcast 'Passa dal BSMT', nato nel 2022, e diventato uno dei più seguiti in Italia. (di Antonella Nesi)  [email protected] (Web Info)
