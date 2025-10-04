Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Giorgio Armani, Richard Gere gli dedica un post commosso su Instagram

(Adnkronos) - "Che contrasto di emozioni quando un amico che ci ha dato tanto non è più qui". Con queste parole, l’attore Richard Gere ha aperto un toccante post su Instagram dedicato a Giorgio Armani, scomparso un mese fa. Gere ha partecipato questa settimana alla presentazione della nuova collezione a Milano, la prima senza lo stilista: "Quella che doveva essere una sfilata è diventato un tributo". Nel messaggio, Gere ripercorre il legame profondo con Armani, nato sul set di 'American Gigolò', film che segnò una svolta per entrambi: "Era la sua grande occasione, e per me la scoperta di cosa significasse camminare accanto a un vero artista della moda".   L’attore rende omaggio alla visione creativa dello stilista: "Giorgio non disegnava solo abiti; creava personaggi, modellava atteggiamenti, dipingeva anime. Con lui ho imparato cosa significa davvero indossare un abito - come un capo possa raccontare chi sei prima ancora che tu dica una parola". "Lo ricordo com’era: originale, visionario, un artista. Con la mano di un artigiano e l’anima di un pittore", conclude Gere, ringraziando Armani per l’eredità lasciata e per i tanti momenti condivisi. Domani Richard Gere sarà ospite di Fabio Fazio nella prima puntata della nuova stagione di 'Che tempo che fa'.  [email protected] (Web Info)
Calcio, Promozione e Prima Categoria: scontro diretto tra Medolla San Felice e Castellarano, derby della Bassa Mirandolese-Cavezzo e Vis San Prospero-Rivara
Le gare in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese
Calcio, Seconda e Terza Categoria: derby Novese-Concordia, match casalinghi per Possidiese, Athletic Valli, Solarese, Roveretana e Union Sg Sozzigalli
Le gare in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese
Violenza sessuale a San Damaso, il sindaco Mezzetti ringrazia Polizia e Magistratura per l'arresto del 20enne accusato dello stupro
Un pensiero di particolare solidarietà e vicinanza alla donna che si è subito rivolta alla Polizia per denunciare.
Formazione e rete di competenze: le Aziende sanitarie ferraresi in prima linea contro la violenza sulle donne
Servizi
Formazione e rete di competenze: le Aziende sanitarie ferraresi in prima linea contro la violenza sulle donne
Ogni Pronto Soccorso della provincia potrà contare su un infermiere referente per il percorso violenza di genere, mentre tre professionisti dell’Azienda hanno già conseguito il Master universitario di 1° livello “Specialista nella tutela e assistenza di donne vittime di violenza”.
Grandezze & Meraviglie, domenica 5 ottobre a Modena uno spettacolo musicale per bambini dell'arpista e cantante Teodora Tommasi
Alle 10.30, presso la Scuola Cittadella, “L’incanto dell’arpa”, alle 16 nella Chiesa di San Carlo, "Le vere virtuose: Duetti e cantate di Giovanni Bononcini".
Modena, sorpreso al Novi Sad con 1 kg di marijuana: arrestato
Rinvenute ulteriori dosi in uno zaino e nel controsoffitto del bagno.
Scomed Bomporto, inizia lo stage femminile di hockey in line
Atlete provenienti da tutte le parti d'Italia.
Maranello, i Carabinieri arrestano un rapinatore che aveva aggredito una barista con la punta di un trapano
L'uomo è finito agli arresti domiciliari.
Mirandola riporta a casa i propri testi antichi custoditi presso l’Archivio storico regionale in seguito al sisma del 2012
Approvata la convenzione con la Regione Emilia-Romagna per il rientro e la valorizzazione del patrimonio librario storico.
Modena, aggredita e violentata sulla pista ciclabile a San Damaso: arrestato un ventenne
L'episodio risale al 19 agosto scorso.
Modena, turisti parcheggiano l'auto sui viali e viene svaligiata in pieno giorno
I malviventi sono fuggiti con un orologio, borse firmate, pc, cellulare e persino dei vestiti sporchi. 
Cgil, più di 200.000 persone hanno manifestato in Emilia-Romagna per Gaza e il blocco della Global Sumud Flotilla
Oltre 100 mila a Bologna e più di 10mila a Modena.
Tajani: "Ventisei italiani sulla Flotilla per Gaza stanno per lasciare Israele"
Oggi è San Francesco, dal 2026 sarà festa nazionale per il patrono d'Italia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro
    Da Team Enjoy un defibrillatore per il circolo Cibeno Pile a Carpi
    Fin dalla sua nascita l’associazione ha realizzato interventi di questo tipo, a partire dal primo progetto a Baggiovara, fino ad arrivare quest’anno alla donazione di quattro nuovi defibrillatori, collocati a Carpi, Modena, Formigine e Nonantola
    Preleva 1.600 euro e perde il borsello in centro: una cittadina onesta lo trova e le viene restituito
    Trovando il borsello abbandonato in strada, la cittadina ha deciso senza esitazione di recarsi presso la Stazione dei Carabinieri, consegnandolo con tutto il contenuto intatto.

    Oggi è la festa dei nonni, perché sono fondamentali per famiglia e società
    Oggi è la festa dei nonni, perché sono fondamentali per famiglia e società
    L'Unicef dice che: "La loro capacità di contenimento affettivo, di ascolto e accoglienza nella logica di un tempo disteso, la loro funzione di deposito della memoria familiare e sociale rende il loro rapporto con i nipoti particolarmente fecondo"
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

