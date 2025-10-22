Giornata Internazionale di Consapevolezza sulla Balbuzie, al consiglio regionale Lazio presentate le iniziative nazionali
(Adnkronos) - In occasione della Giornata Internazionale di Consapevolezza sulla Balbuzie che ricorre il 22 ottobre, i volontari dell'Associazione Lea (Libera l’Espressione Autentica) e di Psicodizione Onlus scendono in campo con una vasta serie di iniziative su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è chiaro: sensibilizzare l’opinione pubblica, superare i pregiudizi e promuovere una maggiore comprensione e supporto verso chi vive quotidianamente questo disturbo della comunicazione. Le attività di sensibilizzazione prenderanno il via in numerose scuole italiane, veri e propri laboratori di inclusione e conoscenza. Ragazzi e ragazze che hanno superato la balbuzie e genitori, volontari di Lea supportati dai tutor di Psicodizione, condivideranno le loro storie, fornendo consigli pratici e informazioni preziose su come essere di aiuto a una persona che balbetta. L'impegno nelle scuole è fondamentale per educare le nuove generazioni all'empatia e al supporto e per far sì che coloro che soffrono di questo disturbo si sentano compresi e possano avere strumenti per agire e superarlo. Gli eventi culmineranno sabato 26 ottobre, quando in tante piazze italiane, volontari, genitori e operatori del settore daranno vita a una serie di momenti interattivi e attività di informazione. Saranno organizzati giochi, letture e occasioni di riflessione pensati per far comprendere ai partecipanti, in modo diretto ed esperienziale, le difficoltà vissute da chi balbetta e far cadere il velo di pregiudizi e tabù su questo disturbo. Il tutto sarà amplificato grazie alla diretta social che collegherà le Piazze da Nord a Sud, creando un'unica grande onda di consapevolezza nazionale e veicolando un potente messaggio di inclusione e antifragilità. Anti-fragile, secondo il filosofo e matematico Nassim Nicholas Taleb, è chi cresce e migliora grazie alle difficoltà. Il cuore delle celebrazioni si terrà a Roma con il Convegno promosso dall'Associazione Lea in collaborazione con Psicodizione e con il Patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio che si terrà il 22 ottobre dalle 8.45 alle 13.30 presso la Sala Mechelli dal titolo "Giornata internazionale di consapevolezza sulla balbuzie. Informare e sensibilizzare per comprendere e agire". L’evento, aperto alla cittadinanza e a ingresso gratuito, vedrà la partecipazione di autorità istituzionali locali, regionali e nazionali, esperti del settore medico-scientifico, psicologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, logopedisti, rappresentanti del mondo della scuola e del lavoro, uniti per discutere la balbuzie come fenomeno che richiede un approccio integrato e politiche di supporto mirate. A dare il via ai lavori, alle 9.30, saranno i Saluti Istituzionali del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, di Sista Carandini, Presidente Associazione Lea, preceduti dall’introduzione di Fabio Sabbatani Schiuma, Capo della Segreteria della Presidenza del Consiglio Regionale, Marco Falaguasta - Attore e regista e Tiziana Volpes - Presidente Onorario di Donna Donna. Il Panel tecnico sulla sanità, vedrà confrontarsi esperti quali Alberto Spalice - Dir. dipartimento Materno infantile Policlinico Umberto I, membro Società Italiana Pediatria. Vincenzina Ancona - Dirigente Salute Mentale Dipendenze e Minori - Area Rete Integrata del Territorio Regione Lazio Chiara Comastri - Psicologa, formatrice, esperta nella riabilitazione della balbuzie e Responsabile scientifica dell’Associazione LEA e Valentina Romizi - Logopedista c/o Servizio di Foniatria e Riabilitazione Logopedica, Uslumbria 2 Spoleto, Docente CdL in Logopedia Università degli Studi di Perugia. Momenti particolarmente toccanti saranno le Testimonianze dedicate al mondo della scuola con Angelo Pasquini oggi Psicoterapeuta con un passato di balbuzie che porterà la sua testimonianza, Guido Dell’Acqua - Esperto in inclusione scolastica e membro del collegio degli esperti della Regione Lazio - e Carla Consuelo Fermariello - Consigliere dell’Assemblea Capitolina e Presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale. Anche il mondo del lavoro sarà rappresentato da Claudio Pomponi - Ingegnere, Specialist presso Anas - che racconterà la sua esperienza, Elisabetta Scolari - Ufficio Welfare Credem Banca e Alessandra Serraiocco - Avvocato esperto in materia di impresa e diritto del lavoro, a sottolineare l’impatto della balbuzie in ogni fase della vita. La giornata vedrà anche la presenza di altre figure politiche di spicco quali Alessia Savo – Presidente VII Commissione - Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare, Massimiliano Maselli - Assessore all'Inclusione Sociale e Servizi alla Persona Regione Lazio, Maria Teresa Bellucci - Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Paola Frassinetti - Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il programma istituzionale della giornata vedrà un momento di profonda sensibilità in cui interverrà Paolo Bonolis. Grazie alla sua esperienza di balbuzie e alla sua capacità comunicativa, sarà di grande supporto per aiutare a spezzare tabù, luoghi comuni su questo disturbo e a portare un messaggio di inclusione e consapevolezza a un pubblico ancora più vasto. Figure di spicco della società civile possono contribuire a creare un cambiamento nella visione di un disturbo che incide profondamente sulla vita di migliaia di persone. Il Consigliere della Regione Lazio Rodolfo Lena, in un intervento moderato da Riccardo Crocetta -avvocato esperto in sanità, presenterà, in seguito, la prima Proposta di legge regionale sul tema, un passo concreto verso il sostegno normativo. La conclusione dei lavori sarà dedicata a nuove proposte per percorsi di formazione dei professionisti, con gli interventi di Fabio Midulla - Direttore Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università La Sapienza Roma, Policlinico Umberto I, delegato Società Italiana Pediatria, Teresa Rongai - Presidente Onorario Federazione Italiana Medici Pediatri Roma e provincia, Giovanni Simoneschi - Dirigente Scolastico, Staff Nazionale dell'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici. Il convegno e tutte le attività che si svolgeranno fino a domenica 26 ottobre si configurano come momenti cruciali per trasformare la consapevolezza in azioni concrete a supporto delle persone che balbettano. [email protected] (Web Info)
- Modena, Lega e Team Vannacci Mutina: "Continueremo a lavorare fianco a fianco"
- Finale Emilia, tra i progetti finanziati dalla Regione anche quello della cooperativa "Percorsi"
- 94 anni del Mercato Albinelli, una mostra sul rugby a 60 anni dalla nascita della squadra di Modena
- Un pallone, due porte: Modena torna a promuovere il calcio di strada
- Studenti della Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera di Unimore premiati al contest nazionale di Farmacia clinica SIFaCT
- Medolla, Eurosets nuovamente tra le 1.000 imprese best performer della Provincia di Modena
- Mirandola, l'Ausl: "Reparto dialisi in moduli prefabbricati consente la ristrutturazione del Corpo 2 dell'ospedale"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- La Corte dei Conti boccia la cessione del controllo strategico di Aimag ad Hera
La buona notizia
La storiaNuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
L'avvenimentoA Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Curiosità
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.