Gp Indonesia, prima vittoria per Aldeguer. Marc Marquez cade e rimedia una frattura
(Adnkronos) - Arriva la prima vittoria in MotoGp per Fermin Aldeguer che oggi, domenica 5 ottobre, vince il Gp di Indonesia con la Ducati Gresini dominando sul circuito di Mandalika. Sul podio si piazzano anche Pedro Acosta e Alex Marquez, terzo. Tutti approfittano delle cadute di Marco Bezzecchi (Aprilia) e Marc Marquez (Ducati), con l'italiano che ha steso il campione del mondo al primo giro: entrambi sono finiti al centro medico per controlli, con Marc Marquez che ha rimediato una frattura alla clavicola destra e farà una TC per capire se è da operare o meno. Scivolato durante la gara anche Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale, mentre si trovava in ultima posizione. Ai piedi del podio Brad Binder (Ktm) davanti al migliore degli italiani Luca Marini (Honda), che termina quinto. Subito dietro Raul Fernandez e Fabio Quartararo, ottavo Franco Morbidelli e nono Fabio Di Giannantonio. Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Indonesia di oggi: 1. Fermin Aldeguer (SPA) – BK8 Gresini Racing MotoGP – Ducati 2. Pedro Acosta (SPA) – Red Bull KTM Factory Racing – KTM 3. Alex Marquez (SPA) – BK8 Gresini Racing MotoGP – Ducati 4. Brad Binder (RSA) – Red Bull KTM Factory Racing – KTM 5. Luca Marini (ITA) – Honda HRC Castrol – Honda 6. Raul Fernandez (SPA) – Trackhouse MotoGP Team – Aprilia 7. Fabio Quartararo (FRA) – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – Yamaha 8. Franco Morbidelli (ITA) – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – Ducati 9. Fabio Di Giannantonio (ITA) – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – Ducati 10. Alex Rins (SPA) – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – Yamaha 11. Miguel Oliveira (POR) – Prima Pramac Yamaha MotoGP – Yamaha 12. Johann Zarco (FRA) – Castrol Honda LCR – Honda 13. Somkiat Chantra (THA) – Idemitsu Honda LCR – Honda 14. Jack Miller (AUS) – Prima Pramac Yamaha MotoGP – Yamaha Ecco la classifica piloti aggiornata: 1. Marc Marquez (Ducati) – 545 punti, già campione del mondo 2. Alex Marquez (Ducati) – 362 punti 3. Francesco Bagnaia (Ducati) – 274 punti 4. Marco Bezzecchi (Aprilia) – 254 punti 5. Pedro Acosta (KTM) – 215 punti 6. Franco Morbidelli (Ducati) – 207 punti 7. Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 191 punti 8. Fermin Aldeguer (Ducati) – 181 punti 9. Fabio Quartararo (Yamaha) – 158 punti 10. Johann Zarco (Honda) – 128 punti 11. Brad Binder (KTM) – 118 punti 12. Raul Fernandez (Aprilia) – 112 punti 13. Luca Marini (Honda) – 108 punti 14. Enea Bastianini (KTM) – 89 punti 15. Joan Mir (Honda) – 77 punti 16. Maverick Viñales (KTM) – 72 punti 17. Ai Ogura (Aprilia) – 70 punti 18. Jack Miller (Yamaha) – 60 punti 19. Alex Rins (Yamaha) – 51 punti 20. Jorge Martin (Aprilia) – 34 punti 21. Miguel Oliveira (Yamaha) – 32 punti 22. Pol Espargaró (KTM) – 16 punti 23. Takaaki Nakagami (Honda) – 10 punti 24. Lorenzo Savadori (Aprilia) – 8 punti 25. Augusto Fernandez (Yamaha) – 8 punti 26. Somkiat Chantra (Honda) – 6 punti 27. Aleix Espargaró (Honda) – 0 punti [email protected] (Web Info)
Modena, tunisino ucciso con arma da taglio: indagano carabinieri
Da una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in casa della vittima, che sarebbe poi fuggita in strada
L'impegno dei genitori per far praticare "il Calcio" al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Addestratori di AI: una carriera in crescita
"Il caffè delle opportunità": la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera
"Il caffè delle opportunità": la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
L'esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all'uso di materiali insoliti.
Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
"Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro
Da Team Enjoy un defibrillatore per il circolo Cibeno Pile a Carpi
Fin dalla sua nascita l'associazione ha realizzato interventi di questo tipo, a partire dal primo progetto a Baggiovara, fino ad arrivare quest'anno alla donazione di quattro nuovi defibrillatori, collocati a Carpi, Modena, Formigine e Nonantola
Preleva 1.600 euro e perde il borsello in centro: una cittadina onesta lo trova e le viene restituito
Trovando il borsello abbandonato in strada, la cittadina ha deciso senza esitazione di recarsi presso la Stazione dei Carabinieri, consegnandolo con tutto il contenuto intatto.
Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all'interno dell'Università di Modena e Reggio Emilia
"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall'elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell'Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una "Tiny Forest", ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall'istituto olandese IVN e da Afforest
A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola
Anche l'edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
Dichiarazioni d'amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c'è dubbio, Albachiara! E' una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell'autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall'azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.