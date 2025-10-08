Gruppo Rekeep, acquisisce il 65% della società francese Pose Service
(Adnkronos) - Il Gruppo Rekeep, principale player italiano attivo nell’integrated facility management, comunica l’acquisizione, attraverso la propria controllata Rekeep France, di una partecipazione pari al 65% del capitale sociale della società francese Pose Service, attiva nella manutenzione e installazione di arredi e impianti pubblicitari, in particolare nel settore dei trasporti. Pose Service offre una gamma completa di servizi di hard facility management in tutti i settori della pubblicità, attraverso l'installazione di arredi urbani e impianti pubblicitari, schermi digitali e l’offerta dei lavori accessori, della manutenzione elettrica e l’installazione di totem. Fondata oltre 45 anni fa, la Società, che può contare su clienti del calibro di Métrobus Ile-de-France, Mediagares, Ratp e Sncf, nel 2024 ha registrato un fatturato pari a oltre 4 milioni di euro, con circa 50 dipendenti. Grazie alle riconosciute competenze nei servizi associati ai trasporti e alla mobilità, Pose Service è oggi uno dei principali attori del settore, operando su tutta la rete metropolitana dell’Île-de-France, ovvero in più di 350 stazioni, nelle principali stazioni ferroviarie Sncf della regione dell’Île-de-France, ma anche sui tram e su altre linee in altre regioni francesi. L’acquisizione della maggioranza di Pose Service consente al Gruppo Rekeep, tramite la propria controllata francese Rekeep France, di ampliare la propria attività nel settore dell’hard facility management in Francia, completando l’offerta di servizi di gestione e manutenzione di impianti per stazioni ferroviarie, ospedali e grandi complessi immobiliari in generale. La nuova acquisizione risulta, dunque, strategica per Rekeep in quanto conferma il percorso di crescita e sviluppo del Gruppo a livello internazionale, che già oggi genera circa il 25% del fatturato consolidato, percorso portato avanti sia attraverso una crescita organica a seguito di aggiudicazioni di gare pubbliche e private, sia attraverso operazioni di acquisizione di quote di maggioranza di società locali con specifico know nel facility management e guidate da un management riconosciuto nei singoli Paesi. Caroline Toubart, fondatrice della Società, manterrà il ruolo di Amministratrice Delegata e socia di rilievo di Pose Service con la restante quota del 35%, occupandosi dello sviluppo del business della Società in sinergia con Helder de Magalhaes, attuale Amministratore Delegato di Rekeep France. Federico Gandino ricoprirà invece il ruolo di Presidente di Pose Service. Nell’ambito dell’operazione Rekeep è stata assistita da Earvin & Lew Avocats per gli aspetti legali, con il supporto dell’avvocato associato Neal Lachmany e dell’avvocato senior Adrien Verhaeghe, e da E&Y France per le attività di Due Diligence finanziaria. Il venditore è stato assistito dallo studio legale Lexcap, con l'avvocato Christophe Brachet. Claudio Levorato, presidente di Rekeep S.p.A., ha commentato: “Rekeep può vantare conoscenze e competenze uniche in materia di organizzazione del lavoro, oltre a professionalità distintive nell’erogazione di servizi e tecnologie per la gestione e il monitoraggio delle attività di facility management, in cui è riuscita a sviluppare un know-how distintivo nei suoi oltre ottanta anni di storia in Italia. Questa operazione conferma, ancora una volta, la nostra strategia di sviluppo internazionale in un Paese che sta apprezzando sempre di più i nostri servizi. Siamo pertanto convinti che l’operazione tra Rekeep France e Pose Service costituirà un nuovo successo, consentendoci di espandere la nostra offerta anche alle soluzioni di hard facility management”. [email protected] (Web Info)
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"