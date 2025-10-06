“Guerra ibrida contro di noi”, Germania accusa Putin. Dalla Russia nuovo avvertimento a Europa e Nato
(Adnkronos) - Nel giorno in cui la Russia lancia un nuovo avvertimento all'Europa e alla Nato, ventilando ancora il rischio di un "conflitto militare" con Mosca, dalla Germania ecco arrivare nuove, durissime accuse al numero uno del Cremlino Vladimir Putin. A lanciarle è il cancelliere Merz, che parla di una "guerra ibrida" lanciata contro i tedeschi e, più in generale, contro i Paesi del Vecchio Continente. Nel mezzo, l'appello all'unità della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, che dalla plenaria a Strasburgo invita tutti a non cadere nella "trappola" dello zar spaccando l'Unione. In un clima sempre più ad alta tensione, Friedrich Merz ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di condurre una guerra ibrida contro la Germania. "Non ci lasceremo intimidire e ci difenderemo efficacemente contro questa minaccia", le parole del cancelliere tedesco, parlando dei sorvoli di droni, in Germania e Europa. Putin vuole sconvolgere l'ordine politico in Europa, ha aggiunto Merz. E "per questo sosteniamo l'Ucraina", ha poi detto parlando con l'emittente ntv, e spiegando che rientra nell'interesse della Germania difendere l'ordine politico di società aperte e liberali in Europa. Alla domanda se avesse considerato di chiamare Putin, Merz ha quindi risposto che "naturalmente lo prendo in considerazione. Ma posso solo vedere che al momento ogni tentativo di parlare con lui si conclude in attacchi ancora più forti all'Ucraina". Merz ha poi raccontato di averne discusso con Viktor Orban alla riunione di Copenaghen della scorsa settimana. "Ci ha accusato di non voler negoziare", ha detto, riferendo di aver ricordato a Orban la sua visita in qualità di presidente del Consiglio europeo a luglio prima a Kiev e poi a Mosca. "E la risposta di Putin è stata quella di colpire un ospedale pediatrico a Kiev", la conclusione del cancelliere. Intanto, dalla plenaria di Strasburgo è arrivato un nuovo appello all'unità dell'Europa. A lanciarlo è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, parlando al Parlamento Ue nel dibattito sulle due mozioni di censura contro l'esecutivo presentate da Patrioti e Left. Secondo von der Leyen, Putin vuole dividere l'Ue, per "indebolirla" ed è per questo che non bisogna cadere nella "trappola" che sta tendendo. Putin ha parlato "davanti al Valdai Club. Dovremmo ascoltare molto attentamente le sue parole - ha affermato von der Leyen -, ha dato la colpa all'Europa per la sua continua guerra di aggressione in Ucraina". Il presidente russo "ha parlato di quelle che ha definito le crepe dell'edificio dell'Europa e l'unità scossa all'interno della nostra Unione". Lo 'zar', ha poi detto ancora von der Leyen, "non nasconde il suo disprezzo per la nostra Unione, alle fondamenta di questo edificio e non nasconde la sua gioia, nell'indebolire la nostra determinazione e la nostra resilienza. Questa è una trappola. Semplicemente non possiamo fallire: il messaggio più forte che possiamo inviare invece è quello dell'unità", l'appello. Ma da Mosca arriva nel frattempo un nuovo avvertimento. "L'Europa è sulla via dell'escalation, i rischi sono molto alti", le parole ieri del vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko, evidenziando come le tensioni si stiano incrementando attraverso un aumento degli aiuti al regime di Kiev e l'aumento delle esercitazioni militari "aggressive" della Nato sul fianco est. Secondo Grushko, citato dalla Tass, il fatto che l'Europa sia "sulla via dell'escalation" è dimostrato dalla "crescente assistenza che i Paesi occidentali stanno fornendo all'Ucraina, comprese armi sempre più letali e a lungo raggio. Si riflette anche nella situazione militare-politica sul fianco orientale della Nato, dove il numero di esercitazioni sta crescendo. La natura di queste esercitazioni sta diventando sempre più aggressiva", ha affermato l'alto diplomatico. Grushko ha evidenziato che vengono esercitate operazioni offensive, incluse azioni di sbarco, e che l'attività di ricognizione aerea è in aumento, così come la componente nucleare di tali esercitazioni. "I bombardieri strategici americani volano lungo i nostri confini. Questo è un passo ovvio verso il confronto militare con la Russia e, in generale, verso la preparazione a un conflitto militare con la Russia. Se consideriamo la natura dell'attività militare e della pianificazione che viene svolta lì, questo è chiaro", ha concluso il vice ministro degli Esteri. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
- Comunità riserva del Secchia, Katia Pedrazzoli di Concordia nominata presidente
- Live club, apre il primo bando della Regione per sostenere i locali di musica dal vivo dell’Emilia-Romagna
- Canone Unico per il Comune di Soliera non pagato, al via le riscossioni
- Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
- Domenica si commemora l'Ammiraglio Bergamini a San Felice
- Modena, autunno di giochi per tutta la famiglia con la rassegna "Family Club"
- Emilia-Romagna nella "trappola demografica": crollo delle nascite e meno donne in età fertile
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
Da sapereUSA, via al maxi piano di sorveglianza sui social
L’obiettivo è trasformare i contenuti pubblici pubblicati su piattaforme come Facebook, TikTok, Instagram, YouTube in dossier operativi per alimentare retate e arresti
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
La buona notizia
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Il finanziamentoLiquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
La storiaContratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro
Curiosità
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"