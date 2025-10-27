Honor e Byd per la mobilità intelligente con l’IA
(Adnkronos) - Un nuovo capitolo nella mobilità intelligente si apre con l'annuncio della partnership strategica tra Honor, azienda globale leader nell’ecosistema dei dispositivi basati sull’intelligenza artificiale, e BYD, il principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia. L’intesa mira a integrare la soluzione di connettività veicolare di Honor con l’ecosistema intelligente DiLink di BYD per sviluppare esperienze di mobilità avanzate incentrate sull’uomo. L'accordo è stato formalizzato con una cerimonia che ha visto la partecipazione di James Li, CEO di Honor, e Wang Chuanfu, Presidente e CEO del Gruppo BYD. A siglare l'intesa sono stati Fang Fei, Presidente della divisione Prodotti di Honor, e Yang Dongsheng, Vicepresidente senior di BYD. Questa collaborazione segna un impegno congiunto verso l’integrazione profonda di tecnologie e risorse per l'innovazione del settore. La partnership si svilupperà su tre pilastri strategici volti a massimizzare l'interoperabilità e l'esperienza utente nell'era dell'Intelligenza Artificiale: Tecnologia e funzionalità chiave: la collaborazione si concentrerà sull'innovazione congiunta nell'integrazione dell’ecosistema multi-dispositivo, sull’implementazione di agenti basati su intelligenza artificiale e sullo sviluppo di chiavi digitali Bluetooth ad alta precisione. Ecosistema distributivo e vantaggi per gli utenti: l'obiettivo è creare un modello collaborativo che massimizzi l’interoperabilità tra piattaforme, combinando le capacità di connettività veicolare di Honor con l’ecosistema intelligente di BYD per migliorare fluidamente l’esperienza d’uso. Comunicazione congiunta e coinvolgimento del pubblico: saranno promosse attività di marketing coordinate, lanci congiunti e iniziative condivise per aumentare la visibilità dei momenti chiave della partnership. La partnership strategica formalizzata nel 2025 è il culmine di una collaborazione avviata anni prima. Già nel 2023, le due aziende avevano introdotto le prime chiavi digitali NFC per smartphone, consentendo ai proprietari di veicoli BYD di bloccare e sbloccare l’auto con un telefono Honor. Nel 2024, la collaborazione si era estesa alla ricarica rapida integrata a bordo. L'accelerazione del 2025, a partire dalla connettività tra smartphone e veicoli, ha visto il brand Denza come il primo a integrare Honor Car Connect, con una progressiva estensione del servizio anche ad altri marchi del gruppo BYD, garantendo un’interazione fluida e continua tra dispositivi e servizi. James Li, CEO di Honor, ha sottolineato l'orientamento etico e pratico della joint venture: "Da sempre in Honor crediamo che il vero valore della tecnologia risieda nella sua capacità di amplificare il potenziale umano. La collaborazione con BYD rappresenta una partnership strategica per l’era dell’intelligenza artificiale, con la mobilità intelligente come asse portante. Insieme, uniremo le nostre competenze per co-creare un ecosistema di esperienze connesse, fluide e intelligenti, che arricchiscono ogni viaggio e inaugurano una nuova era di vita smart". Le innovazioni generate da questa sinergia saranno presentate alla Honor Global Developers Conference e all’AI Device Ecosystem Conference 2025, dove Honor presenterà anche la piattaforma Honor AI Connect e il suo ruolo nella costruzione di un ecosistema aperto e incentrato sulle persone. [email protected] (Web Info)
- Riprendono a Modena gli incontri del gruppo di auto-aiuto per uomini separati e nonni
- "Il coraggio in seno. Storie di famiglie, bisturi e sorrisi", a Medolla una serata per parlare di tumore al seno
- Ferrari F76: la prima hypercar digitale celebra la leggenda di Le Mans
- Pallavolo, Modena Volley batte 3-0 Monza al PalaPanini
- Volley, prima vittoria stagionale al PalaSimoncelli per la Stadium Mirandola
- Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
- A Mirandola taglio del nastro per il primo, nuovo corso dell'Università: Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
- Anche a Modena, Carpi, Mirandola, San Prospero e Nonantola tornano i Giovedì Gastronomici
La buona notizia
I datiAuto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore
La storiaNuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
L'avvenimentoA Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
Curiosità
CuriositàUn cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno