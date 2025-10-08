Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
08 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > I cavalli tornano al Circo Massimo, ecco il Longines Global Champions Tour dal 10 al 12 ottobre

I cavalli tornano al Circo Massimo, ecco il Longines Global Champions Tour dal 10 al 12 ottobre

|8 Ottobre 2025

(Adnkronos) - La grande equitazione mondiale torna a Roma con il Longines Global Champions Tour, il circuito di salto ostacoli più prestigioso del mondo. Dal 10 al 12 ottobre i migliori binomi del pianeta riaccenderanno la magia del Circo Massimo per una competizione che unirà il respiro della storia all’adrenalina del grande jumping internazionale. La manifestazione è stata presentata questa mattina alla stampa con una conferenza al Circo Massimo. Il concorso capitolino, unico appuntamento italiano del circuito conosciuto in tutto il mondo come la “Formula 1 dell’Equitazione”, festeggerà al Circo Massimo i suoi 10 anni di storia in occasione della quattordicesima e terzultima tappa stagionale della diciannovesima edizione del tour: dopo aver toccato 13 destinazioni del globo attraverso 11 Paesi e 3 Continenti, il Longines Global Champions Tour sbarcherà nella Capitale per un’insolita edizione autunnale prima di proseguire verso le ultime due tappe di Rabat (dal 18 al 20 ottobre) e Riyad (dal 30 ottobre al 1° novembre), per poi culminare dal 20 al 23 novembre coi Super Playoff di Praga. La tre giorni di competizione si presenta con la consueta formula delle 15 gare (6 nel CSI5*, 9 nel CSI2*), un montepremi in palio di 635.000 euro (oltre 36 milioni quello stagionale complessivo) e la partecipazione di 110 cavalieri e amazzoni e oltre 200 cavalli provenienti da 35 nazioni di tutti i Continenti. Un appuntamento di grande prestigio quello all’ombra del Palatino, che assegnerà punti pesanti per la volata finale al titolo individuale del 2025 e quello a squadre della Global Champions League.  Sarà scontro tra titani al Circo Massimo, con la partecipazione tra gli altri della medaglia d’oro di Parigi 2024, il tedesco Christian Kukuk, lo svedese doppio campione del mondo Henrik Von Eckermann, il britannico Ben Maher, medaglia d’oro a Tokyo 2020 e numero 2 al mondo, l’austriaco Max Kühner, campione in carica del circuito, e l’attuale numero uno del ranking LGCT il belga Gilles Thomas. In tutto sei dei primi dieci top rider della classifica individuale. Dieci gli azzurri che rappresenteranno il tricolore nelle gare del CSI5*: Emanuele Camilli, Giacomo Casadei, Piergiorgio Bucci, Emanuele Gaudiano, Nico Lupino, Giulia Martinengo Marquet, Riccardo Pisani, Guido Grimaldi, Clara Pezzoli e Mauro Jr. Matteucci.  Tre giornate imperdibili di grande equitazione e intrattenimento, completamente gratuite e aperte al pubblico, pronte a trasformarsi nell’evento clou della stagione sportiva capitolina. Affiancato alle gare, cittadini e turisti potranno fruire di un palinsesto ricchissimo di appuntamenti, spettacoli e iniziative per il pubblico di tutte le età: proposte culturali, presentazioni, mostre interattive, rievocazioni storiche, oltre agli immancabili appuntamenti serali con gli show equestri. Venerdì 10 e sabato 11 ottobre dalle 20:00 lo spettacolo sotto le stelle diretto da Sabina Domanico “Cavalli e Roma – Respect” con la regia di Umberto Scotti. Non mancheranno i consueti appuntamenti con lo spettacolo del Carosello del San Raffaele Viterbo, del Carosello di Lance dei Lancieri di Montebello e del tradizionale Carosello dei Carabinieri. Grazie alla collaborazione con la Direzione Generale per l’Ippica del MASAF – Ministero dell’Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste, dal 13 al 16 ottobre il Circo Massimo sarà inoltre il suggestivo palcoscenico del Circuito Allevatoriale MASAF, con la tappa che eleggerà i vincitori regionali e interregionali del Centro Italia. Nel corso della tre giorni prevista anche una tavola rotonda sul tema del cavallo nella prevenzione della dipendenza digitale negli adolescenti. Dieci anni di storia e di emozioni che hanno reso il Longines Global Champions Tour di Roma un appuntamento leggendario, un evento globale capace di mettere la Città Eterna al centro del mondo degli sport equestri. I primi cinque capitoli del concorso si sono consumati nella cornice suggestiva dello Stadio dei Marmi, dove nel 2015 la Capitale ha accolto per la prima volta la “Formula 1 dell’Equitazione”: da allora la città di Roma è entrata di diritto tra le tappe più iconiche del circuito mondiale fondato da Jan Tops. Nel 2015 il trionfo fu di Rolf Göran Bengtsson, seguito nel 2016 dal successo di Harrie Smolders. Nel 2017 la giovane Evelina Tovek sorprese tutti, mentre nel 2018 e nel 2019 Ben Maher con l’incontenibile Explosion W firmò una double memorabile. Gli ultimi cinque capitoli sono stati scritti al Circo Massimo, un palcoscenico unico al mondo, capace di riportare dopo oltre duemila anni i cavalli a gareggiare nel più grande stadio dell’antica Roma. Qui hanno lasciato il segno Malin Baryard-Johnsson e Olivier Robert nelle due settimane del 2021. Nel 2022 il trionfo di Christian Kukuk, seguito nel 2023 da Henrik Von Eckermann con King Edward, fino all’ultimo atto, nel 2024, con la straordinaria vittoria di Victor Bettendorf in sella a Foxy de la Roque. Un decennio che ha intrecciato storia, sport e mito, suggellando per sempre il legame tra Roma e l’equitazione mondiale.  L'élite del salto ostacoli mondiale si ritroverà al Circo Massimo per dare l’assalto ai punti in palio delle due competizioni regine, quella individuale del Longines Global Champions Tour e nella gara a squadre della Global Champions League. A tre tappe dal termine della stagione regolare (Roma appunto, Rabat e Ryad) la partita per il titolo individuale vede il belga Gilles Thomas (Qiara De Kalvarie, Qalista Dn) al comando della classifica con 261 punti, seguito in seconda posizione con 206 punti dall’oro olimpico di Parigi Christian Kukuk (Checker 47, Chageorge): il cavaliere tedesco, attuale numero 3 al mondo, ha conquistato il Gran Premio LGCT di Roma nel 2022. Terza posizione del ranking per il danese Andreas Schou (Billy Matador) a quota 182 punti. Più staccati, anche se l’aritmetica al momento mantiene in vita le speranze di agguantare il titolo stagionale, gli olandesi Harrie Smolders (quarto, con 174 punti) e Maikel Van der Vleuten (il già campione del mondo 2014 e bronzo individuale a Parigi 2024 è in quinta posizione a 173.5) e il francese Simone Delestre (bronzo a squadre Parigi 2024, sesto a 164.2). Il primo italiano del ranking è Emanuele Camilli, in quindicesima posizione con 128.67 punti. Gareggeranno al Circo Massimo anche il campione in carica del LGCT 2024, l’austriaco Max Kuhner, il campione uscente del Gran Premio LGCT 2024 di Roma, il lussemburghese Victor Bettendorf, il britannico Ben Maher, oro di Tokyo 2020 attuale numero 2 al mondo, e lo svedese Henrik Von Eckermann, doppio campione del mondo e oro a squadre a Tokyo 2020, vincitore dell’edizione 2023 di Roma. I titani del jumping mondiale si sfideranno nel Gran Premio LGCT di Roma domenica 12 ottobre dalle 13:40. Conosciuta grazie all’accostamento calcistico come “la Champions League dei Cavalli”, anche la competizione a squadre della Global Champions League in programma venerdì 10 ottobre promette due capitoli al cardiopalma (round alle 12:15 e alle 15:35): la battaglia per il primato in classifica è serratissima con i Valkenswaard United capitanati dal belga Gilles Thomas provvisoriamente in vetta grazie a 261 punti, seguiti a 247 punti dalle campionesse in carica della GCL 2024, le Cannes Stars, squadra di sole amazzoni dove milita tra le altre anche la nostra Giulia Martinengo Marquet. Terza piazza per i Prague Lions (230 punti), squadra dove figura anche il belga Pieter Devos, già campione d’Europa a squadre e bronzo a squadre a Tokyo 2020. A tre tappe dal termine, la lotta per il titolo stagionale a squadre tiene matematicamente in vita le speranze fino all’ottava classificata. Quest’anno al Circo Massimo il tifo sarà ancora più acceso per i beniamini di casa dei Rome Gladiators (quindicesimi, 131 punti), la squadra che richiama i gladiatori romani sempre sostenuta dal pubblico capitolino, grazie alla presenza nel team del nostro Emanuele Gaudiano.  Saranno dieci gli assi nel mazzo azzurro pronti a scendere in campo nel weekend di gare del CSI5*. Il primo italiano del ranking LGCT è Emanuele Camilli, con Chacco's Girlstar e Chacareno Ps, a seguire Guido Grimaldi in sella a Messi 7 e Gentleman, Emanuele Gaudiano (Vasco 118, Esteban De Hus), Giacomo Casadei (Marbella Du Chabli, Corradiena Van't Klein Asdonkz), Piergiorgio Bucci (Pallieter Vd N.ranch, Cortez Van't Klein Asdonk Z), Nico Lupino (Iniesta, Chaccandro), Mauro Jr. Matteucci (Filippo) e Riccardo Pisani (Chacco's Lawito Ps). Completa il quadro degli azzurri l’Italia al femminile, che sarà rappresentata dalle amazzoni Giulia Martinengo Marquet (Coynor) e Clara Pezzoli (Hadewyn Van't Ravennest, Fantasia De Beaufour). Nutritissima la presenza delle amazzoni e dei cavalieri azzurri che prenderanno parte alle gare del CSI2*, che si terrano sempre la mattina a preludio delle CSI5* di giornata e delle sfide del circuito LGCT: tra questi figurano Gianluca Apolloni, Filippo Bologni, Alessandra Bonifazi, Luca Coata, Stefano De Colle, Christiano Di Caprio, Irene Di Caprio, Martina Ferrari, Achille Gasperini, Emanuele Grimaldi, Aurora Guaragno, Martina Lain, Giulia Mattioli, Laura Perbellini, Marco Sassara, Andrea Scianaro, Matteo Testa, Maria Sole Torlonia, Isabella Tortoriello, Davide Vitale e molti altri. Ingresso gratuito alle gare e un ricco programma di iniziative per il pubblico di tutte le età, appassionati e famiglie. È questa la formula vincente del Longines Global Champions Tour di Roma, che da dieci anni affianca a un appuntamento sportivo di massimo livello internazionale un fitto calendario di eventi collaterali dedicati a cittadini e turisti. Un’esperienza che trasforma la Capitale in una straordinaria vetrina internazionale della storia, delle tradizioni e dell’eccellenza del Made in Italy, celebrando l’unione tra sport, cultura e bellezza nella cornice unica del Circo Massimo.  Il cavallo sarà il protagonista indiscusso, e saprà coniugare lo sport di vertice con l’eccellenza del Made in Italy, la solidarietà, l’arte, la storia, la tradizione e la cultura. Al Circo Massimo emergerà il valore del cavallo come atleta, amico ed insostituibile risorsa sociale e culturale. Per giovani cavalieri e piccoli fan torna la Future Champions Powered by Whisper, il progetto per vivere da vicino la preparazione in campo prova, incontrare i propri idoli e assistere a tutte le gare dei migliori binomi del mondo. Per i più piccoli ecco il Baby Horse Village, dove sarà possibile fare il battesimo della sella e delle carrozze. Sui maxi- schermi allestiti nell’impianto saranno trasmessi video suggestivi con un’accurata ricostruzione virtuale in 3D del Circo Massimo, che riporteranno il pubblico nell’Antica Roma dentro uno dei suoi monumenti più importanti. Proposte culturali, presentazioni, mostre interattive, rievocazioni storiche, oltre agli immancabili appuntamenti serali con gli show equestri. Venerdì 10 e sabato 11 ottobre dalle 20:00 lo spettacolo sotto le stelle diretto da Sabina Domanico “Cavalli e Roma – Respect” con la regia di Umberto Scotti. Tante le iniziative rivolte al sociale, tra le quali il progetto con ASI “Io ci sto dentro” che coinvolgerà detenuti in permesso, ex detenuti o detenuti in semilibertà che saranno chiamati a svolgere mansioni di sicurezza ed altre attività di reinserimento lavorative e formative. Rappresentazioni teatrali e liriche impreziosiranno la tre giorni di evento prima e dopo le gare più attese. Non mancheranno i consueti appuntamenti con lo spettacolo del Carosello del San Raffaele, del Carosello di Lance dei Lancieri di Montebello e del tradizionale Carosello dei Carabinieri. I biglietti d'ingresso gratuiti per il Longines Global Champions Tour di Roma possono essere prenotati attraverso la semplice registrazione sul sito ufficiale del circuito al link: https://www.gcglobalchampions.com/en-us/schedule/2025/rome/admission. Grazie al recente rinnovo della partnership pluriennale con Warner Bros Discovery, anche il Longines Global Champions Tour e la Global Champions League di Roma saranno trasmessi in diretta (visione lineare e on-demand) sui canali di Eurosport attraverso le piattaforme di DAZN e Discovery+. Warner Bros Discovery si è assicurato i diritti per trasmettere l’intera stagione del circuito grazie a un accordo pluriennale che garantirà la copertura per milioni di spettatori con la distribuzione della competizione in 150 mercati europei, americani e asiatici. Warner Bros Discovery è Home of the Olympics in Europa e l’equitazione fa parte del suo portfolio di sport olimpici, unico broadcaster degli eventi equestri in Italia fino ai Giochi Olimpici di Brisbane 2032.  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

"Di madre in figlia", Concita De Gregorio presenta a Modena il suo ultimo libro
L'incontro
"Di madre in figlia", Concita De Gregorio presenta a Modena il suo ultimo libro
Giovedì 9 ottobre l'editorialista e scrittrice è la protagonista dell’ultimo incontro della rassegna “Morgante”
Mirandola, l'Aperitivo in Giallo con l'avvocata Elisabetta Aldrovandi spostato all'Auditorium "Montalcini"
L'iniziativa
Mirandola, l'Aperitivo in Giallo con l'avvocata Elisabetta Aldrovandi spostato all'Auditorium "Montalcini"
A meno di 24 ore dall’apertura delle prenotazioni, i posti disponibili nella sala consiliare del Municipio erano andati completamente esauriti
Asili nido, in Emilia-Romagna oltre 700 nuovi posti: 156 in Provincia di Modena
Per i più piccoli
Asili nido, in Emilia-Romagna oltre 700 nuovi posti: 156 in Provincia di Modena
Ammontano a 38 milioni 454mila euro le risorse investite per l’anno educativo 2025-2026 dalla Regione
Open Day delle Terre d’Argine: i dipendenti dell’Unione si raccontano ai loro aspiranti futuri colleghi
L'iniziativa
Open Day delle Terre d’Argine: i dipendenti dell’Unione si raccontano ai loro aspiranti futuri colleghi
L'incontro si è svolto lunedì 6 ottobre nella sala consiliare del Municipio di Carpi
Raccolta rifiuti e pulizia della città: il giudizio dei modenesi migliora, ma il quadro resta critico
I dati
Raccolta rifiuti e pulizia della città: il giudizio dei modenesi migliora, ma il quadro resta critico
Federconsumatori Modena ha presentato i risultati della terza indagine su questo tema, in collaborazione con Cgil Modena e Fondazione Isscon
Carpi, giovedì 9 ottobre fontana verde per la sindrome Pans/Pandas
Da sapere
Carpi, giovedì 9 ottobre fontana verde per la sindrome Pans/Pandas
Nella giornata mondiale dedicata alla patologia che colpisce i bambini
Si fa consegnare da un'88enne gioielli e contanti con la truffa del finto incidente, arrestato 36enne
Cronaca
Si fa consegnare da un'88enne gioielli e contanti con la truffa del finto incidente, arrestato 36enne
L'intera refurtiva è stata recuperata dai Carabinieri e riconsegnata alla vittima
Scomparsa di Davide Malavasi, il cordoglio dell'ASD Nuova Modena Darts
L'addio
Scomparsa di Davide Malavasi, il cordoglio dell'ASD Nuova Modena Darts
E' scomparso nella notte del 7 ottobre dopo settimane di lotta e speranza in seguito ad un grave incidente in moto
Furto nella notte in un bar, 23enne arrestato dalla Polizia di Stato
Cronaca
Furto nella notte in un bar, 23enne arrestato dalla Polizia di Stato
Per il giovane è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria
Sei lavoratori in nero scoperti in un risto-bar nel modenese
Cronaca
Sei lavoratori in nero scoperti in un risto-bar nel modenese
I controlli dell'Ispettorato del Lavoro sono stati eseguiti in seguito alla segnalazione di un lavoratore straniero al sindacato Filcams Cigl
Carcere di Modena, entreranno in servizio 56 nuovi agenti
La novità
Carcere di Modena, entreranno in servizio 56 nuovi agenti
Complessivamente, con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, saranno 2.060 i nuovi agenti negli istituti penitenziari italiani
Giornate Fai d'Autunno, a Modena visite a Palazzo Ducale, Orto botanico e Chiesa di San Vincenzo. A Pavullo alla Riserva di Sassoguidano
Da sapere
Giornate Fai d'Autunno, a Modena visite a Palazzo Ducale, Orto botanico e Chiesa di San Vincenzo. A Pavullo alla Riserva di Sassoguidano
Complessivamente, oltre 700 luoghi saranno visitabili sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Attacco a Manchester, polizia: "Attentatore aveva giurato fedeltà all'Isis"
Attacco a Manchester, polizia: "Attentatore aveva giurato fedeltà all'Isis"
Errani 'allenatrice' di Paolini a Wuhan: "Dalle fastidio, ma varia il servizio"
Errani 'allenatrice' di Paolini a Wuhan: "Dalle fastidio, ma varia il servizio"
Ordini medici: "40mila camici bianchi in pensione entro il 2030, servono risorse"
Ordini medici: "40mila camici bianchi in pensione entro il 2030, servono risorse"
Human&Green Retail Forum 2025, la Dieta Mediterranea diventa algoritmo
Human&Green Retail Forum 2025, la Dieta Mediterranea diventa algoritmo
Gaza, Odifreddi 'gela' Parenzo in tv: "Hamas è ala estrema della resistenza palestinese"
Gaza, Odifreddi 'gela' Parenzo in tv: "Hamas è ala estrema della resistenza palestinese"
Porti, Latrofa (Adsp Mtcs): "Riprendiamo percorso Documento di Programmazione Strategica"
Porti, Latrofa (Adsp Mtcs): "Riprendiamo percorso Documento di Programmazione Strategica"
Franceschetti: "ComoLake spazio per rendere trasformazione accessibile"
Franceschetti: "ComoLake spazio per rendere trasformazione accessibile"
Il rebus della malattia misteriosa a Cuba: "Scenario complesso associato ad arbovirus"
Il rebus della malattia misteriosa a Cuba: "Scenario complesso associato ad arbovirus"
Farmaci, Kedrion: "Approvata negli Usa nuova immunoglobulina endovenosa al 10%"
Farmaci, Kedrion: "Approvata negli Usa nuova immunoglobulina endovenosa al 10%"
Vertice di maggioranza in corso a Palazzo Chigi, sul tavolo manovra e regionali
Vertice di maggioranza in corso a Palazzo Chigi, sul tavolo manovra e regionali
Giornata del malato reumatico, Tonolo (Anmar) '40 anni insieme per vincere'
Giornata del malato reumatico, Tonolo (Anmar) '40 anni insieme per vincere'
I cavalli tornano al Circo Massimo, ecco il Longines Global Champions Tour dal 10 al 12 ottobre
I cavalli tornano al Circo Massimo, ecco il Longines Global Champions Tour dal 10 al 12 ottobre
Fratelli d'Italia stabile al 30%, crescono Forza Italia, Pd e M5S: il sondaggio
Fratelli d'Italia stabile al 30%, crescono Forza Italia, Pd e M5S: il sondaggio
Pallavolo, Nazionali da Mattarella. Velasco: "Se ci si abitua a vincere si perde, non chiamateci invincibili"
Pallavolo, Nazionali da Mattarella. Velasco: "Se ci si abitua a vincere si perde, non chiamateci invincibili"
Tumore al colon retto, i sintomi sono "vaghi e aspecifici": a cosa prestare attenzione
Tumore al colon retto, i sintomi sono "vaghi e aspecifici": a cosa prestare attenzione
Pensava fosse mal di schiena, 38enne muore di cancro al retto otto settimane dopo i primi sintomi
Pensava fosse mal di schiena, 38enne muore di cancro al retto otto settimane dopo i primi sintomi
Paolini, che rimonta a Wuhan: batte Yuan e raggiunge gli ottavi
Paolini, che rimonta a Wuhan: batte Yuan e raggiunge gli ottavi
Palmisano, nessun 'perdono' a Schwazer: "Ha rovinato marcia, non credo in seconde occasioni"
Palmisano, nessun 'perdono' a Schwazer: "Ha rovinato marcia, non credo in seconde occasioni"
Stop dal Parlamento europeo a termini 'salsiccia di tofu' o 'hamburger vegetale'
Stop dal Parlamento europeo a termini 'salsiccia di tofu' o 'hamburger vegetale'
Hard Rock Cafe Roma celebra i 40 anni di 'Ritorno al futuro', arriva la DeLorean
Hard Rock Cafe Roma celebra i 40 anni di 'Ritorno al futuro', arriva la DeLorean

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

SALUTE

Festival della salute mentale Ro.Mens, premi per la fotografia a Michele Coccioli e per la musica a Jmii
Festival della salute mentale Ro.Mens, premi per la fotografia a Michele Coccioli e per la musica a Jmii
Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco
Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco
Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari
Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica
Nobel medicina, Iannacone: "Tante pagine da scrivere, le più belle saranno le terapie"
Nobel medicina, Iannacone: "Tante pagine da scrivere, le più belle saranno le terapie"
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"
Non solo cure, Iss: "Prescrivere contatto con natura e acqua promuove benessere"
Non solo cure, Iss: "Prescrivere contatto con natura e acqua promuove benessere"
Manovra, cosa chiedono medici e infermieri per la sanità pubblica
Manovra, cosa chiedono medici e infermieri per la sanità pubblica
Ordini dei medici: "Siamo costruttori di pace, sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla"
Ordini dei medici: "Siamo costruttori di pace, sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla"
Dieta planetaria è 'rivoluzione'? Minelli: "Poche novità, puntare su salute microbiota"
Dieta planetaria è 'rivoluzione'? Minelli: "Poche novità, puntare su salute microbiota"
"Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi". I consigli del pediatra
"Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi". I consigli del pediatra
Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: "In Italia più pet che abitanti"
Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: "In Italia più pet che abitanti"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Xbox Game Pass, in Italia i prezzi non aumentano per tutti
    Xbox Game Pass, in Italia i prezzi non aumentano per tutti
    Design, da Edilegnoarredo manuale per guidare settore parquet tra innovazione e sostenibilità
    Design, da Edilegnoarredo manuale per guidare settore parquet tra innovazione e sostenibilità
    Orbits-Dialogues with intelligence, format per guidare leader azienda e giovani generazioni
    Orbits-Dialogues with intelligence, format per guidare leader azienda e giovani generazioni
    Roborock F25 Ultra, pulizia a vapore e acqua calda in un unico dispositivo
    Roborock F25 Ultra, pulizia a vapore e acqua calda in un unico dispositivo
    Modalità in incognito in arrivo su WhatsApp, come funziona
    Modalità in incognito in arrivo su WhatsApp, come funziona
    AI Mode debutta in Italia: la ricerca Google diventa più intelligente e multimodale
    AI Mode debutta in Italia: la ricerca Google diventa più intelligente e multimodale
    CTAO: l'osservatorio globale che svelerà i misteri dell'Universo
    CTAO: l'osservatorio globale che svelerà i misteri dell'Universo
    Il ritorno di skate. è un successo: oltre 15 milioni di giocatori nell’accesso anticipato - Il trailer
    Il ritorno di skate. è un successo: oltre 15 milioni di giocatori nell’accesso anticipato - Il trailer
    Da 'maestro jedi' delle startup a papà di Chatgpt, i segreti dietro il successo di Sam Altman
    Da 'maestro jedi' delle startup a papà di Chatgpt, i segreti dietro il successo di Sam Altman
    IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, il futuro digitale
    IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, il futuro digitale
    Green Building Council Italia: l'Associazione si apre a studenti e professionisti
    Green Building Council Italia: l'Associazione si apre a studenti e professionisti
    L'evoluzione della robotica domestica: Ecovacs ridefinisce la pulizia intelligente
    L'evoluzione della robotica domestica: Ecovacs ridefinisce la pulizia intelligente

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    La storia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro

    Curiosità

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

    chiudi