I firmacopie al PalaDediche
(Adnkronos) - Attenzione: vedi sotto le modalità specifiche per ogni sessione di firmacopie. Le prenotazioni tramite EventBrite per le sessioni che le prevedono (scopri sotto) saranno attive da giovedì 23 ottobre. L’ex Caffetteria di Palazzo Ducale accoglie anche quest’anno il PalaDediche: il luogo diventato ormai di culto per gli appassionati del fumetto, del fantasy e della musica dove incontrare gli artisti preferiti per una dedica speciale e un momento da ricordare. Ogni giorno, tante le sessioni di firmacopie ad accesso dedicato: si può accedere tramite prenotazione gratuita con Eventbrite ma anche con modalità indicate dagli editori. Scoprile tutte nelle due sezioni dedicate, qui sotto! Axi Sab 1 Nov 12.00 info a questo link Atzei, Morlacco, Pustizzi Ven 31 Ott 17.00 info a questo link Sab 1 Nov 11.00 info a questo link Barbascura X Ven 31 Ott 16.00 info a questo link Sab 1 Nov 17.00 info a questo link Dom 2 Nov 11.00 info a questo link Ben Bocquelet Sab 1 Nov 14.00 info a questo link Benjamin Lacombe Ven 31 Ott 12.00 info a questo link Bigo e e Ludovica Tedesco Ven 31 Ott 11.00 info a questo link Sab 1 Nov 12.30 info a questo link Carlo Lucarelli Sab 1 Nov 13.00 info a questo link Carmelo Romano Dom 2 Nov 13.00 info a questo link Cassandra Clare Gio 30 Ott 16.00 info a questo link Ven 31 Ott 14.00 info a questo link Sab 1 Nov 15.00 info a questo link Cristina Calvagno Ven 31 Ott 11.00 info a questo link Sab 1 Nov 12.00 info a questo link Dj Matrix & Giorgio Vanni Sab 1 Nov 13.00 info a questo link Elio e le Storie Tese Gio 30 Ott 9.30 info a questo link Emanuela Pacotto Gio 30 Ott 11.00 info a questo link Dom 2 Nov 11.00 info a questo link Federica di Meo Mer 29 Ott 12.00 info a questo link Francesca Michielin Sab 1 Nov 16.00 info a questo link Francesca Siviero Gio 30 Ott 10.00 info a questo link Geronimo Stilton Ven 31 Ott 12.30 info a questo link Sab 1 Nov 10.00 info a questo link Giampiero Casertano e Carlo Lucarelli (Cut-up) Sab 1 Nov 10.00 info a questo link Gin Zarbo Gio 30 Ott 10.00 info a questo link Glenn Cooper Gio 30 Ott 17.00 info a questo link Ven 31 Ott 10.00 info a questo link Ven 31 Ott 14.00 info a questo link Dom 2 Nov 14.00 info a questo link Hazel Riley e Karim B Sab 1 Nov 17.00 info a questo link Dom 2 Nov 10.00 info a questo link Hiroshi Seko Ven 31 Ott 13.00 info a questo link Holly Black Gio 30 Ott 12.00 info a questo link Gio 30 Ott 16.00 info a questo link Ven 31 Ott 15.00 info a questo link Sab 1 Nov 14.00 info a questo link Jago Dibuja Mer 29 Ott 15.00 info a questo link Gio 30 Ott 11.00 info a questo link Dom 2 Nov 11.30 info a questo link Joshua Barkman Sab 1 Nov 11.00 info a questo link Keiichiro Toyama Ven 31 Ott 15.00 info a questo link Sab 1 Nov 11.00 info a questo link Ken Akamatsu Ven 31 Ott 10.00 info a questo link Licia Troisi Ven 31 Ott 12.00 info a questo link Manga Issho Ven 31 Ott 14.00 info a questo link Sab 1 Nov 10.00 info a questo link Marco Santucci (Cut-up) Sab 1 Nov 10.00 info a questo link Matteo Bussola Sab 1 Nov 15.00 info a questo link Dom 2 Nov 15.30 info a questo link Michela Cacciatore Gio 30 Ott 13.00 info a questo link Ven 31 Ott 11.00 info a questo link MinaLima Sab 1 Nov 17.00 info a questo link Mirka Andolfo Mer 29 Ott 13.00 info a questo link Oscar Grillo e Luca Raffaelli Gio 31 Ott 11.00 info a questo link Palombari Dell’artiglio Mer 29 Ott 15.00 info a questo link Peppe Vessicchio Sab 1 Nov 16.00 info a questo link Dom 2 Nov 10.00 info a questo link Peter Kuper Gio 30 Ott 16.00 info a questo link Pinguini Tattici Nucleari Ven 31 Ott 14.00 info a questo link Polizia di Stato Mer 29 Ott 18.00 info a questo link Shinkawa Sab 1 Nov 17.00 info a questo link Stefano Fantelli e Paolo Massagli (Cut-up) Sab 1 Nov 10.00 info a questo link Rick Riordan Gio 30 Ott 10.00 info a questo link Gio 30 Ott 14.00 info a questo link Ven 31 Ott 12.00 info a questo link Ven 31 Ott 17.00 info a questo link Sab 1 Nov 16.00 info a questo link Dom 2 Nov 10.00 info a questo link Vives & Quenehen Gio 30 Ott 18.00 info a questo link Ven 31 Ott 18.00 info a questo link CALENDARIO Attenzione, non tutte le sessioni sono a prenotazione su Eventbrite, controlla accanto ad ogni appuntamento 29 OTTOBRE 12:00 - Federica di Meo (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:45) 13.00 - Mirka Andolfo (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 18:45) 15.00 - Jago Dibuja (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 17:30) 15.00 - Palombari Dell’Artiglio (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 17:45) 30 OTTOBRE 09:30 - Elio e le Storie Tese (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 21:30) 10:00 - Gin Zarbo (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 20:00) 10:00 - Francesca Siviero (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 20:15) 10:00 - Rick Riordan (Eventbrite non necessario) 11:00 - Jago Dibuja (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 17:30) 11:00 - Emanuela Pacotto (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 17:30) 12:00 - Holly Black (Eventbrite non necessario) 13:00 - Michela Cacciatore (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 18:00) 14:00 - Rick Riordan (Eventbrite non necessario) 16:00 - Cassandra Clare (Eventbrite non necessario) 16:00 - Holly Black (Eventbrite non necessario) 16:00 - Peter Kuper (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 19:15) 17:00 - Glenn Cooper (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:00) 18.00 - Polizia di Stato (Eventbrite non necessario) 18:00 - Vives & Quenehen (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 18:30) 31 OTTOBRE 10:00 - Glenn Cooper (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:00) 10: 00 - Ken Akamatsu (Eventbrite non necessario) 11:00 - Bigo e Ludovica Tedesco (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 17:45) 11:00 - Michela Cacciatore (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 18:00) 11:00 - Cristina Calvagno (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 18:15) 11:00 - Oscar Grillo e Luca Raffaelli (apertura prenotazioni su Eventbrite il 25/10 alle ore 20:00 ) 12:00 - Benjamin Lacombe (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 20:30) 12:00 - Rick Riordan (Eventbrite non necessario) 12:00 - Licia Troisi (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 19:30) 12:30 - Geronimo Stilton (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 20:45; ATTENZIONE: il giorno 28/10 alle ore 13.00 saranno disponibili altri biglietti Eventbrite) 13:00 - Hiroshi Seko (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 18:45) 14:00 - Manga Issho (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 19:00) 14:00 - Glenn Cooper (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:00) 14:00 - Cassandre Clare (Eventbrite non necessario) 14:00 - Pinguini Tattici Nucleari (Eventbrite non necessario) 15:00 - Keiichiro Toyama (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 19:45) 15:00 - Holly Black (Eventbrite non necessario) 16:00 - Barbascura X (apertura prenotazioni su Eventbrite il 27/10 dalle ore 20:30) 17:00 - Atzei, Morlacco, Pustizzi (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:30) 17:00 - Rick Riordan (Eventbrite non necessario) 18:00 - Vives & Quenehen (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 18:30) 1 NOVEMBRE 10.00 - Manga Issho (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 19:00) 10.00 - Geronimo Stilton (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 20:45 ATTENZIONE: il giorno 28/10 alle ore 13.00 saranno disponibili altri biglietti Eventbrite) 10.00 - Giampiero Casertano e Carlo Lucarelli (Cut-up) (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 20.00) 10:00 - Marco Santucci (Cut-up) (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 21.15) 10:00 - Stefano Fantelli e Paolo Massagli (Cut-up) (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 21.30) 11.00 - Atzei, Morlacco, Pustizzi (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:30) 11:00 - Keiichiro Toyama (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 19:45) 11.00 - Joshua Barkman (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 20:15) 12.00 - Cristina Calvagno (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 18:15) 12.00 - Axi (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 18:30) 12.30 - Bigo e Ludovica Tedesco (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 17:45) 13.00 - DJ Matrix & Giorgio Vanni (Eventbrite non necessario) 13.00 - Carlo Lucarelli (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 21:00) 14.00 - Ben Bocquelet (Eventbrite non necessario) 14.00 - Holly Black (Eventbrite non necessario) 15.00 - Cassandra Clare (Eventbrite non necessario) 15.00 - Matteo Bussola (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 20:30) 16.00 - Francesca Michielin (Eventbrite non necessario) 16.00 - Rick Riordan (Eventbrite non necessario) 16.00 - Peppe Vessicchio (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 21:00) 17.00 - Barbascura X (apertura prenotazioni su Eventbrite il 27/10 dalle ore 20:30) 17.00 - MinaLima (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 20:45) 17.00 - Hazel Riley e Karim B (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 21:15) 17.00 - Shinkawa (Eventbrite non necessario) 2 NOVEMBRE 10.00 - Hazel Riley e Karim B (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 21:15) 10.00 - Rick Riordan (Eventbrite non necessario) 10.00 - Peppe Vessicchio (apertura prenotazioni su Eventbrite il 25/10 alle ore 21:15) 11.00 - Barbascura X (apertura prenotazioni su Eventbrite il 27/10 dalle ore 20:30) 11.00 - Emanuela Pacotto (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 17:30) 11.30 - Jago Dibuja (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 17:30) 13.00 - Carmelo Romano (Eventbrite non necessario) 14.00 - Glenn Cooper (apertura prenotazioni su Eventbrite il 24/10 alle ore 19:00) 15.30 - Matteo Bussola (apertura prenotazioni su Eventbrite il 23/10 alle ore 20:30) [email protected] (Web Info)
ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l'Appennino
Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell'Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l'arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L'impegno dei genitori per far praticare "il Calcio" al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
"Il caffè delle opportunità": la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
"Il caffè delle opportunità": la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
L'esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all'uso di materiali insoliti.
Scuola e universitàC'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
SportRiqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro
I datiAuto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore
CuriositàUn cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno