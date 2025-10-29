Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
29 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > ICare 2025, oltre 3mila anestesisti per cure più umane e sostenibili

ICare 2025, oltre 3mila anestesisti per cure più umane e sostenibili

|29 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Un record di partecipazione - oltre 3mila presenze - per ICare 2025, il Congresso nazionale Siaarti (Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva), che per 3 giorni ha trasformato il Rome Marriott Park Hotel in un laboratorio di idee e confronto tra clinica, ricerca, istituzioni e industria per una medicina più umana e sostenibile. L'evento - informa una nota - chiude con un bilancio assolutamente positivo, non solo per i risultati scientifici, ma anche per un impatto sociale concreto: grazie all'adesione di ICare 2025 al progetto 'Food for Good', sono stati donati alla Coop San Francesco e distribuiti a persone in difficoltà oltre 600 pasti. "Siamo estremamente soddisfatti per la partecipazione e la qualità dell'offerta scientifica di questa edizione di ICare - dichiara Elena Bignami, presidente Siaarti - Il congresso è stato un successo non solo nei numeri, ma anche nello spirito: ha dimostrato che la comunità degli anestesisti-rianimatori è viva, curiosa, capace di fare squadra. Molte delle tematiche affrontate, come intelligenza artificiale, telemedicina e dispositivi indossabili, riguardano direttamente la cittadinanza, perché disegnano un futuro in cui potremo monitorare i pazienti anche al di fuori dell’ospedale, migliorando la loro assistenza e qualità di vita". Bignami ringrazia anche i partner industriali che hanno contribuito al successo dell'evento. "Voglio esprimere la mia riconoscenza all'industria, al settore farmaceutico e in particolare a quello dei dispositivi medici, che quest'anno ha affrontato difficoltà significative legate al meccanismo del payback. Come Siaarti - aggiunge - abbiamo più volte sottolineato che questo comparto rappresenta un pilastro della sanità moderna, e che la collaborazione tra società scientifiche come la nostra e le aziende del settore è da sempre un elemento chiave per la crescita della formazione continua, per la realizzazione di progetti di ricerca e per l'organizzazione congressi come ICare. Senza un adeguato supporto, molte di queste attività rischierebbero di subire un ridimensionamento, con conseguenze dirette sul progresso scientifico e sulla capacità di aggiornamento dei professionisti della salute". Concorde sul successo dell'evento Giacomo Grasselli, vicepresidente Siaarti e presidente eletto per il futuro triennio 2028-2030. "Sono molto soddisfatto di questo congresso - afferma - Ho apprezzato la partecipazione di tanti colleghi, l'interazione e la condivisione delle esperienze. Penso che questa edizione del nostro congresso annuale abbia confermato il ruolo fondamentale che Siaarti svolge per l'aggiornamento e la formazione degli anestesisti-rianimatori italiani e l’impegno per la promozione della ricerca". Sul tema della sostenibilità, Roberta Monzani, segretario Siaarti, evidenzia come la sfida ambientale sia ormai parte integrante della missione clinica. "Parlare di anestesia sostenibile - chiarisce - significa adottare una visione culturale nuova, che tenga insieme efficacia, sicurezza e rispetto per l'ambiente. Come anestesisti siamo chiamati a scegliere consapevolmente i farmaci e i gas anestetici, riducendo sprechi ed emissioni, e favorendo pratiche come l'anestesia a bassi flussi e l'impiego di sistemi di cattura e riciclo dei gas volatili. La sostenibilità non è un vincolo, ma una scelta etica e professionale verso la salute delle generazioni future".  Monzani ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il regolamento europeo che consente l'uso del desflurano solo in caso di comprovate necessità mediche, ribadendo che Siaarti sostiene un percorso di transizione consapevole e basato su evidenze scientifiche. "L'anestesia bilanciata con gas volatili - osserva - resta un pilastro clinico, soprattutto per alcune tipologie di pazienti. Oggi la sostenibilità impone di innovare: la tecnologia ci consente di ridurre l'impatto ambientale senza rinunciare alla sicurezza del paziente e all'efficacia del trattamento".  Monzani richiama infine il tema della Global Health, al centro di una sessione congiunta Siaarti-Sic (Società italiana di chirurgia). "Il concetto di Global Health racchiude quelli di Global Anesthesia e Global Surgery, e mette al centro l'accessibilità alla cura per tutti. L'attenzione è rivolta in particolare ai Paesi a basso reddito, dove le risorse sanitarie sono spesso limitate, ma alcune criticità, come la crisi vocazionale e la carenza di professionisti sanitari - rimarca - iniziano a interessare anche i cosiddetti paesi ad alto reddito. E' un approccio che va oltre l'idea di volontariato e che si fonda su educazione, formazione e condivisione, in una prospettiva di collaborazione stabile e progressiva tra società scientifiche, istituzioni e professionisti. Come Siaarti crediamo che la salute globale non sia un'opzione, ma una responsabilità condivisa, che richiede competenze multidisciplinari, esperienze sul campo e reti internazionali sempre più solide". Con ICare 2025 - concludono gli organizzatori - Siaarti conferma il proprio ruolo di motore di innovazione, formazione e cultura scientifica, capace di connettere discipline, esperienze e persone. L'appuntamento è per il prossimo anno, con l'impegno di continuare a costruire una medicina sempre più umana, competente e sostenibile.  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Allenamento mentale, ginnastica e alimentazione: ripartito il progetto "In Forma Mentis"
Salute
Allenamento mentale, ginnastica e alimentazione: ripartito il progetto "In Forma Mentis"
Il percorso, potenziato grazie al Bando Personae della Fondazione di Modena, rientra nell'ambito della promozione dell’invecchiamento attivo
Finale Emilia, un bando da 10mila euro per nuove attività in piazza Garibaldi
Il contributo
Finale Emilia, un bando da 10mila euro per nuove attività in piazza Garibaldi
I contributi saranno concessi a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 4mila euro per ciascuna attività
Il dottor Antonio Cremonini devolve il ricavato del suo libro per un rilevatore di vene donato al Centro Oncologico di Modena
La solidarietà
Il dottor Antonio Cremonini devolve il ricavato del suo libro per un rilevatore di vene donato al Centro Oncologico di Modena
Passione, senso etico e desiderio di essere solidale hanno dato vita al volume "Voce alle immagini. Una fotografia, mille parole"
Carpi, gli studenti del "Fanti" magistrati per un giorno
L'iniziativa
Carpi, gli studenti del "Fanti" magistrati per un giorno
Ragazzi e ragazze si sono cimentati in un procedimento riguardante la pubblicazione di foto denigratorie di una studentessa da parte di compagni di classe
Aggressione dopo la discoteca a Soliera, imputato irreperibile: disposte ricerche fino al 2044
Cronaca
Aggressione dopo la discoteca a Soliera, imputato irreperibile: disposte ricerche fino al 2044
I fatti risalgono al 2019, ma l'uomo, un colombiano di 29 anni, risulta ancora irrintracciabile. Già condannati altri due corresponsabili
Bomporto, la Fiera di San Martino accende novembre
Vestiti, usciamo
Bomporto, la Fiera di San Martino accende novembre
Dall'8 al 16, il territorio si racconta tra Lambrusco, marching band e teatro di strada, con l’anteprima della Camminata del Lambrusco il 1°
Calcio, turno infrasettimanale in Promozione e quarti di Coppa Emilia di Seconda Categoria
Sport
Calcio, turno infrasettimanale in Promozione e quarti di Coppa Emilia di Seconda Categoria
Le gare in programma oggi, mercoledì 29 ottobre, per le formazioni della Bassa modenese
Cavezzo festeggia i 104 anni di nonna Nives Carletti
Il compleanno
Cavezzo festeggia i 104 anni di nonna Nives Carletti
Il Comune della Bassa ha celebrato con grande affetto il traguardo straordinario, che la comunità ha voluto onorare insieme a familiari e sindaco Venturini
Violenza sessuale su minori, allenatore di pallavolo modenese condannato a 4 anni e 9 mesi
Cronaca
Violenza sessuale su minori, allenatore di pallavolo modenese condannato a 4 anni e 9 mesi
L'uomo era finito ai domiciliari con braccialetto elettronico dopo la denuncia da parte di alcune componenti della squadra
Finale Emilia, giornata di festa allo stadio: presentato il settore giovanile dello Junior Finale
Sport
Finale Emilia, giornata di festa allo stadio: presentato il settore giovanile dello Junior Finale
Il vicesindaco Gulinelli ha annunciato la vittoria di un bando che permetterà l'efficientamento energico degli stadi di Finale e Massa
50 anni del telescopio di Cavezzo, grande partecipazione per la giornata di apertura straordinaria
L'iniziativa
50 anni del telescopio di Cavezzo, grande partecipazione per la giornata di apertura straordinaria
Cittadini e scolaresche hanno animato l’osservatorio "Geminiano Montanari", luogo che da mezzo secolo rappresenta un simbolo di conoscenza e curiosità
E' uscito "Profumo di viole sfiorite", il nuovo libro di Antonio Borsa, inno alla resilienza con un omaggio al cantautore Max Pezzali
La novità
E' uscito "Profumo di viole sfiorite", il nuovo libro di Antonio Borsa, inno alla resilienza con un omaggio al cantautore Max Pezzali
Dopo il toccante esordio con “I tre appuntamenti”, Antonio Borsa, informatore farmaceutico con un’anima da narratore, torna con un secondo romanzo che promette di lasciare il segno
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

ICare 2025, oltre 3mila anestesisti per cure più umane e sostenibili
ICare 2025, oltre 3mila anestesisti per cure più umane e sostenibili
Milano-Cortina, Airbnb: boom di ricerche alloggi per la stagione invernale in Italia
Milano-Cortina, Airbnb: boom di ricerche alloggi per la stagione invernale in Italia
Trump lascia intendere un terzo mandato: "Non ho il permesso, ma vedremo cosa accadrà"
Trump lascia intendere un terzo mandato: "Non ho il permesso, ma vedremo cosa accadrà"
Dazi, accordo Usa-Corea del Sud: l'annuncio di Trump
Dazi, accordo Usa-Corea del Sud: l'annuncio di Trump
Sostenibilità, riciclo e creatività: Cial porta Ogni Lattina Vale al Lucca Comics&Games
Sostenibilità, riciclo e creatività: Cial porta Ogni Lattina Vale al Lucca Comics&Games
Burioni 'trasloca' su Substack, addio social: "Stanco di essere usato come sputacchiera"
Burioni 'trasloca' su Substack, addio social: "Stanco di essere usato come sputacchiera"
Lucarelli, la dedica speciale di Biagiarelli: "Ti amo da quando il mondo era diverso"
Lucarelli, la dedica speciale di Biagiarelli: "Ti amo da quando il mondo era diverso"
Fiorello, l'incidente in bicicletta: "Volevo fare il figo... sono caduto di faccia"
Fiorello, l'incidente in bicicletta: "Volevo fare il figo... sono caduto di faccia"
Juventus, Spalletti sarà nuovo allenatore: oggi la firma
Juventus, Spalletti sarà nuovo allenatore: oggi la firma
Giulia De Lellis mamma di Priscilla: "Appena resuscitata da una febbre da mastite"
Giulia De Lellis mamma di Priscilla: "Appena resuscitata da una febbre da mastite"
Welfare, chiusa la seconda edizione del 'Global Welfare Summit': premiati i protagonisti
Welfare, chiusa la seconda edizione del 'Global Welfare Summit': premiati i protagonisti
Ascolti tv, in prime time è testa a testa Rai1-Canale 5
Ascolti tv, in prime time è testa a testa Rai1-Canale 5
Donna travolta e uccisa da auto pirata sulle strisce pedonali nel Teramano
Donna travolta e uccisa da auto pirata sulle strisce pedonali nel Teramano
Rai, il 5 novembre audizione di Ranucci in Vigilanza
Rai, il 5 novembre audizione di Ranucci in Vigilanza
Napoli, Conte attacca l'Inter: "Presidenti vogliono condizionare, non siamo scemi"
Napoli, Conte attacca l'Inter: "Presidenti vogliono condizionare, non siamo scemi"
Mario Zappia nuovo presidente della Società italiana di neurologia 
Mario Zappia nuovo presidente della Società italiana di neurologia 
Alcaraz horror a Parigi, lo sfogo con Ferrero: "Sto sbagliando tutto"
Alcaraz horror a Parigi, lo sfogo con Ferrero: "Sto sbagliando tutto"
Ucraina, ondata di droni sulla Russia: colpita raffineria e impianto chimico
Ucraina, ondata di droni sulla Russia: colpita raffineria e impianto chimico
Elezioni in Olanda, si vota per ridisegnare governo: sfida per Wilders
Elezioni in Olanda, si vota per ridisegnare governo: sfida per Wilders
Scontro frontale tra auto e bus di studenti, morto un automobilista
Cronaca
Scontro frontale tra auto e bus di studenti, morto un automobilista

Rubriche

ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

SALUTE

Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Olio extravergine d'oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà
Olio extravergine d'oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà
Medicina salva vita, focus Siaarti su emergenza e ossigeno iperbarico
Medicina salva vita, focus Siaarti su emergenza e ossigeno iperbarico
Chikungunya, vaccino in Italia dal 30 ottobre
Chikungunya, vaccino in Italia dal 30 ottobre
Vaccini, igienista Calabrò: "Anti-Rsv investimento di salute pubblica e arma contro antibiotico-resistenza"
Vaccini, igienista Calabrò: "Anti-Rsv investimento di salute pubblica e arma contro antibiotico-resistenza"
Vaccini, Castiglia (UniSs): "Per meningococco coperture basse, serve recuperare"
Vaccini, Castiglia (UniSs): "Per meningococco coperture basse, serve recuperare"

Sul Panaro on air

    • WatchL'Università a Mirandola diventa realtà: inaugurato il primo corso di laurea
    • WatchVaro del ponte sul Rio Torto, sull'Appennino Modenese
    • WatchL'innovazione in cardiochirurgia si fa a Medolla: presentato l'ossigenatore 8AF di Eurosets

    • ATTUALITÀ

    Foodmetti, Artisti delle Tavole
    Foodmetti, Artisti delle Tavole
    Mimit, approvati 45 progetti aerospaziali per 1,5 mld €
    Mimit, approvati 45 progetti aerospaziali per 1,5 mld €
    BMW lancia la flotta dimostrativa “HVO100 only” per le aziende
    BMW lancia la flotta dimostrativa “HVO100 only” per le aziende
    Ferrari F76: la prima hypercar digitale come manifesto del futuro
    Ferrari F76: la prima hypercar digitale come manifesto del futuro
    CUPRA Tavascan: nuovi equipaggiamenti, funzioni e servizi per il SUV coupé elettrico
    CUPRA Tavascan: nuovi equipaggiamenti, funzioni e servizi per il SUV coupé elettrico
    Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection
    Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection
    Nuova Honda Prelude: la coupé ibrida che unisce tradizione e tecnologia
    Nuova Honda Prelude: la coupé ibrida che unisce tradizione e tecnologia
    BMW iX3 50 xDrive: ricarica ultraveloce e tecnologia bidirezionale
    BMW iX3 50 xDrive: ricarica ultraveloce e tecnologia bidirezionale
    Coltivare senza terra per produrre cibo ovunque, la scommessa di Smartel in Nigeria
    Coltivare senza terra per produrre cibo ovunque, la scommessa di Smartel in Nigeria
    Oppo presenta la serie Find X9, flagship di nuova generazione
    Oppo presenta la serie Find X9, flagship di nuova generazione
    Enco X3s: cancellazione del rumore e IA per i nuovi auricolari Oppo
    Enco X3s: cancellazione del rumore e IA per i nuovi auricolari Oppo
    IlSolitoMute a Lucca Comics&Games: tra gaming, tech e ritorno alle origini
    IlSolitoMute a Lucca Comics&Games: tra gaming, tech e ritorno alle origini

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Scuola e università
    C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
    Sport
    Riqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
    L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro
    I dati
    Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
    AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore

    Curiosità

    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Curiosità
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno

    chiudi