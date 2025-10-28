Icch, presentati in Assolombarda il nuovo numero della rivista e il podcast
(Adnkronos) - Più connessi via smartphone ma più scettici, disimpegnati da un punto di vista informativo e meno propensi alla lettura. Informazione principalmente sui social, veloce, selettiva e superficiale per i giovani della Gen Z e Alpha (14-29 anni). Il 31,2% predilige Instagram come canale d'informazione, mentre il 70,3% non ritiene indispensabili tv, radio e giornali. È quanto emerge dallo studio condotto dal Censis al centro dell’ultimo numero di Icch – The corporate communication magazine, periodico a cura dell’International Corporate Communication Hub. Il nr. 17 di Icch, “Come si informano le nuove generazioni? L’informazione che cambia”, è stato illustrato al pubblico lunedì 27 ottobre alle 18.30 a Milano, presso la sede di via Pantano di Assolombarda. Tema centrale del volume un cambio epocale nella comunicazione: come le nuove generazioni si relazionano ai nuovi paradigmi dell’informazione e ai processi di acquisto. Un tema quantomai attuale che l’Osservatorio di International Corporate Communication Hub ha approfondito all’interno del ciclo di eventi AssoTalk, a cura di Assolombarda, vedendo la partecipazione di numerosi manager ed esperti della comunicazione corporate: da Bianca Arrighini (Ceo & Co-Founder di Factanza), a Federico Silvestri (ad Gruppo 24 Ore), gli speaker presenti all’evento Icch e Assolombarda hanno approfondito come sono cambiate le abitudini di consumo informative e la dieta mediatica delle nuove generazioni, invitando a riflettere su quali strategie sia necessario attuare per accogliere i punti di vista dei più giovani, ripensando a nuovi modi di comunicare sia all’interno delle proprie aziende, sia per intercettare nuovi clienti e attrarre innovazione. “In un contesto mediatico che premia sempre di più la velocità, la brevità e lo scarso approfondimento, comunicare cultura è diventato molto difficile - ha affermato Stefania Romenti, Coordinatrice Comitato Accademico Icch e professoressa ordinaria di Comunicazione Strategica e Sostenibilità dell'Università Iulm -. Bisogna continuare però a farlo, cercando di preservare un po' quella che è la salute digitale, soprattutto dei nostri giovani. È importante proporre contenuti approfonditi, creare una sorta di portfolio tra mezzi di comunicazione molto diversi tra loro, differenziarli affinché si possano comunicare messaggi che siano poi anche educativi e approfonditi. In questo modo – prosegue - chi legge, soprattutto le generazioni più giovani, possono navigare e scegliere anche il formato che in qualche modo è più coerente con il loro modo di elaborare le informazioni”. Una tavola rotonda condotta dal responsabile della redazione di Milano dell'Adnkronos Luca Crecchi e basata sulla ricerca di Monia Conti Nibali (ricercatrice Censis) che apre l’ultimo numero del magazine Icch – The Corporate communication magazine, è stata il focus sulla tematica della comunicazione nell’era dello scrolling e degli algoritmi. Il panel ha visto i pareri di Bianca Arrighini (Ceo & Co-Founder Factanza), Chiara Carotenuto, (Partner PwC - Communication, Engagement & Branding); Filippo D’Asaro, Branded Content Strategy Lead di Chora&Will; Martina Monterisi (Head of communication di agenZy – Casta Diva & eGroup JV); Emanuele Ranucci (Chief Marketing Officer Editoria Italia); Stefania Romenti (Coordinatrice Comitato Accademico Icch e professoressa ordinaria Iulm) e Federico Silvestri (ad Gruppo 24 Ore). Il modo di comunicare delle nuove generazioni è attraversato nel magazine come il riflesso di una società dove non solo cambiano le tendenze culturali, ma anche le logiche di consumo, i processi di acquisto si plasmano sulle abitudini di una generazione che, al contrario delle precedenti, vede nella comunicazione una vera e propria arma strategica per l’autoimprenditorialità, nell’accesso all’informazione verificata la possibilità per prendere parte attivamente al dibattito pubblico. “Oggi moltissime aziende comunicano in base ai valori del momento, ma non vanno confusi con delle mode - ha precisato Bianca Arrighini, ceo di Factanza -. È fondamentale raccontarsi e raccontare quello in cui si crede davvero e non esporsi solo perché di tendenza. Per evitare che la comunicazione sia vuota bisogna evitare di aderire ai valori-trend del momento: le nuove generazioni sono molto brave a capire quando non c'è aderenza tra ciò che viene raccontato e ciò che viene fatto. Quindi, meglio raccontare poco, ma raccontare cose in cui si crede veramente”. Quali sono allora i criteri con cui un’azienda dovrebbe interpellare i consumatori più giovani? Quali i fattori che hanno portato le nuove generazioni a prediligere certi canali di comunicazione anziché quelli tradizionali? Per Filippo D’Asaro (Branded Content Strategy Lead di Chora&Will), nel contesto dei media contemporanei si sta affermando un modello alternativo: quello della community. “Si tratta di un approccio diverso rispetto a quello tradizionale dei giornali, in cui il pubblico ha un ruolo attivo e dialoga con le redazioni o i creator. Il rapporto di fiducia, ascolto e prossimità è uno dei fattori chiave di successo, insieme alla verticalità tematica. Capire le nicchie e i loro bisogni è oggi più strategico che inseguire l’idea di un nuovo New York Times”. È chiaro che Gen Z e Alpha si aspettino un nuovo tipo di informazione dai media, ma in un’era dove con l’avvento dell’Ai è sempre più difficile discernere fonti e contenuti affidabili, come dovrebbe essere? Secondo Emanuele Ranucci (Chief Marketing Officer Editoria Italia), “L’intelligenza artificiale non ‘ucciderà’ la Gen Alpha: sarà, piuttosto, un’ulteriore freccia per la faretra di curiosi, studiosi e appassionati ma sarà anche un sedativo per i mediocri, per chi vive solo di scorciatoie”. Per l'amministratore delegato del Gruppo 24 ore Federico Silvestri invece, “L'entry point per comprendere i più giovani sono le piattaforme social, ma per loro natura i social network non sono adatti ad approfondire tutti i temi che il mondo dell'informazione tratta, bisogna partire perciò da quei contesti, attraverso operazioni di engagement, per condurre i più giovani verso quelle piattaforme dove si fruisce tradizionalmente dell'informazione”. L'evento è stato anche occasione per lanciare il podcast Icch - International Corporate Communication Hub, progetto che indaga e racconta le trasformazioni culturali e sociali innescate dal cambio generazionale. Un’iniziativa che non si limita a fotografare l’oggi, ma punta a leggere i segnali del domani, esplorando come la Generazione Z e la Generazione Alpha stiano rivoluzionando il modo in cui comunichiamo, consumiamo e lavoriamo. Ogni puntata propone un’intervista con professionisti ed esperti che offrono uno sguardo lucido e autorevole sull’evoluzione della comunicazione aziendale. Non teoria, ma visioni concrete, analisi puntuali e spunti immediatamente applicabili per chi opera nel mondo della comunicazione, del marketing e della gestione delle risorse umane. Gli episodi sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming: Spotify, Spreaker, Amazon podcast e Apple podcast. Insieme, il magazine ICCH e il podcast tematico si propongono come strumenti di sintesi e comprensione dell’attualità, osservando i segnali di cambiamento nei diversi ecosistemi informativi e nelle tendenze sociali. Un’analisi utile per chi lavora nella comunicazione, nei media, nelle istituzioni. Soprattutto per chi vuole capire come si forma oggi l’opinione pubblica, generazione per generazione. [email protected] (Web Info)
- "Io, bambino zero", Davide Tonelli Galliera presenta il suo libro a Roma
- A Modena due giornate dedicate alla sindrome di Xia-Gibbs, una rara forma di disabilità intellettiva
- Niente più lezioni al sabato alla scuola media di San Felice sul Panaro
- Attraverso i dati una sanità più performante, nasce la Data Unit delle aziende sanitarie modenesi
- San Martino Spino, un sogno per Portovecchio: il Museo della Nebbia
- Lite e schiaffi tra due studentesse al liceo "Sigonio", spunta anche un paio di forbici. Sul posto la Polizia
- Ciclabile Nonantola–Modena, Pd: "Zero euro di contributo diretto dal Governo Meloni"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
- Anche a Modena, Carpi, Mirandola, San Prospero e Nonantola tornano i Giovedì Gastronomici
La buona notizia
Scuola e universitàC'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
SportRiqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro
I datiAuto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore
Curiosità
CuriositàUn cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno