Il gelato sbarca a Montecitorio, in arrivo alla bouvette l”onorevole coppetta’
(Adnkronos) - Da giorni circola la voce. E vari deputati in Transatlantico, alla Camera, si chiedono quando 'aprirà' alla buvette - lo storico bar in stile Liberty al piano Aula di Montecitorio - il 'corner' di gelati artigianali, fortemente voluto dal questore di Fdi, Paolo Trancassini, che ha inaugurato un nuovo corso parlamentare gourmet.
Il via libera alla 'onorevole coppetta' era arrivato dal collegio dei questori più di un mese fa, in una riunione tenutasi il 17 settembre. E l'angolo ice cream era atteso da un po'. Restano per ora top secret il fornitore e i prezzi di vendita. Unica certezza è che non ci saranno i coni.
Oltre ai tradizionali supplì e arancini, accanto ai panini al carbone vegetale, alle piadine, ai tramezzini e ai bagel al salmone, presto i parlamentari potranno assaggiare (rigorosamente all'interno della buvette, visto il divieto assoluto di consumare cibo nel Corridoio dei passi perduti e nel cortile esterno del palazzo), creme di vario gusto, che saranno conservate in un frigorifero ad hoc ed 'esposte' nelle classiche vasche di metallo da allestire proprio all'ingresso, in quella parte del banco del bar dove ora sono in bella mostra croissant e pasticcini.
A curare la gestione della sarà la Cd Servizi, la società in house della Camera. I lavori di modifica e adeguamento del bancone ligneo per installare il contenitore refrigerante per le creme, riferiscono fonti parlamentari del centrodestra, dovrebbero iniziare la prossima settimana. La delibera che ha dato l'ok alla 'coppetta' di Montecitorio è stata votata a maggioranza dai questori: solo l'esponente di M5S avrebbe espresso la sua contrarietà.
[email protected] (Web Info)
- Sicurezza, a Carpi 100 controlli sui negozi in centro storico e sospese due licenze
- Concluso il seminario “Lo stalking e la violenza di genere”
- Trasporto pubblico, Vignali e Platis (Forza Italia) attaccano Seta: "Persi 2,2 milioni per disservizi"
- Cane antidroga, Arletti (FdI) e Bonzanini (Lega): “Nostra storica battaglia. La sinistra deve fare i conti con la realtà”
- Lutto nella chiesa di Carpi per la morte di don Aleardo Mantovani
- Carpi, il sindaco si congratula con la nuova rettrice dell'Università di Modena e Reggio Rita Cucchiara
- Ricostruzione post sisma: domenica 2 novembre a Concordia riapertura dell’oratorio della Madonna dello Spino e del campanile
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026