07 Ottobre 2025
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari"

7 Ottobre 2025

(Adnkronos) - L'eurodeputata di Avs Ilaria Salis oggi ha ottenuto la conferma della sua immunità parlamentare grazie a "trenta-quaranta" europarlamentari del Ppe, che "non hanno votato" come avrebbero dovuto. A laciare l'accusa è l'eurodeputato della Lega Raffaele Stancanelli (gruppo PfE), membro sostituto della commissione Juri, a margine della plenaria a Strasburgo.   ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Uccide la moglie poi si toglie la vita
Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi
Mirandola, ad aggiudicarsi il Palio del Pettine 2025 è la frazione di Gavello
Si è chiusa con un grande successo di pubblico e partecipazione l’undicesima edizione
Emilia-Romagna, la Regione: "Nessuna morte in ambulanza a causa di errati codici di attribuzione"
I casi con codice bianco, verde o giallo che hanno portato a un esito mortale nel 2024 sono stati 554: nella stragrande maggioranza dei casi situazioni cliniche già compromesse, spiega l'assessore Fabi
Modena, sindacato di Polizia Silp Cgil: "Per dare sicurezza servono incrementi di risorse strutturali"
"Gli ultimi eventi delittuosi avvenuti in città alzano l’allarme nella cittadinanza che chiede maggiore sicurezza alle istituzioni" si legge nella nota
Modena, alla Camera di Commercio il seminario "Leadership e parità di genere: sfida culturale"
Appuntamento mercoledì 15 ottobre 2025, dalle ore 15.00 alle 18.00
Carpi, temporaneo restringimento in via Roosevelt tra via Lago d’Idro e via Martiri di Fossoli
L'intervento prosegue con la posa degli autobloccanti drenanti al centro della strada
San Prospero, mozione per l'istituzione di una commissione d'inchiesta respinta: il consigliere Ferrari lascia la maggioranza
E' accaduto nel corso di un Consiglio comunale molto teso che si è svolto nella serata di ieri, lunedì 6 ottobre
San Felice, un incontro per spiegare le piattaforme online
"Il tempo libero digitale: esplorare attraverso le piattaforme online" è il titolo della conferenza che si svolgerà lunedì 13 ottobre
Concordia, il ricavato di "Non è il Pork Factor" consegnato a sostegno di progetti solidali
A beneficiarne, il reparto di Oncologia Pediatrica dell’ospedale di Modena, la scuola materna "Muratori" di Concordia e l'associazione "La Lucciola"
Mirandola, contributi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, allarmi, inferriate e porte blindate
È stato pubblicato il bando finanziato con 50mila euro di fondi comunali
Bomporto, la maggioranza chiede risposte sulla variante di Sorbara
La sua realizzazione permetterebbe di snellire il traffico attualmente presente sulla Canaletto
Controlli di Polizia Locale e Carabinieri a Mirandola, due persone segnalate per uso di sostanze stupefacenti
Identificate 37 persone ed effettuate verifiche su 16 veicoli, con 14 conducenti sottoposti a test etilometrico
Napoli, si finge cieco per 20 anni: arrestato insieme alla moglie
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

