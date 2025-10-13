Imprese, Catastini (Fondazione Maire): “Migranti e rifugiati risorsa per la transizione”

Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
(Adnkronos) - “Questa ricerca nasce con l’intento di capire se i flussi migratori possano diventare un’opportunità per avere più competenze e persone formate per la transizione energetica. Parliamo di un settore ampio e trasversale che richiede un profondo cambiamento dei processi produttivi, dei modelli di business e dei sistemi distributivi, e che coinvolge pubblica amministrazione, imprese e società civile. Le aziende cercano lavoratori qualificati ma non li trovano, non solo in Italia, ma anche in Europa e nel resto del mondo. I migranti e i rifugiati, se adeguatamente formati e accompagnati con progetti di inclusione sociale e culturale, possono rappresentare una risposta concreta a questa carenza di professionalità, anche di alto livello tecnico”. Così Ilaria Catastini, direttore generale Fondazione Maire-Ets, in occasione della presentazione dei risultati del progetto 'Traiettorie - Flussi migratori, competenze e transizione energetica: trend e best practice di formazione e inclusione lavorativa' tenutosi nella cornice della Camera di Commercio di Roma, presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma.  “La politica e le istituzioni - ha concluso Catastini - possono avere un ruolo decisivo nello snellimento dei processi burocratici, nel sostegno alle imprese che investono in percorsi di integrazione e nella creazione di reti e sinergie tra attori pubblici e privati”.  [email protected] (Web Info)
Fu tre volte davanti a plotone esecuzione, a 7 anni i suoi capelli divennero bianchi: addio a Franco Lanzarini, sopravvissuto alla strage di Marzabotto
La storia
Fu tre volte davanti a plotone esecuzione, a 7 anni i suoi capelli divennero bianchi: addio a Franco Lanzarini, sopravvissuto alla strage di Marzabotto
Da bambino riuscì a scampare per tre volte alla fucilazione nazista, e nel corso della sua vita è stato tra i fondatori della Scuola di Pace di Monte Sole
Modena premiata come Presidio Culturale Italiano: un riconoscimento al cuore creativo della città
Cultura
Modena premiata come Presidio Culturale Italiano: un riconoscimento al cuore creativo della città
Il sindaco Massimo Mezzetti ritira il premio al Museo Enzo Ferrari durante S.E.M.I. 2025, la rassegna di Cultura Italiae che celebra eccellenza, merito e innovazione
Carpi, via Rovighi: si smonta il ponteggio, divieto di transito
Traffico e viabilità
Carpi, via Rovighi: si smonta il ponteggio, divieto di transito
I limiti alla circolazione dalle 7.30 di martedì 14 al tardo pomeriggio di mercoledì 15 ottobre
Carpi celebra l’80° anniversario della Resistenza con la mostra "Le pietre, le parole, la memoria"
L'iniziativa
Carpi celebra l’80° anniversario della Resistenza con la mostra "Le pietre, le parole, la memoria"
Cippi e monumenti partigiani tra pratiche del ricordo e memoria della Resistenza
Controlli della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine, una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza
Controlli sulle strade
Controlli della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine, una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza
Verifiche complessive su novanta veicoli nella notte tra sabato e domenica
Supertecnici prodotti tipici del territorio, aperte le iscrizioni al corso Ial
Da sapere
Supertecnici prodotti tipici del territorio, aperte le iscrizioni al corso Ial
I posti disponibili sono 15, possono partecipare tutte le persone con più di 18 anni
Il paziente critico nelle zone di guerra, a Modena decima edizione del corso FASiM
Salute
Il paziente critico nelle zone di guerra, a Modena decima edizione del corso FASiM
Prosegue la collaborazione tra AOU di Modena, Unimore e accademia militare per la formazione dei futuri ufficiali medici dell’esercito
Helena Giannini è la nuova coordinatrice del sindacato studentesco UduMore
La novità
Helena Giannini è la nuova coordinatrice del sindacato studentesco UduMore
E' stata eletta all’unanimità dall’assemblea studentesca al termine dell’8° Congresso
‘Viva’, al via la settimana della Rianimazione Cardiopolmonare: appuntamenti anche a Mirandola, Carpi, Nonantola e Modena
Salute
‘Viva’, al via la settimana della Rianimazione Cardiopolmonare: appuntamenti anche a Mirandola, Carpi, Nonantola e Modena
In piazza Matteotti, a Modena, la "catena della sopravvivenza" per soccorrere le persone colpite da arresto cardiaco
Finale Emilia, fuori servizio il semaforo di Reno Finalese
Traffico e viabilità
Finale Emilia, fuori servizio il semaforo di Reno Finalese
Il ripristino dell'alimentazione e il riavvio dell'impianto dovrebbero essere previsti per le ore 16 di oggi, lunedì 13 ottobre
68 studenti di Mirandola e Finale Emilia a scuola di Protezione Civile
L'iniziativa
68 studenti di Mirandola e Finale Emilia a scuola di Protezione Civile
Weekend denso di simulazioni e attività formative per toccare con mano il lavoro del volontario di Protezione Civile e imparare manovre di soccorso
Cavezzo, torna il corso d'arte negli spazi di Villa Giardino
L'iniziativa
Cavezzo, torna il corso d'arte negli spazi di Villa Giardino
Si riparte giovedì 16 ottobre
Nicola Savino verso la conduzione di 'Sanremo Giovani' e 'Dopofestival'? I rumors
Nicola Savino verso la conduzione di 'Sanremo Giovani' e 'Dopofestival'? I rumors
Yamal, offerta choc dall'Arabia: 400 milioni per convincere il Barcellona
Yamal, offerta choc dall'Arabia: 400 milioni per convincere il Barcellona
Elezioni regionali Toscana 2025, al via lo spoglio. Exit poll Giani 52-56%, Tomasi 39-43%
Elezioni regionali Toscana 2025, al via lo spoglio. Exit poll Giani 52-56%, Tomasi 39-43%
Juve, nuovo stop e operazione per Bremer: ecco quando tornerà a disposizione
Juve, nuovo stop e operazione per Bremer: ecco quando tornerà a disposizione
A 10 anni dall'alluvione, Rummo celebra una storia di rinascita e di coraggio
A 10 anni dall'alluvione, Rummo celebra una storia di rinascita e di coraggio
Riscaldamenti al via il 15 ottobre, per le famiglie spesa di oltre mille euro in bollette del gas
Riscaldamenti al via il 15 ottobre, per le famiglie spesa di oltre mille euro in bollette del gas
Nuoto: maltempo non rovina la festa, Golfo Aranci brilla ancora nella Cdm in acque libere
Nuoto: maltempo non rovina la festa, Golfo Aranci brilla ancora nella Cdm in acque libere
Rapper Faneto sotto accusa, l'ex fidanzata pubblica foto e messaggi di violenza
Rapper Faneto sotto accusa, l'ex fidanzata pubblica foto e messaggi di violenza
Re Carlo riceverà Steinmeier a Windsor, a dicembre la visita di Stato del presidente tedesco
Re Carlo riceverà Steinmeier a Windsor, a dicembre la visita di Stato del presidente tedesco
Festa del Cinema di Roma, Nastasi: "Progetto Acea entra a pieno nello spirito kermesse"
Festa del Cinema di Roma, Nastasi: "Progetto Acea entra a pieno nello spirito kermesse"
Imprese, Di Amato (Maire): "Servono maestranze qualificate per la transizione"
Imprese, Di Amato (Maire): "Servono maestranze qualificate per la transizione"
Festa del Cinema di Roma, Cusenza (Acea): "Ideale per sensibilizzare sull'importanza dell'acqua"
Festa del Cinema di Roma, Cusenza (Acea): "Ideale per sensibilizzare sull'importanza dell'acqua"
Annalisa saluta il fan e lui la ignora, il video è virale ma lei spiega cosa è successo
Annalisa saluta il fan e lui la ignora, il video è virale ma lei spiega cosa è successo
Problemi con il contatore? Nell’Atlante di ARERA tutte le risposte per i consumatori
Problemi con il contatore? Nell’Atlante di ARERA tutte le risposte per i consumatori
Grande Fratello, stasera 13 ottobre: storia di Rasha e la prima eliminazione
Grande Fratello, stasera 13 ottobre: storia di Rasha e la prima eliminazione
Imprese, flussi migratori e transizione: le opportunità economiche e occupazionali
Imprese, flussi migratori e transizione: le opportunità economiche e occupazionali
Acea rende protagonista l'acqua tra contest e retrospettive della Festa del Cinema di Roma
Acea rende protagonista l'acqua tra contest e retrospettive della Festa del Cinema di Roma
Milan-Como in Australia, anche Maignan critica: "Non capisco, avremmo giocato in casa"
Milan-Como in Australia, anche Maignan critica: "Non capisco, avremmo giocato in casa"
Colpo all'ottobrata, maltempo in arrivo al Sud e in Sardegna
Colpo all'ottobrata, maltempo in arrivo al Sud e in Sardegna

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

A Francesco Vaia premio alla solidarietà Padre Pio: "Lo decido al coraggio degli italiani"
A Francesco Vaia premio alla solidarietà Padre Pio: "Lo decido al coraggio degli italiani"
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Salute
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri, lo psichiatra: "Negano la gravidanza"
In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri, lo psichiatra: "Negano la gravidanza"
Ricerca, Senni (UniMiB): "In cardiologia è fondamentale, malattie cuore impattanti"
Ricerca, Senni (UniMiB): "In cardiologia è fondamentale, malattie cuore impattanti"
Ricerca, Bonini (Sapienza): "Fatti passi in avanti per diagnosi e gestione patologie respiro"
Ricerca, Bonini (Sapienza): "Fatti passi in avanti per diagnosi e gestione patologie respiro"
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Il certificato medico sarà anche a distanza, ma niente Whatsapp per la visita
Il certificato medico sarà anche a distanza, ma niente Whatsapp per la visita
Tumori, studio italiano rivela alterazioni associate a sindromi ereditarie
Tumori, studio italiano rivela alterazioni associate a sindromi ereditarie
Salute: 1 italiano su 4 vive con un disturbo mentale, un libro racconta le loro storie
Salute: 1 italiano su 4 vive con un disturbo mentale, un libro racconta le loro storie
Ricerca, diabetologo Giaccari: "Indispensabile collaborazione tra pubblico e privato"
Ricerca, diabetologo Giaccari: "Indispensabile collaborazione tra pubblico e privato"

    Pokémon GCC, tre carte in anteprima dall'espansione Fiamme Spettrali
    Pokémon GCC, tre carte in anteprima dall'espansione Fiamme Spettrali
    Boom Agenti Ai, mercato a 200 mld di dollari entro il 2034
    Boom Agenti Ai, mercato a 200 mld di dollari entro il 2034
    Gravity-1 Y2: il potente vettore Cinese a propellente solido lanciato dal mare
    Gravity-1 Y2: il potente vettore Cinese a propellente solido lanciato dal mare
    I LOVE LUCCA COMICS & GAMES a Roma
    I LOVE LUCCA COMICS & GAMES a Roma
    Promozione per i cittadini e la "prima" di Sergio Algozzino
    Promozione per i cittadini e la "prima" di Sergio Algozzino
    Tetsuo Hara celebra l’Italia con il suo nuovo dipinto
    Tetsuo Hara celebra l’Italia con il suo nuovo dipinto
    Rivedi la diretta di Q&A su LC&G 2025
    Rivedi la diretta di Q&A su LC&G 2025
    LuccaCG Assistant diventa 365
    LuccaCG Assistant diventa 365
    Torino capitale dell'innovazione: al via il Festival AI & VR Multiverse World
    Torino capitale dell'innovazione: al via il Festival AI & VR Multiverse World
    Dazi, Girardi (Anie), "Al momento no effetti su export tecnologie elettrotecniche ed elettroniche, crescita non frena"
    Dazi, Girardi (Anie), "Al momento no effetti su export tecnologie elettrotecniche ed elettroniche, crescita non frena"
    AI e tessuti: riconoscimento vocale al 97.5% con A-Textile
    AI e tessuti: riconoscimento vocale al 97.5% con A-Textile
    V Max Play e SnapBeat: La Rivoluzione del Cinema Portatile per l'Avventura
    V Max Play e SnapBeat: La Rivoluzione del Cinema Portatile per l'Avventura

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi