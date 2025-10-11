Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
11 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Intrappolato su Vancouver Island, salvo grazie ai satelliti di Musk

Intrappolato su Vancouver Island, salvo grazie ai satelliti di Musk

|11 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Fino a pochi anni fa sarebbe stata fantascienza. Un fotografo e volontario canadese travolto dalla tempesta e rimasto bloccato a Vancounver Island, in una zona completamente isolata, senza campo per internet e telefono, è riuscito a salvarsi grazie a a Starlink, la costellazione di oltre 8.000 satelliti di Elon Musk. Una tragedia evitata di un soffio, grazie alla tecnologia. Il fatto è accaduto due giorni fa, il 9 ottobre. Protagonista Richard Gottardo, volontario e fotografo canadese che si dedica alla protezione della natura e del paesaggio.  Mentre era in viaggio in una remota area del Canada, sulla punta settentrionale dell'isola di Vancouver a oltre 100 km da qualsiasi area abitata e 150 km dalla più vicina rete di telefonia mobile, per evitare un cervo la sua auto si è ribaltata, complice il terreno molto scivoloso a causa di un violento temporale. "Tutto è accaduto in una frazione di secondo. È stato uno dei momenti più terrificanti della mia vita, ero sicuro che non ce l'avrei fatta. Miracolosamente, un enorme tronco ha fermato il veicolo a metà strada altrimenti sarei finito nel vuoto", ha raccontato Gottardo, che in un post su X ha anche postato le foto del suo veicolo ribaltato, scrivendo: "Starlink mi ha salvato la vita", raccontando di come lui e i suoi tre cani fossero "usciti senza ferite" da quella brutta avventura. "Abbiamo attivato Starlink e 18 ore dopo è arrivato un carro attrezzi e ci ha tirati fuori. Non so cosa sarebbe successo senza", ha aggiunto. A quanto ricostruito, Gottardo si è ritrovato bloccato, senza acqua, cibo o vestiti caldi, sotto una pioggia battente con il telefono che non aveva campo né per chiamate né per internet. Il viaggio avrebbe potuto costargli la vita, come in tante altre situazioni simili, se non fosse stato, appunto, per lo Starlink che aveva con sé. Il volontario è infatti riuscito a recuperare il suo Starlink Mini, a configurarlo e renderlo operativo in pochi minuti. Grazie a questo è stato in grado di contattare i servizi di emergenza, inviare loro mappe e foto e coordinare da remoto l'operazione per il suo recupero. La squadra di soccorso ha impiegato 18 ore per raggiungerlo e metterlo in salvo. "Senza Starlink, nessuno ci avrebbe trovato. In quelle condizioni, così lontani dalla civiltà, le probabilità che qualcuno passasse di lì erano praticamente nulle", sottolinea. "Quanto accaduto a Richard Gottardo esprime, concretamente, lo scopo per cui Elon Musk ha pensato e sviluppato la tecnologia Starlink. Nata per aiutare le persone - spiega la società in una nota - Sua madre, Maye Musk, ha infatti raccontato in un'intervista che, molti anni fa, suo figlio le disse: 'Metterò dei satelliti in orbita in modo che le persone che si trovano nella foresta, sulle colline o in mezzo all'oceano possano essere salvate; salverà delle vite'. E ora vediamo come questa idea è cresciuta e si è sviluppata, salvando letteralmente delle vite. Gli 8.000 satelliti Starlink si trovano tutti in orbita terrestre bassa a un'altitudine di circa 550 km, coprendo l'intero globo. Questo garantisce elevate velocità di trasferimento dati e prestazioni eccellenti in un'ampia varietà di condizioni. Il sistema può essere dispiegato in pochi minuti, iniziando immediatamente la sua missione".  ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Modena, il sindaco Mezzetti consegna "La Bonissima" all'attore Giancarlo Giannini
L'incontro
Modena, il sindaco Mezzetti consegna "La Bonissima" all'attore Giancarlo Giannini
Il grande attore, protagonista dello spettacolo in Duomo per la festa del sito Unesco.
Modena protagonista del 63 esimo congresso della Società Italiana di Chirurgia della Mano
L'iniziativa
Modena protagonista del 63 esimo congresso della Società Italiana di Chirurgia della Mano
Il dottor Leti Acciaro eletto Segretario. La dottoressa Petrella ha vinto il Premio Caroli.
Lite in strada a San Felice, i Carabinieri denunciano un uomo e sequestrano un coltello di 35 centimetri
Cronaca
Lite in strada a San Felice, i Carabinieri denunciano un uomo e sequestrano un coltello di 35 centimetri
Un uomo di 27 anni avrebbe colpito con l’arma un connazionale di 33.
San Felice, la biblioteca comunale chiude il pomeriggio di giovedì 16 e la mattina di venerdì 17 ottobre
Da sapere
San Felice, la biblioteca comunale chiude il pomeriggio di giovedì 16 e la mattina di venerdì 17 ottobre
Per attività di formazione del personale.
Cosa mangiare nei tre pasti quotidiani e i segreti per la longevità: se ne parla domenica 12 ottobre a Modena con Franco Berrino
Vestiti, usciamo
Cosa mangiare nei tre pasti quotidiani e i segreti per la longevità: se ne parla domenica 12 ottobre a Modena con Franco Berrino
Gli appuntamenti sono visibili anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BPER Forum.
Bondeno, domenica 12 ottobre inaugura il nuovo monumento dedicato alle imprese che hanno fatto la storia della comunità
Taglio del nastro
Bondeno, domenica 12 ottobre inaugura il nuovo monumento dedicato alle imprese che hanno fatto la storia della comunità
Alle ore 18 presso la zona industriale di Borgo Scala.
Modena, al via il corso gratuito per diventare professionisti digitali della cultura
L'iniziativa
Modena, al via il corso gratuito per diventare professionisti digitali della cultura
Lunedì 13 ottobre open day al Laboratorio Aperto.
Grande successo per la mattinata di Caserme aperte: oltre 300 persone al comando di Modena
L'iniziativa
Grande successo per la mattinata di Caserme aperte: oltre 300 persone al comando di Modena
Nell'ambito della settimana di Protezione Civile.
Il Prof Andrea Pulvirenti di Unimore nominato componente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare
Il riconoscimento
Il Prof Andrea Pulvirenti di Unimore nominato componente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare
Il Comitato, presieduto dal Ministro della Salute, ha il compito di valutare e monitorare costantemente il rischio alimentare lungo tutte le fasi della filiera.
Inaugurato lo IAT diffuso dell'Area Nord
Taglio del nastro
Inaugurato lo IAT diffuso dell'Area Nord
Sedici attività promuoveranno l'offerta turistica della Bassa Modenese.
Tragedia a Mirandola, uccide la moglie malata e si toglie la vita
Cronaca
Tragedia a Mirandola, uccide la moglie malata e si toglie la vita
La tragedia in mattinata
Che gioia lo sport: centinaia di ragazzi a Carpi, per la grande Festa del progetto ‘Muoviti Muoviti’
L'iniziativa
Che gioia lo sport: centinaia di ragazzi a Carpi, per la grande Festa del progetto ‘Muoviti Muoviti’
Alla pista di atletica ‘Dorando Pietri’, gli alunni delle scuole primarie del territorio si sono ritrovati per praticare numerose attività sportive e dare avvio al nuovo ciclo del progetto.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Sinner, quando torna in campo? Jannik parte per il Six Kings Slam
Sinner, quando torna in campo? Jannik parte per il Six Kings Slam
Uccide la moglie 89enne malata di demenza senile e si getta dal balcone: la tragedia a Mirandola
Uccide la moglie 89enne malata di demenza senile e si getta dal balcone: la tragedia a Mirandola
Djokovic si complimenta, Vacherot lo 'supplica': "Non ritirarti"
Djokovic si complimenta, Vacherot lo 'supplica': "Non ritirarti"
Treviso, muore schiacciato dalla pressa per l’uva nell'azienda di famiglia
Treviso, muore schiacciato dalla pressa per l’uva nell'azienda di famiglia
Intrappolato su Vancouver Island, salvo grazie ai satelliti di Musk
Intrappolato su Vancouver Island, salvo grazie ai satelliti di Musk
'La Sfilata delle Farfalle Rosa', a Roma il 13 ottobre si celebrano le donne e la prevenzione
'La Sfilata delle Farfalle Rosa', a Roma il 13 ottobre si celebrano le donne e la prevenzione
Djokovic, addio titolo 101: perde semifinale Shanghai con la 'favola' Vacherot
Djokovic, addio titolo 101: perde semifinale Shanghai con la 'favola' Vacherot
Il graffio musicale di Peppi Nocera: 'Mi fanno male i capelli' e la sinistra a Capalbio
Il graffio musicale di Peppi Nocera: 'Mi fanno male i capelli' e la sinistra a Capalbio
Francia, Lecornu di nuovo premier: il day after e le reazioni dei partiti
Francia, Lecornu di nuovo premier: il day after e le reazioni dei partiti
Ascolti tv, vince 'Tale e Quale Show' su Rai1. 'La ruota della Fortuna' batte ancora 'Affari tuoi'
Ascolti tv, vince 'Tale e Quale Show' su Rai1. 'La ruota della Fortuna' batte ancora 'Affari tuoi'
Paolini-Gauff, oggi l'azzurra in campo nella semifinale di Wuhan - Diretta
Paolini-Gauff, oggi l'azzurra in campo nella semifinale di Wuhan - Diretta
Roma, 39enne ucciso a coltellate in strada a Grottarossa: un fermo
Roma, 39enne ucciso a coltellate in strada a Grottarossa: un fermo
Parata a Pyongyang, Kim presenta il nuovo missile intercontinentale balistico
Parata a Pyongyang, Kim presenta il nuovo missile intercontinentale balistico
Napoli, 35enne morto dopo scarica taser: 5 carabinieri indagati
Cronaca
Napoli, 35enne morto dopo scarica taser: 5 carabinieri indagati
Cecchetto a 'Ciao Maschio': "Linus? Gli ho risolto la vita"
Cecchetto a 'Ciao Maschio': "Linus? Gli ho risolto la vita"
Todaro a 'Ciao Maschio': "Il fallimento più grande? Mia figlia senza una famiglia unita"
Todaro a 'Ciao Maschio': "Il fallimento più grande? Mia figlia senza una famiglia unita"
Incidente sulla statale 'Adriatica' a Ferrara, tre morti
Incidente sulla statale 'Adriatica' a Ferrara, tre morti
Pace a Gaza, Hamas insiste con Israele: "Rilasciate anche Barghouti"
Pace a Gaza, Hamas insiste con Israele: "Rilasciate anche Barghouti"
Ottobrata con caldo fuori stagione, ma temporali in agguato
Ottobrata con caldo fuori stagione, ma temporali in agguato
Milano, incendio in un appartamento a Cornaredo: tre morti
Milano, incendio in un appartamento a Cornaredo: tre morti

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

SALUTE

Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Medicina, in Italia 800mila casi di scompenso cardiaco: "Corretta terapia è svolta"
Medicina, in Italia 800mila casi di scompenso cardiaco: "Corretta terapia è svolta"
Salute, Colivicchi (Fism): "Cardiosecurity per prevenzione morti da infarto"
Salute, Colivicchi (Fism): "Cardiosecurity per prevenzione morti da infarto"
Salute, Gabrielli (Anmco): "Con prevenzione 80% eventi cardiovascolari eliminabili"
Salute, Gabrielli (Anmco): "Con prevenzione 80% eventi cardiovascolari eliminabili"
Salute: Oliva (Anmco): "Attenzione su prevenzione, innovazione terapeutica e ricerca"
Salute: Oliva (Anmco): "Attenzione su prevenzione, innovazione terapeutica e ricerca"
Salute, Grimaldi (Anmco): "In Italia ridotta mortalità da infarto, investire in prevenzione"
Salute, Grimaldi (Anmco): "In Italia ridotta mortalità da infarto, investire in prevenzione"
Come sarà l'influenza? Esperti: "Intensa, possibili 15-16 mln di casi, proteggiamo anziani e bimbi"
Come sarà l'influenza? Esperti: "Intensa, possibili 15-16 mln di casi, proteggiamo anziani e bimbi"
Giornata salute mentale, TikTok Italia insieme a Parole O_Stili e Polizia di Stato per #BodyNeutrality
Giornata salute mentale, TikTok Italia insieme a Parole O_Stili e Polizia di Stato per #BodyNeutrality
L'esperto italiano: "Bene il primo xenotrapianto di fegato maiale-uomo. Sul rene dati inimmaginabili 2 anni fa"
L'esperto italiano: "Bene il primo xenotrapianto di fegato maiale-uomo. Sul rene dati inimmaginabili 2 anni fa"
Sanità: per conti in rosso, nasce task force per tutelare farmacie, strutture e professionisti
Sanità: per conti in rosso, nasce task force per tutelare farmacie, strutture e professionisti

Sul Panaro on air

    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo
    • WatchSogni Cinema e illusione a Tresigallo, gli highlight dello spettacolo del 5 ottobre 2025
    • WatchUna 500 color crema, un caravan color crema e... la storia di Stefano Sconosciuto

    • ATTUALITÀ

    Turismo, Ttg Travel Experience e InOut 2025 crescono ancora con +3% presenze
    Turismo, Ttg Travel Experience e InOut 2025 crescono ancora con +3% presenze
    Migranti, Musso (Irem Spa): "60 lavoratori egiziani inseriti con decreto Cutro ma superare criticità"
    Migranti, Musso (Irem Spa): "60 lavoratori egiziani inseriti con decreto Cutro ma superare criticità"
    aizoOn ricerca applicata e impegno etico sostenibile
    aizoOn ricerca applicata e impegno etico sostenibile
    Lavoro, Eurispes: in Italia 20mila dipendenti per oltre 600 centri impiego
    Lavoro, Eurispes: in Italia 20mila dipendenti per oltre 600 centri impiego
    realme e Ricoh Imaging siglano una partnership strategica per il comparto fotografico
    realme e Ricoh Imaging siglano una partnership strategica per il comparto fotografico
    Raccolta rifiuti, accordo Gruppo Cap e Amga per acquisire 20% Ala
    Raccolta rifiuti, accordo Gruppo Cap e Amga per acquisire 20% Ala
    Ancora forte divario di genere in discipline Stem, la sfida vista da esperti e aziende
    Ancora forte divario di genere in discipline Stem, la sfida vista da esperti e aziende
    Startup Tuidi chiude seed round da 3 mln euro per accelerare trasformazione digitale Gdo
    Startup Tuidi chiude seed round da 3 mln euro per accelerare trasformazione digitale Gdo
    FuturoPresente, a Parma 1° festival universitario che unisce scienza, etica e società
    FuturoPresente, a Parma 1° festival universitario che unisce scienza, etica e società
    Sostenibilità, Zappi (Uni): "Nostro modello fa convivere governance e innovazione"
    Sostenibilità, Zappi (Uni): "Nostro modello fa convivere governance e innovazione"
    Sono 9mila le pizzaiole italiane, in crescita ma ancora faticano a farsi notare
    Sono 9mila le pizzaiole italiane, in crescita ma ancora faticano a farsi notare
    Progetto Lenovo-Belleville, scelti autori per laboratorio di scrittura creativa con l’AI
    Progetto Lenovo-Belleville, scelti autori per laboratorio di scrittura creativa con l’AI

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    La storia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro

    Curiosità

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

    chiudi