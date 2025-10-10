Israele-Hamas, ecco il testo dell’intesa su prima fase piano Trump per fine guerra a Gaza
(Adnkronos) - "Misure per l'attuazione della proposta del presidente Trump per la fine totale della guerra a Gaza". Si intitola così il testo in sei punti, più gli allegati, dell'intesa firmata ieri da Israele, Hamas e i mediatori sulla prima fase del piano del presidente americano per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Ecco il testo del documento: 1) Il presidente Thump annuncia la fine della guerra nella Striscia di Gaza e che le parti hanno concordato di attuare le misure necessarie a tal fine. 2) La guerra terminerà immediatamente dopo l'approvazione del governo israeliano. Tutte le operazioni militari, compresi i bombardamenti aerei e di artiglieria e le operazioni di targeting, saranno sospese. Durante il periodo di 72 ore, la sorveglianza aerea sarà sospesa sulle zone da cui le forze dell'Idf si sono ritirate. 3) Inizio immediato dell'ingresso completo degli aiuti umanitari e dei soccorsi, come stabilito nella proposta e, come minimo, in conformità con l'accordo del 19 gennaio 2025 relativo agli aiuti umanitari. Le misure di attuazione degli aiuti umanitari e dei soccorsi sono allegate al presente documento. 4) Le Idf si ritireranno dalle 10 linee concordate come da mappa allegata al presente documento, e questo avverrà dopo l'annuncio del presidente Trump ed entro 24 ore dall'approvazione del governo israeliano. Le Idf non torneranno nelle aree da cui si è ritirata, a condizione che Hamas attui pienamente l'accordo. 5) Entro 72 ore dal ritiro delle forze israeliane, tutti gli ostaggi israeliani, vivi e deceduti, detenuti a Gaza saranno rilasciati (elenco allegato). a. Non appena le Idf avranno completato il ritiro, Hamas inizierà a indagare sulla situazione degli ostaggi e a raccogliere tutte le informazioni che li riguardano. Hamas fornirà un riscontro e comunicherà i risultati delle sue indagini attraverso il meccanismo di condivisione delle informazioni di cui al punto seguente. Israele fornirà informazioni sui prigionieri e sui detenuti palestinesi della Striscia di Gaza detenuti in Israele. b. Entro 72 ore, Hamas rilascerà tutti gli ostaggi vivi, compresi quelli detenuti dalle fazioni palestinesi a Gaza. c. Entro 72 ore, Hamas rilascerà i resti degli ostaggi deceduti in suo possesso e quelli in possesso delle fazioni palestinesi a Gaza. d. Hamas condividerà, entro 72 ore, tutte le informazioni ottenute relative agli ostaggi deceduti rimanenti attraverso il meccanismo di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo (e) di seguito. Israele fornirà informazioni sui resti dei cittadini di Gaza deceduti detenuti da Israele. e. Istituzione di un meccanismo di condivisione delle informazioni tra le due parti attraverso i mediatori e il Comitato internazionale della Croce rossa, per scambiare informazioni e intelligence su eventuali ostaggi deceduti rimasti che non sono stati recuperati entro le 72 ore o sui resti dei cittadini di Gaza detenuti da Israele. Il meccanismo garantirà che i resti di tutti gli ostaggi siano completamente e in sicurezza riesumati e rilasciati. Hamas farà il massimo sforzo per adempiere a questi impegni il più presto possibile. f. Quando Hamas rilascerà tutti gli ostaggi, Israele rilascerà parallelamente il corrispondente numero di prigionieri palestinesi secondo gli elenchi allegati. g. Lo scambio di ostaggi e prigionieri avverrà secondo le modalità concordate tramite i mediatori e l'Icrc, senza cerimonie pubbliche né copertura mediatica. 6. Sarà costituita una task force composta da rappresentanti degli Stati Uniti, del Qatar, dell'Egitto, della Turchia e di altri Paesi concordati dalle parti, con il compito di seguire l'attuazione dell'accordo con entrambe le parti e di coordinarsi con esse. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
- Dalla Romagna e dal Libano all’Australia: un’orchestra e un coro in viaggio in un concerto per la pace
- Carenza medici di base, Lenzini, Longo e Ugolini (PD): “Investire su medicina territoriale e più risorse per colmare settori critici”
- Martedì 28 ottobre a Carpi, l'iniziativa "Videosorveglianza urbana tra intelligenza artificiale e privacy"
- Mirandola, sabato 11 e domenica 12 ottobre torna il campo formativo “La Protezione Civile Siamo Noi”
- Domeniche ‘detox’, il 12 ottobre la prima giornata: 24 ore offline con laboratori, giochi e incontri per stare insieme
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
- Aumento delle tariffe scolastiche a Cavezzo, la replica della vicesindaca Casari: "Fuori luogo l’accusa di fare cassa sulle spalle delle famiglie"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
- Malore nella notte, Poggio Rusco piange la morte della 20enne Eleonora Bagoli
La buona notizia
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Il finanziamentoLiquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
La storiaContratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro
Curiosità
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"