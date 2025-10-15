Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
15 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Israele: “Hamas non recupera corpi ostaggi”. Trump: “Attacchi riprendono al mio segnale”

Israele: “Hamas non recupera corpi ostaggi”. Trump: “Attacchi riprendono al mio segnale”

|16 Ottobre 2025

(Adnkronos) - La fragile pace di Gaza vacilla, la restituzione dei corpi degli ostaggi diventa un nodo centrale. Hamas ha riconsegnato a Israele i resti di due persone nella serata del 15 ottobre. Nella Striscia, secondo Israele, ci sono i resti di altri 19 ostaggi. Non pare possibile però trovarli e riconsegnarli. L'ala militare di Hamas fa sapere che ha consegnato "tutto ciò che è stato possibile raggiungere". Il recupero degli altri corpi "richiede uno impegno enorme e equipaggiamenti speciali per la ricerca, stiamo facendo grandi sforzi per risolvere la questione".  La dichiarazione di intenti non basta a Israele. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha chiesto ad Hamas di rispettare i requisiti stabiliti nell'accordo di cessate il fuoco. "Non scenderemo a compromessi su questo punto e non interromperemo i nostri sforzi finché non restituiremo l'ultimo ostaggio deceduto, fino all'ultimo", ha detto Netanyahu. L'intesa prevedeva la consegna di tutti i prigionieri, vivi e morti, entro una scadenza fissata per lunedì. Ma secondo l'accordo, se ciò non fosse avvenuto, Hamas avrebbe dovuto condividere le informazioni sui rapiti deceduti e cercare di consegnarli il prima possibile.  Secondo le informazioni che l'intelligence israeliana ha condiviso con gli Usa, Hamas avrebbe accesso ad un numero più alto di corpi degli ostaggi rispetto a quanto dichiarato. In sostanza, come riferisce Axios sulla base di informazioni fornite da fonti israeliane e americane, Hamas non starebbe facendo abbastanza: "Non vediamo il massimo sforzo di Hamas in relazione ai corpi", le parole di un funzionario israeliano. Secondo una fonte statunitense, il gruppo restituirà i corpi degli ostaggi "ma ci vorrà tempo".  Tale linea viene pare condivisa anche dal presidente Donald Trump. "Gli ostaggi vivi sono tornati tutti. Ora stanno scavando e stanno trovando molti corpi, devono rimuovere macerie. Alcuni sono morti nei tunnel, un'atrocità terribile. Vediamo cosa succede", dice il presidente rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale. Per Trump, un tema prioritario è il disarmo di Hamas: "Vogliamo che le armi vengano restituite: hanno accettato di farlo. Se non lo faranno, lo faremo noi. Non vedo il motivo di un coinvolgimento dei soldati americani a Gaza. Aiuteremo Israele, ci sono anche altri paesi che hanno potenza militare. E Hamas non ha più sostegno, l'Iran non è coinvolto perché sta cercando di sopravvivere".  L'equilibrio è precario e lo stesso Trump, a poco più di 48 ore dal trionfale vertice di Sharm-el-Sheik con la firma degli accordi, ne è consapevole. Che succede se Hamas non abbandona le armi? Alla domanda della Cnn, il presidente replica in maniera categoria. "Israele tornerà in quelle strade appena lo dirò io. Se Israele potesse entrare e farli a pezzi, lo farebbe. Io li ho fermati", dice riferendosi alle forze di difesa israeliane e al governo di Netanyahu.  ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

"Parlane con il sindaco" e "Il Comune vicino a te", a Carpi Amministrazione e servizi comunali incontrano i cittadini
L'iniziativa
"Parlane con il sindaco" e "Il Comune vicino a te", a Carpi Amministrazione e servizi comunali incontrano i cittadini
Doppio appuntamento lunedì 20 e mercoledì 22 ottobre
False multe sul parabrezza, attenzione alla nuova truffa dei finti verbali
Da sapere
False multe sul parabrezza, attenzione alla nuova truffa dei finti verbali
A mettere in guardia sul raggiro che visto coinvolti numerosi automobilisti è la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara
Domenica 19 ottobre a Mirandola è tempo di "Seminare il Futuro"
L'iniziativa
Domenica 19 ottobre a Mirandola è tempo di "Seminare il Futuro"
L’esperienza collettiva della semina unirà agricoltori e cittadini in un gesto semplice, ma simbolico: restituire valore a sementi, terra e biodiversità
Miti ed errori nell’alimentazione di ragazzi e ragazze nel report di Federconsumatori "Mangia informato"
I dati
Miti ed errori nell’alimentazione di ragazzi e ragazze nel report di Federconsumatori "Mangia informato"
In Emilia-Romagna quasi il 17% degli adolescenti e il 26% dei bambini risultano in sovrappeso o obesi
Carpi, Modena e Mirandola, mostra diffusa dedicata a Odoardo Focherini e a chi con lui interagì
L'iniziativa
Carpi, Modena e Mirandola, mostra diffusa dedicata a Odoardo Focherini e a chi con lui interagì
Inaugura domenica 19 ottobre
Primo soccorso e sicurezza in età pediatrica, a Cavezzo ciclo d'incontri "Mi stai a cuore"
L'iniziativa
Primo soccorso e sicurezza in età pediatrica, a Cavezzo ciclo d'incontri "Mi stai a cuore"
Il primo appuntamento si terrà sabato 8 novembre e sarà dedicato alla disostruzione delle vie aeree pediatriche e alla corretta chiamata al 112/118
Hera, nel 2024 investiti 261 milioni di euro nel ciclo idrico
I dati
Hera, nel 2024 investiti 261 milioni di euro nel ciclo idrico
La multiutility ha pubblicato il report annuale "In buone acque": una fotografia del servizio idrico, garantito a oltre 3,6 milioni di cittadini
Croce Rossa, tutti gli appuntamenti del mese di ottobre a Modena
L'iniziativa
Croce Rossa, tutti gli appuntamenti del mese di ottobre a Modena
Si inizia sabato 18 ottobre con "Le radici della nostra storia: la nascita della Croce Rossa Italiana a Modena. Dalle Guerre d'Indipendenza alla Prima Guerra Mondiale"
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Due regioni in arancione, otto in giallo: è ancora allerta meteo sull'Italia
Due regioni in arancione, otto in giallo: è ancora allerta meteo sull'Italia
Israele, Trump avverte Hamas: "Se non rispetta l'accordo posso autorizzare ripresa dei combattimenti"
Israele, Trump avverte Hamas: "Se non rispetta l'accordo posso autorizzare ripresa dei combattimenti"
Israele: "Hamas non recupera corpi ostaggi". Trump: "Attacchi riprendono al mio segnale"
Israele: "Hamas non recupera corpi ostaggi". Trump: "Attacchi riprendono al mio segnale"
Sinner e l'assedio dello spettatore: "Mi dai la giacca?"
Sinner e l'assedio dello spettatore: "Mi dai la giacca?"
Trump e il rebus Tomahawk: "Ucraina vuole attaccare Russia"
Trump e il rebus Tomahawk: "Ucraina vuole attaccare Russia"
Sinner: "Alcaraz? Il tennis ha bisogno di certe rivalità". Poi 'legge' la sfida con Djokovic
Sinner: "Alcaraz? Il tennis ha bisogno di certe rivalità". Poi 'legge' la sfida con Djokovic
Veneto, la mossa di Zaia: "Mi candido capolista in tutte le province"
Veneto, la mossa di Zaia: "Mi candido capolista in tutte le province"
Sinner, 'rinascita' al Six Kings Slam. Jannik torna in campo senza manicotto
Sinner, 'rinascita' al Six Kings Slam. Jannik torna in campo senza manicotto
Usa, da "Amo Hitler" a "camere a gas" per gli avversari: messaggi choc in chat giovani leader Repubblicani
Usa, da "Amo Hitler" a "camere a gas" per gli avversari: messaggi choc in chat giovani leader Repubblicani
Six Kings Slam, oggi Sinner-Tsitsipas - Il match in diretta
Six Kings Slam, oggi Sinner-Tsitsipas - Il match in diretta
Dopo 'C'è ancora domani' un secondo film per Paola Cortellesi: "Siamo a buon punto"
Dopo 'C'è ancora domani' un secondo film per Paola Cortellesi: "Siamo a buon punto"
Saviano-Mollicone, scontro social: "Invita a omertà". La replica: "Se non sai rispondere insulti"
Saviano-Mollicone, scontro social: "Invita a omertà". La replica: "Se non sai rispondere insulti"
Festa del cinema di Roma, Acea premia il corto 'I custodi dell'acqua'
Festa del cinema di Roma, Acea premia il corto 'I custodi dell'acqua'
ComoLake, Livrea (Akamai): "Ia innovazione ma anche nuova superficie per attacchi"
ComoLake, Pujia: "Potenziare sistema infostrutture"
Incentivi auto elettriche, dal 22 ottobre via alle richieste
Incentivi auto elettriche, dal 22 ottobre via alle richieste
ComoLake, Sandulli (Yiami): "Nostro obiettivo è creare connessioni basate su passioni"
Comolake, Gola (Open Fiber): "Serve una policy per completare la fibra vera in tutta Italia"
Comolake, Gola (Open Fiber): "Serve una policy per completare la fibra vera in tutta Italia"
Comolake, Lio (Accenture): "Attenzione all’AI divide, le piccole imprese rischiano di restare indietro"
Comolake, Lio (Accenture): "Attenzione all’AI divide, le piccole imprese rischiano di restare indietro"
Turismo, Skyscanner: ecco trend per viaggi 2026
Turismo, Skyscanner: ecco trend per viaggi 2026

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

SALUTE

Ricerca, fra Dna e Big data a Milano la 'Bollywood' dell'Ifom si prepara per il Diwali
Ricerca, fra Dna e Big data a Milano la 'Bollywood' dell'Ifom si prepara per il Diwali
Giornata mondiale dell'alimentazione, le 20 buone abitudini per i bimbi a tavola
Giornata mondiale dell'alimentazione, le 20 buone abitudini per i bimbi a tavola
Giornata mondiale Alimentazione, pediatra '20 buone abitudini per bimbi a tavola'
Giornata mondiale Alimentazione, pediatra '20 buone abitudini per bimbi a tavola'
Vaccini anti-Rsv, appello di specialisti e pazienti per rimborsabilità in adulti fragili
Vaccini anti-Rsv, appello di specialisti e pazienti per rimborsabilità in adulti fragili
L'indagine, solo 16% italiani pronto a intervenire in caso arresto cardiaco
L'indagine, solo 16% italiani pronto a intervenire in caso arresto cardiaco
Giornata alimentazione, ecco il 'piatto smart' ispirato alla dieta mediterranea
Giornata alimentazione, ecco il 'piatto smart' ispirato alla dieta mediterranea
Hiv, nuovi dati su PrEP due volte l'anno e terapie Gilead all'Eacs 2025
Hiv, nuovi dati su PrEP due volte l'anno e terapie Gilead all'Eacs 2025
Tumore alla prostata, rimborsata nuova terapia orale per le forme con mutazioni Brca
Tumore alla prostata, rimborsata nuova terapia orale per le forme con mutazioni Brca
A Roma 'Bra Day' Sicpre 2025, vedersi 'come prima' del tumore al seno importante per tornare alla vita
A Roma 'Bra Day' Sicpre 2025, vedersi 'come prima' del tumore al seno importante per tornare alla vita
Nutrizione e salute della pelle, congresso all'Idi-Irccs di Roma
Nutrizione e salute della pelle, congresso all'Idi-Irccs di Roma
Fake news sulla morte del primario di Ortopedia, Irccs di Negrar diffida Google
Fake news sulla morte del primario di Ortopedia, Irccs di Negrar diffida Google
Tiroide sotto osservazione, nel Lazio parte campagna di prevenzione
Tiroide sotto osservazione, nel Lazio parte campagna di prevenzione

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    I concorsi di Lucca Junior
    I concorsi di Lucca Junior
    LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!
    LIBROGAME40: Il protagonista sei tu!
    Kids: fra cinema, tv, gioco e videogame
    Kids: fra cinema, tv, gioco e videogame
    Gli eventi da non perdere di Lucca Junior
    Gli eventi da non perdere di Lucca Junior
    Hyundai IONIQ 9: il nuovo SUV elettrico premium arriva in Italia
    Hyundai IONIQ 9: il nuovo SUV elettrico premium arriva in Italia
    Marco Toro tra i 100 migliori CEO d’Italia nel 2025
    Marco Toro tra i 100 migliori CEO d’Italia nel 2025
    Nuova Alfa Romeo Tonale: design, tecnologia e dinamica ai vertici
    Nuova Alfa Romeo Tonale: design, tecnologia e dinamica ai vertici
    Mercedes-Benz Vision Iconic: sicurezza, innovazione ed energia solare
    Mercedes-Benz Vision Iconic: sicurezza, innovazione ed energia solare
    Ripartono Open day e arriva nuova piattaforma E-Cap
    Ripartono Open day e arriva nuova piattaforma E-Cap
    Manovra, Bordignon (Forum Ass. Familiari): "Prima casa fuori da Isee passo significativo"
    Manovra, Bordignon (Forum Ass. Familiari): "Prima casa fuori da Isee passo significativo"
    Stiga lancia i robot tagliaerba "Antenna-FREE" con GPS-RTK incluso
    Stiga lancia i robot tagliaerba "Antenna-FREE" con GPS-RTK incluso
    Energia, dal post Pnrr alla riqualificazione degli edifici: i temi della Conferenza Fire
    Energia, dal post Pnrr alla riqualificazione degli edifici: i temi della Conferenza Fire

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi