Juventus-Milan 0-0, Pulisic sbaglia il rigore decisivo
(Adnkronos) - Juventus e Milan non vanno oltre lo 0-0 nella gara valida per la sesta giornata di Serie A con Max Allegri al ritorno allo Stadium che riceve una piccola ovazione. Gara molto tattica ed equilibrata, con la voglia di non rischiare a larghi tratti e con i rossoneri che hanno però sbagliato con Pulisic un rigore che poteva cambiare la storia della sfida. Con questo pareggio il Milan sale a 13 punti, mentre la squadra di Tudor sale a 12 insieme all'Inter, con Napoli e Roma in vetta a 15. Assenza pesantissima in casa Juventus, con Tudor che deve rinunciare a Bremer, mentre va solo in panchina Khepren Thuram con il tecnico bianconero che sceglie Rugani e McKennie dal 1', con Kalulu largo a destra nei quattro di centrocampo. In attacco spazio dal primo minuto per Conceiçao e David. Allegri, contro il suo passato, deve fare a meno dello squalificato Estupinan, sostituito da Bartesaghi sull'out sinistro di centrocampo. Recupera Tomori, mentre la coppia d'attacco è ancora una volta formata da Pulisic e Gimenez. Nessun gol e pochissime emozioni nel primo tempo di una gara molto bloccata dal punto di vista tattico. La squadra di Tudor manovra di più mentre quella di Allegri prova a trovare spazi, provando a concludere anche da fuori con Rabiot e in due occasioni con Gimenez, prima con un tiro bloccato in due tempi da Di Gregorio e poi con un colpo di testa terminato largo di poco. Al 39' spunto di Conceiçao, che va via a Bartesaghi e cerca Gatti in area ma il difensore della Juventus non controlla e si trascina il pallone sul fondo. La ripresa inizia con maggiore brio e al 48' c'è la super parata di Maignan su Gatti che si coordina in acrobazia e colpisce dall'interno dell'area piccola, ma viene fermato dal portiere del Milan anche se l'azione viene poi fermata per una irregolarità. Al 53' l'occasione più grande è del Milan con Pulisic che sbaglia un calcio di rigore, aprendo troppo l'interno e mandando alto il pallone. Penalty che era stato assegnato dall'arbitro Guida per un fallo di Kelly su Gimenez trovato da Modric con un perfetto lancio lungo. Allegri decide di cambiare e inserisce Loftus-Cheek e Leao. Proprio il portoghese al 68' recupera palla nella sua metà campo, vede Di Gregorio fuori dai pali e prova a sorprenderlo da centrocampo ma non trova la porta di pochissimo. Al 73' altra grande occasione per Leao che stoppa di petto in area un filtrante di Pulisic ma la conclusione con il sinistro da due passi sfiora il palo. Tudor risponde con gli inserimenti di Vlahovic, Thuram e Openda ma non portano i risultati sperati, anzi nel finale, al 90' è ancora il Milan a sfiorare il successo ma sulla splendida verticalizzazione di Modric, Leao calcia male ad incrociare dall'interno dell'area e Di Gregorio respinge e salva la sua porta. [email protected] (Web Info)
