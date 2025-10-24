Leggende Pokémon: Z-A stravolge i combattimenti più famosi dei videogiochi
(Adnkronos) - L’eredità di Leggende Pokémon: Arceus è evidente, ma in questa nuova incarnazione ambientata a Luminopoli, cuore pulsante della regione di Kalos, l’equilibrio cambia: non più l’esplorazione come centro dell’esperienza, ma la battaglia, dinamica e totalizzante. Game Freak rielabora la struttura, portandola su un piano che ricorda un'altra serie di successo prodotta da Nintendo, Xenoblade. Attacchi in tempo reale e libertà di movimento costituiscono un’evoluzione che funziona sorprendentemente bene e dona nuova vita al combattimento tra Pokémon, rendendolo finalmente vivo, reattivo e coinvolgente. Ogni scontro è un piccolo duello tattico in cui contano distanza, velocità, tempi d’attacco e gestione dello spazio. Le mosse non sono più semplici icone nel menu: un Bollaraggio può colpire a distanza ma richiede tempo per caricarsi, mentre un Morso è immediato ma espone al contrattacco. Anche le mosse di supporto tornano protagoniste, trasformando il campo in un vero terreno di strategia. Quando poi entra in scena un Pokémon Alfa o una Mega Evoluzione, lo spettacolo raggiunge un livello mai visto nella serie: trasformazioni rapide, esplosioni di luce e colpi che scuotono l’arena. Il cuore dell’esperienza è la Z-A Royale, un campionato tra allenatori Pokémon che si anima di notte nei vicoli di Luminopoli. È qui che i giocatori scalano le classifiche affrontando allenatori sempre più forti, accumulando punti e Bonus Card che incentivano approcci diversi: vincere con mosse di tipo specifico, addormentare l’avversario o concludere un incontro senza subire danni. Una modalità che non solo offre un ritmo narrativo interessante, ma diventa anche il fulcro della progressione del personaggio, portando il sistema di battaglia al centro del design. Parallelamente, la trama ruota attorno al misterioso fenomeno delle Mega Evoluzioni Ferox, che costringono il giocatore e il Team MZ a intervenire per contenere Pokémon fuori controllo. Questi scontri richiamano quelli visti in Arceus, capitolo precedente della serie, ma con una struttura più profonda e interattiva: veri e propri raid in stile MMORPG, dove si alternano schivate, osservazione dei pattern d’attacco e l’uso oculato delle Mega Evoluzioni per colpire nei momenti di vulnerabilità. È in questi momenti che Leggende: Z-A mostra tutto il suo potenziale, regalando un’intensità di gioco che la saga principale non aveva mai raggiunto. Sul fronte tecnico, Leggende: Z-A rappresenta anche un punto di svolta per Game Freak. Sulla nuova Nintendo Switch 2, il titolo gira a 60fps stabili, sia in modalità portatile che docked, con tempi di caricamento ridotti e una fluidità che sorprende. È quasi incredibile scriverlo, ma Pokémon riesce finalmente a offrire un’esperienza solida anche nelle fasi più concitate. Peccato solo per una direzione artistica meno ispirata del solito: Luminopoli è ricca di dettagli e vita urbana, tra caffè, boutique e mercati, ma fatica a lasciare il segno dal punto di vista visivo. L’atmosfera resta affascinante, ma il colpo d’occhio è altalenante: ombre incoerenti, texture piatte, edifici che mancano di profondità. L’altro limite è proprio la città in sé. Pur essendo densa, viva e piena di scorci curiosi, Luminopoli è anche una gabbia. L’intera avventura si svolge in un unico grande ambiente urbano, che si esplora a fondo in poche ore. Le nuove zone selvagge nelle quali catturare Pokémon offrono un po’ di respiro, ma mancano il senso di scoperta e meraviglia che avevano reso Leggende Pokémon: Arceus così sorprendente. Le aree selvagge sono ridotte a piccoli spazi delimitati — giardini, cantieri, vicoli — e la fauna Pokémon ne risente. Certo, è bello vedere i Fletchling volare tra i lampioni o i Goomy rifugiarsi dalla pioggia sotto un ponte, ma il tutto dà la sensazione di un ecosistema controllato, più che di un mondo vivo. Narrativamente, Leggende: Z-A sceglie un tono più maturo, parlando di amicizia, perdono e rinascita, ma lo fa con la solita formula testuale: ancora una volta, nessun doppiaggio, nemmeno nei momenti più cinematografici. È un’assenza che pesa, soprattutto quando la storia vorrebbe emozionare e la regia visiva non basta a compensare. Pokémon Leggende: Z-A è un passo avanti importante per la saga, e soprattutto per Game Freak, che dimostra di poter reinventare le sue fondamenta senza tradirle. Il sistema di combattimento in tempo reale è ben fatto, le Mega Evoluzioni ritrovano finalmente la loro gloria, e il gameplay raggiunge livelli di intensità mai toccati prima. Tuttavia, la scelta di confinare tutto in una sola città finisce per limitare l’immaginazione, sacrificando quella sensazione di libertà che ha sempre definito il viaggio Pokémon. Formato: Switch, Switch 2 (versione testata) Editore: Nintendo, The Pokémon Company Sviluppatore: Game Freak Voto: 7 [email protected] (Web Info)
- Sanità e federalismo: Patto per il Nord invita tutte le forze politiche a passare dalle parole ai fatti
- Intossicazioni da cibo, in tre settimane oltre 50 segnalazioni arrivate all’Ausl di Reggio Emilia
- Iniziate a Modena le riprese della nuova fiction Rai dedicata alla famiglia Panini
- Sabato 25 ottobre il "Festival della Migrazione" fa tappa a Modena e Soliera
- Accessori auto e moto contraffatti per 90 milioni di euro, sequestri anche nel Modenese
- Usare il cervello nel modo giusto: l'esperto Paolo Borzacchiello spiega come fare domenica 26 ottobre al BPER Forum di Modena
- Agricoltura, inaugurata a Reggio Emilia la nuova sede del Nucleo di premoltiplicazione Viticola dell’Emilia-Romagna
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
La storiaNuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
L'avvenimentoA Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.