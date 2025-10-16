Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Maltempo, Curcio: "Essenziale confronto tecnico con ingegneri per prevenzione"

(Adnkronos) - “La prevenzione degli eventi idrogeologici è una parte che nel nostro Paese deve trovare ancora un suo sviluppo pieno e complessivo. Su questo il confronto tecnico, in particolare con l’Ordine di ingegneri, ma anche con le professioni tecniche più in generale, diventa un elemento essenziale perché le scelte di politiche sul territorio partono dalla conoscenza, dalla forza e dalle fragilità che il territorio stesso esprime”. A dirlo all’Adnkronos/Labitalia Fabrizio Curcio, commissario di governo per la ricostruzione dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche per gli eventi alluvionali del 2023 e 2024, a margine del 69° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia, in corso ad Ancona. “Le valutazioni - spiega - per la ricostruzione partono dunque da analisi tecniche che poi possono e devono portare a scegliere politiche che impongono finanziamenti, scelte economiche e finanziarie. Quindi il rapporto con gli ingegneri è sempre molto solido in tutte le fasi emergenziali e post emergenziali”.    [email protected] (Web Info)
Carpi, messo in sicurezza il piazzale per guide ed esami per le patenti di ciclomotori e motocicli a Cibeno
Carpi, messo in sicurezza il piazzale per guide ed esami per le patenti di ciclomotori e motocicli a Cibeno
Barriere in Jersey e segnaletica stradale per poter continuare a utilizzare lo spazio in cui si esercitano circa 300 persone ogni anno
Carpi, Caffè del Teatro: due offerte per la nuova gestione
Carpi, Caffè del Teatro: due offerte per la nuova gestione
Presentate da V Studio Srl e BlackupItaly Srl in società con altri
Pubblicata la gara per i lavori del primo stralcio al cimitero di Massa Finalese
Pubblicata la gara per i lavori del primo stralcio al cimitero di Massa Finalese
L’intervento riguarda la porzione che si affaccia su via Albero e prevede il ripristino delle arcate, il rifacimento della copertura e il risanamento delle strutture ammalorate
Mirandola in lutto per morte di Franco Mazerti, per 41 anni al servizio della comunità
Mirandola in lutto per morte di Franco Mazerti, per 41 anni al servizio della comunità
Ha lavorato prima nell’Agenzia Comunale Onoranze Funebri e successivamente presso l’Ufficio Interventi Economici, distinguendosi sempre per senso del dovere, serietà e rispetto
Bomporto, assolto 41enne accusato maltrattamenti dall'ex moglie
Bomporto, assolto 41enne accusato maltrattamenti dall'ex moglie
La donna aveva denunciato di avere subito violenze fisiche e psicologiche da parte dell'uomo anche mentre era in corso una gravidanza
Calcestruzzo depotenziato alle scuole "Frassoni" di Finale Emilia, prosciolta l'azienda AeC Costruzioni e assolti i vertici
Calcestruzzo depotenziato alle scuole "Frassoni" di Finale Emilia, prosciolta l'azienda AeC Costruzioni e assolti i vertici
Si chiude il processo iniziato in seguito ad un'inchiesta nata nel 2016 sulla ricostruzione post-sisma
Calcio, Coppa Promozione: goleade per Medolla San Felice e La Pieve Nonantola, Solierese ok ai rigori
Calcio, Coppa Promozione: goleade per Medolla San Felice e La Pieve Nonantola, Solierese ok ai rigori
I risultati delle gare valide per i trentaduesimi di finale che si sono disputate ieri, mercoledì 15 ottobre
Donazione di capelli a sostegno di pazienti oncologici e dermatologici, collaborazione tra Avis Emilia-Romagna e Cna Modena
Donazione di capelli a sostegno di pazienti oncologici e dermatologici, collaborazione tra Avis Emilia-Romagna e Cna Modena
Il progetto nasce per offrire un supporto concreto a chi perde i capelli a causa di malattie o trattamenti medici
Cavezzo, biblioteca chiusa nella mattinata di venerdì 17 ottobre
Cavezzo, biblioteca chiusa nella mattinata di venerdì 17 ottobre
Per consentire alcuni lavori, finalizzati a migliorare la disposizione e la fruibilità degli spazi dedicati agli eventi e alle attività culturali
Volley, Stadium Mirandola verso l'inizio della nuova stagione: presentate le nuove divise
Volley, Stadium Mirandola verso l'inizio della nuova stagione: presentate le nuove divise
In concomitanza con gli inizi dei campionati, la sindaca Budri e l’assessora Secchia hanno fatto visita sia alla squadra maschile che a quella femminile
"Parlane con il sindaco" e "Il Comune vicino a te", a Carpi Amministrazione e servizi comunali incontrano i cittadini
"Parlane con il sindaco" e "Il Comune vicino a te", a Carpi Amministrazione e servizi comunali incontrano i cittadini
Doppio appuntamento lunedì 20 e mercoledì 22 ottobre
False multe sul parabrezza, attenzione alla nuova truffa dei finti verbali
False multe sul parabrezza, attenzione alla nuova truffa dei finti verbali
A mettere in guardia sul raggiro che visto coinvolti numerosi automobilisti è la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

